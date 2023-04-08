أفضل 10 مطاعم إيطالية في اسطنبول تستحق التجربة

يعتبر تناول الطعام في مكان مريح من الأمور اليومية المهمة التي يرغب بتجربتها الأشخاص، فالأتراك مثلًا يفضلون تجربة الأطعمة الإيطالية وليس هذا فقط، بل يحبون السفر إلى إيطاليا والتعرف علي ثقافتها، لذلك نجد هنالك مطاعم إيطالية في اسطنبول كثيرة يقبل إليها عدد كبير من الزوار والزبائن لتناول ألذ وأطيب أنواع الأطعمة الإيطالية والتعرف على هذه الحضارة من منظور طعامها وشرابها وتصاميم ديكوراتها الهندسية، وحقيقةً ليس سهلًا أن نعرف معلومات عن هذه المطاعم لذلك قررنا أن نجمع لكم في مقالنا قائمة عنها والمعلومات المتعلقة بها، فتابعوا معنا هذه الرحلة الممتعة.

أفضل مطاعم إيطالية في اسطنبول

غالبًا ما توجد مطاعم إيطالية في اسطنبول ضمن المناطق السياحية المتنوعة أو ضمن المراكز التجارية التسويقية، حيث أنَّ كل مطعم يقدّم أطباقه الخاصة به بنكهاته المميزة، ولهذا قمنا بتصنيف بعض المطاعم بحسب جودتها ومدى الإقبال عليها، وسنعرضها عليكم على النحو التالي:

1- أوزي بيتزا وباستا

يعتبر أشهر مطعم إيطالي في اسطنبول والناس تقبل عليه بغزارة رهيبة، لما فيه من أطعمة إيطالية مميزة تناسب أوقات الوجبات جميعها، من فطورٍ وغداء وعشاء، والديكورات فيه مذهلة فعلًا تسرُّ الزوار وتشعرهم براحة كبيرة كما أنه مطل على الشارع، والطعام فيه شهيٌّ جدًا، لهذا يُقال أنه أفضل مطعم إيطالي في اسطنبول، حيث أنه يقدم أطباق كثيرة ومتنوعة ومن أهمها وألذها السلطة اليونانية والبيتزا الإيطالية، وكذلك البيني باستا اللذيذة، وبجانب ذلك يقدم المطعم أيضًا المقبلات الرائعة، والمشروبات والكثير من الحلويات اللذيذة، والأسعار فيه تناسب جميع الفئات، ويمكنكم زيارته يوميًا لتناول هذه الأطعمة اللذيذة إذ أنه يفتح من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتّى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

معلومات عن مطعم أوزي بيتزا وباستا

العنوان: تركيا - اسطنبول - جانب جامع آيا صوفيا.

تركيا - اسطنبول - جانب جامع آيا صوفيا. الهاتف: 905346714505+

2- مطعم Terrazzo

يعد هذا المطعم من أحلى المطاعم الإيطالية في اسطنبول من ناحية الديكورات المصممة بحرفية عالية وفنٍ عظيم وجذاب، فضلًا عن ذلك لا يخفى الجمال عن وجود أيدي طباخين خبيرة تقوم بإعداد الأطعمة الشهية واللذيذة، وأماكن الجلوس فيه مريحة جدًا ومصنوعة من الخشب الكلاسيكي المبهر، ومن الأطباق الّتي يقدمونها السمك والبيتزا الإيطالية الشهيرة واللحوم بالوصفات الإيطالية المتنوعة، فضلًا عن ذلك هنالك مقاعد مخصصة مطلة على مناظر طبيعية لأجل تقديم المشروبات الساخنة، لهذا يعتبره الزوار أنه أهدى مطاعم إيطالية في اسطنبول، والمطعم يفتح أبوابه يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

معلومات عن مطعم Terrazzo

العنوان: تركيا - اسطنبول - شارع الفنانين.

تركيا - اسطنبول - شارع الفنانين. الهاتف: 902126694256+

3- مطعم ومقهى Mezzaluna

هو عبارة عن مطعم موجود بداخل مول وبذات الوقت مقهى، كما أنه يعتبر من أفضل مطاعم فاخرة في اسطنبول لما فيه من ديكورات تعكس الحضارة الإيطالية بجمال تصاميمها، فضلا عن ذلك؛ الأطعمة والمشروبات المقدمة تكون لذيذة وطازجة ويرغب الجميع بأخذ استراحة التسوق في هذا المطعم تحديدًا، وهو يفتح يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

معلومات عن مطعم ومقهى Mezzaluna

العنوان: تركيا - اسطنبول - مول استينيا.

تركيا - اسطنبول - مول استينيا. الهاتف: 902123455400+

4- مطعم شاذلي فلوريا

هذا المطعم تحديدًا مقصد الكثير من السكان المحليين والسياح، لأنه يعد من أحلى وأروع مطاعم اسطنبول على البحر، حيث أنَّ إطلالته الساحرة تعطي منظرًا خلابًا يسرُّ الناظرين ويجعلهم يرغبون بالقدوم إليه باستمرار دون انقطاع، وهو يقدم الوجبات الإيطالية السريعة والمشروبات المميزة في أجواء طبيعية وهادئة بأسعار مناسبة لجميع الفئات، حيث أنَّ إدارة المطعم تهدف إلى إدخال المتعة والسرور في نفوس الزبائن، وهو يفتح يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتّى الساعة الحادية عشر والنصف ليلا.

معلومات عن مطعم شاذلي فلوريا

العنوان: تركيا - اسطنبول - منطقة فلوريا.

