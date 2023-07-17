أفضل 8 من مطاعم سكاريا الأكثر تميزًا

مدينة سكاريا أو صقاريا التركية تتميز بالتنوع الطبيعي والجمال الفريد شديد الجاذبية، فهي من أهم المدن التاريخية بتركيا، ولا تظهر جاذبيتها في الأماكن التاريخية والتراثية فقط، بل تظهر كذلك في مطاعم سكاريا التي تقدم أفضل الأطباق التركية التقليدية اللذيذة التي تعتمد على إنتاج المدينة من المحاصيل الزراعية، ومن هذا المنطلق قررنا سرد أفضل المطاعم في سكاريا لمنحك تجربة كاملة وفريدة من نوعها.

أفضل مطاعم سكاريا

حوالي 40٪ من العدد الكلي لسكان سكاريا يعيشون في مناطق ريفية، يزرعون الأراضي الخصبة بالمحصول ومن ثم يتم حصاده، لتحصل المطاعم في سكاريا على إمداداتها الغذائية من تلك المحاصيل، لذلك تتسم هذه المطاعم بأفضل جودة وأشهى طعم، ومن أبرز المطاعم هناك ما يلي:

1- مطعم Meşhur Uzun Çarşı Islama Köftecisi

من المطاعم المميزة بين مطاعم سكاريا عمومًا؛ فهو يقدم المشويات واللحوم، ويمكنك طلب كفتة اللحم مع السلطة أو طبق كرات اللحم بالإضافة للخبز المشرب اللذيذ وبجانبه الزبادي، أما عن الخدمة فهي مميزة؛ حيث يسعى العاملين لإخراج العملاء من المكان راضين تمامًا، يُضاف إلى ذلك الأسعار المتوسطة المناسبة للجميع.

معلومات مطعم Meşhur Uzun Çarşı Islama Köftecisi

العنوان : Gazipaşa, İzmit Cd., 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا.

: Gazipaşa, İzmit Cd., 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا. رقم الهاتف : 905376490075+

: 905376490075+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 8 ونصف مساءً.

: يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 8 ونصف مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

2- مطعم Eker Lokantası

من أكثر الأماكن التي تجد فيها الطعام التركي الأصلي بألذ طعم وأطيب مظهر ومذاق، فهناك تتناول أطباق الأرز والباذنجان باللحم والكفتة والخضر المطهية والكبسة وتتناول ما تريد حتى الحلويات والمشروبات الساخنة، ويوكد عملائه أنه أفضل مطاعم سكاريا تركيا؛ حيث يوفر مستوى مختلف من الاهتمام بالعملاء لذة الطعام، كما يتميز بالنظافة، والتصميم المريح للمطعم بذاته، ويميزهم أيضًا التركيز على مظهر الأطباق حين تقديمها، وكذلك انخفاض السعر فيه مقارنةً بغيره.

معلومات مطعم Eker Lokantası

العنوان : Rüstempaşa, Mimar Sinan Cd. no9, 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا.

: Rüstempaşa, Mimar Sinan Cd. no9, 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا. الهاتف : 902645827977+

: 902645827977+ مواعيد العمل : يستمر العمل في المطعم طوال الأسبوع ما عدا الاثنين، ويستقبل العملاء من الساعة 11 ظهرًا إلى الساعة 10 مساءً.

: يستمر العمل في المطعم طوال الأسبوع ما عدا الاثنين، ويستقبل العملاء من الساعة 11 ظهرًا إلى الساعة 10 مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

3- مطعم Şahin Islama Köfte

مطعم مناسب تمامًا لوجبات الغداء والعشاء، يتيح أطباق اللحوم التركية مثل الكفتة، الريش، وستيك اللحم مع الخبز والسلطات والمقبلات بأنواعها، والمطعم تمتلكه عائلة تركية تهتم بتقديم أفضل الأطباق، كما يعتمدون الجودة في كل منتجاتهم ويقدمون أطباق حلويات بعد انتهاء الوجبات، وكذلك الشاي المر وغيره من مشروبات، وربما تظن لوهلة أن الخدمة فيه ستكون مثل غيره من مطاعم سكاريا لكنه حقًا أفضل.

