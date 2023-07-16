أفضل 6 مطاعم سمك في مرسين موصى بها

تعتبر مدينة مرسين واحدة من أهم المدن الساحلية بتركيا، والتي يحرص عدد كبير من السائحين على زيارتها كل عام، وتقع بالجنوب التركي، حيث إن لها ميناء رئيس يقع على ساحل البحر المتوسط، وتعد من المدن كثيرة الازدحام، ولكن يزيد بها عدد السكان يومًا بعد يوم لجمالها الخاص، وستجد بها بعض الأماكن السياحية والشواطئ التي تعود لقرون طويلة سابقة، وتتميز بمناخ متوسط رطب بالشتاء وحار جاف بالصيف، ونظرًا لإطلالتها على سواحل بحرية ستجد مطاعم سمك في مرسين تقدم مختلف أصناف الأطعمة البحرية، وسوف نعرض لكم في مقالنا اليوم بعضًا من هذه المطاعم لتختاروا منها ما ينال إعجابكم، حيث يمكنكم تناول مختلف أنواع المأكولات البحرية مثل سمك السلطعون، وطواجن الكالماري، ومختلف أنواع السلطات والمقبلات والحلوى، كما سيتضح لكم اليوم.

أفضل مطاعم سمك في مرسين

سواء كنت من سكان مرسين أو ذهبت إلى تلك المدينة الساحلية كسياحة، فلا بد أنك تود أن تقوم بتجربة أفضل مطاعم سمك في مرسين، حيث إن قرب المدينة للبحر ساعد على انتشار العديد من المطاعم الخاصة بالمأكولات البحرية بها، فتستطيع تناول شتى أنواع تلك الأطباق، مثل: أطباق السمك الفيليه، طواجن الكالماري والروبيان المشوي، أطباق سمك السردين، أطباق السلطعون، سمك القاروص، حساء الجمبري، كل ذلك بجانب المقبلات التركية، ومختلف أنواع السلطات والحلويات، وتكتمل متعتك بوجود الموظفين الجيدين والخدمة الرائعة والإطلالات الرائعة، حيث تأكل طعامك في مكان رائع وسط أشخاص ودودين وأنت تشاهد مناظر جيدة، وسنعرض لك في السطور القادمة أفضل 6 مطاعم بحرية؛ لتتمكن من اختيار أفضل مطعم في مرسين وتذهب إليه:

1- مطعم Rina Restaurant

هو أحد مطاعم السمك في مرسين، وهو مطعم صغير، ولكن يقوم بتقديم متنوع الأطعمة البحرية الشهية كالأسماك المشوية وأطباق السمك الفيليه الذي يتم شويه على الفحم، مع وجود خدمة ممتازة، بجانب منظر رائع على البحر المتوسط، ويقوم المطعم بتقديم أطباق العشاء، كما يتم الحجز مسبقًا، وهو مكان ملائم لاصطحاب العائلات والأطفال.

معلومات عن مطعم Rina Restaurant

العنوان : Fatih Mah Milenyum Apt, Adnan Menderes Mezitli/Mersin, تركيا.

: Fatih Mah Milenyum Apt, Adnan Menderes Mezitli/Mersin, تركيا. رقم الهاتف : 00 46 359 324 90+

: 00 46 359 324 90+ ساعات العمل: يستهل المطعم العمل من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى منتصف الليل كل يوم.

2- مطعم iskele marin restaurant

في خلال بحثك عن أفضل مطاعم سمك في مرسين، ستجد في طريقك هذا المطعم، والذي يعد من المطاعم المميزة هناك، حيث يقوم بتقديم الأطعمة التقليدية الساحلية لمنطقة مرسين، مثل أسماك البحر المتوسط وطواجن الكالماري والروبيان المشوي بجانب السلطة والأرز وسلطة الجبن والمقبلات التركية، ولا يفوتك بالطبع تذوق أفضل ما يتم تقديمه بالمطعم للغداء والعشاء وهو طواجن الجمبري والكالماري، ويوجد فيه خدمة حجز وتوصيل، وكذلك أماكن للجلوس في الهواء، بالإضافة إلى خدمة الوايفاي المجانية.

معلومات عن مطعم iskele marin restaurant

العنوان : Eğriçam Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Mersin Marina, Yenişehir, تركيا.

: Eğriçam Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Mersin Marina, Yenişehir, تركيا. رقم الهاتف : 4442410 90+

: 4442410 90+ ساعات العمل: يعمل المطعم بشكل يومي من التاسعة صباحًا إلى منتصف الليل.

