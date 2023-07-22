أفضل 17 من مطاعم اوردو تركيا التي ينصح بزيارتها

مدينة أوردو من أهم مدن تركيا الواقعة في منطقة الشمال التركي، وتقع المدينة على شاطئ البحر الأسود وفيها العديد من الأماكن السياحية المميزة التي تجعلها من أبرز وجهات السياحة في تركيا، والمطبخ التركي معروف على مستوى العالم وله شعبية واسعة عند الزوار والسياح من داخل وخارج تركيا، ومطاعم اوردو تركيا كثيرة ومتنوعة، وفيها العديد من قوائم الطعام التركية والشرقية والغربية، إضافة إلى الحلويات والمشروبات، وتقع أغلب تلك المطاعم ضمن مواقع مميزة في المدينة وأغلبها على شاطئ البحر الأسود، وسنتناول في هذا المقال أهم تلك المطاعم فانضموا إلينا.

أفضل مطاعم اوردو تركيا

لمدينة اوردو سحر خاص يجعلها من أفضل وأجمل مدن تركيا للسياحة والترفيه، وتحظى مطاعم اوردو تركيا بالشعبية الكبيرة نظراً لكثرة عشاق المأكولات التركية والمطبخ التركي، وهذه المطاعم مزودة بأحدث الخدمات والمرافق الممتازة، إضافة إلى طاقم العمل النشيط وفريق الطهاة المحترف، وفيما يلي أفضل تلك المطاعم

1- مطعم هونكار

مطعم تركي شهير له إطلالة ساحرة على شاطئ البحر الأسود، وهو من أفضل مطاعم اوردو وأكثرها شعبية، ويتخصص بتقديم المأكولات التركية والشرقية كالكباب والشاورما والفطائر والمعجنات والكفتة والأرز وأصناف الكبة العربية وهذا يستدعي وجود مطعم عربي في أوردو لكثرة عشاق المطبخ العربي، وفيه العديد من الخيارات النباتية والسلطات والخضار والمقبلات التركية الشهية، وفيه قسم للحلويات اللذيذة والمشروبات الباردة والساخنة، والمطعم من مطاعم اوردو التركية ذات الديكور الأنيق والعصري، وفيه جلسات داخلية هادئة وجلسات خارجية مطلة على البحر مباشرة، ويضم طاقم لطيف ومتعاون، ويعتبر خياراً مثالياً لقضاء أفضل الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء، وفيه أماكن مخصصة لألعاب الأطفال، ويناسب الأجواء العائلية بشكل كبير لمساحاته الفسيحة مع إمكانية التمتع بغروب الشمس على البحر.

2- مطعم ديري باليك

مطعم تركي مشهور بوجباته البحرية الطازجة، وهو أفضل مطعم في اوردو للطعام البحري، حيث يقدم تشكيلة منوعة من الأسماك والروبيان وطواجن السمك وشوربة ثمار البحر والسلطات والمقبلات البحرية الشهية، وهو من مطاعم اوردو تركيا التي تناسب الأطفال بشكل كبير، ويمتلك طاقم عمل يتعامل بذوق واحترام مع الزبائن مع وجود أشهر الطباخين وأميز النوادل، وتعتبر أسعار المطعم منطقية ومقبولة عند مقارنتها مع باقي المطاعم.

3- مطعم حلويات هونر

من المطاعم التركية والشرقية التي تقدم أشهى الأطباق التركية التقليدية كالمشاوي والكباب والكفتة والمسحب وأطباق الحمية الغذائية لأصحاب الوزن العالي والمقبلات والمزة التركية الشهية، إضافة إلى السلطات والمشروبات المنعشة والحلويات الشرقية كالكنافة بالقشطة والجوز والقطايف والآيس كريم، ويمتلك المطعم جلسات هادئة وديكور عصري وبسيط، وفيه طاقم للخدمة مميز ومتعاون، ويلبي حاجات ورغبات كل الزبائن وهو أحد مطاعم اوردو تركيا التي تحظى بشعبية كبيرة عند الزوار وخصوصاً لمحبي الحلويات، حيث يشهد ازدحاماً كبيراً لتذوق مثلجات وايس كريم بنكهات مميزة.