معلومات مطعم كفتجي شاهين

العنوان : Şehit Cevdet Koç Caddesi Hasanpaşa Mahallesi Esen Sokak Numara, D:2, 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا.

: Şehit Cevdet Koç Caddesi Hasanpaşa Mahallesi Esen Sokak Numara, D:2, 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا. الهاتف : 905336303310+

: 905336303310+ مواعيد العمل : يستمر المطعم في العمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا، لكنه يغلق 10 ونصف مساءً أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويتأخر في الإغلاق إلى الحادية عشرة ليلًا أيام السبت والأحد، بينما لا يعمل يوم الاثنين من كل أسبوع.

: يستمر المطعم في العمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا، لكنه يغلق 10 ونصف مساءً أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويتأخر في الإغلاق إلى الحادية عشرة ليلًا أيام السبت والأحد، بينما لا يعمل يوم الاثنين من كل أسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

4- مطعم Lezzet Bahçesi

إن كنتَ من محبي أطباق المعكرونة الإيطالية أو المهلبية أو حتى الحلوى مثل مربى البرتقال والكيك بالعسل فإن هذا المطعم هو مكانك المنشود، لأنه يقدم خدماته لك بشكل يُشعرك وكأنك بالمنزل، فالمالك يعمل على خدمة العملاء مع أسرته، لذلك تتم خدمتك وكأنك في منزلك التركي الأصيل الذي يقدم لك خيراته كما يجب في مكان مصمم بديكور رائع مع إطلالة متميزة لترى منها أبرز معالم الجمال في المدينة، كما أنه يقدم الوجبات اليومية كلها بأسعار متميزة واهتمام بالتفاصيل.

معلومات عن مطعم Lezzet Bahçesi

العنوان : Soğuksu, Bağdat Cd. No 96, 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا.

: Soğuksu, Bağdat Cd. No 96, 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا. الهاتف : 905307983454+

: 905307983454+ مواعيد العمل : من 9 ونصف صباحًا حتى 10 مساءً كل يوم.

: من 9 ونصف صباحًا حتى 10 مساءً كل يوم. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

5- مطعم Şölen Bahçe

سواء كنت تود طلب أنواع من الجبن بالإضافة للمربى لتناول الفطور أو تريد تناول بعض المعجنات واللحوم المشوية تحت سماء الطبيعة فهذا هو المكان المناسب لك، فهو مطعم يدار بواسطة عائلة، ويعتمد على منتجات محلية من مدينة سكاريا، كما يتيح لعملائه جلسة داخلية في المطعم، وأخرى خارجية في الهواء الطلق إضافةً إلى مساحة واسعة خضراء مناسبة للأطفال ومحبي المرح، وقد حاز المطعم على إعجاب الكثيرين الذين يتمنون العودة لتناول الطعام هناك بفضل تجربتهم المريحة هناك.

معلومات مطعم Şölen Bahçe

العنوان : Kayalarmemduhiye, Köyü No:136, 54200 Erenler/Sakarya, تركيا.

: Kayalarmemduhiye, Köyü No:136, 54200 Erenler/Sakarya, تركيا. الهاتف : 902643595271+

: 902643595271+ مواعيد العمل : من 8 صباحًا حتى 6 مساءً طوال الأسبوع.

: من 8 صباحًا حتى 6 مساءً طوال الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

6- مطعم Soykan Alabalik

مطعم قائم على استغلال الثروة الطبيعية من حوله، فهي عائلة تقوم باصطياد السمك المرقط ثم تقدمه مقليًا مع أفضل الصلصات والسلطات اللذيذة خاصةً سلطة تراوت، كما يستغل ماء الجبل المخمر في صنع أفضل شاي تركي تتناوله بحياتك، وهناك تشعر أنك في مكانك الأصلي حتى لو لم تكن تركي الجنسية بالأصل! وبالطبع لم يحصل على وصف أفضل مطعم في سكاريا من فراغ، فهذا مكان يجب أن يكون ضمن قائمتك لتتناول الأسماك مع المقبلات اللذيذة فيه، والجدير بالذكر أنه يقدم وجبات الإفطار والعشاء إضافةً إلى كونه مناسب للعائلات.

معلومات مطعم Soykan Alabalik

العنوان : Sülüklügöl Yolu 2. Km, 54420 Avdullar/Akyazı/Sakarya, تركيا.

