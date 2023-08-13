أفضل 13 من مطاعم ستيك الرياض تستحق التجربة

تذخر مدينة الرياض بالكثير من الوجهات المثالية والأماكن التي تستحق الزيارة دونًا عن غيرها، لاسيما المطاعم التي تُعد أطباقها على غرار المطاعم العالمية والمحلية من كل بقعة في العالم، وإن كنتَ من مُحبي لحم الستيك ستجد في أفضل مطاعم ستيك الرياض ضالّتك، حيث تتنوع تلك المطاعم في مزاياها لتتنافس فيما بينها في تقديم الستيك بأشهى صورة، مع الأخذ بالاعتبار جودة الخدمة وسُرعتها وتلبية المطعم لكل ما يحتاجه الزائر من خدمات، فتكون التجربة مُرضية ومثالية، لذا نوافيكم بأفضل مطاعم تستحق الزيارة لتناول الستيك خلال السطور التالية.

أفضل مطاعم ستيك الرياض

الستيك هو قطعة من اللحم البقري في منطقة الكتف العلوي على الأغلب، ويُطلق عليه "شريحة التشاك"، ويُعتبر من أشهر أنواع اللحوم المُفضل تناولها في المطاعم نظرًا لمذاقه الرائع، ولا تُجيد أغلب المطاعم إعداد الستيك بمذاق جيد؛ ولهذا يجب انتقاء أفضل المطاعم ممن يُعدون أطباقهم على يد أمهر الطهاة، وإن كنتَ في الرياض ستجد أكثر من وجهة مثالية لتناول الستيك بكافة أنواعه ونكهاته، ونُقدم لك أدناه أفضل محل ستيك بالرياض وفقًا لتقييمات الزوَّار.

1- مطعم أوت باك ستيك هاوس

يغلب على المطعم الطابع الاسترالي فيمتاز بذلك عن غيره من مطاعم ستيك الرياض، يُقدم شرائح اللحم الطازج وأطباق الستيك بأنواعها، ويُوفر أماكن للجلوس داخلية وخارجية، وعلى إثر تنوع قائمة الطعام يُوفر وجبات خاصة للأطفال، ويُمكن عدّه أفضل مطعم لحم بالرياض أمريكي، فالأكلات رائعة والأسعار مناسبة والكمية مُرضية، ويُقدم ضيافة الخبز بالزبدة، كما أنَّ الخدمة سريعة وتهتم إدارة المطعم بأدق التفاصيل، وهو ما جعله مُتصدرًا قائمة أفضل مطاعم ستيك الرياض.

معلومات مطعم أوت باك ستيك هاوس

العنوان : واجهة الرياض طريق مطار الملك خالد الدولي، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: واجهة الرياض طريق مطار الملك خالد الدولي، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966920027043+

: 966920027043+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية عشر مُنتصف الليل والخميس والجمعة يعمل إلى الثانية مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية عشر مُنتصف الليل والخميس والجمعة يعمل إلى الثانية مُنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

2- مطعم ذا بوتشر شوب اند غريل

يُعتبر أفضل مطعم ستيك في الرياض عند الكثيرين، ويقبل الحجز المُسبق قبل الذهاب، ناهيك عن إمكانية الدفع ببطاقات الائتمان، وأجوائه مُريحة، بالإضافة إلى تناسبه مع الأطفال، وأهم سماته أنَّ الخدمة سريعة، والمطعم مشهودٌ له بالخبرة والسمعة الطيبة لسنوات منصرمة، وما زال مُحافظًا على جودة الطعام، ومن أصناف الستيك لديه ستيك ريب اي وستيك سيرليون مع البطاطس المشوية والمهروسة والأرز الأحمر وحلقات البصل وغيرها، فالأكل لذيذ ويستحق التجربة.

معلومات مطعم ذا بوتشر شوب اند غريل

العنوان : شارع تحلية العليا بالرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: شارع تحلية العليا بالرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966112885156+

: 966112885156+ الموقع الإلكتروني: من هنـا.

3- مطعم تكساس دي برازيل

يُمكنك تناول أفضل ستيك بالرياض على الطريقة البرازيلية في مطعم تكساس، حيث يمتاز بالرقي في كل شيء بدءًا من الديكور مرورًا بالخدمة وصولًا إلى جودة الطعام الممتازة، فاللحوم المشوية المُعدة باحترافية هي الأفضل هناك، ناهيك عن توفيره أماكن للجلوس خارجية في الهواء الطلق، والخدمة سريعة، كما أنه مُصنف من ضمن أفضل مطاعم في الرياض عوائل ويتناسب كذلك مع الأطفال، والأسعار تتناسب مع جودة الطعام، ولا يقتصر على الستيك بأنواعه بل توجد أصناف أخرى حتى النباتية والبحرية، وما يُميز المطاعم البرازيلية أنها تُقدم اللحوم بطريقة مميزة مختلفة عن بقية مطاعم ستيك الرياض.

