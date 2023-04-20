أفضل 9 مطاعم سمك في اسطنبول ننصحك بها

تعتبر مدينة اسطنبول أحد المدن الساحلية المتواجدة في تركيا، وذلك لما فيها من الكثير من الشواطئ والموانئ المتواجدة على حوافها، مثل بحر مرمرة وغيره من البحار التي تمر على اسطنبول، ولذلك إن كنت من محبي السمك أو الأكلات البحرية؛ فهناك ستجد عدد كبير من مطاعم السمك التي توفر لك جميع أنواع السمك المختلفة طازجة يوم بيوم، لذلك إن كنت تريد أن تتعرف على أفضل مطاعم سمك في اسطنبول فنحن معك اليوم لنعطيك خارطة شاملة بجميع المطاعم التي تمكنت من أن تحافظ على زبائنها واسمها على مدار سنوات طويلة بتقييمات عملائها، فتابع معنا وتعرف عليها وعلى أدق تفاصيل كل مطعم على حدة.

أفضل مطاعم سمك في اسطنبول

تعد المطاعم من أبرز الأماكن التي يتسارع إليها السكان والسياح نظراً إلى الخدمات المتوفرة التي تجلب الراحة للزبائن، يوجد الكثير من المطاعم في اسطنبول منها المطاعم الأوروبية أو شرق آسيوية أو العالمية وحتى المحلية، بحيث توفر للسائح أو لسكان المدينة الأصليين الاختيار من بين أكثر من مطعم حيث تتفاوت الأصناف والأطباق المقدمة حسب المطعم المراد الجلوس فيه، ولأن المأكولات البحرية تعتبر من أهم أصناف الغذاء المقدمة نظراً لما لها من خصائص كثيرة بتقوية مناعة الجسم سواء بالقلب أو المفاصل، وأفضل مطاعم سمك في اسطنبول نقدمها لكم في هذا المقال.

1. مطعم Fish Home Ahhir Kapi Restaurant

يمكنك التعرف على أفضل مطاعم سمك في اسطنبول من خلال زيارتك إلى هذا المطعم الذي يقدم أطباق السمك الطازجة اللذيذة وأطباق المأكولات البحرية الشهية كالأخطبوط والماكريل المثالي والكاليماري المشوي، ويقدم أيضا سلطة المأكولات البحرية والسلطة اليونانية، يوجد أماكن للجلوس بجانب الحطب مما يعطي جمالية خاصة للمطعم، العاملين فيه ودودين ويعاملون الزبائن بكل احترام وقد لاقى إعجاب كبير من قبل الزوار، بعد تناول وجبتك بكل حب يمكنك تناول قطعة من الحلوى الرائعة وفنجان من القهوة التركية ذات الطعم الرائع أو كوب من الشاي المخمر.

معلومات عن Fish Home Ahhir Kapi Restaurant

العنوان: Sultan Ahmet، Fish Home Ahhir Kapi Restaurant، Cankurtaran، Ahırkapı Cd No:17، 34122، 34122 Fatih/İstanbul، تركيا

Sultan Ahmet، Fish Home Ahhir Kapi Restaurant، Cankurtaran، Ahırkapı Cd No:17، 34122، 34122 Fatih/İstanbul، تركيا رقم الهاتف: ‎+90 555 893 89 34

‎+90 555 893 89 34 مواعيد العمل: يفتح يومياً من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 صباحاً.

2. مطعم Sur Balık

فرع من فروع سلسة مطاعم سور باليك التركية يتألف من ثلاثة طوابق ويتسع لـ 220 شخص في الصالة الداخلية، أما التراس والغرفة المطلة على البحر تتسع لـ 80 شخص، يتميز بإطلالته على البحر والتي تجذب الزوار، يتم تقديم السمك في العجين والأسماك الملفوفة وقاروص البحر المقدمة مع صلصة الخردل والسمك المشوي والمقلي وسمك الدنيس اللذيذ، يقدم أطباق خاصة بالنباتيين وأصناف أطعمة خالية من الجلوتين بالإضافة إلى الأطعمة البحرية المتوسطية الأوروبية والتركية، وهو أفضل مطعم سمك في اسطنبول فهو مناسب للعائلات والأطفال، يحتوي صالة داخلية وتراس مطل على البحر للاستمتاع بأجواء ساحرة أمام البحر.

