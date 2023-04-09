أفضل 11 نشاط عند زيارة مسجد السليمانية في اسطنبول

تكثر المساجد الكبيرة والمميزة في تركيا والتي كل منها يتمتع بخصوصية تفرده عن غيره، ويعتبر مسجد السليمانية في اسطنبول أو مسجد سليمان القانوني واحداً من أهم وأشهر المساجد التي يقبل السياح على زيارتها في مدينة اسطنبول التركية، وهو ثاني أكبر المساجد التاريخية في تركيا من حيث المساحة بعد مسجد الفاتح، وقد تم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى السلطان سليمان القانوني الذي أمر ببنائه.

ويقع المسجد في منطقة مميزة بالقرب من مضيق البوسفور، ويشهد هذا المسجد الرائع زيارة ملايين السياح القادمين من كافة جهات العالم نظراً لمكانته التاريخية وتصميمه الهندسي المميز وديكوره الرائع المريح لأعين الناظرين، وقد تم بناء جامع سليمان القانوني بنظام القبة الوسطى، فإذا كنت قد اتخذت قرارك بزيارة هذا المسجد فإن هذا قرار صائب.

ودعنا الآن نهنئك بما ستتمتع به هناك من مشاهدة هذه التحفة المعمارية التي لا مثيل لها على الإطلاق، فالمدخل الرئيس للمسجد تلتف حوله الأروقة، ويحتوي أيضاً على مكان الضوء المعروف باسم الشاذروان، أما القسم الداخلي للمسجد فهو انعكاس رائع للجمال الهندسي، وتغطي الزينة المبهجة للنفس جدران المسجد، فإن كانت هموم الحياة قد أثقلتك وأزعجك زحام المدن فسيزول عنك كل هذا بمجرد زيارة المسجد، فهناك سيرتوي قلبك من روحانيات العبادة التي تزيل كل همومك، كما ستقر عينك بهذه اللوحة المعمارية الرائعة، وإليك كافة التفاصيل المتعلقة حول مسجد السلطان سليمان في اسطنبول.

معلومات عن جامع السليمانية في اسطنبول

يوجد مسجد السليمانية في اسطنبول الأوروبية بالقرب من مضيق البوسفور، ويأتي ملايين السياح لزيارة هذه التحفة المعمارية من جميع جهات العالم، وتعود تسمية هذا المسجد باسم مسجد السلطان سليمان القانوني في اسطنبول نسبة إلى السلطان سليمان الأول الذي أمر ببنائه، ويحتوي هذا المسجد على أربعة مآذن لأن السلطان سليمان القانوني هو رابع سلاطين الدولة العثمانية بعد فتح مدينة اسطنبول التركية، وقد أوكل السلطان مهمة تخطيط المسجد وتشييده إلى سنان باشا بصفته واحداً من أشهر مهندسي العمارة الإسلامية.

حيث قام برسم خريطة جامع سليمان اسطنبول ثم عرضها على السلطان، ويرجع تاريخ بداية بناء المسجد إلى عام 1550 من الميلاد، أما تاريخ الانتهاء من بنائه على أكمل وجه فيعود إلى عام 1557 من الميلاد، وتبلغ المساحة الكلية لجامع السلطان سليمان في اسطنبول سبعة وثلاثين دنمًا، وقد بني المسجد على نظام المجمعات المعمارية، فالمسجد عبارة عن مبنى عملاق فخم يحيط به عدد من المنشآت والملحقات من مدارس ومكتبة السلمانية الشهيرة ومكان مخصص للقوافل وحمام ومحلات تجارية ومطعم لإطعام الفقراء، ومستشفى، وبالنسبة لطول المسجد فيبلغ حوالي 69 متر أما عرضه فيصل إلى 63 متر.

عنوان مسجد السليمانية في اسطنبول

بالنسبة لموقع جامع السليمانية في اسطنبول فإنه يقع في موقع متميز للغاية في المدينة تحديداً على التلة المرتفعة التي تطل على الخليج الذهبي، كما يطل على الأحياء الحديثة والقديمة في المدينة بشكل يضفي هيبة وفخامة وبهاء على المكان ويكسبه سحراً لا مثيل له.

ويوجد مسجد السلمانية في مديرية الفاتح الشهيرة الواقعة في قلب اسطنبول، ويمكن الذهاب إليه بكل سهولة عن طريق وسائل النقل العامة المتوفرة في اسطنبول حيث يقع في منطقة السليمانية في اسطنبول ، وعند اتخاذك قراراً بزيارة هذا المسجد فيمكنك التوجه على العنوان التالي Süleymaniye, Prof. Sıddık Sami Onar Cd. No:1, 34116 Fatih/İstanbul, تركيا، ويمكن التعرف على الموقع بكل سهولة من خلال خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

ساعات العمل في مسجد السليمانية في اسطنبول

أما عن ساعات الزيارة فيمكنك زيارة جامع السليمانية الذي يعد من أشهر وأهم المعالم السياحية في اسطنبول جميع أيام الأسبوع بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، مع مراعاة ارتداء ملابس فضفاضة محتشمة تليق بالعبادات والمساجد،

كيفية الوصول الي مسجد السليمانية في اسطنبول

كما يمكن الوصول إلى المسجد عن طريق استقلال المترو من خط حجي عثمان – يني كابي، ثم المشي في شارع السلمانية لفترة تتراوح بين عشرة دقائق إلى ربع ساعة بعد النزول من المترو عند موقف Vezneciler للوصول إلى الساحة التي يوجد بها الجامع، كما يمكن الوصول إلى المسجد عن طريق خط ترامواي باغجلار كبتاش فعند النزول منه على موقف بيازيد Beyazıt أو موقف لالالي Laleli لن يكون بينكم وبين مسجد السليمانية في اسطنبول سوى عشر دقائق سيراً على الأقدام.

