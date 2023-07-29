أفضل 10 مطاعم سورية في مرسين مع العنوان ومواعيد العمل

تمتلك مدينة مرسين شعبية كبيرة حيث تطل على ساحل البحر المتوسط مما أعطاها ميزة فائقة على غيرها من المدن السياحية الموجودة في تركيا فتتعدد المعالم الأثرية والسياحية فيها؛ فعلى سبل المثال يأتي السياح من جهات العالم المختلفة لزيارة الشواطئ والتمتع برمالها، والتسوق في المراكز التجارية الضخمة وشراء أجود الخامات والماركات، وممارسة الأنشطة الترفيهية التي تقدمها المنتجعات وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء في المحميات الطبيعية وغير ذلك من الاماكن المميزة مثل زيارة المتاحف الأديرة بالإضافة إلى المطاعم والاستمتاع بأكلاتها وأطباقها المختلفة والمميزة؛ وفي مقالنا سنتعرف معًا على أشهر مطاعم سورية في مرسين ومعرفة مواعيد العمل الخاصة بكل مطعم وأراء الزوار في التجربة.

أفضل مطاعم سورية في مرسين

قد حازت الأطباق السورية في تركيا على شعبية كبيرة سواء كان الزوار من داخل تركيا أو خارجها فعشاق الطبخ وأصحاب التذوق العالي يقومون بالتخطيط للسفر ليس لزيارة المعالم الأثرية بل لتذوق أشهى الأكلات ومن ضمن المدن التي تشتهر بتقديم الوجبات السورية هي مدينة مرسين وسنتعرف الآن على أفضل مطاعم سورية في مرسين ومواعيد استقبالها للزوار.

1- مطعم الساحل السوري

يتميز بتقديم الأكلات الشعبية اللذيذة ومن أشهر أطباقه الحمص، والفلافل، والخبز السوري وكرات اللحم المفروم.

معلومات عن مطعم الساحل السوري

عنوان المطعم: Kültür Silifke Cd. No:79, 33010 Akdeniz/Mersin، تركيا.

Kültür Silifke Cd. No:79, 33010 Akdeniz/Mersin، تركيا. الموقع على خرائط جوجل: يمكنك الضغط هنا.

يمكنك الضغط هنا. مواعيد العمل: يبدأ العمل في مطعم الساحل السوري من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءاً ماعدا يوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر مساءاً.

2- مطعم السوريين

يعد مطعم السوريين أحد أفضل مطاعم مرسين فهو يوفر خدمة المأكولات الحلال والوجبات الخفيفة فضلاً عن خدمة التوصيل للمنازل.

معلومات عن مطعم السوريين عنوان المطعم: Mesudiye, 5125. Sk. No:43, 33060 Akdeniz/Mersin, تركيا.

Mesudiye, 5125. Sk. No:43, 33060 Akdeniz/Mersin, تركيا. الموقع على خرائط جوجل: يمكنك الضغط هنا.

يمكنك الضغط هنا. مواعيد العمل: يومياًَ من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ويوم الأحد هو يوم العطلة فيكون المطعم مغلق.

يومياًَ من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ويوم الأحد هو يوم العطلة فيكون المطعم مغلق. رقم الهاتف: 905314849396+.

3- مطعم شاورما الدانا

يعتبر أحد أفضل مطاعم سورية في مرسين ويشتهر بعدة أطباق منها وجبات أرز الكبسة مع شاورما الدجاج، وشاورما لحم، والشاورما مع جبنة القشقوان والماشروم وتقدم جميع أطباق المطعم مع البطاطا والمقبلات.

معلومات عن مطعم شاورما الدانا

عنوان المطعم: Fatih, Gazi Mustafa Kemal Blv. 629 C, 33200 Mezitli/Mersin, تركيا.

Fatih, Gazi Mustafa Kemal Blv. 629 C, 33200 Mezitli/Mersin, تركيا. الموقع على خرائط جوجل: يمكنك المتابعة من هنا.

يمكنك المتابعة من هنا. مواعيد العمل: يومياً من الساعة الثانية عشر مساءاً حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

يومياً من الساعة الثانية عشر مساءاً حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً. رقم الهاتف: 905375220077+.

905375220077+. الموقع الإلكتروني الخاص بالمطعم: لمعرفة أشهى الأطباق وأجدد عروض الوجبات يمكنك الضغط هنا.

4- مطعم النجم الدمشقي

من أفضل المطاعم السورية في مرسين حيث يقدم أطباق مختلفة من الساندويتشات، والمأكولات الشرقية والسلطات والمقبلات، وأطباق سكالوب، وشيش طاووق، والفاهيتا والفتة، والمسبحة (حمص ناعم)، وغيرهم من الأطباق؛ وتقدم جميعها مع السلطات والفتوش في حالة الطلب.