معلومات عن Sur Balık

العنوان: Sultan Ahmet, Sahilyolu, Kennedy Cad. No: 38/1, 34122 Eminönü/İstanbul, تركيا

Sultan Ahmet, Sahilyolu, Kennedy Cad. No: 38/1, 34122 Eminönü/İstanbul, تركيا رقم الهاتف: ‎+90 212 517 53 02

‎+90 212 517 53 02 مواعيد العمل: يفتح كل يوم من الساعة 10:00 مساء حتى الساعة 12:00 صباحاً.

3. مطعم Palukçu

وهو أجمل مطعم سمك في اسطنبول ولمحبي المأكولات البحرية يقدم هذا المطعم أفضل الوجبات وأكثرها لذة وشهية مثل سمك القاروص والحبار على البخار والروبيان طاجن الجمبري الكاليماري والبوري الأحمر المقلي والأنشوجة، والكثير من الأصناف المتنوعة التي تعتمد على الأسماك الطازجة أو المجمدة مما يعطي مذاقاً طيباً لدى الزبائن، يتميز المطعم بوجباته الخاصة بالأطفال أيضاً والتي تراعي صحتهم كما هناك خدمات يتم توفيرها مثل أماكن خاصة بالكراسي المتحركة لضمان راحة الجميع دون استثناء، أسعاره مقبولة والخدمة رائعة والأجواء رائعة بامتياز.

معلومات عن Palukçu

العنوان: Şehremini, Palukçu, Büyük Saray Meydanı Cd. No:13, 34104 Fatih/İstanbul, تركيا.

Şehremini, Palukçu, Büyük Saray Meydanı Cd. No:13, 34104 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 212 529 08 72

‎+90 212 529 08 72 مواعيد العمل: يفتح المطعم جميع أيام الأسبوع من الساعة 12:00 مساء حتى الساعة 11:00 مساءً.

4. مطعم أحمد للسمك في اسطنبول

إن كنت تبحث عن مطاعم سمك رخيصة في اسطنبول لديك مطعم السلطان احمد، فهو مطعم عربي متخصص في المأكولات البحرية وهو مطعم فريد من نوعه لأنه بعيد عن ما تقدمه المطاعم التركية، يقدم قاورما السمك، صيادية ملكية، سمك مشوي، شوربة ثمار البحر، سمك مسكوف، شوربة سمك، سردين صغير والكثير من المقبلات المتنوعة، وهو أفضل مطعم اسماك في اسطنبول يتميز بتقديم الطعام بكل إتقان خاصة سمك السلطان المعروف، يتسارع الزبائن لارتياده طمعاً بالنكهة اللذيذة والخدمة الممتازة حيث يتصف العاملين بأسلوبهم المحترم وسرعتهم في استجابتهم للطلبات.

معلومات عن مطعم أحمد للسمك في اسطنبول

العنوان: Haseki Sultan, مطعم السلطان للاسماك، Dr. Adnan Adıvar Cd. No:1, 34096 Fatih/İstanbul, تركيا.

Haseki Sultan, مطعم السلطان للاسماك، Dr. Adnan Adıvar Cd. No:1, 34096 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 535 850 01 11

‎+90 535 850 01 11 مواعيد العمل: يفتح المطعم يومياً من الساعة 1:00 مساء حتى الساعة 11:00 مساءً.

5. مطعم بارك فورا للأسماك والمأكولات البحرية

يعتبر هذا المطعم من أفخم المطاعم في اسطنبول يتميز بإطلالته الساحرة على مضيق البوسفور بأجوائه الهادئة وأضوائه المريحة للنفس، يقدم الأصناف المتنوعة من المأكولات البحرية المتميزة بمذاقها الشهي مثل الكاليماري والسلطعون والجمبري والأسماك بأنواعها المشوية والمقلية وسمك السيباس التندوري والمحار اللذيذ، إضافة للسلطات الشهية مثل سلطة البروكلي اللذيذة والبطاطا المقلية المقرمشة، ولمحبي المشروبات يقدم أيضاً النبيذ الفوار ولابد من تناول الوجبات الغنية بالفيتامينات وتناول الحلوى المخبوزة من الطحينية التي يعشقها الكثير، المكان ساحر وفيه حديقة جميلة يستطيع الزائرين المشي داخلها والاستمتاع بالمناظر الساحرة، ينصح بارتياده من أجل الترفيه وتناول أشهى المأكولات البحرية.

