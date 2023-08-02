أفضل 9 من مطاعم الرياض جاليري ننصحك بتجربتها

الرياض من المدن السعودية التي تتمتع بشهرة واسعة في العديد من المجالات والخدمات؛ نتيجة لوجود الكثير من المعالم السياحية والمولات التجارية التي تضم عددًا كبيرًا من المحلات التي تحمل أسماء الماركات العالمية، والتي تضم الكثير من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات العالمية، ولكن هل وددت يومًا التعرف على أفضل مطاعم الرياض جاليري؟ إذا كنت تود معرفة الجواب بشكلٍ تفصيلي فسنعرض لك الآن أفضل هذه المطاعم ومواعيد العمل الخاصة بها وأرقام التواصل معها وأيضًا كيفية الوصول لها على الخريطة، ستجد في هذا المقال إجابة لجميع استفساراتك، تابعنا.

أفضل مطاعم الرياض جاليري

هل تبحث عن تجربة فريدة ومميزة لتناول وجبتك المفضلة في أحد مطاعم الرياض جاليري مول، استطعنا الآن أن نجمع لك قائمة من هذه المطاعم، ولم نعتمد في اختياراتنا لهذة المجموعة على آرائنا الشخصية، بل امتد الأمر لأكثر من هذا، حيث جمعنا آراء عدد كبير من الزائرين، إلى جانب تقييمات تجارب الطعام، واعتمدنا أيضًا على نظافة المكان نفسه وطريقة تعامل العاملين داخل المطعم مع الزائرين، كل هذا يأتي إلى جانب وجود هذه المطاعم ضمن قائمة أشهر مطاعم الرياض جاليري، فإذا كنت تبحث عن أحسن مطعم في الرياض ، عليك بالاطلاع على القائمة التالية:

1- مطعم برجر كينج الرياض

مطاعم برجر كينج هي ماركة مسجلة لأفضل مطاعم البرجر في العالم، حيث تنتشر فروعها في كل مكان سواء داخل السعودية أو خارجها، وهي واحدة من أفضل المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة، وهي عبارة عن وجبات برجر أمريكية للكبار، وهناك وجبات أخرى مخصصة للأطفال، كما يوفر المطعم خدمات التوصيل للمنازل في أقل وقت ممكن.

يتميز المطعم بتقديمه للعديد من الوجبات الأخرى إلى جانب وجبات البرحر، فهو يقدم العديد من السندوتشات الأخرى، كما يقدم أنواعًا مختلفة من السلطات مثل الكول سلو والثومية، كما يقدم المشروبات الغازية مثل الكولا والبيبسي، ويقدم أيضًا مجموعة من المشروبات المخفوقة بالزبادي واللبن مثل عصير مخفوق الفراولة أو المانجو.

معلومات عن مطعم برجر كينج الرياض

عنوان المطعم: الرياض جاليري مول، بجانب هايبر بنده، طريق الملك فهد الفرعي، الرياض، ويمكنك الوصول له على الخريطة من هنا.

الرياض جاليري مول، بجانب هايبر بنده، طريق الملك فهد الفرعي، الرياض، ويمكنك الوصول له على الخريطة من هنا. ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الرابعة بعد منتصف الليل.

2- مطعم ماكدونالدز

مطعم ماكدونالدز واحد من أفضل المطاعم في الرياض جاليري، حيث يقدم وجبات مميزة من البرجر المصنوعة على الطريقة الأمريكية، ومن المعروف عن مطاعم ماكدونالدز أنها واحدة من أكبر وأشهر مطاعم البرجر في العالم، ويتميز المطعم بتوفير مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا مقاعد مخصصة للأطفال، هذا إلى جانب اهتمامه بتقديم الوجبات الطازجة من البرجر والخضروات التي توضع داخل الوجبة.

كما يقدم عصائر الطازجة مثل البرتقال والفراولة، ويمتاز بتقديم نوع مميز ومختلف من المثلجات يطلق عليها اسم الصن داي، وهو واحدة من أشهر الأكلات المثلجة حول العالم، وتتميز بطعمها الرائع، بالإضافة إلى توفيره لوجبات من البطاطس المقرمشة الأكثر من رائعة، يمكنك طلبها منفردة أو مع الوجبة، ولكل ذلك تم اعتبار مطاعم ماكدونالدز واحدة من أفضل مطاعم الرياض جاليري.

معلومات عن مطعم ماكدونالدز

عنوان المطعم: الرياض جاليري مول، تقاطع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد مع شارع العليا، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا.

الرياض جاليري مول، تقاطع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد مع شارع العليا، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 8001212345 996+

8001212345 996+ ساعات العمل: يعمل المطعم من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي على مدار الاسبوع.

