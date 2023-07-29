أفضل 6 أنشطة ترفيهية في مرتفعات بارشمبا في أوردو تركيا

من الممتع أن تقضي يومين في مدينة سياحية وتنعزل فيها عن العالم الخارجي ومدينة أوردو هي واحدة من أكثر الأماكن التي تستقطب عدد كبير من الزوار كل فترة حيث أنها تتضمن أماكن سياحية كثيرة جعلتها في أول القائمة عند المقارنة بينها وبين مدن سياحية كثيرة حول العالم، فعادةً ما ينجذب الأغلبية إلى الطبيعة والهدوء ومن بين الأماكن الطبيعية الموجودة بالمدينة هي مرتفعات بارشمبا في أوردو تركيا حيث يغلب عليها المناظر الخلابة والألوان المبهجة والأشجار الخضراء مما جعلها من أكثر الأماكن التي تستحق الزيارة بجدارة ولهذا سنسلط الضوء عليها وعلى أهم الأنشطة التي يمكن ممارستها هناك لكي تتمكن من بتنظيم برنامج سياحي أكثر متعة وحتى لا تفوت لحظة من رحلتك.

الأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها في مرتفعات بارشمبا في أوردو تركيا

تعد مرتفعات بارشمبا من أفضل أماكن سياحية في اوردو تركيا وذلك بفضل الأشجار والأزهار النادرة التي تحيط بها من جميع النواحي مما جعلها من أكثر الأماكن التي تأسر القلوب وتلتفت إليها العيون؛ وفي مرتفعات بارشمبا يمكن لزوارها ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية والتي تتمثل في:

1- التخييم

تعد مرتفعات بارشمبا المكان الأفضل لإقامة المخيمات وذلك لعاشقي هذه الهواية فيمكنكم إحضار جميع المعدات من الملابس المخصصة للتخييم والأخشاب اللازمة لإشعال النيران والجلوس في الساعات الليلية واسترجاع الذكريات واللعب مع الأصدقاء والمشاركون في الرحلة ومنها فرصة لتتعرفوا على أناس جدد من بلاد أجنبية بثقافات مختلفة.

2- التقاط الصور التذكارية

الكثير من المناظر الخلابة التي يمكنك التقاط الصور لها، أو يمكنك التقاط الصور بجانبها لتكون ذكرى رائعة لرحلتك إلى تركيا.

3- ممارسة الصيد

توفر لكم مرتفعات بارشمبا في أوردو فرصة استئجار قوارب لممارسة صيد الأسماك؛ فمن كان الصيد هوايته فهذه فرصة جيدة لابد من استغلالها، وبجانبك سترى الكثير من البط في المياه فيمكنك إحضار الخبز والاستمتاع بإطعامهم منه.

4- التنزه في المساحات الواسعة

تتمتع مرتفعات بارشمبا في أوردو تركيا بالمساحات الخضراء الواسعة التي يمكنك المشي فيها لساعات دون تعب لأنك تستمتع بالمناظر الطبيعية وتستجم بنسمات الهواء المنعشة فالكثير منا يسافر لقضاء رحلة سياحية هادئة بعيد عن ضجيج المدن المزدحمة لنعود إلى حياتنا الروتينية بكل نشاط وحيوية.

5- ألعاب للأطفال

الكثير من الأماكن السياحية قد لا تسمح بدخول الأطفال عند سن معين لأنه قد يكون هناك خطورة عليهم ولكن في مرتفعات بارشمبا قد تم تخصيص منطقة ملاهي للأطفال حتى يفرحوا ويلعبوا فيها فليس وحدك من تسافر لقضاء وقت ممتع بل أطفالك أيضاً لهم الحق في الاستمتاع بالرحلة وليس هناك داعي للقلق فالمكان آمن.