معلومات عن مطعم بارك فورا للأسماك والمأكولات البحرية

العنوان: Ortaköy, مطعم بارك فورا للأسماك والمأكولات البحرية، Muallim Naci Cd. 54/A, 34347 Beşiktaş/İstanbul, تركيا

Ortaköy, مطعم بارك فورا للأسماك والمأكولات البحرية، Muallim Naci Cd. 54/A, 34347 Beşiktaş/İstanbul, تركيا رقم الهاتف: ‎+90 212 265 50 63

‎+90 212 265 50 63 مواعيد العمل: يفتح المطعم كل يوم من الساعة 12:00 مساء حتى الساعة 2:00 صباحاً.

6. مطعم الروبيان للمأكولات البحرية

وهو أحلى مطاعم سمك في اسطنبول يتميز بأجوائه وجلساته الهادئة التي تبعث السعادة إلى القلوب، حيث يقدم الكثير من المأكولات البحرية المتميزة بالمذاق الرائع وهو مطعم ليبي، ومن الأصناف التي يقدمها طبق روبيان بكبوكي، غلال البحر، محار، كاليماري، جمبري، خلطة فواكه البحر، طاجن حوت، عصبان، شوربة دموع، مكرونة سوداء بالجمبري، مكرونة الفريدو بالجمبري، مكرونة لينجويني بالجمبري، حوت مشوي، حوت مقلي، سمك محشي غلال شوربة تريليا، إضافة إلى تشكيلة فاخرة من العصائر اللذيذة الباردة كالنعنع والليمون، أسعاره مقبولة تناسب جميع الميزانيات وأطباقه شهية ذات الطعم الفريد من نوعه.

معلومات عن مطعم الروبيان للمأكولات البحرية

العنوان: Kemal Paşa, مطعم الروبيان للمأكولات البحرية اسطنبول، Yeşil Tulumba Sk. No:52, 34134, 34134 Fatih/İstanbul, تركيا.

Kemal Paşa, مطعم الروبيان للمأكولات البحرية اسطنبول، Yeşil Tulumba Sk. No:52, 34134, 34134 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 552 584 83 94

‎+90 552 584 83 94 مواعيد العمل: يفتح المطعم من الاثنين إلى السبت من الساعة 12:00 مساء حتى الساعة 10:00 مساءً ماعدا يوم السبت من الساعة 12:00 مساء حتى الساعة 9:00 مساءً.

7. مطعم المسكوف العراقي في اسطنبول

يعد هذا المطعم أشهر مطاعم السمك في اسطنبول حيث يتم تقديم العديد من الأصناف والأطباق الشهية وهو مطعم عراقي يقدم عددا من المأكولات البحرية المتميزة بمذاقها الشهي، ومن قائمة الطعام المتوفرة في هذا المطعم يوجد سمك صافي مقلي ومشوي، سمك كنعد مقلي ومشوي، سمك سوبر موي، سنم بلطي مشوي، سمك مسكوف الخاص، سلمون مشوي، بروستد روبيان، مدفون سيباس، إلى جانب الأصناف الأخرى اللذيذة كثريد الدجاج وثريد لحم وعدس وباجة.

معلومات عن مطعم المسكوف العراقي في اسطنبول

العنوان: çarşı, Masgouf، Başakşehir 1 rinci etap, TÜMSAN 2. Kısım Sanayi Sitesi, 34490 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul, تركيا.

çarşı, Masgouf، Başakşehir 1 rinci etap, TÜMSAN 2. Kısım Sanayi Sitesi, 34490 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 535 922 23 74

‎+90 535 922 23 74 مواعيد العمل: يفتح المطعم يومياً من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً.