4- مطعم وكافيه تومور

مطعم مريح له تراس مباشر على شاطئ البحر الأسود مع جلسات خارجية وداخلية هادئة ومميزة تسحر العقول وتبهر الأبصار، وهو من أفضل المطاعم في اوردو حيث يقدم تشكيلة متنوعة من البيتزا والبرجر والمشاوي والسمك والسلطات والمقبلات والباستا وأطباق الدجاج بالخضار، ويمكن اعتباره مطعم تركي وأمريكي بنفس الوقت وأسعاره معقولة وتناسب مختلف الزوار، ويشهد تنوع كبير في الأطباق حيث وجبات الإفطار والغداء والعشاء والسندويتشات والوجبات السريعة، ويعرف بكونه أحد مطاعم اوردو تركيا المتميزة في أطباقها مع الديكور الأنيق والأجواء الهادئة والجلسات الداخلية الراقية المناسبة للعوائل والأصدقاء.

5- مطعم اكستالار بايد

من المطاعم التركية المميزة بإطلالتها الرائعة على شاطئ البحر الأسود ليكون من أهم مطاعم اوردو تركيا، ويضم المطعم قوائم طعام متنوعة مع وجود خيارات نباتية لمتبعي الحمية، وفيه ركن خاص لصف السيارات مع وجود الأمان التام والراحة لكل الزبائن، وتجد ضمن المطعم كباب الاسكندر والشاورما والفطائر والمعجنات اللذيذة المناسبة لوجبة إفطار شهية مع توفر المقبلات والسلطات والمشروبات والحلويات بمختلف أشكالها وأنواعها.

6- مطعم أوليف

مطعم متنوع في المأكولات حيث تجد الوجبات الأمريكية والأوروبية والتركية، والمطعم أفضل مطعم في اوردو تركيا، ويمتلك ديكور خشبي مع طراز أوربي حديث وإطلالة رائعة على البحر الأسود، ويقدم المطعم مشويات تركية شهية كالكباب والكفتة والشاورما والشيش طاووق والوجبات السريعة كالبيتزا والبرجر والاطباق البحرية الطازجة والمقبلات والسلطات والحلويات، إضافة إلى المشروبات الباردة والساخنة اللذيذة، ويمتلك المطعم جلسات داخلية ذات ديكور بسيط وعصري.

7- مطعم مشهور بيدا اوردو

مطعم تركي موجود في محيط مدينة أوردو، وهو من أشهر المطاعم في اوردو وأكثرها جذباً للزوار والسياح باعتبار السياحة في اوردو في أعلى مستوياتها كونها مدينة قلب الشمال التركي، ويقدم المطعم مجموعة متنوعة من الأصناف التركية التابعة للمطبخ الأناضولي الشهير مثل الصفيحة والكباب والمشاوي والمعجنات والفطائر والكويماك، إضافة إلى المشروبات الساخنة والباردة المنعشة.

8- مطعم اكتاشلار نيليبيدا تشارشي

مطعم تركي قديم وشعبي يعود تاريخه لعام 1981م، ولقد تم افتتاحه في مركز مدينة أوردو، ويقدم نخبة من أبرز الأصناف بنكهات أصيلة ومذاقات فريدة من نوعها، والمطعم من مطاعم اوردو تركيا الخاصة بوجبات الافطار حيث المخبوزات والمعجنات والفطائر، إضافة إلى المشاوي والطواجن والحساء وأطباق الأرز، ويناسب المطعم العوائل والأطفال، ويضم مساحات داخلية مع أجواء راقية وهادئة، وفيه طاقم من العمال يحترم كل الزبائن ويعاملهم بأدب ويرسمون البسمة دائماً على وجوههم.

9- مطعم موستيسنا كباب

مطعم معروف بأطباق الكباب التركية الشهية من كباب اسكندر وكباب اورفلي وكباب أضنة والشيش طاووق والمشويات مع مجموعة من الأطباق النباتية والخضار المشوية، والمطعم من مطاعم اوردو تركيا ذات الديكور الأنيق والمرتب وتتعدد فيها الجلسات التي تناسب الأجواء العائلية مع وجود أركان خاصة بالأصدقاء، ويمتاز المكان بالنظافة الدائمة مع وجود فريق نوادل وطهاة محترف في عمله.

