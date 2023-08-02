أفضل 10 من مطاعم تركي الأول الرياض ننصحك بها

اشتهرت الرياض بكثرة المعالم السياحية التي تجذب السائحين لاستكشافها، ويتميز طريق تركي الأول بالموقع المتميز الذي يُسهل عليهم استكشاف المدينة، كما أنه حيوي له أهمية كبيرة وشُهرة من بين شوارع المدينة، فيُعدّ واجهة مثالية لاكتشاف التراث الثقافي لها، وبه عدد من الأنشطة المشوّقة، أبرزها الكافيهات والمطاعم التي تمنح للزوّار تجارب مثالية وممتعة، رُبما اشتهيت أكلات إيطالية أو وجبات سريعة حتى وإن لم تكُنّ معتاد عليها على الدوام، وهو ما ستجده في مطاعم تركي الأول الرياض بخدمة ممتازة وأسعار متفاوتة، نُعرفك على سائر التفاصيل في السطور التالية.

مطاعم تركي الأول الرياض

تزخر مدينة الرياض بكثير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، والتي تُقدم أصناف متعددة من الأطعمة اللذيذة، وكثير منها حاز على إعجاب الزوّار بتقييم رفيع، أبرزها مطاعم تركي الأول الرياض، وأفضلها كان:

1- سلطان ستيك هاوس

يهوّى الجميع في أي مكان الأكلات المشوية اللذيذة، وامتازّ سلطان ستيك هاوس بالفخامة في هذا الشأن، فهو أفضل مطعم في تركي الأول الرياض لتقديم الأكلات المشوية، والأمريكية، والتركية، فتتنوع قائمة الطعام لتُناسب كافة الأذواق، وأغلب مكونات الأطباق تكون طازجة ذو مذاق لذيذ لا يُضاهيه آخر، كما تميّز المطعم بالنوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف، والديكورات الهادئة والموسيقى الكلاسيكية على الدوام، وكثير من الخدمات الأخرى مثل التوصيل، وإتاحة واي فاي داخل المطعم.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، جامعة الملك سعود، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، جامعة الملك سعود، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966555633706+

966555633706+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، حتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

2- مطعم مادلين

يُعدّ مادين أفضل مطاعم الرياض عوائل ؛ حيث امتازّ بالمساحة الواسعة، والوجهة الأنيقة التي على الطراز الفرنسي، ويضم تراس خلاب مسقوف، وخصص أماكن للعوائل وأخرى فردية حفاظًا على راحة جميع زوّاره دون إزعاج، واتسم بتعدد الأصناف الشهية لا سيّما الحلوى التي نالت استحسان الجميع.

معلومات عن المطعم

العنوان: البوليفارد، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، حطين، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

البوليفارد، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، حطين، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966920010330+

966920010330+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وحتى الثانية عشر إلا رُبع منتصف الليل، باستثناء يومي الخميس والجمعة ينتهي العمل الساعة الواحدة إلا رُبع بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وحتى الثانية عشر إلا رُبع منتصف الليل، باستثناء يومي الخميس والجمعة ينتهي العمل الساعة الواحدة إلا رُبع بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

3- بيت ورد

هل سبق لك وجرّبت تناول الأكلات اللبنانية اللذيذة؟ يُمكن خوض التجربة في واحد من أفضل المطاعم في تركي الأول الرياض، في أجواء جميلة وممتعة، وأطباق متعددة شهية، وبأسعار متوسطة، ناهيك عن الإضاءة الداخلية الجميلة، لكن ورُغم مثاليته إلا أن كثير من الزوّار اعترضوا على عدم فصل جلسات العوائل عن الأفراد.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، جامعة الملك سعود، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، جامعة الملك سعود، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 96655908335+1

96655908335+1 مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

4- مطعم هوكا

واحد من أحلى المطاعم في الرياض وأفخمها، فالأجواء الداخلية راقية والخدمة ممتازة، واتسم المطعم بتنوّع قائمة الطعام بثقافات أطعمة مختلفة عالمية، فتجد أطباق تركية، وسعودية، وإيطالية لذيذة، وجميعها نالت إعجاب الزوّار، إلا أن ما يعيبه أنه باهظ الثمن كثيرًا.

معلومات عن المطعم

العنوان: النخيل، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

النخيل، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966548901292+

966548901292+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الأربعاء يبدأ العمل في الساعة السادسة صباحًا.

يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الأربعاء يبدأ العمل في الساعة السادسة صباحًا. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

5- مطعم شيفز الرياض تركي الأول

إن كنت ترغب في تناول ألذ برجر في الرياض، فيُمكن أن تضع شيفز برجر في الخيارات الأولى أمامك؛ حيثُ امتاز بتقديم أشهى ساندوتشات برجر باللحم، والذي لا يُضاهيه آخر في الرياض، لذا عُدّ على أنه أفضل مطاعم تركي الأول الرياض لبيع البرجر.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، المحمدية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، المحمدية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، باستثناء يومي الخميس والجمعة ينتهي العمل في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، باستثناء يومي الخميس والجمعة ينتهي العمل في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. صفحة المطعم على تويتر: من هُنا.

6- مطعم شيبرياني

من أرقى مطاعم تركي الأول الرياض الذي يستقطب الزوّار من كافة الفئات لتناول الطعام الإيطالي اللذيذ، وأسعاره معقولة أمام الخدمة المثالية المُقدمة، ولكنه في أغلب الأوقات مُزدحم، لذا يحتاج طلب الحجز مُقدمًا.

معلومات عن المطعم

العنوان: مخرج 2، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الشمال، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

مخرج 2، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الشمال، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112776700+

966112776700+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الساعة الثانية عشر والربع بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الساعة الثانية عشر والربع بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

7- مطعم مقلوبة

من أبرز مطاعم جنوب الرياض المُقدمة للأكلات الدسمة والخفيفة الشهية، نال إعجاب الجميع في سائر الوجبات المقدمة سواء الإفطار أو الغذاء، ناهيك عن المشروبات الباردة والساخنة الفريدة، وكُل ذلك بأسعار متوسطة مُقابل خدمة ممتازة.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، النخيل، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، النخيل، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966920006836+

966920006836+ مواعيد العمل: الفترة الأولى يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الحادية عشر صباحًا، والفترة الثانية من الأحد للخميس من الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، حتى الثانية عشر بمنتصف الليل باستثناء يوم الخميس ينتهي العمل في الواحدة بعد منتصف الليل، ويومي الجمعة والسبت يبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا، حتى الواحدة بعد منتصف الليل يوم الجمعة، والثانية عشر بمنتصف الليل يوم السبت.

8- Hamburgini هامبرغيني

حتى وإن كنت لا تهوى الوجبات السريعة باستمرار، إلا أن ساندوتشات البُرجر بالتأكيد ستنال إعجابك؛ فهي من الأكلات الشهية والسريعة، واشتهر هامبرغيني بأنه أفضل مطاعم تركي الأول الرياض لإعداد الهمبرجر وتناوله في أجواء كلاسيكية هادئة، لا سيّما أنه خصص مقاعد للعوائل وأخرى فردية، ويعمل على تقديم الأفضل على الدوام لزوّاره، وتنوّع الأصناف والنكهات التي تنال استحسان جميع مُجربيه، وأسعاره متوسطة، ويُقدم خدمة التوصيل السريع لِمن يواجه عقبة في الذهاب للاستمتاع بجلسات المطعم الراقية.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، المحمدية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، المحمدية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 0531366102

0531366102 مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا، حتى الرابعة بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا، حتى الرابعة بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

9- مطعم سكاليني الرياض تركي الاول (والتون ستريت سكاليني)

بعد الاستمتاع بالتجوّل في طريق تركي الأول، يُمكنك تجربة تناول الطعام الإيطالي في أفضل مطعم بالرياض ، والذي امتازّ بمذاق الطعام الشهي تناسبًا مع الأسعار التنافسية، ويُقدم خيارات متعددة للزوّار، من مُقبلات، كما أن أجوائه أنيقة ورومانسية.

معلومات عن المطعم

العنوان: مركز التوقيع، حي حطين، طريق الأمير تركي بن ​​عبد العزيز الأول، مخرج 2، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

مركز التوقيع، حي حطين، طريق الأمير تركي بن ​​عبد العزيز الأول، مخرج 2، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966114777753+

966114777753+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الساعة الثانية عشر والربع بعد منتصف الليل.

10- مطعم بياز

من بين مطاعم تركي الأول الرياض مطعم بياز الفاخر والعريق الذي يُقدم أصناف متعددة من الأكلات اللذيذة والشهية، وامتاز بوجود جلسات داخلية وخارجية أنيقة وأجوائها خلابة وهادئة لا سيّما في المساء، وأسعاره متوسطة لسائر الفئات، وبالتأكيد ستخضع لتجربة لا تُنسى بزيارتك لمطعم بياز.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، طريق الأمام، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، طريق الأمام، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966555091416+

966555091416+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

هكذا أمامك خيارات كثيرة عند تجولك لاستكشاف معالم مدينة الرياض المميزة، سواء كنت من محبي الأكلات الدسمة أو السريعة أو من ثقافات أخرى فقدمنا لك أفضل مطاعم تركي الأول الرياض تستحق زيارتك لها، مع العناوين وغيرها من التفاصيل اللازمة.