أفضل مصانع الصابون في بورصة مع العناوين

تعرف تركيا بصناعاتها المتميزة والرائدة في مختلف البضائع ولعل أفضل مصانع الصابون في بورصة، فإذا كنت من محبي استخدام الصابون الطبيعي وتبحث عن أفضل الخيارات في بورصة فأنت في المكان الصحيح، حيث تتميز بورصة بتوفر العديد من مصانع الصابون التي تستخدم المكونات الطبيعية العالية الجودة، مما يجعلها وجهتك المثالية للحصول على صابون ناعم لبشرة صافية ونضرة.

أفضل مصانع الصابون في بورصة

تشتهر مدينة بورصة التركية بتاريخها الغني وثقافتها العريقة ومن أشهر منتجاتها هو صناعة الصابون، حيث تنفرد بورصة بالعديد من مصانع الصابون الطبيعي في المدينة والمعروف بجودته العالية والمكونات الطبيعية التي تستخدم في عملية الصناعة، وتعد مصانع الصابون في تركيا من أفضل المصانع التي تقوم بصناعة الصابون بدءا من اختيار المواد الخام التي تدخل في الصناعة وحتى وصول المنتج إلى المستهلكين، ويقوم مصنع الصابون في بورصة بتطبيق كافة الشروط والمعايير والمواصفات القياسية على أعلى مستوى للوصول إلى أفضل ما يمكن في صناعة الصابون، وهناك عدة مصانع الصابون التي تعتبر من أماكن جميلة في بورصة ومن أهمها:

1- مصنع الصابون الطبيعي السنان

يقع هذا المصنع في منطقة يلوا في بورصة، وهو مصنع معروف بجودة منتجاته العالية والمكونات الطبيعية التي يستخدمها في صناعة الصابون، كما يقدم المصنع تشكيلة واسعة من الصابون الطبيعي بمختلف أنواعه والذي يمكن شراؤه من خلال موقعه الإلكتروني أو عن طريق الحضور إلى المصنع.

معلومات حول المصنع

مواعيد العمل : يعمل مصنع الصابون الطبيعي السنان يوميا بدءاً من الإثنين إلى السبت، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

: يعمل مصنع الصابون الطبيعي السنان يوميا بدءاً من الإثنين إلى السبت، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً. رقم الهاتف: ويمكن الاتصال به على الرقم التالي: 902247212328+

2- مصنع الصابون الطبيعي أسطورة

يعد مصنع الصابون الطبيعي "أسطورة" واحدًا من أشهر مصانع الصابون في بورصة، حيث يقدم مصنع أسطورة تشكيلة رائعة من أجود أنواع الصابون والمصنوعة بمنتجات طبيعية وآمنة، ويعتبر هذا المصنع واحداً من المصانع الرائدة في مجال صناعة الصابون في بورصة، وينتج هذا المصنع كميات كبيرة يوميا من الصابون الطبيعي.

معلومات عن المصنع

العنوان: يقع هذا المصنع في منطقة غيمليكوي ببورصة.

يقع هذا المصنع في منطقة غيمليكوي ببورصة. مواعيد العمل: يعمل المصنع من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

يعمل المصنع من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً. رقم الهاتف: يمكن الاتصال به على الرقم التالي: 902244363840+

3- مصنع جيليناز

يقدم مصنع الصابون في بورصة "مصنع جيليناز" أشكال متعددة من الصابون الطبيعي المصنع يدويا مثل صابون اللوفا وصابون الحليب وغيرها من الأنواع الطبيعية المختلفة للصابون، ويمتاز هذا المصنع بكونه يقدم مجموعة كبيرة من الصابون الطبيعي الخاص بالبشرة والشعر وأيضا الصابون الطبيعي العلاجي.

معلومات عن المصنع

العنوان : يقع المصنع في منطقة نيشانتاش، ويتميز بمكانه الجذاب الذي يضفي على الزائرين تجربة فريدة.

: يقع المصنع في منطقة نيشانتاش، ويتميز بمكانه الجذاب الذي يضفي على الزائرين تجربة فريدة. مواعيد العمل: يفتح المصنع أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً.

4- مصنع داليان للصابون

يعتبر مصنع داليان للصابون واحداً من أكبر المصانع لصناعة الصابون في بورصة، حيث ينتج المصنع أكثر من 100 نوع من الصابون الطبيعي المصنوع يدوياً.

معلومات عن المصنع

العنوان : يقع المصنع في منطقة جماليك، ويمتاز بتصميمه العصري والأنيق ومساحته الواسعة.

: يقع المصنع في منطقة جماليك، ويمتاز بتصميمه العصري والأنيق ومساحته الواسعة. مواعيد العمل: يفتح المصنع أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.

5- مصنع لوريال الطبيعي

يعد مصنع لوريال من أفضل مصانع الصابون في بورصة ويعتبر هذا المصنع جزءًا من شركة لوريال باريس العالمية والمعروفة بمنتجاتها التي تخص البشرة والشعر، ويتخصص هذا المصنع في إنتاج الصابون الطبيعي بجودة عالية ويستخدم المصنع مكونات طبيعية مثل الألوفيرا والعسل واللافندر والنعناع في إنتاج منتجاته، كما يتوفر لديهم مجموعة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والشعر مثل الشامبو والكريمات التجميلية التي تخص جميع أنواع البشرة.