10- مطعم فوتالي سيلال

يقع المطعم في موقع مميز في مدينة أوردو، ويقدم تشكيلة متنوعة من الأكلات البحرية وأطباق السمك الطازجة والمشاوي التركية، إضافة إلى أطباق الخضار والسلطات والوجبات الخفيفة والمشروبات والحلويات، ويتوفر في المطعم جلسات عائلية وشعبية مع وجود أجواء هادئة ومثيرة للإعجاب مع وجود قسم خاص بالشباب.

11- مطعم تيبي

يتواجد مطعم تيبي في قمة جبل ويحظى بشعبية كبيرة بسبب المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة به حيث الأشجار الخضراء والنباتات والزهور لذلك فهو من أجمل مطاعم اوردو تركيا، ويقدم المطعم العديد من الأطباق التركية والعالمية، وفيه جلسات خارجية مميزة في الهواء الطلق، إضافة إلى الجلسات الداخلية.

12- مطعم أوزد ديار بكر سوفراسي

يقدم المطعم مجموعة منوعة من الأطباق الشرقية والغربية والتركية مثل المشويات والشاورما والفطائر والكباب إضافة إلى أطباق الأرز المختلفة الشبيهة بأطباق ومأكولات المطاعم العربية، وفيه قسم خاص بالمأكولات النباتية والسلطات والمقبلات والخيارات الصحية والمأكولات الحلال مع توفر مشروبات وعصائر طبيعية وحلويات تركية وأوربية مثل الكيك والتراميسيو الإيطالية، والمطعم مصمم بطريقة عصرية مع توفر الجلسات الداخلية والخارجية الجميلة.

13- مطعم اوردو كير فانساراي

يقع المطعم في قلب الساحة الرئيسية لمدينة اوردو، ويعتبر مقصداً رئيسياً لسكان اوردو المحليين والسياح الراغبين بالبحث عن أجواء هادئة ومميزة، ويقدم المطعم نخبة من الأصناف التركية التقليدية والتراثية والتي يتم إعدادها بشكل يومي لتبقى محافظة على جودتها مع توفر المأكولات الحلال مثل المشاوي والكباب والكفتة والشيش طاووق والشاورما، بحيث تناسب كافة الأذواق والرغبات للزبائن مع الأسعار المعقولة والمناسبة للجميع.

14- مطعم أتابايوغلو

مطعم من أرقى وأنظف مطاعم اوردو تركيا حيث يمكن للزبائن إلقاء نظرة على الطعام قبل البدء بطبخه للتأكد من نضج المكونات ونظافتها، وتتوفر فيه حلويات شرقية وغربية مع مواد تركية محلية الصنع، والمطعم له تصميم حديث وبسيط مع جلسات مريحة وجميلة، وهو من الخيارات المثالية لتناول الطعام التركي اللذيذ بصحبة العائلة والأصدقاء.

15- مطعم السمك العميق

مطعم تركي ساحر يقدم أشهى المأكولات البحرية والتركية مثل أطباق الأسماك الطازجة والمشويات والمقبلات والسلطات مع الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة إضافة الديكورات الأنيقة والمميزة.

16- مطعم مادو

هذا المطعم من المطاعم التركية المعروفة بتقديم الحلويات الشرقية والغربية والمثلجات والآيس كريم مع المشروبات الساخنة التركية كالشاي والقهوة، وهو من أفضل مطاعم اوردو تركيا بالنسبة للأسعار حيث السعر المنخفض والمناسب للجميع.

17- مطعم أورفا كباب

أحد أبرز مطاعم تركيا الخاصة بالكباب التركي الشهي من المطبخ الاورفلي المعروف إضافة إلى المشاوي والاستيك ولحم الضأن والشيش طاووق وكباب اسكندر مع قسم الحلويات التركية اللذيذة من بقلاوة وكنافة وقطايف، والمطعم له شهرة واسعة في مجال تقديم الأطباق وتحضريها، ويشهد ازدحاماً شديداً خلال فترات النهار والمساء.

في ختام مقالنا تم التعرف على أفضل مطاعم اوردو تركيا والتي تقدم أشهى المأكولات التركية التقليدية والتراثية، إضافة إلى المقبلات والسلطات والمزة التركية الشهية مع وجود مطاعم شرقية وغربية منوعة.