3- مطعم شاورمر الرياض

عند البحث عن أفضل مطاعم مجمع الرياض جاليري تقدم وجبات الشاورما، بالتأكيد لن تجد أفضل من مطعم شاورمر، واحد من أشهر مطاعم الشاورما في السعودية كلها، فهو يمتاز يتقديمه لوجبات مميزة ونكهات مختلفة من الشاورما، كما يمكنك اختيار الإضافات التي تريدها والإضافات التي لا تريدها، كما يوفر أحجامًا مختلفة من الساندوتشات، يمكنك اختيار الحجم المناسب لك، كما تستطيع الطلب إما بالدفع نقدًا أو عن طريق الفيزا كارد، فكلاهما متوفر داخل المطعم.

معلومات عن مطعم شاورمر

عنوان المطعم: طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي، الازدهار، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المطعم على الخريطة من هنا.

طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي، الازدهار، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المطعم على الخريطة من هنا. ر قم الهاتف: 966920008080+

966920008080+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من السادسة صباحًا حتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

4- مطعم سبارو الرياض

لكل هواة المطاعم الإيطالي بكل تفاصيلها، إليكم مطعم سبارو الرياض الذي ينقل لكم المطبخ الإيطالي إلى السعودية، وكأنك تتواجد في قطعة من روما أو البندقية، حيث تستشعر ذلك منذ اللحظة الأولى لدخولك إلى المطعم، وذلك من حيث الديكو أو الجو العام أو حتى الموسيقى التي تستمع إليها هناك.

كل ذلك يأتي إلى جانب قائمة طعام مليئة بجميع الأكلات الإيطالية التي يعشقها الكثير منا إن لم يكن جميعنا، مثل وجبات الباستا والمعكرونة بالصوصات المختلفة مثل صلصة الطماطم أوجبن البارميزان مع المشروم، ويتميز المطعم بحسن معاملة العملاء، حيث يضم مجموعة كبيرة من العاملين داخل المطعم على قدر كبير من الاحترام والتقدير لكل الزبائن، يأتي هذا المطعم على راس قائمة أفضل مطاعم داخل الرياض جاليري.

معلومات عن مطعم سبارو الرياض

عنوان المطعم: طريق الملك فهد، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا.

طريق الملك فهد، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا. ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل.

5- مطعم هارديز

من ضمن مطاعم الرياض جاليري أيضًا مطعم هارديز، وهو ماركة عالمية تنتشر فروعه في كل مكان حول العالم، في البلاد العربية والأجنبية أيضًا، ويتميز بتقديمه لأنواع مختلفة من الطعام، فإنه لا يعتمد على نوع محدد من الوجبات، حيث يقدم أنواعًا مختلفة من البرجر مثل برجر اللحم البقري، وبرجر الدجاج، مع إضافة العديد من الصوصات المختلفة مثل صوص المشروم.

ويقدم المطعم أيضًا وجبات الناجتس العادي والحار، كما يبدع في تقديم الفرايز بطعم رائع، ويتوفر لديه العديد من المشروبات الغازية، والعصائر الطازجة أشهرهم عصير البرتقال، يمكنك الطلب خارج المطعم، أو الاستمتاع بتناول الوجبة على المقاعد المريحة داخل المطعم مع الاستماع لأرقى الموسيقى العالمية.

معلومات عن مطعم هارديز

عنوان المطعم: الرياض جاليري مول، طريق الملك فهد الفرعي، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا.

الرياض جاليري مول، طريق الملك فهد الفرعي، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966920001213+

966920001213+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الرابعة بعد منتصف الليل، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي.

6- مطعم سبأ

مطعم سبأ هو أفضل مطعم في الرياض جاليري يقدم الأكلات اليمنية بكل أنواعها، حيث يوفر جلسات عائلية مريحة وسط جو رائع من تناغم الموسيقى والهدوء الذي يعم المكان، لذلك إذا كنت تبحث عن مطعم عوائل بالرياض ، فعليك بهذا المطعم الذي يقدم توليفة مختلفة من الأطعمة التي يمكنك تناولها.

ستجده في الصباح يقدم أطباق الكبدة أو بعض المعجنات الممزوجة باللحم البقري أو الدجاج أو الكفتة اليمنية المشهورة، وعلى الغداء يمكنك تناول جميع أنواع اللحم المتبل والمطهو على الطريقة اليمنية المفضلة عند معظم الخليجين مثل لحم الضأن المدفون في الأرز البسمتي، أو الأكلات البحرية مثل الأسماك بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الجندوفلي وأسماك البحر الأحمر.