8. مطعم Sultanahmet Fish House

مطعم فريد من نوعه من مطاعم سمك في اسطنبول حيث يجمع بين اللقمة الشهية والخدمة السريعة والمعاملة اللائقة، يقدم المأكولات البحرية والأصناف المتنوعة حيث يتوفر سمك القاروص المشوي مع الخضار الموسمية والبطاطا المشوية والكاليماري المحشي وحساء السمك وسمك السيباس والسيبريم، إضافة إلى أنواع من المشروبات الباردة اللذيذة التي تقدم مع هذه الأطباق حسب رغبة الزبائن، يوجد فيه أماكن للجلوس مميزة ومريحة والأجواء فيه هادئة ولطيفة حيث يعتبره الكثير من الزبائن افضل مطعم اسماك في اسطنبول.

معلومات عن Sultanahmet Fish House

العنوان: Alemdar, Sultanahmet Fish House, Istanbul Restaurant, Dining, Prof. Kazım İsmail Gürkan Cd. No:16, 34110 Fatih/İstanbul, تركيا.

Alemdar, Sultanahmet Fish House, Istanbul Restaurant, Dining, Prof. Kazım İsmail Gürkan Cd. No:16, 34110 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 212 527 44 41

‎+90 212 527 44 41 مواعيد العمل: يفتح المطعم جميع أيام الأسبوع من الساعة 12:00 مساءً حتى الساعة 10:30 مساءً.

9. مطعم Seafront lounge

يقدم الكاليماري المحشو، السمك المخلوط، الجمبري، الكباب، اللحوم، السلطات، الفلافل، حساء العدس بالإضافة إلى المشروبات، وهو من أفضل مطاعم في اسطنبول على البحر، له شرفة مغطاة من طابقين مع موسيقى ممتازة وإطلالة بانورامية ويتم إطعام طيور النورس من الشرفة المفتوحة، ولا بد من أخذ بعض الصور التذكارية حيث يطل على مضيق البوسفور من جهة ومن جهة أخرى يطل على المسجد الأزرق، وهو مطعم من مطاعم سمك في اسطنبول خالي من الشكاوي ويمتاز بفريق عمل رائع ومحترم وودود، أسعاره مرتفعة قليلا نظراً لموقعه السياحي.

معلومات عن مطعم Seafront lounge

العنوان: Cankurtaran mah, Seafront lounge, Akbıyık Cd. No:3 D:kat:5, 34122 Fatih/İstanbul, تركيا.

Cankurtaran mah, Seafront lounge, Akbıyık Cd. No:3 D:kat:5, 34122 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 531 427 86 83

‎+90 531 427 86 83 مواعيد العمل: يفتح المطعم يومياً من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 صباحاً.

10. مطعم Fish Point

وهو أحسن مطعم سمك في اسطنبول حيث يقدم السمك المشوي، المحار، السلطات، سندويش السمك، سمك السلمون، الكاليماري، السمك التندوري، طبق الصياد، السمك المخلوط، البريم المشوي، المقبلات التركية والمشروبات المنعشة، أسعاره عالية بسبب موقعه حيث يطل على مضيق البوسفور فهو أفضل مطعم سمك في اسطنبول على البحر، يتميز هذا المطعم بنظافته والمناظر الخلابة الموجودة فيه بالإضافة إلى العاملين الذين يتصفون باللباقة والاحترام.

معلومات عن مطعم Fish Point

العنوان: Fish Point, Galata Köprüsü Altı D:EB1, 34420 Eminönü/İstanbul, تركيا.

Fish Point, Galata Köprüsü Altı D:EB1, 34420 Eminönü/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 212 526 66 33

‎+90 212 526 66 33 مواعيد العمل: يفتح المطعم يومياً من الساعة 12:00 مساءً حتى الساعة 11:00 مساءً.