: Sülüklügöl Yolu 2. Km, 54420 Avdullar/Akyazı/Sakarya, تركيا. الهاتف : 905356232642+

: 905356232642+ مواعيد العمل : العمل متواصل طوال الأسبوع من التاسعة صباحًا ما عدا الأحد يفتتح أبوابه من الساعة 8 ونصف صباحًا، أما عن مواعيد الإغلاق فهي في الحادية عشرة ليلًا ما عدا السبت والأحد، حيث يُغلق أبوابه في 11 ونصف مساءً.

: العمل متواصل طوال الأسبوع من التاسعة صباحًا ما عدا الأحد يفتتح أبوابه من الساعة 8 ونصف صباحًا، أما عن مواعيد الإغلاق فهي في الحادية عشرة ليلًا ما عدا السبت والأحد، حيث يُغلق أبوابه في 11 ونصف مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

7- مطعم ادلر في سكاريا

يشتهر المطعم بجودة الطعام ولذته حيث تعيش تجربة لا تتكرر مع أصناف متنوعة من الطعام التركي الأصلي، ويتخصص المطعم في وجبات الفطور والغداء والعشاء وتستمر الخدمة حتى السهرة ويقدم أنواع متعددة من الأطباق مثل المشاوي وستيك اللحم وغيرها، وما يمدحه الزوار حقًا ويؤكدون أنه سبب تميزه عن غيره من المطاعم في سكاريا تركيا هو الحلويات الشرقية اللذيذة المقدمة هناك بعد تناول الطعام خاصةً البقلاوة والسان سبستيان والكنافة.

أضف إلى ذلك تمكين العملاء من الجلوس في مكان مفتوح للاستمتاع بالهواء النقي، والاستفادة من أماكن اللعب المتاحة للأطفال، مع خدمة على مستوى عالي من الجودة وبأفضل الأسعار التنافسية.

معلومات مطعم إدلر

العنوان : Bahçelievler, Kolej Cd., 54050 Serdivan/Sakarya, تركيا.

: Bahçelievler, Kolej Cd., 54050 Serdivan/Sakarya, تركيا. الهاتف : 902642795446+

: 902642795446+ مواعيد العمل : يوميًا من 8 صباحًا حتى 2 بعد منتصف الليل.

: يوميًا من 8 صباحًا حتى 2 بعد منتصف الليل. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

8- مطعم Hacı Arif Lokantası

تناول أفضل كفتة وكباب في مطعم Hacı Arif Lokantası، بجانب أطباق الأرز والشاورما والطعام المطبوخ على الطريقة التركية بالإضافة لأنواع مختلفة من الصوصات والسلطات والمقبلات التي تفضلها، حيث يمكنك أن تختار هذا المطعم الجميل لتناول الطعام بعد الاستمتاع بيوم طويل مخصص لبرنامج السياحة في سكاريا لتجد الخدمة الممتازة والسرعة في تقديم الطعام وكذلك الأسعار التي تناسبك دون مغالاة.

معلومات مطعم Hacı Arif Lokantası

العنوان : Güllük, Adnan Menderes Cd. No:177, 54100 Adapazarı/Sakarya, تركيا.

: Güllük, Adnan Menderes Cd. No:177, 54100 Adapazarı/Sakarya, تركيا. الهاتف : 902642761677+

: 902642761677+ مواعيد العمل : ليست هناك مواعيد محددة للعمل، حيث أن المطعم يستقبل العملاء على مدار الساعة ودون عطلات أسبوعية.

: ليست هناك مواعيد محددة للعمل، حيث أن المطعم يستقبل العملاء على مدار الساعة ودون عطلات أسبوعية. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

في النهاية نؤكد أن مدينة سكاريا من أجمل مدن تركيا وأن بها الكثير من معالم الجمال التي تستحق زيارتها، ولكن مطاعم سكاريا تستحق الزيارة قبل كل شيء ولا يمكن اعتبار أي برنامج سياحي فيها كاملًا إلا بتناول الطعام في أحد هذه المطاعم، فاستند على تلك المعلومات للوصول لأحدها وتجربته مع تمنياتنا بزيارة شيقة إلى صقاريا.