أهم الأنشطة عند زيارة مسجد السليمانية في اسطنبول

عندما تتخذ عزيزي قرارك بالتوجه إلى مسجد السليمانية الذي يعد واحد من أهم وأشهر مساجد اسطنبول فهنيئاً لك بهذا القرار الرائع، حيث يمكنك الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الرائعة التي تأخذك بعيداً عن زحام الحياة وهمومها وصخبها إلى رحلة روحانية رائعة تتداخل فيها مشاعر الإيمان الجميلة التي تشفي الروح وتريح النفس مع ديكور المسجد الرائع والمميز، وإليكم أهم الأنشطة التي يمكن ممارستها عند زيارة مسجد السلطان سليمان في اسطنبول، فتابعوا لتتعرفوا عليها:

1- الاستمتاع بجولة حول المسجد

لا يفوتك أن تبدأ زيارتك لمسجد السليمانية في اسطنبول بأخذ جولة في المنطقة التي تحيط بالمسجد حيث يوجد المجمع الضخم وزيارة المكتبة السلمانية الملحقة بالمجمع.

2- أخذ رحلة عبر القارب

إذا كنت من عشاق الاستمتاع بالطبيعة الخلابة فإن أفضل قرار يمكنك اتخاذه عند زيارة هذا المسجد هو أخذ جولة ممتعة باليخت أو القارب لمشاهدة مضيق البسفور الرائع وخليج القرن الذهبي والاستمتاع بجمالهما الطبيعي الأخاذ المريح لأعين الناظرين.

3- مشاهدة الهيكل الخارجي للمسجد

من أهم الأنشطة الترفيهية الرائعة التي يمكن الاستمتاع بممارستها عند زيارة مسجد السلطان سليمان القانوني هو استكشاف هيكل المسجد الخارجي حيث يعد الهيكل الخارجي للمسجد من أهم ما يميزه عن غيره من المساجد الأخرى في اسطنبول، ويحتوي الهيكل الخارجي على قبة ضخمة من الصخر تستند على بناء مربع الشكل، كما يوجد أربعة مآذن تضم 10 شرفات، وقد صممت الواجهة بشكل مبتكر وبسيط باستخدام البلاط اللامع المصقول المميز بزخارفه النباتية الملونة الرائعة.

4- التجول من خلال إحدى بوابات المسجد للوصول إلى الساحة

بعد استمتاع الزائر بجولة رائعة يشاهد خلالها الهيكل الخارجي للمسجد يمكنه بعد ذلك اختيار أي من بوابات المسجد للعبور من خلالها إلى الساحة، حيث يحتوي المسجد على 11 باب للدخول، وتعد البوابة الرئيسية المصممة من الرخام هي أفضل بوابات المسجد، حيث يمكنك الاستمتاع بفنائه الواسع المريح للعين لكونه مصنوع من المرمر الرائع، ويضم ثلاثة ممرات تنتشر بها الأعمدة والأقواس، ويعلوها عدد من القباب الصغيرة.

5- الوضوء باستخدام السبيل المزخرف المزين بالزخارف والنقوش

فقبل أن تتجه إلى المكان المخصص للصلاة يمكنك الذهاب أولاً إلى السبيل المخصص للوضوء، ومشاهدة ما يحتوي عليه من قضبان برونزية وزخارف مميزة ونقوش.

6- زيارة مكتبة السلمانية

عندما تتخذ قرارك بزيارة مسجد السليمانية الشهير باسطنبول فهنيئاً لك بهذا القرار الصائب، فقد سمحت لك الفرصة بالاستمتاع بزيارة مكتبة السليمانية الشهيرة المجاورة بالمسجد، وهي من أهم وأشهر المكتبات في اسطنبول، وتتميز بديكورها الرائع وتصميمها المميز، حيث يقصدها العديد من السياح بالزيارة فلا تضيع على نفسك هذه الفرصة واحرص على زيارتها واستكشافها.

7- الصلاة في القاعة الواسعة الأنيقة

عندما تتخذ قرارك بزيارة مسجد السليمانية فسوف تتمتع بالصلاة في هذه القاعة الواسعة الأنيقة المخصصة للصلاة حيث الطراز الهندسي الرائع الذي يساعد على انتقال الصوت بشكل واضح في كافة أرجاء المسجد عن طريق السقف شديد الارتفاع الأجوف المتجه إلى القبة المركزية للمسجد، حيث تساعدك الصلاة في هذا المكان المميز على الشعور بالراحة النفسية والاسترخاء وقت صلاتك وبالتالي الصلاة بخشوع وتدبر مما يساعدك على تنقية قلبك من هموم الدنيا وبعد الانتهاء من صلاتك يمكنك الاستمتاع بمشاهدة القبلة المميزة المصممة من الزجاج الملون والمنبر والمحراب المصممان من المرمر والخشب المحفور وأوراق الذهب.