تركيا - اسطنبول - منطقة فلوريا. الهاتف: 902125470101+

5- مطعم ومقهى Esmer Chef

وهو عبارة عن مطعم بسيط ومتواضع مائل ليكون مقهى أكثر من كونه مطعم، ديكوراته بسيطة جدًا تعكس الحضارة الشعبية الإيطالية، فالمقاعد والطاولات بجانب بعضها بعضًا مصنوعة من نوع خشبي ثقيل وفخم، ويقدّم مشروبات لذيذة ومميزة وبجانبها وجبات خفيفة، وأسعاره تناسب الفئات الاجتماعية كلها، فالناس تقبل عليه لأنه يعد من أفضل مطاعم شعبية إيطالية في اسطنبول، وهو يفتح يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتّى الساعة الثالثة فجرًا.

معلومات عن مطعم Esmer Chef

العنوان: تركيا - اسطنبول - شارع هاليت آغا.

تركيا - اسطنبول - شارع هاليت آغا. الهاتف: 902125136535+

6- مطعم Trattoria La Scarpetta

هذا المطعم يحمل طابع شعبي فخم؛ حيث أنَّ المقاعد موضوعة ضمن خططٍ مدروسة متباعدة عن بعضها بعضًا، والأطباق المقدّمة فيه مميزة جدًا ولذيذة فهو يقدم أنواع البيتزا الإيطالية كاملةً بطريقةٍ شهية، ويتمتع بأجواء لطيفة جدًا، وهو يفتح يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتّى الساعة الحادية عشر مساءً، إلّا في يومي السبت والأحد فهو يفتح في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، حتّى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

معلومات عن مطعم Trattoria La Scarpetta

العنوان: تركيا - اسطنبول - منطقة بشكتاش.

تركيا - اسطنبول - منطقة بشكتاش. الهاتف: 902122635353+

7- مطعم Da Mario

الخدمة في هذا المطعم ممتازة، وفريق العمل يتعامل مع الزبائن بمنتهى اللطف والرفق والاحترام، كما أنه يطل على مناظر طبيعية خلّابة تريح النفس والديكورات فيه متناسقة الألوان وكلاسيكية، وهو يشبه المنزل الإيطالي من الخارج، ولهذا نجده مرغوب من قبل الناس ضمن قائمة أحلى مطاعم إيطالية في اسطنبول، كما أنه مليء بالأجواء الشاعرية اللطيفة، والأسعار فيه مناسبة رغم الجودة العالية الّتي يقدمونها في الوجبات والمشروبات، وهو يفتح يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتّى الساعة الحادية عشر ليلًا.

معلومات عن مطعم Da Mario

العنوان: تركيا - اسطنبول - في منطقة بشكتاش.

تركيا - اسطنبول - في منطقة بشكتاش. الهاتف: 902122655186+

8- مطعم Pizzeria Pera

يختص هذا المطعم بأطباق البيتزا المملوءة بالجبنة الطازجة والنكهات الإيطالية الخاصة والمميزة، وهو أهم مطعم إيطالي في اسطنبول من ناحية تقديم وجبات البيتزا سواء في داخل المكان أو من خلال خدمة التوصيل، لذلك ننصح عشاق البيتزا التوجه إليه مباشرةً، فضلًا عن ذلك؛ يوجد أطباق معكرونة مميزة لمحبي المعكرونة الإيطالية، والمطعم يباشر العمل يوميًا لكن بأوقات مختلفة، حيث أنه يفتح من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ومن بعدها يأتي الفريق الثاني ليكمل المهام من الساعة الخامسة مساءً حتّى الساعة العاشرة ليلًا.

معلومات عن مطعم Pizzeria Pera

العنوان: تركيا - اسطنبول - في منطقة جونية.

تركيا - اسطنبول - في منطقة جونية. الهاتف: 905161637327+

9- مطعم Paper Moon

من أكثر المطاعم الإيطالية في اسطنبول فخامةً؛ وهو يعتبر خاص بالطبقة العليا في المجتمع، فيتميز بديكورات فخمة ورهيبة لا يمكن أن ينافسه أي مطعم عليها، وفضلا عن ذلك؛ اللباقة في التعامل مع الزبائن، كما أنه يقدم أطباق إيطالية كلاسيكية جدًا، وهو يفتح يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتّى الساعة الحادية عشر ليلًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت يفتح من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتّى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

معلومات عن مطعم Paper Moon

العنوان: تركيا - اسطنبول - منطقة بشكتاش.

تركيا - اسطنبول - منطقة بشكتاش. الهاتف: 902122821616+

10- مطعم ومقهىItaliano Cafe

يعتبر هذا المطعم من المطاعم المميزة لما فيه من جلسات رائعة تصلح لأن يكون أيضًا مقهى جميل، فهو يقدم مأكولات إيطالية لذيذة وشهية وبذات الوقت مشروبات ساخنة وباردة؛ مع وجبات خفيفة وسريعة من لحوم وأسماك إيطالية، وهو يفتح يوميًا على الوقت ذاته، من الساعة الثامنة صباحًا حتّى الساعة الثانية عشر صباحًا.

معلومات عن مطعم Italiano Cafe

العنوان: تركيا - اسطنبول - في منطقة بك اوغلي.

تركيا - اسطنبول - في منطقة بك اوغلي. الهاتف: 902122544454+

وفي ختام المقال، تعد المطاعم الإيطالية في اسطنبول من أكثر المطاعم إقبالًا من قبل السكان والسياح لما فيها من وجبات لذيذة وطازجة سواء بيتزا أو معكرونة أو غيرها من الأطباق الإيطالية الفخمة، فضلًا عن ذلك؛ إنَّ هذه المطاعم مطلة على مناظر طبيعية خلابة جدًا تعكس المظهر الإيطالي الحضاري من الخارج ومن الداخل، اختر المطعم الذي يناسبك من تلك القائمة واستمتع بالطعم الإيطالي الفريد والمميز.