معلومات مطعم تكساس دي برازيل

العنوان : روبين بلازا، الطريق الدائري الشمالي الفرعي، حطين، الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: روبين بلازا، الطريق الدائري الشمالي الفرعي، حطين، الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966112111850+

: 966112111850+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الساعة الثانية عشر مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الساعة الثانية عشر مُنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

4- مطعم فلوريا ستيك لاونج

مطعم مميز من بين أفضل مطاعم ستيك بالرياض لمُحبي الستيك واللحوم بأنواعها، ويُقدم اللحوم المشوية على الطريقة التركية، ويمتاز بديكوره الحديث ناهيك عن اتساعه، ويُوفر الاتصال المجاني بالواي فاي، ويتناسب مع العوائل، كما يُتاح الجلوس في الهواء الطلق خارج المطعم، ومن أشهر أطباقه الستيك تي بون، والخدمة أكثر من رائعة، والاستقبال رائع؛ وبهذا يستحق تكرار التجربة من بين أشهر مطاعم ستيك الرياض.

معلومات مطعم فلوريا ستيك لاونج

العنوان : طريق الملك عبد العزيز لا فالي مول النفل الرياض، ويُمكن زيارته من هنـا.

: طريق الملك عبد العزيز لا فالي مول النفل الرياض، ويُمكن زيارته من هنـا. رقم الهاتف : 966558606444+

: 966558606444+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الواحدة مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الواحدة مُنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

5- مطعم أوكسار

من يبحث عن تجربة عشاء فاخرة سيجد أوكسار من الخيارات المثالية، والمطعم حائز على لقب أحسن مطعم في الرياض من حيث تقييم الزوار، فالتعامل والترحيب رائع، كما أنَّ مذاق الستيك خفيف ومميز، والجلسات مميزة، ويُقدم أنواع مختلفة من اللحوم مثل أضلاع اللحم بلاك انجوس المدخنة وكرات اللحم المشوية والنيويوك ستيك وغيرها، وبالتالي بات من مطاعم ستيك الرياض الأكثر زيارة.

معلومات مطعم أوكسار

العنوان : طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول جامعة الملك سعود، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول جامعة الملك سعود، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966531986900+

: 966531986900+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الواحدة والنصف مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الواحدة والنصف مُنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

6- مطعم قوركان شيف

الجو العام للمطعم نال استحسان الزوار، ويُقدم أصناف من اللحوم على الطريقة التركية، لاسيما والطهاة يتبعون طريقة الشواء التركي، إلا أنَّ الأسعار مرتفعة نوعيًا، فمن يبحث عن مطعم ستيك رخيص بالرياض لا يذهب إلى قوركان شيف، ويُقدم المطعم أنواع من السلطات والمقبلات بجانب الستيك واللحوم ذات نكهات مميزة، وديكور المطعم والإضاءة هادئة؛ لذا بات من مطاعم ستيك الرياض التي تستحق الزيارة.

معلومات مطعم قوركان شيف

العنوان : ذا رون شارع التخصصي المحمدية، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: ذا رون شارع التخصصي المحمدية، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966545924007+

: 966545924007+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الواحدة منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الواحدة منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

7- مطعم لوكا ستيك هاوس

المكان مُريح ويتناسب مع العوائل، والجو العام هادئ والخدمة سريعة ومميزة، كما يُوفر تجربة الستيك ذي المذاق الرائع ربما لا يجده الزائر في أي من مطاعم ستيك الرياض الأخرى، وفرع واجهة الرياض من المطعم مُميز لعشاق اللحوم، والديكور عصري مميز، ويُقدم الشاي مجانًا، ونظرًا لتمتعه بكل تلك المُميزات بات أفضل مطعم ستيك لحم بالرياض يُمكن تجربته.

معلومات مطعم لوكا ستيك هاوس

العنوان : مطار الملك خالد الدولي، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: مطار الملك خالد الدولي، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966566979582+

: 966566979582+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الواحدة منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الواحدة منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

8- مطعم 7 أضلاع

لا يقتصر على كونه من مطاعم ستيك الرياض فهو يُقدم أشهى أنواع اللحوم كافتها ومنها على الطريقة المدخنة، ناهيك عن الأطباق الأخرى مثل البامية والبطاطا الحلوة والتشيز فرايز، واللحم طري وجودته ممتازة والخدمة أكثر من رائعة، إلا أنه لا يُصنف باعتباره مطعم ستيك بالرياض رخيص ورغم هذا الأسعار مناسبة لجودة الطعام، فيستحق التجربة والتكرار.

معلومات مطعم 7 أضلاع

العنوان : طريق أنس بن مالك الملقا سينيرجي، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق أنس بن مالك الملقا سينيرجي، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966507400100+

: 966507400100+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف مساءً إلى الساعة الواحدة مُنتصف الليل.

