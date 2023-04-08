أفضل 7 مراكز مساج في اسطنبول مع العناوين

هل سمعت بما يعرف بـ "علم المنعكسات"؟ هو أحد الطرق المستخدمة في المعالجة بالتدليك، يتم في مراكز مساج في اسطنبول التركيز على القدم وتدليكها بخطوات معينة مدروسة لا يتقنها إلا خبراء التدليك معظمهم من تايلاند، وهناك سوف تتعرف على بقية الأنواع التي سوف نذكرها بالتفصيل في مقالنا اليوم.

أفضل مراكز مساج في اسطنبول

يعتبر المساج من العلوم التي كانت تستخدم قديمًا لمساعدة الشخص في التخلص من التوتر الذي يؤدي إلى تشنج عضلات الجسم، وجعلها مشدودة بشكل يُشعره بألم قد لا يحتمله أحيانًا، من هنا كانت الحاجة إلى وجود أماكن مساج في اسطنبول التركية مثل بقية الدول الأخرى التي تعتمد على هذا النوع من العلاج لمساعدة الشخص في التخلص من الاكتئاب، والتوتر وأي ألم سببه العظام والعضلات، حتى يشعر بالراحة وبقدرته على ممارسة عمله دون عوائق، وأهم تلك المراكز ما يلي:

1- مركز Masaj Aytemer ve Güzellik Salonu

يقدم مركز مساج محترم وممتاز العديد من الخدمات التدليكية التي يندر تواجدها في المراكز الأخرى، وهم يعتمدون في هذا المركز على مساج عربي في اسطنبول يُطلقون عليه التدليك الإنعكاسي، وهو عبارة عن تخفيف التوتر وتشنجات الجسم من خلال تدليك القدم بأسلوب احترافي معين، كما يوجد موقف مخصص للسيارات تستطيع وضع سيارتك به لحين انتهاء جلسة المساج مقابل رسوم رمزية للساعة، أما عن بقية الخدمات المتوفرة فيه فبيانها كالآتي:

تدليك القدمين.

تدليك الرقبة.

العناية بالوجه.

العناية بالأظافر.

مساج للرقبة والظهر.

تدليك G5.

معلومات عن المركز

العنوان : Cumhuriyet Mah. Hekim Sok. No:4/2A, Öger Recidance, 34380 Şişli/İstanbul, تركيا.

: Cumhuriyet Mah. Hekim Sok. No:4/2A, Öger Recidance, 34380 Şişli/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف : 905372750505+

: 905372750505+ ساعات العمل : يعمل المركز طوال أيام الأسبوع من الساعة 11.30 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

: يعمل المركز طوال أيام الأسبوع من الساعة 11.30 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

2- فيلستي سبا سنتر

يعتبر Felicity Spa Center أفضل مساج في اسطنبول كونه يحتوي على خدمات سوف تبهرك حرفيًا، حيث يتوفر بالمركز حمام تركي على الطريقة الكلاسيكية، وحمام سباحة لمن يفضل القيام ببعض السباحة، وغرف للساونا، وأخرى للبخار، أما منطقة الاسترخاء فقد تم تصميمها خصيصًا للراغبين في الاسترخاء قليلًا، والتخلص من التوتر.

أما عن أساليب التدليك المتاحة في هذا المركز باعتباره أشهر أماكن المساج في اسطنبول، فقد تم توفيرها على يد خبراء من أندونيسيا، وبالي، وهي مقسمة إلى تدليك باستخدام الزيوت العطرية، وآخر بالقهوة والطين، ويتوفر نوع تدليك آخر بالرغوة، مع خدمات العناية بالبشرة، والمانيكير والباديكير.

معلومات عن المركز

العنوان : Hoca Paşa, İstasyon Arkası Sk. No:15, 34110 Fatih/İstanbul, تركيا.

: Hoca Paşa, İstasyon Arkası Sk. No:15, 34110 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف : 902125142514+

: 902125142514+ ساعات العمل : يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 11 مساءً.

: يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 11 مساءً. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

3- مركز زاهر سبا

هل ترغب في الحصول على تدليك للجسم والعضلات وتقشير للبشرة؟ فتحصل بتلك الطريقة على فائدة مزدوجة جمالية وصحية؟ كل هذا يوفره Zahir Spa حيث يمكنكم التمتع بحمام على الطريقة التركية فيتم تقشير الجسم كله لتفتيح لونه والتخلص من طبقة الجلد الميت باستخدام صابون تم صنعه يدويًا بمكونات طبيعية، وقفازات محددة

أما بخصوص التدليك فيتوفر منه عدة أنواع داخل المركز، يكفي أن تخوض تجربة مساج الجسم، وتدليك الوجه والعناية به لمدة تصل إلى 120 دقيقة من الراحة والاستجمام، هو بالضبط ما تحتاجه لتستعيد نشاطك من جديد.

معلومات عن زاهر سبا

العنوان : Katip Mustafa Çelebi, Mahallesi, Sadri Alışık Sk. No:33, 34433 Beyoğlu/İstanbul, تركيا.

: Katip Mustafa Çelebi, Mahallesi, Sadri Alışık Sk. No:33, 34433 Beyoğlu/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف : 905452445342+

: 905452445342+ ساعات العمل : جميع أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

: جميع أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

4- Sarnıç Spa

يهتم مركز Sarnıç Spa بتوفير أفضل أنواع مساج في اسطنبول، حيث ستجد هناك المساج المكسيكي وكذلك تقشير الوجه بعدة طرق، بالإضافة إلى باقات مغرية عبارة عن عدة عروض متجمعة في عرض واحد والسعر يكون أقل من القيام بكل خدمة منفردة، وبعد كل جلسة يحصل العميل على شراب منعش لذيذ الطعم، وتفاصيل الباقات كالآتي:

باقة الحمام الفاخر : حمام تركي، ساونا، تدليك بالرغوة، مساج استرخائي، ماسك للوجه، تقشير كامل للجسم، مشروب مجاني سعر الباقة 100 يورو.

