أفضل 8 مطاعم ازمير على البحر مع العناوين

تقع مدينة ازمير في الجهة الغربية من تركيا على سواحل ايجه، وسُميت أيضًا بعروس أو لؤلؤة بحر ايجه، نظرًا لأنها تنفرد بعدة مزايا، أهمها مناخها الرائع طوال السنة، إلى جانب طبيعتها الخلابة المتمثلة في الخضرة والمسطحات المائية التي تأسر القلب، كل هذا ساهم في جعلها من أهم وجهات السياحة بتركيا، ونتيجة لموقعها المتميز، حُظيت بمجموعة من أفخم مطاعم ازمير على البحر والتي يتوافد إليها الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بإطلالتها الساحرة مع تناول أشهى الوجبات المحلية التي تبرز الكثير حول ثقافة المدينة، ومن خلال موضوعنا هذا سنتناول هذه المطاعم بطريقة تفصيلية.

أفضل مطاعم ازمير على البحر

من الجدير بالذكر أن كل مدينة من المدن التركية تنفرد بمجموعة من الأكلات، ونظرًا لان مدينة ازمير تقع في الجزء الآسيوي بجوار شاطئ أزمير، فهي تشتهر بالطعام الآسيوي والأكلات البحرية والكباب التركي اللذيذ والذي يتم إعداده على أيدي أمهر الطهاة، لذا إذا كنت تنوي السياحة في ازمير ، فعليك الاختيار من بين إحدى مطاعم ازمير على البحر التي سيتم ذكرها بالسطور المُقبلة:

1- مطعم Bogazici Restaurant

يتصدر المطعم قائمة أفضل مطاعم ازمير على البحر والمتخصصة في تقديم أشهى المأكولات البحرية، فهو عبارة عن مطعم وكافيه في آن واحد، يتمتع بإطلالة بانورامية ساحرة على البحر، ديكور المطعم مبهج وراقي، إلى جانب المأكولات البحرية، يقدم قائمة طويلة من المأكولات التركية الشهية لوجبات الفطور والغداء، مع أصناف متعددة من المقبلات والحلويات اللذيذة، بمجرد دخولك للمطعم ستحظى بحسن الاستقبال والحفاوة، حيث إن فريق العمل لديه ودود ولطيف للغاية، يتوفر لديه حمامات نظيفة ومعقمة للغاية، ولكن أسعاره مرتفعة بعض الشيء، مع عدم وجود مصعد كهربائي، مما يصعب الصعود إليه من قبل المعاقين وكبار السن.

معلومات Bogazici Restaurant

عنوان المطعم: Bahçelerarası, Mahallesi, Haydar Aliyev Blv. No:2/A, 35290 Balçova/İzmir, تركيا.

Bahçelerarası, Mahallesi, Haydar Aliyev Blv. No:2/A, 35290 Balçova/İzmir, تركيا. رقم الهاتف: 908508500850+

2- مطعم Zefer in Yeri Restaurant

يعد مطعم Zefer in Yeri Restaurant هو أفضل مطعم في ازمير على البحر يمكنك تناول الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية داخله، حيث يتمتع بإطلالة جميلة على البحر، يوجد جلسات داخلية وخارجية ولكنه في بعض الأحيان يكون مزدحم للغاية، طاقم العمل ودود ومحترف وعلى درجة عالية من الخبرة والاحترام في التعامل مع الزوار، الخدمة سريعة وجيدة، الأمر الذي سيُشعرك بأنك في منزلك، يوفر مواقف مجانية للسيارات، الأسعار مناسبة جدًا مقارنةً بموقعه.

معلومات مطعم Zefer in Yeri Restaurant

عنوان المطعم : Kültür, Atatürk Cd. No: 184 / B, 35220 Konak/İzmir, تركيا.

: Kültür, Atatürk Cd. No: 184 / B, 35220 Konak/İzmir, تركيا. رقم الهاتف: 905331992680+

3- مطعم Izmir Sakiz Alsancak Restaurant

إذا كنت من عشاق تناول الطعام المفضل لك في الهواء الطلق مع إطلالة ساحرة على البحر ومنظر اليخوت الراسية، فإن Izmir Sakiz Alsancak هو الحل الأمثل بالنسبة لك، التصميم الداخلي للمطعم نظيف وراقي وهادئ، مع جلسات متنوعة وجميلة، كما يوفر المطعم أماكن للجلوس بالقرب من البحر، قائمة الطعام المتوفرة لديه غنية ومتنوعة ما بين المأكولات البحرية الطازجة والشهية، إلى جانب أصناف من المشويات مع المقبلات الساخنة والحلوى، الخدمة بالمطعم على درجة عالية من السرعة والجودة، حيث إنه يعد من أفضل مطاعم ازمير على البحر فجميع العاملين بالمكان ودودون وناجحون في عملهم، الأسعار معقولة ومناسبة جدًا.

معلومات مطعم Izmir Sakiz Alsancak Restaurant

عنوان المطعم: Akdeniz, Atatürk Cd. No:158/A, 35210 Konak/İzmir, تركيا.

Akdeniz, Atatürk Cd. No:158/A, 35210 Konak/İzmir, تركيا. رقم الهاتف: 902324641103+

4- مطعم Yengec Restaurant

يتوفر بالمطعم جلسات راقية وفخمة للغاية، جلسات داخلية بديكورات فخمة، مع جلسات خارجية مُمتعة بإطلالة ساحرة على البحر، وهو مطعم متخصص في تقديم الأكلات البحرية الطازجة، إلى جانب المقبلات الجيدة جدًا، كما يقدم أصناف متنوعة من الحلويات، الخدمة بالمطعم عالية الجودة، طاقم العمل بارع وسريع في خدمة الزبائن، يوفر مواقف مجانية للسيارات، ولكن يُعيبه أن أسعاره مرتفعة إلى حد ما، كما أن الحمامات ليس بالقدر الكافي من النظافة والتعقيم.