معلومات عن مطعم النجم الدمشقي

عنوان المطعم: Viranşehir، No:, 34351. Sk. No:7، 33340 Mezitli/Mersin، تركيا.

Viranşehir، No:, 34351. Sk. No:7، 33340 Mezitli/Mersin، تركيا. الموقع على خرائط جوجل: الضغط هنا.

الضغط هنا. مواعيد العمل: يبدأ العمل في المطعم يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءاً.

يبدأ العمل في المطعم يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءاً. رقم الهاتف: 905375248845+.

905375248845+. صفحة المطعم الرئيسية على الفيس بوك: يمكنك الضغط هنا.

5- مطعم الكريم

يتميز مطعم الكريم بأطباقه اللذيذة والشهية حيث يشتهر بتقديم الكبة الطرابلسية، والمتبل والحمص والدجاج المقرمش الذي يعشقه الكثير.

معلومات عن مطعم الكريم

عنوان المطعم: Mesudiye, Fasih Kayabalı Cd. No:78/A, 33060 Merkez/Mersin, تركيا.

Mesudiye, Fasih Kayabalı Cd. No:78/A, 33060 Merkez/Mersin, تركيا. الموقع على خرائط جوجل: يمكنك الضغط هنا.

يمكنك الضغط هنا. مواعيد العمل: يبدأ مطعم الكريم في استقبال زوارة يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر مساءاً.

6- مطعم King Döner

يشتهر مطعم كينج دونر بعدة وجبات منها سكالوب دجاج بالجبنة، وشاورما الدجاج وسندوتشات برجر لحم وكرسبي.

معلومات عن King Döner عنوان المطعم: Gazi, 33130 Yenişehir/Mersin، تركيا.

Gazi, 33130 Yenişehir/Mersin، تركيا. الموقع على خرائط جوجل: يمكنك الضغط هنا.

يمكنك الضغط هنا. مواعيد العمل: يستقبل المطعم الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة مساءاً.

يستقبل المطعم الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة مساءاً. رقم الهاتف: 905536780900+.

905536780900+. الموقع الإلكتروني: يمكنك الضغط هنا في حالة رغبتك في إجراء طلب.

7- مطعم بركة

يعتقد الكثير أن السياحة في مرسين معتمدة على المعالم الأثرية التي لها علاقة بالتاريخ والطبيعة ولكن من أكثر الأماكن زيارة في فترة السياحة هي المطاعم ويعد مطعم بركة من المطاعم المفضلة للكثير فهو يشتهر بتقديم الكثير من الأطباق الشهية والتي منها الكبة على السيخ، والشيش طاووق، وكباب الغنم والدجاج، والأجنحة الكرسبي والدجاج المشوي على الفحم.

معلومات عن مطعم بركة

عنوان المطعم: Turgutreis، Silifke Cd. No:123، 33010 Akdeniz/Mersin، تركيا.

Turgutreis، Silifke Cd. No:123، 33010 Akdeniz/Mersin، تركيا. الموقع على خرائط جوجل: الضغط هنا.

الضغط هنا. مواعيد العمل: يمكن زيارة المطعم أيام السبت - والإثنين - والأربعاء - والجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، وباقي أيام الأسبوع يبدأ المطعم فيها العم من الثامنة صباحًا إلى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

يمكن زيارة المطعم أيام السبت - والإثنين - والأربعاء - والجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، وباقي أيام الأسبوع يبدأ المطعم فيها العم من الثامنة صباحًا إلى الثانية عشر بعد منتصف الليل. رقم الهاتف: 905346666412+.

8- مطعم الزين

قد أجمع عدد كبير من الزوار على أن مطعم الزين هو أفضل مطعم سوري في مرسين فهو يشتهر بوجبات الدجاج المقرمش، والشاورما العربي والدجاج المشوي مع البطاطا والمخللات.

معلومات عن مطعم الزين

عنوان المطعم: Mesudiye, 5120. Sk. no 49A, 33110 Akdeniz/Mersin, تركيا.

Mesudiye, 5120. Sk. no 49A, 33110 Akdeniz/Mersin, تركيا. الموقع على خرائط جوجل: يمكنك الضغط هنا.

يمكنك الضغط هنا. مواعيد العمل:يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءاً ويومي الثلاثاء والجمعة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً.

9- مطعم الأحباب‭

يقدم مطعم الأحباب قائمة متنوعة من الأطباق منها الشاورما العربي، وشاورما اكسترا، ومكسيكانو، وفاهيتا، وبرجر وزنجر.