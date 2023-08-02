أفضل 10 مطاعم برياني في الرياض ننصحك بها مع العناوين

يُعدّ طبق البرياني واحدًا من أشهر الأطباق الهندية التي تحظى بشعبية وإقبال كبير جدًا من مختلف فئات الناس وفي كافة أنحاء العالم، فهو ذلك الطبق الشهي المكوّن من اللحم والأرز والخضروات المطهية بأجمل وأشهر البهارات الهندية المخصصة لإعداداه؛ مما يضفي له نكهة خاصة لا مثيل لها، مع العلم أنه يشتق منه العديد من الأصناف المحلية غير مقتصرة على جنوب آسيا فقط، بل انتشرت في دول الشرق الأوسط أيضًا، فيشتهر كل طبق منهم بنكهة خاصة فريدة ومختلفة عن الصنف الآخر برغم أنه يُعد نفس الطبق في النهاية، ولا شك أنك تستطيع تذوق أجمل وألذ برياني داخل أشهر وأرقى مطاعم برياني في الرياض التي تقدم لك أنواعه كافة حسب ذوقك المفضل وثقافتك.

أفضل مطاعم برياني في الرياض

إن عالم البرياني فسيح ومتعدد برغم تشابه مكوناته في مختلف الثقافات إلا إن الاختلاف يكون في إضافة لمسات مختلفة من البهارات مما يعطي نكهة مختلفة للطبق، وبشكل عام فقد صار طبق البرياني من ضمن أهم قوائم الأطعمة العالمية التي لا تتردد المطاعم في أغلب الدول من إدراجه في قائمتها حتى إن لم تكن من الدول التي تُعِدّ طبقًا خاصًا به، وتستطيع أن تحظى بوجبة مميزة له شهية داخل أفضل مطاعم الرياض وأرقاها التي تهتم بجودة منتجاته التي يتكون منها حتى أدق التفاصيل:

1- مطعم مستر برياني

اختيارك الأول لتذوق ألذ طبق برياني كأنه يأتي رأسًا من الهند، فيحظى المطعم بالمقومات كافة التي تجعله أفضل مطعم رز بالرياض بدايةً من الترحيب وتقديم الضيافة، الأطباق شهية وساخنة ويأتي البرياني بنكهة مثالية، الاهتمام بالمكان ونظافته، كما تستطيع أن تنال فيه بالخصوصية، حيث يوفر طاولات مغلقة، ذلك فضلًا عن الديكور المميز لطابع الثقافة الهندية مما يخلق جوًا رائعًا ومختلفًا عن المعتاد، فيجعلك تستمتع بالتجربة حتى آخر رمق ولا تتردد في الذهاب إليه مرة أخرى.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: الشيخ عبدالله العنقري، ASH SHEIK, الرياض، السعودية، للوصول اضغط هنا.

الشيخ عبدالله العنقري، ASH SHEIK, الرياض، السعودية، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966530757062+

966530757062+ مواعيد العمل: من 12:30 ظهرًا حتى 1:00 بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

2- مطعم زعفران

من أجمل المطاعم الهندية ذات الموقع المتميز والأجواء البديعة وواحد من أفخم مطاعم الرياض تستمتع فيه بتذوق ألذ الأطباق الهندية، لا سيّما البرياني بأصنافه المختلفة مما جعله من أفضل مطاعم البرياني في الرياض بشكل عام، ويميز المكان طابع الهدوء الذي يحظى به والديكورات الجميلة الحيوية التي يهتمون بها، سواء في الجلسات الداخلية أو الخارجية على حدٍ سواء، فضلًا عن تعامل الموظفين الراقي والخدمة السريعة، ولا شك الطعم الشهي الذي لا يقاوم.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق مكة المكرمة الفرعي، أم الحمام الشرقي، Turki Square Ground Floor، السعودية، للوصول اضغط هنا.

طريق مكة المكرمة الفرعي، أم الحمام الشرقي، Turki Square Ground Floor، السعودية، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966503399181+

966503399181+ مواعيد العمل: من 12:30 ظهرًا إلى 12:00 منتصف الليل، عدا الخميس والجمعة والسبت يغلق أبوابه 1:00 صباحًا.