معلومات مطعم Yengec Restaurant

عنوان المطعم: Alsancak, Atatürk Cd. 314/A, 35220 Konak/İzmir, تركيا.

Alsancak, Atatürk Cd. 314/A, 35220 Konak/İzmir, تركيا. رقم الهاتف: 902324645757+

5- مطعم Izmir Deniz Restaurant

إذا كنت ترغب في تأمل منظر الغروب الرائع مع الاستمتاع بوجبة أسماك طازجة وشهية، فعليك بالتوجه إلى Izmir Deniz Restaurant حيث استحوذ المطعم على نسب تقييم عالية من قبل الزوار كأحد أشهر مطاعم ازمير على البحر، ويرجع ذلك لما ينفرد به من الإطلالة الساحرة التي لا تقاوم مع جودة الخدمة، يوفر المطعم جلسات داخلية أنيقة للغاية، مع جلسات خارجية في الهواء الطلق، التصميم العام للمطعم راقي بديكور وإضاءة غاية في الروعة، الأسعار مرتفعة إلى حد ما، يوجد مواقف للسيارات مع حمامات نظيفة.

معلومات مطعم Izmir Deniz Restaurant

عنوان المطعم: Kültür, İzmir Palas Oteli, Atatürk Cd. No: 188/B ZEMİN, 35220 Konak/İzmir, تركيا.

Kültür, İzmir Palas Oteli, Atatürk Cd. No: 188/B ZEMİN, 35220 Konak/İzmir, تركيا. رقم الهاتف: 902324644499+

6- مطعم Tavaci رجب اوسطا

يقدم المطعم أصناف متعددة من المأكولات التركية والمشويات اللذيذة، أشهرها الكباب وشيش طاووق، ينفرد المطعم بحسن الاستقبال مع تقديم الشاي والحلى كنوع من إكرام الزبائن، يعد أفضل مطعم في ازمير على البحر من حيث الإطلالة ورُقي التصميم الداخلي للمطعم، حيث إنه مُزين بالأشجار والنباتات والزهور التي تسحر العين وتأسر القلب، كما يوجد قفص عصافير كبير في المنتصف، يوفر المطعم مجموعة كبيرة من الخدمات أشهرها مواقف مجانية للسيارات، مع إمكانية دخول الكراسي المتحركة، أسعار المطعم رخيصة جدًا مقارنةً بجودة الخدمة التي يقدمها، فريق العمل ودود وكُفؤ.

معلومات مطعم Tavaci رجب اوسطا

عنوان المطعم: Alsancak, Atatürk Cd. No:364, 35220 Konak/İzmir, تركيا.

Alsancak, Atatürk Cd. No:364, 35220 Konak/İzmir, تركيا. رقم الهاتف: 902324638797+

7- مطعم أدابييي للأسماك

يوفر المطعم جلسات داخلية وخارجية راقية في الهواء لمحبي تناول الطعام في الهواء الطلق على البحر مباشرةً، ومن الجدير بالذكر أنه مطعم ادابييي يعد من أشهر مطاعم ازمير التي تنفرد بإطلالة فخمة على البحر، حيث تأمل غروب الشمس على خليج أزمير، إلى جانب تقديم الأسماك الطازجة التي تم إعدادها من قبل أكفأ الطهاة، كما ينفرد بتقديم مقبلات جيدة جدًا، الخدمة بالمطعم تتميز بالجودة، كما أن جميع العاملين بالمكان جيدون، الأسعار مرتفعة ولكن يمكن القول إنها مناسبة عند مقارنتها بجودة وسرعة الخدمة.

معلومات مطعم أدابييي للأسماك

عنوان المطعم: Konak Atatürk Cad. Konak Pier Alışveriş Merkezi No:19, 35250 Konak, تركيا.

Konak Atatürk Cad. Konak Pier Alışveriş Merkezi No:19, 35250 Konak, تركيا. رقم الهاتف: 902324820470+

8- مطعم Ege Vera Café & Bar Restaurant

مطعم متخصص في تقديم أشهى المأكولات التركية إلى جانب المأكولات البحرية، وأصناف الحلى اللذيذ، ويعد أفضل مطاعم ازمير على البحر المثالية للاسترخاء والاستمتاع بالطعام مع إطلالة ساحرة، يوفر المطعم قائمة طويلة من وجبات الفطور والغداء والعشاء، الموظفين محترمين ويقومون بتقديم الخدمة بشكل سريع ومهذب وراقي، الأسعار معقولة، ومن الجدير بالذكر أن المطعم نظيف، ويتوفر به حمامات نظيفة ومعقمة، وبينما أنت تستمتع بتناول وجبتك الخاصة، سيتم تشغيل موسيقى هادئة.

معلومات مطعم Ege Vera Café & Bar Restaurant

عنوان المطعم: Akdeniz, Atatürk Cd. No: 110, 35210 Konak/İzmir, تركيا.

Akdeniz, Atatürk Cd. No: 110, 35210 Konak/İzmir, تركيا. رقم الهاتف: 902324835215+

لدى مدينة ازمير عدة مقومات سياحية جعلتها تتصدر قائمة المدن التركية الأخرى، ولعل أهمها مطاعم ازمير على البحر حيث استنشاق الهواء النقي، وتأمل منظر البحر الخلاب، إلى جانب الاستمتاع بوجبتك المُفضلة، ما عليك سوى اختار أحد الأماكن التي وفرناها لك ليكون وجهتك القادمة.