11. مطعم أمينونو للسمك

للبحث عن أماكن أكل السمك في اسطنبول يوجد مطعم أمينونو وهو أفضل مطاعم السمك في امينونو اسطنبول من أصنافه التي يقدمها برجر السمك، بلح البحر، طبق السمك المخلوط، سمك باس البحر، خبزة الكفتة، البطاطا المقلية، شوربة، الكاليماري، الماكريل، خبز الأنشوجة والمقبلات، الروبيان المطهو بالفخر، إطلالته على البحر رائعة ويقع تحت جسر غلاطة وخدماته جيدة.

معلومات عن مطعم أمينونو للسمك

العنوان: Hobyar, مطعم امينونو للسمك، 34116 Fatih/İstanbul, تركيا

Hobyar, مطعم امينونو للسمك، 34116 Fatih/İstanbul, تركيا مواعيد العمل: يفتح المطعم يومياً من الساعة 1:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 صباحاً.

12. مطعم Neptun Balik

وهو مطعم من مطاعم سمك في اسطنبول يقع تحت جسر غلاطة يتميز بخدمته الممتازة وتقديم الأطباق اللذيذة من الأسماك المشوية، الأبراميس الذهبي، سرطان البحر، شيش السمك، سمك عقرب البحر، سمك الغرنار، الشبص، الروبيان، الأخطبوط، والسلطات والشوربة والكثير من الأصناف الأخرى فهو من أفضل مطاعم السمك في اسطنبول تحت الجسر، يمكنك حجز طاولة لاختيار مكان مريح.

معلومات عن مطعم Neptun Balik

العنوان: Azapkapı, Neptun Balik, Galata Köprüsü No:8, 34421 Beyoğlu/İstanbul, تركيا

Azapkapı, Neptun Balik, Galata Köprüsü No:8, 34421 Beyoğlu/İstanbul, تركيا رقم الهاتف: ‎+90 212 243 35 55

‎+90 212 243 35 55 مواعيد العمل: يفتح المطعم كل يوم من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 صباحاً.

13. مطعم Florya Balık (Aqua Florya AVM)

يعتبر من أفضل مطاعم السمك في فلوريا اسطنبول حيث يتم تقديم أطباق عديدة من السمك مثل سمك الأنشوجة المقلي، سمك الأسقمري المقلي، سمك السردين المقلي، سردين ديلايت، شرائح سمك البيض وغيرها بالإضافة إلى السلطات المتنوعة والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية المنعشة.

معلومات عن مطعم Florya Balık (Aqua Florya AVM)

العنوان: Florya Balık (Aqua Florya AVM), Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi, No: 93 Aqua Florya AVM, D:Zemin Kat, 34153 Bakırköy, تركيا

Florya Balık (Aqua Florya AVM), Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi, No: 93 Aqua Florya AVM, D:Zemin Kat, 34153 Bakırköy, تركيا رقم الهاتف: ‎+90 212 574 10 00

‎+90 212 574 10 00 مواعيد العمل: يفتح المطعم كل يوم من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 صباحاً.

14. مطعم انجل بلو مطعم سمك

لقضاء أجمل الأوقات على مضيق البوسفور وتناول ألذ الوجبات عليك بالتوجه إلى مطعم انجل بلو من مطاعم سمك في اسطنبول، وهو مطعم بحري في اسطنبول لديه مناظر خلابة وإطلالات ساحرة ويقدم أصناف عديدة من المأكولات البحرية مثل السمك المخلوط، حساء السمك، اللحوم البحرية كافة، لحم البحر القارص والمقبلات بالإضافة إلى الشروبات المتنوعة، يوجد فيه حديقة خارجية يمكنك تناول الطعام بجانب المناظر الجميلة، إنه مطعم رائع للمأكولات البحرية عليك بزيارته.

معلومات عن مطعم انجل بلو مطعم سمك

العنوان: Baltalimanı, انيجل بلو مطعم سمك، Emirgan Mah, Sakıp Sabancı Cd. 5 / 1, 34467 Sarıyer/İstanbul, تركيا.

Baltalimanı, انيجل بلو مطعم سمك، Emirgan Mah, Sakıp Sabancı Cd. 5 / 1, 34467 Sarıyer/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 212 229 25 25

‎+90 212 229 25 25 مواعيد العمل: يفتح المطعم جميع أيام الأسبوع من الساعة 12:00 مساءً حتى الساعة 11:00 مساءً.