: حمام تركي، ساونا، تدليك بالرغوة، مساج استرخائي، ماسك للوجه، تقشير كامل للجسم، مشروب مجاني سعر الباقة 100 يورو. عبوة الحمام الخاصة : حمام تركي، مساج استرخائي، ساونا سعر الباقة 80 يورو.

: حمام تركي، مساج استرخائي، ساونا سعر الباقة 80 يورو. باقة الحمام الكلاسيك: مقشر للبشرة، تدليك بالرغوة، ساونا، حمام تركي تقليدي سعر الباقة 50 يورو.

معلومات عن المركز

العنوان : Küçük Ayasofya Mahallesi, Küçük Ayasofya Cd. No:26/A, 34122 Fatih/İstanbul, تركيا.

: Küçük Ayasofya Mahallesi, Küçük Ayasofya Cd. No:26/A, 34122 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف : 905315209300+

: 905315209300+ ساعات العمل : يعمل المركز على مدار الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 صباح اليوم التالي.

: يعمل المركز على مدار الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 صباح اليوم التالي. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

5- مركز The Power of Massage

إن رغبت في الحصول على مساج في اسطنبول 24 ساعة فإن قوة المساج يمنحك تلك الخاصية، حيث يفتح المركز على مدار الساعة، ويقدم أجود أنواع مساج في اسطنبول، وأكثر ما يميزهم أنهم مستعدين لإتمام خدمة التدليك لك في المنزل أو الفندق حيث تقيم، ويختص بالرجال مجموعة من المدلكين الرجال المهرة، بينما تتوافر عناصر نسائية مدربة على أعلى مستوى في المساج للنساء.

معلومات عن المركز

العنوان : Nişanca, Türkeli Cd. No:98, 34130 Fatih/İstanbul, تركيا.

: Nişanca, Türkeli Cd. No:98, 34130 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف : 905348347805+

: 905348347805+ ساعات العمل : مفتوح لمدة 24 ساعة جميع أيام الأسبوع.

: مفتوح لمدة 24 ساعة جميع أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

6- مركز دملة سبا

حينما ترغب في معرفة أفضل مكان للمساج في اسطنبول فإن Damla Spa Center Massage هو المكان المثالي، حيث يوفر كعادة بقية أماكن تدليك اسطنبول التي تعمل في نفس النشاط جميع المساجات المعروفة، ويعمل فيه مجموعة جيدة من المتخصصين المحترفين فيما يخص التدليك، بالإضافة إلى جلسات التقشير، والمانيكير والباديكير، وكذلك الساونا، والحمام التركي، إلى جانب فخامة المركز من الداخل، ونظافة ولمعان المرافق به.

معلومات عن المركز

العنوان : Kemal Paşa, Grand Washington hotel Gençtürk caddesi, Ağa Ykş. No:3, 34134 Fatih/İstanbul, تركيا.

: Kemal Paşa, Grand Washington hotel Gençtürk caddesi, Ağa Ykş. No:3, 34134 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف : 905368428465+

: 905368428465+ ساعات العمل : يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى الـ 11 مساءً.

: يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى الـ 11 مساءً. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

7- Let's Relax Foot Spa

لا يعد هذا المركز تقليديًا في أعمال التدليك، بل يعتبر أفضل أماكن المساج في اسطنبول أما عن الأسباب فهذا ما ستكتشفه بنفسك عند زيارتك لـ Let's Relax Foot Spa حيث يمكنك اختيار نوع التدليك الذي ترغبه أو حسب ترشيح المختص لك النوع الذي يناسب حالتك، وهناك ستجد الأنواع التالية من التدليك متوفرة وعلى أعلى جودة ممكنة، وهي كالآتي:

مساج تايلاندي تقليدي.

التدليك السويدي.

مساج تايلاندي بالزيت.

تدليك "علم المنعكسات".

تدليك الحجر الساخن.

حمام تركي.

معلومات عن المركز

العنوان : Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, Yeni Yuva Sk. 48/A, 34421 Beyoğlu/İstanbul, تركيا.

: Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, Yeni Yuva Sk. 48/A, 34421 Beyoğlu/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف : 902122441538+

: 902122441538+ ساعات العمل : جميع أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

: جميع أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

أسعار المساج في اسطنبول

في الحقيقة إن رغبت في معرفة أسعار مساج في اسطنبول فإنك ستجد الأسعار غير ثابتة، حيث يتحكم بأسعار الخدمة عدة عوامل من بينها: مدة الجلسة، نوع التدليك المراد القيام به، وكذلك حسب شهرة المركز واستعانته بأفضل خبراء التدليك، لكن في تركيا لوحظ أن الشخص الأجنبي يدفع ضعف المواطن التركي مقابل جلسات التدليك في جميع المراكز، وهناك أماكن تتعامل باليورو أو الدولار، وهناك مراكز أخرى تتقاضى أجورها بالليرة التركية.

تلخيصًا لما ذكرنا في المقال فإن أفضل الأماكن التي توفر مساج في اسطنبول ذكرناها بشكل مفصل، مع توضيح كافة الخدمات التي ستحصل عليها عند زيارتك لها، وبوجه عام فإن تجربة التدليك رائعة للغاية خاصةً عندما تتخلص من كافة الآلام التي كنت تعاني منها، ثم تعود لممارسة عملك وأنشطتك اليومية بنشاط ومرونة.