3- مطعم Aşina Makam Restaurant

خلال تقييمك للمطاعم البحرية وبحثك عن أفضل مطعم سمك في مرسين ستمر بمطعم Aşina Makam Restaurant والذي يعد من المطاعم المميزة هناك، والتي تقوم بتقديم أطباق سمك السردين اللذيذة، وكذلك الروبيان بكل الأشكال، مع المقبلات والسلطات، ويمتاز بخدمة الزبائن بود ورقي، ولكنك قد تجد الأسعار هناك مرتفعة بعض الشيء، وهو مطعم مناسب للعشاء لآخر الليل، ومناسب كذلك للتجمعات والمناسبات الخاصة.

معلومات عن مطعم Aşina Makam Restaurant

العنوان : Fatih Mh, Adnan Menderes.Mezitli/Mersin, تركيا.

: Fatih Mh, Adnan Menderes.Mezitli/Mersin, تركيا. رقم الهاتف : 63 63 088 531 90+

: 63 63 088 531 90+ ساعات العمل: يبدأ من الحادية عشر صباحًا إلى منتصف الليل يوميًّا.

4- مطعم İÇKİSİZ BALIK LOKANTASI - BALIKÇI KADİR

في خلال حديثنا عن مطاعم سمك في مرسين، لا يمكننا نسيان هذا المطعم، فهو من المطاعم الجميلة هناك، ومناسب من أجل السياحة في مرسين ، ولا يقوم بتقديم المشروبات الكحولية، وبه طعام ووجبات لذيذة، كما يقوم بتقديم مختلف أصناف الأسماك، بالإضافة إلى أطباق السلطعون والروبيان والكالماري، كما يتميز بوجود فريق عمل ودود وذي معاملة رحبة.

معلومات عن مطعم İÇKİSİZ BALIK LOKANTASI - BALIKÇI KADİR

العنوان : Viranşehir, Mezitli Şb:, Cengiz Topel Cd. Sütunların arkası Mezitli/Mersin, تركيا.

: Viranşehir, Mezitli Şb:, Cengiz Topel Cd. Sütunların arkası Mezitli/Mersin, تركيا. ساعات العمل: يستهل المطعم العمل يوميًّا من التاسعة صباحًا وحتى منتصف الليل.

5- مطعم Deniz Suyu Marina Balık Restaurant

هو مطعم سمك في مرسين، ويتميز بوجود السمك اللذيذ والطازج، بجانب المقبلات والحلوى الرائعة، والخدمة الجيدة، والإطلالة الرائعة على البحر، وهو مكان نظيف وسلمي وواسع وهادئ، والأسعار به معقولة مقارنة بالأسعار بالخارج.

معلومات عن مطعم Deniz Suyu Marina Balık Restaurant

العنوان : Kumkuyu, Kürşat Sk, Erdemli/Mersin, تركيا.

: Kumkuyu, Kürşat Sk, Erdemli/Mersin, تركيا. رقم الهاتف : 90 90 525 324 90+

: 90 90 525 324 90+ ساعات العمل: يفتح المطعم كل يوم بابه من العاشرة صباحًا إلى الواحدة بعد منتصف الليل.

6- مطعم Şerife’s Restoran

ببحثك عن مطاعم سمك في مرسين، ستتعثر بهذا المطعم، والذي يتميز بموقع ممتاز وطعام لذيذ، وكذلك أصحابه الودودين، يمكنك أن تجد به سمك القاروص، والكاليماري، والسمك، وحساء الجمبري، وكذلك سلطة الشيف.

معلومات عن مطعم Şerife's Restoran

العنوان : Çeşmeli, 4. Sk, Erdemli/Mersin, تركيا.

: Çeşmeli, 4. Sk, Erdemli/Mersin, تركيا. رقم الهاتف : 55 15 898 537 90+

: 55 15 898 537 90+ ساعات العمل: يفتح يوميًّا بداية من الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

كانت هذه بعض من أفضل مطاعم سمك في مرسين، والتي تشتهر بتقديمها للأطعمة البحرية المميزة، والآن بذهابك إلى مرسين تلك المدينة المتميزة بالسحر الفريد والشواطئ البحرية الرائعة حيث الأنشطة المرحة، ستتمكن حينها من زيارة تلك المطاعم، والحصول على فرصة لتجربة كل تلك المطاعم الرائعة، ونتمنى لكم وجبة شهية.