3- مطعم الركن الهندي

مطعم مريح وفسيح ذو طابع خاص به يقدم أشهى أطباق البرياني بجانب ألذ الأطباق الهندية التقليدية منها وجبة الدجاج التنوري، وتكا مسالا، وعلى الرغم من كونه أقدم المطاعم الهندية بالرياض إلا أنه يحافظ على أدائه وتميزه بأعلى جودة ممكنة حتى إنه يُصنف بلا جدال كأفضل مطاعم برياني في الرياض، تحظى فيه على الخدمة السريعة والودودة، الأطباق الشهية ذات الحرارة المناسبة لا تأتي باردة أو ساخنة جدًا، والقائمة غنية بمختلف الوجبات اللذيذة، ولعل أكثر ما اشتهر به هو طبق البرياني بالخضار.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: شارع جرير، خلف حديقة الملك عبد الله، الرياض، السعودية، تستطيع الوصول إليه من هنا.

شارع جرير، خلف حديقة الملك عبد الله، الرياض، السعودية، تستطيع الوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966530412988+

966530412988+ مواعيد العمل: من 12:30 ظهرًا حتى 12:30 بعد منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

4- مطعم روهي للمأكولات الهندية

هو من أمثل الاختيارات التي لا بد من تذوق طبق البرياني بها، فتنعم فيه بوجبتك الهندية الشهية وسط أجواء حيوية وجيدة، حيث يتمتع بالموقع الرائع والإطلالة المنعشة ما ساهم في كونه أفضل مطعم برياني في الرياض، فسيح وذو خدمة ممتازة مع الديكورات المستوحاة من الثقافة الهندية؛ مما يخلق جوًا مختلفًا عما اعتدته وكأنك في بقعة ما على أراضي الهند، كما يحرصون على النظافة بشكل مثالي.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: ذا زون، شارع التخصصي، المحمدية، الرياض، السعودية، للوصول اضغط هنا.

ذا زون، شارع التخصصي، المحمدية، الرياض، السعودية، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966500039406+

966500039406+ مواعيد العمل: من 12:00 ظهرًا حتى 1:30 بعد منتصف الليل على مدار الأسبوع.

5- مطعم مكان ألماس

على الرغم من كونه من أقدم المطاعم الموجودة إلا أنه ما زال منافسًا قويًّا بين أفضل مطاعم برياني في الرياض، ومن أسباب ذلك خبرته الفذة في المأكولات الهندية الشهية التي يقدمها، وعلى رأسهم طبق البرياني المميز، كما يحرص دومًا على إضافة لمسات التجديد ويستقبل العوائل ويوفر لهم قسمًا منفصلًا مخصصًا لهم لمراعاة الخصوصية، والخدمة أكثر من متعاونة ومفعم بالأجواء الهندية؛ لذا لا شك أن يكون أحسن مطعم برياني في الرياض الذي ستتذوق فيه بجانب البرياني أقوى شاي كرك في حياتك.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: بالقرب من مستشفى الرعاية الوطنية، الهواري، الملز، الرياض، السعودية، تستطيع الوصول إليه من هنا.

بالقرب من مستشفى الرعاية الوطنية، الهواري، الملز، الرياض، السعودية، تستطيع الوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966571795093+

966571795093+ مواعيد العمل: من 6:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

6- مطعم شينجاري - لاونج

تذوق أفضل برياني في الرياض من مطعم شينجاري لذيذ ومثالي ومضبوط لا يوجد فيه نكهة بهارات زائدة عن الحد المقبول ولا تضطر فيه إلى الانتظار مطولًا، فالخدمة سريعة ومتميزة، كما أن المكان شاسع ومرتب ويتضمن قسمًا خاصًا للعوائل، وجلسات مفتوحة خارجية ذات حواجز وديكورات جميلة، مع مناسبة الأسعار وعدم ارتفاعها للحد المبالغ فيه، وحتمًا سيصير أرقي وأفضل مطاعم برياني في الرياض بالنسبة لك، إن تطرقت له مرة فلن تصير الأخيرة.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق مكة المكرمة الفرعي، الربوة، الرياض، السعودية، للوصول اضغط هنا.