6- تسلق الجبال

إذا كنت من هواة تسلق الجبال ولديك الشجاعة على فعلها فيمكنك ممارسة ذلك هناك ولكن يجب عليك إتباع التعليمات التي ستوجه إليك وارتداء الملابس المخصصة لذلك.

أراء الزوار في رحلتهم إلى مرتفعات بارشمبا في أوردو تركيا

ولأن مرتفعات بارشمبا في مدينة أوردو من الأماكن الطبيعية التي يفضل الكثير قضاء عطلتهم بها بعيداً عن ضوضاء وضجيج الأماكن الأخرى في المدينة فلهذا قمنا بحصر تقييمات بعض السياح بعد انتهاء رحلتهم لمساعدتك في معرفة إذا كانت مرتفعات بارشمبا تستحق الزيارة أم لا فإليكم البعض:

لها طبيعة جميلة جدًا، فأنت بالتأكيد تريد الذهاب واستنشاق هذا الهواء النقي من حين لآخر.

مكان رائع لمحبي الطبيعة.

إنها بارشمبا الساحرة والفاتنة التي تعيد لك نفسك وأنفاسك؛ هي من أجمل الأماكن التي رأيت.

منطقة هادئة خلابة أهلها ودودين وأنصح بزيارتها.

الكلمات لا تعبر عن جمال المنطقة، أنصحكم بزيارة هذا المكان.

اعتقد كل من يذهب لأوردو يجب أن تكون بارشمبا في مقدمة جدوله.

مرتفعات بارشمبا ساحرة وجميلة وجغرافيا مختلفة عن بقية المناطق المعتادة في تركيا كأنك في سويسرا أو النمسا فلابد من زيارتها وقضاء أكثر من يوم في طبيعتها الخلابة، فقط قم باختيار التوقيت وراجع الطقس قبل السفر إليها.

منظر جداول المياه يفوق التصور.

كيفية الوصول إلى مرتفعات بارشمبا في أوردو تركيا

يمكنك الوصول إلى مرتفعات بارشمبا في أوردو تركيا بكل سهولة حيث أنها تقع بالقرب من أماكن سياحية كثيرة معروفة ويمكنك استخدام وسائل المواصلات العامة أو سيارتك الخاصة ولمعرفة الاتجاهات بدقة يمكنك الاطلاع على خريطة جوجل من خلال الضغط هنا.

مطاعم قريبة من مرتفعات بارشمبا في أوردو

أثناء استمتاعك باليوم قد تحتاج إلى تناول بعض الأطباق الشهية حتى تستكمل رحلتك فيمكنك زيارة بعض المطاعم القريبة من مرتفعات بارشمبا ومن أشهرهم مطعم Gölet Marina:

معلومات عن مطعم Gölet Marina:

العنوان: Esenli Mahallesi, 110/1 Perşembe Yaylası, 52500 Aybastı/Ordu وتتبع خريطة جوجل من خلال الضغط هنا.

Esenli Mahallesi, 110/1 Perşembe Yaylası, 52500 Aybastı/Ordu وتتبع خريطة جوجل من خلال الضغط هنا. مواعيد العمل: يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة مساءاً.

يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة مساءاً. رقم الهاتف: 905347044204+.

905347044204+. يوفر وجبات الإفطار والغذاء والعشاء والحلويات.

تضم أطباقه مأكولات حلال.

مكان مناسب للأطفال وللتجمعات العائلية.

يوجد به ساحات خارجية للاستمتاع بالأجواء خارج المطعم.

يمكنك الدفع عن طريق البطاقة البنكية.

يقبل الحجز قبل المجيء إلى المطعم.

وفي نهاية مقالنا عن مرتفعات بارشمبا في أوردو تركيا نتمنى أن تكون على علم بجميع الأنشطة التي يمكن ممارستها هناك كما ذكرنا من قبل فلابد من انتهاز أقرب فرصة لتنظيم رحلة سياحية لزيارته قريباً ونتمنى لكم زيارة ممتعة.