معلومات عن مطعم سبأ

عنوان المطعم: طريق الملك فهد الفرعي، الرياض ويمكنك الوصول إلى الموقع على الخريطة من هنا.

طريق الملك فهد الفرعي، الرياض ويمكنك الوصول إلى الموقع على الخريطة من هنا. ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

7- مطعم كنتاكي

بالتأكيد تعرف سلسلة مطاعم كنتاكي المنتشرة حول العالم، فهو موجود في مصر والكويت والإمارات والسعودية وجميع الدول الأجنبية كأمريكا وفرنسا وإيطاليا وغيرهم، ويعد مطعم كنتاكي أحد مطاعم الرياض جاليري، ومن المعروف أنه يقدم وجبات الدجاج المقرمش الحار والعادي بطريقة رائعة وخلطة سرية لم يتوصل أحد إلى معرفتها حتى الآن.

يقدم المطعم وجبات الدجاج إلى جانب الخبز والأرز والسلطات المختلفة مثل الكول سلو، وبعض أنواع المخللات، إلى جانب المشروبات الغازية مثل الكولا أو البيبسي أو حتى العصائر الطازجة، هذا يرجع إلى اختيارك لمشروبك المفضل، والذي يمكنك طلبه مع طلب الوجبة الخاصة بك، كما يوفر إمكانية الدفع بالماكينات الآلية، أو الدفع نقدًا.

معلومات عن مطعم كنتاكي

عنوان المطعم: الرياض جاليري مول، الملك فهد، الرياض، كما يمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا.

الرياض جاليري مول، الملك فهد، الرياض، كما يمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966920021111+

966920021111+ ساعات العمل: يعمل المطعم من الساعة العاشرة ظهرًا حتى الساعة الثانية عشر صباح اليوم التالي، ما عدا الجمعة، فإنه يبدأ العمل في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

8- مطعم دجاج تكساس

لكل محبي الأكلات الأمريكية، إليكم مطعم دجاج تكساس، هذا المطعم الذي نال شهرة واسعة خلال وقت قياسي، واستطاع أن يقتحم معظم البلاد العربية، ونال استحسان فئة كبيرة من الزائرين، حيث يتميز بتوفير طاقم عمل مدرب على درجة عالية من حسن استقبال الزبائن وعرض المقترحات المقدمة من إدارة المطعم.

يقدم المطعم العديد من وجبات الدجاج المقلي والمقرمش تندر تشيكن مع الخبز بالزبدة، كما يوفر خيارات أخرى من المشروبات بمختلف أنواعها، مثل المشروبات الغازية والعصائر الطازجة بجميع أنواعها.

معلومات عن مطعم دجاج تكساس

عنوان المطعم: الرياض جاليري مول، شارع العليا، الملك فهد، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا.

الرياض جاليري مول، شارع العليا، الملك فهد، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966114532125+

966114532125+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل، فيما عدا يوم الجمعة، فإنه يعمل من الساعة الواحدة ظهرًا.

9- مطعم باستيلتا الرياض

مطعم باستيلتا الرياض هو واحد من أهم مطاعم الرياض جاليري، حيث يوفر قائمة كبيرة من الأطعمة الإيطالية مثل وجبات الباستا، والبيتزا بمختلف أنواعها، وبالنسبة لكل محبي وجبات المعكرونة سواء المعكرونة الإيطالي السادة أو الممزوجة بأشهى الصوصات فإن مطعم باستليتا يقدمها بحرفية وإتقان.

كما يتميز المطعم بوجود اماكن للجلوس مريحة تناسب جميع الأوقات سواء الإفطار أو الغداء أو حتى العشاء؛ لذلك تم تصنيفه ضمن أحسن مطاعم غداء في الرياض، فهو يوفر وجبات مختلفة ومتنوعة تناسب وجبات الغداء بالتحديد مثل المعكرونات والباستا كما ذكرنا سابقًا، ستحظى بتجربة مميزة وفريدة عند زيارة مثل هذا المطعم، فهو مطعم مميز ومختلف، مطعم عربي سعودي ممزوج بروح إيطالية جميلة.

معلومات عن مطعم باستليتا

عنوان المطعم: الرياض جاليري مول، طريق الملك فهد، الرياض، ويمكنك الوصول له على الخريطة من هنا.

الرياض جاليري مول، طريق الملك فهد، الرياض، ويمكنك الوصول له على الخريطة من هنا. ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

في ختام مقالنا حول أفضل مطاعم الرياض جاليري، لقد عرضنا لكم العناوين بالتفصيل وكيفية الوصول له، كما وفرنا لكم أرقام الهواتف الخاصة بكل مطعم على حدة، وكذلك أشهى الوجبات التي يقدمونها.