طريق مكة المكرمة الفرعي، الربوة، الرياض، السعودية، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966114128325+

966114128325+ مواعيد العمل: من 1:00 ظهرًا إلى 1:00 بعد منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

7- مطعم شاروخان العالمي

استمتع بالأجواء الهندية العالية أثناء تناولك طبق البرياني المفضل لديك في مطعم متميز من الدرجة الأولى، سواء من حيث التصميم الداخلي الحيوي بدرجة كبيرة، الاستقبال المُرحب، الجلسات المريحة والمتنوعة، التقديم الراقي، الطعم اللذيذ وتنوع وجودة النكهات لا سيّما في برياني الخضار وبرياني السمك، فالقائمة غنية بكافة ما يلبي الأذواق؛ مما يجعله يحوز وبجدارة على أفضل مطعم رز برياني بالرياض يسعى جاهدًا للبقاء في المقدمة، ويظهر هذا جليًا في اهتمامه بكافة التفاصيل.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق خالد بن الوليد، قرطبة، الرياض، السعودية، للوصول إليه من هنا.

طريق خالد بن الوليد، قرطبة، الرياض، السعودية، للوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966920028088+

966920028088+ مواعيد العمل: من 12:00 ظهرًا حتى 12:00 منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

8- مطعم إنديان ستايل

إذا أردت أن تخوض تجربة فريدة من نوعها في تذوق طبق البرياني المفضل لديك فإن إنديان ستايل يبهرك بأجواءه الهندية الحيوية، وطعامه الرائع الشهي ذي الجودة العالية، كما ستحظى باستقبال رائع ومُرحب وخدمة أكثر من راقية توفر لك كل سبل الراحة والسرعة في تلبية الطلبات، وجلساته مريحة مع رائحة المكان الجميلة؛ نظرًا للاهتمام بنظافة المكان باستمرار حتى صار أفضل محل برياني في الرياض يضمن لك تجربة شهية ولذيذة.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق ديراب الفرعي، نمار، الرياض، السعودية، للوصول اضغط هنا.

طريق ديراب الفرعي، نمار، الرياض، السعودية، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966533118954+

966533118954+ مواعيد العمل: من 12:30 ظهرًا حتى 12:30 بعد منتصف الليل على مدار الأسبوع.

9- مطعم بيراديز للمأكولات الهندية

إذا كنت تبحث عن مذاق مثالي لطبق البرياني بالنكهة المفضل إليك فيُعدّ مطعم بيراديز أجود وأفخم مطاعم برياني في الرياض يوفر لك أجواء لا مثيل في روعتها مع ديكور راقٍ، وإبداع في إعداد الأطباق الهندية تقدمه الخدمة المتميزة السريعة والودودة، والجلسات مريحة للغاية وصوت الدوافير جميل غير مزعج بل يضفي طابعًا راقيًا على المكان.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: شارع خالد بن الوليد، قرطبة، الرياض، السعودية، للوصول اضغط هنا.

شارع خالد بن الوليد، قرطبة، الرياض، السعودية، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966570245766+

966570245766+ مواعيد العمل: من 12:30 إلى 2:00 بعد منتصف الليل، عدا الخميس والجمعة والسبت يغلق أبوابه الساعة 2:30 صباحًا.

10- مطعم سرافانا بافن

إن كنت من الأشخاص النباتيين المحبين للمطبخ الهندي فهو اختيارك الأمثل بين أفضل مطاعم برياني في الرياض، مطعم عالمي عريق متخصص في الأطباق الهندية النباتية من جنوب الهند يشتهر بأسلوب تقديمه المميز، وأغلب وجباته تتضمن الخضراوات الطازجة، ومناسب لتناول الوجبات كافة بداية من الفطور، ويوفر قسمًا خاصًا للعوائل إذا أردت أن تذهب مع عائلتك لقضاء وقت ممتع.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: افينيو مقابل البنك العربي الوطني البرج الجديد، الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، مربع، الدور الأول، الرياض، السعودية، للوصول من هنا.

افينيو مقابل البنك العربي الوطني البرج الجديد، الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، مربع، الدور الأول، الرياض، السعودية، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966114035577+

966114035577+ مواعيد العمل: من 8:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً، عدا الخميس والجمعة والسبت يغلق 12:00 منتصف الليل.

استمتع بطبق البرياني بالنكهة المفضلة لديك من خلال إحدى أفضل مطاعم برياني في الرياض المذكورة آنفًا، حيث توفر لك تجربة شيقة لا مثيل لها من الطعم الشهي ذات الجودة الرائعة والنكهة المثالية.