معلومات عن المصنع

العنوان : 1. Organize Sanayi Bolgesi, Yaylacik Cd. No: 15, Nilufer, Burs

: 1. Organize Sanayi Bolgesi, Yaylacik Cd. No: 15, Nilufer, Burs رقم الهاتف: 902242431300+

6- مصنع الحمد للصابون الطبيعي

يصنف هذا المصنع كأفضل مصنع صابون في بورصة؛ نظرا لما يتميز به هذا المصنع من إنتاجه لصابون طبيعي 100% وفقًا للمعايير العالمية باستخدام الزيوت العضوية والعطور الفاخرة، كما يتوفر لديهم مجموعة متنوعة من الصابون الخاص بالبشرة والجسم والشعر أيضا.

معلومات عن المصنع

العنوان : Cumalikizik Mah. Yildirim, Bursa

: Cumalikizik Mah. Yildirim, Bursa الموقع الإلكتروني : اضغط هنا.

: اضغط هنا. رقم الهاتف: 902243725151+

7- مصنع باكو للصابون الطبيعي

يعتبر مصنع باكو للصابون الطبيعي واحدًا من أفضل المصانع في بورصة، حيث يستخدم المصنع المواد الطبيعية في صناعة منتجاته، والمضمون أنها آمنة للاستخدام وصديقة للبيئة ويتميز صابون باكو بأنه يحتوي على زيت الزيتون البكر الذي يرطب البشرة ويحافظ على نعومتها كما يمتاز الصابون برائحته الفريدة والمميزة.

معلومات عن المصنع

العنوان : Nilüfer, İhsaniye Mahallesi, 1442. Sk. No:10, 16140 Nilüfer/Bursa

: Nilüfer, İhsaniye Mahallesi, 1442. Sk. No:10, 16140 Nilüfer/Bursa رقم الهاتف: 00902242138370+

8- مصنع صابون بورصة

يستخدم هذا المصنع أيضا زيت الزيتون البكر في صناعة الصابون الخاص به، والمعروف عنه بقدرته الفائقة في ترطيب ونعومة البشرة.

معلومات عن المصنع

العنوان : Yalova Yolu Üzeri, Kocayayla Mevkii No:100, 16370 Yalova Yolu/Kocayayla/Nilüfer/Bursa

: Yalova Yolu Üzeri, Kocayayla Mevkii No:100, 16370 Yalova Yolu/Kocayayla/Nilüfer/Bursa رقم الهاتف: 00902242139180+

9- مصنع الأوسكودار للصابون الطبيعي (Osmanli Ouskudar Sabun)

يقدم مصنع الأوسكودار للصابون الطبيعي منتجات صابون عالية الجودة، ويتميز المصنع بتوفير منتجات صابونية فاخرة ومنعشة، والتي تحتوي على العديد من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة ويعد المصنع مكانًا رائعًا للزيارة للراغبين في الحصول على صابون طبيعي فاخر.

معلومات عن المصنع

العنوان: بورصة، أوسكودار.

10- مصنع نارينجا (Narinca Sabun)

يعتبر مصنع نارينجا واحدًا من أشهر مصانع الصابون في بورصة، ويتميز بتوفير منتجات عالية الجودة وذات روائح مميزة ومختلفة، كما يوجد بالمصنع العديد من الأنواع المميزة الصابون المعد يدوياً وأيضا الأنواع الأخرى المصنوعة من الزيوت العطرية الطبيعية والأعشاب.

معلومات عن المصنع

العنوان : غازي عثمان باشا محل سكتشي، أوسكودار، بورصة.

: غازي عثمان باشا محل سكتشي، أوسكودار، بورصة. رقم الهاتف: 00902242207071+

11. مصنع سوفيتيل

يقدم مصنع سوفيتيل صابوناً طبيعياً عالي الجودة يدخل في صناعته مكونات طبيعية 100% ويتميز المصنع بتقديم تشكيلة واسعة من أنواع الصابون المختلفة.

معلومات عن المصنع

رقم الهاتف: 902242270707+

12. مصنع نايتشورال

يتميز بصناعة الصابون الطبيعي بأنواعه المختلفة، ويتوفر لديه مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى المصنوعة من مكونات طبيعية 100% مثل منتجات البشرة والعناية بالشعر وأيضا منتجات التجميل والماكياج.

معلومات عن المصنع

رقم الهاتف: 902244487665+

بعد التعرف على أفضل وأشهر مصانع الصابون في بورصة لا تفوت زيارة بورصة للحصول على تجربة فريدة ومثيرة للاهتمام في عالم صناعة الصابون الطبيعي، وبالتأكيد سيجد الزائرين في هذه المصانع مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات الطبيعية الآمنة على البشرة وفقا للمواصفات القياسية العالمية.