15. مطعم Fish Port Restaurant

بإمكانك التخلي عن الأماكن المغلقة لتناول وجبتك المفضلة في الهواء الطلق وبإطلالة مدهشة على البحر ومن الأطباق التي يقدمها طبق المأكولات البحرية الباردة، محشي بلح البحر، الخرشوف بالإضافة إلى أنواع السمك المتعددة وهناك أيضاً المشروبات الباردة والساخنة، الخدمة جيدة والأسعار مقبولة والطعام لذيذ ينصح بتجربته فهو أفضل مطعم بحري في اسطنبول من مطاعم سمك في اسطنبول.

معلومات عن مطعم Fish Port Restaurant

العنوان: Fish Port Restaurant, Rüstem paşa mahallesi Yeni Galata köprüsü altı, Eminönü Haliç tarafı no 1, D:2, 34116 Fatih/İstanbul, تركيا.

Fish Port Restaurant, Rüstem paşa mahallesi Yeni Galata köprüsü altı, Eminönü Haliç tarafı no 1, D:2, 34116 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 532 692 81 75

‎+90 532 692 81 75 مواعيد العمل: يفتح المطعم جميع أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 صباحاً.

16. مطعم Şiva Oyster Fish Restaurant

إن كنت تبحث عن مطاعم الأكل البحري في اسطنبول هذا المطعم أفضل مطعم مأكولات بحرية في اسطنبول حيث ينفرد بتقديم قائمة مميزة من المأكولات البحرية كالسمك الطازج، السمك المخلوط، المحار المشوي، الأخطبوط، كاليماري، الكباب، السلطات بالإضافة إلى تقديم أصناف متنوعة من الحلويات والمشروبات بأنواعها والشيشة لديهم مميزة جدا، إنه مكان مناسب للعائلات ويوجد ساعة تخفيضات على المأكولات والمشروبات ويوجد قائمة طعام للأطفال.

معلومات عن مطعم Şiva Oyster Fish Restaurant

العنوان: Cankurtaran, Şiva Oyster Fish Restaurant, Akbıyık Cd. No:22, 34122 Fatih/İstanbul, تركيا.

Cankurtaran, Şiva Oyster Fish Restaurant, Akbıyık Cd. No:22, 34122 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 533 485 13 21

‎+90 533 485 13 21 مواعيد العمل: يفتح المطعم جميع أيام الأسبوع من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 صباحاً.

17. مطعم Sait

إن كنت تريد تناول طعامك في مطاعم سمك في اسطنبول عليك بزيارة مطعم Sait حيث يوجد فيه جلسات داخلية وخارجية ويمكنك حجز طاولة قبل المجيء إليه، ومن أطباقه المميزة ليفريك باليك، سمك القاروص المشوي، شوربة سمك، شوربة محار، ربيان مشوي، سلمون تشيلو ملفوفة مع جبن ممتازة، ريبان بالزبدة، بطاطس، ارز أبيض مسلوق، وغيرها من المأكولات الشهية إضافة إلى المشروبات المنعشة، إنه مكان مناسب للأطفال والخدمة فيه جيدة جداً وأسعاره مقبولة وتعامل الموظفين راقي جداً.

معلومات عن مطعم Sait

العنوان: Sait, Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Sok. O1 Blok No:8 D:102 Galataport, 34433 Beyoğlu/İstanbul, تركيا.

Sait, Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Sok. O1 Blok No:8 D:102 Galataport, 34433 Beyoğlu/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: ‎+90 212 401 06 33

‎+90 212 401 06 33 مواعيد العمل: يفتح المطعم يومياً من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 صباحاً.

وهكذا نكون قدمنا لكم كافة المعلومات عن مجموعة من أفضل مطاعم سمك في اسطنبول وما تقدمه من الأطعمة التي نالت إعجاب الكثير من السياح والزوار المحليين، قم بإجراء جولة على أحد هذه المطاعم وتمتع بتجربتك حول تناول ألذ المأكولات البحرية الطازجة والمشروبات اللذيذة واستمتع بتناول وجبتك أمام المناظر الخلابة والرائعة.