9- مطعم كوشان ستيك هاوس

أعرب الزوار عن أنَّ المطعم لا تشوبه شائبة، فجودة الطعام رائعة والخدة ممتازة، والأسعار إن كانت مرتفعة قليلًا فهي تتناسب مع الخدمات الكثيرة والجودة، والجلسات الداخلية أنيقة والإضاءة خافتة والديكور خريفي وهناك شاشات ودفايات، وأكثر الأطباق طلبًا الستيك مع سلطة كوشان، وبهذا بات من أشهر مطاعم ستيك الرياض، ناهيك عن تقديمه القهوة والشاي التركي، وموقع المطعم متميز سهل الوصول إليه، وتحتوي قائمة الطعام على تنوع ملحوظ في اللحوم والدجاج؛ لذا هو من الخيارات المناسبة بين مطاعم غداء الرياض ، حيث يتناسب مع العوائل والأطفال ونظافة المكان ممتازة ويحتوي على جلسات خارجية وعلوية.

معلومات مطعم كوشان ستيك هاوس

العنوان : فورتوري مول، طريق عثمان بن عفان الندى، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: فورتوري مول، طريق عثمان بن عفان الندى، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966112307660+

: 966112307660+ مواعيد العمل : يوميًا من الواحدة ظهرًا إلى منتصف الليل.

: يوميًا من الواحدة ظهرًا إلى منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

10- مطعم أسكودار

وفقًا لتقييم العملاء ورؤيتهم لخدمات مطعم أسكودار بات واحدًا من مطاعم ستيك الرياض الممتازة من ناحية جودة الطعام والخدمة ناهيك عن موقعه المميزة، إلا أنَّ ما يعيبه الأسعار مرتفعة نوعيًا، لكنه يمتاز بسرعة وصول الطلبات وحفاوة الترحيب من العاملين، ويُقدم ستيك بمذاق طيب، وقد أعرب كثير من الزوار عن استحسانهم للتجربة.

معلومات مطعم أسكودار

العنوان : الطريق الدائري الشمالي الفرعي مجمع الضيافة الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: الطريق الدائري الشمالي الفرعي مجمع الضيافة الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966534488722+

: 966534488722+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الواحدة مساءً إلى الساعة الثانية مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الواحدة مساءً إلى الساعة الثانية مُنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

11- مطعم بورتر هاوس

هو مطعم الستيك الرياض الذي يُنصح بزيارته لمن يرغب في تجربة الستيك على الطريقة السعودية، كما أنه يُقدم قائمة متنوعة باللحوم الاسترالية، فهو أيقونة مطاعم ستيك الرياض، وله باع كبير وسمعة طيبة، ويُمكن الحصول على تجربة رائعة فيه بالنظر إلى مذاق الطعام والخدمة الجيدة.

معلومات مطعم بورتر هاوس

العنوان : طريق الأمير محمد بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966112170088+

: 966112170088+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

12- مطعم عزيز ستيك

يُعتبر من خيارات مطاعم ستيك الرياض التي يُفضلها البعض، حيث إنَّ تجربة الطعام جيدة، لاسيما الستيك والكتف المدخن والناتشوز، والأسعار مقارنة بالمطاعم الأخرى مناسبة، والخدمة جيدة، كما يحتوي المطعم على جلسات داخلية وخارجية، وطاقم العمل غاية في الاحترام والتعاون ويُقدمون الخدمة سريعة.

معلومات مطعم عزيز ستيك

العنوان : العقيق الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: العقيق الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966557422249+

: 966557422249+ مواعيد العمل: يوميًا من الواحدة مساءً وحتى الثانية منتصف الليل.

13- مطعم وايلد فاير

يُقدم المطعم كل خيارات اللحوم لُعشاقها، لاسيما الستيك البرازيلي الرائع، وهو مكان هادئ يُوفر الجلوس في الهواء الطلق، ويمتاز بالموسيقى الرائعة، ناهيك عن بوفيه السلطات، واتصال الواي فاي المجاني، ويتناسب مع العوائل والأطفال، كما يُوفر طرق متعددة للدفع، ويمتاز بجودة اللحوم الطازجة والمُعدة بشكل احترافي؛ لذا هو مطعم ستيك بالرياض يستحق الزيارة.

معلومات مطعم وايلد فاير

العنوان : فندق كراون بلازا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: فندق كراون بلازا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966118131399+

: 966118131399+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ثم من الساعة السادسة مساءً حتى منتصف الليل، فيما عدا الجمعة والسبت يفتح أبوابه من الساعة الثانية ظهرًا إلى مُنتصف الليل.

وهكذا نكون قد تعرفنا معًا على مجموعة من أفضل مطاعم ستيك الرياض والتي تمكنت من جذب الكثير من الزوار إليها، وذلك على حسب التقييمات التي سُجلت لكل مطعم من المطاعم التي ذكرناها لك، فلا تتأخر أو تتكاسل، اختر المطعم الذي تراه مناسبًا لك وقم بتجربة الاستيك وقيم المطعم بنفسك.