8- التقاط الصور التذكارية

فلا يفوتك التقاط الصور التذكارية وتوثيق اللحظات الفريدة والمميزة التي تمر بها خلال زيارتك لمسجد السلطان سليمان القانوني حيث يمكنك التقاط العديد من الصور برفقة أصدقائك أو أسرتك أمام المسجد، فكما ذكرنا أن ديكور المسجد مميز ورائع من الداخل والخارج حيث يمكنك التقاط لوحة فنية جميلة تمتزج بها بسمات عائلتك مع المساحات الخضراء الواسعة المحيطة بالمسجد والديكور الخارجي الرائع للمسجد.

9- زيارة ضريح السلطان سليمان القانوني وعائلته

إذا كنت من عشاق زيارة الأضرحة فيمكنك زيارة ضريح السلطان سليمان القانوني وعائلته حيث يوجد هذا الضريح في محيط الجامع، وقد تم تصنيفه كواحد من أجمل أضرحة العثمانيين التي عرفتها البشرية.

10- أخذ جولة في المنطقة المحيطة بالمسجد

يمكنك اصطحاب عائلتك أو أصدقائك وتبادل أطراف الحديث سوياً أو التجول بمفردك في المنطقة المحيطة بالمسجد ومشاهدة الدكاكين والمدارس والحمامات الشعبية المتوفرة في هذه المنطقة كما يمكنك التوجه لزيارة ضريح المهندس المعماري الشهير سنان مؤسس المسجد.

11- التسوق وزيارة المطاعم المحلية والأماكن الأثرية

بعد أن تنتهي من الاستمتاع بمشاهدة جميع أركان هذا المسجد التاريخي الرائع يمكنك التوجه إلى الأسواق المحلية وشراء ما يروق لك منها أو زيارة المطاعم المحلية المحيطة بالمسجد والاستمتاع بتناول الطعام التركي المميز، حيث يقع المسجد في منتصف المناطق التاريخية الهامة باسطنبول لذا تجد العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها بالقرب منه مثل السوق المسقوف، وميناء امينونو، والسوق المصري باسطنبول، ومحمود باشا اسطنبول كما يوجد حمام للراحة والاسترخاء.

الخدمات في مسجد السليمانية في اسطنبول

لا تفكر كثيراً عند اتخاذك قراراً بالتوجه إلى مسجد السليمانية في اسطنبول فلن تعاني من أي صعوبات أثناء الزيارة، حيث حرص القائمون على المسجد على توفير كل الخدمات التي يحتاج إليها الزائرين، لذا تم توفير سبيل رائع ومزخرف وسط الساحة للوضوء، كما أن المكان نظيف ومريح، ويوجد حمامات نظيفة ومفتوحة دائماً خلال الساعات المسموح بزيارة المسجد خلالها، وفناء داخلي وخارجي، كما تتوفر العديد من المطاعم والمقاهي التي توفر أصناف الطعام التركية المميزة فلا يفوتك تجربتها.

المطاعم القريبة من مسجد السليمانية في اسطنبول

إذا حان وقت الغذاء خلال زيارتك لمسجد السلطان سليمان القانوني وبدأت تشعر بالجوع يداعب معدتك فلا داعي للقلق بهذا الشأن، حيث تنتشر العديد من المطاعم المحلية المميزة في منطقة السلمانية باسطنبول، وتصطف هذه المطاعم على الطريق بجانب المسجد مباشرة، ويمكنك الاستمتاع بتناول أصناف الطعاه التركية اللذيذة وبشكل خاص الفول المعد على الطريقة التركية والفاصوليا المطبوخة.

من أهم المطاعم القريبة من الجامع والتي ننصح بزيارتها مطعم ارزينجانلي علي بابا، ومطعم علي بابا كانات لوكانتاسي، ومطعم معمار سنان الطريحي السليمانية كورو فاسوليسيزي، بالإضافة إلى إمكانية زيارة مقهى دوستان في مانتي إيفي، ومطعم لالي كاي باهسي، ومطعم آغا كابيسي، مطعم كافيه السليمانية، جيرفتار السليمانية.

وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال بعد أن انطلقنا سوياً في رحلة دينية إلى مسجد السليمانية في اسطنبول الذي يعد واحداً من أهم الأماكن السياحية في مدينة اسطنبول التركية وهو ثاني أكبر المساجد التاريخية هناك، وقد عرضنا لكم خلال هذا المقال معلومات تفصيلية عن المسجد وعنوانه والخدمات المتوفرة فيه والأماكن القريبة منه وأهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها عند زيارة المسجد، والمطاعم القريبة من المسجد والتي ننصحك بتناول وجباتك الغذائية فيها، نرجو أن يكون مقالنا قد نال إعجابكم.