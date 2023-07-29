أفضل 10 مطاعم سورية في مرسين مع العنوان ومواعيد العمل

تمتلك مدينة مرسين شعبية كبيرة حيث تطل على ساحل البحر المتوسط مما أعطاها ميزة فائقة على غيرها من المدن السياحية الموجودة في تركيا فتتعدد المعالم الأثرية والسياحية فيها؛ فعلى سبل المثال يأتي السياح من جهات العالم المختلفة لزيارة الشواطئ والتمتع برمالها، والتسوق في المراكز التجارية الضخمة وشراء أجود الخامات والماركات، وممارسة الأنشطة الترفيهية التي تقدمها المنتجعات وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء في المحميات الطبيعية وغير ذلك من الاماكن المميزة مثل زيارة المتاحف الأديرة بالإضافة إلى المطاعم والاستمتاع بأكلاتها وأطباقها المختلفة والمميزة؛ وفي مقالنا سنتعرف معًا على أشهر مطاعم سورية في مرسين ومعرفة مواعيد العمل الخاصة بكل مطعم وأراء الزوار في التجربة.
أفضل مطاعم سورية في مرسين
قد حازت الأطباق السورية في تركيا على شعبية كبيرة سواء كان الزوار من داخل تركيا أو خارجها فعشاق الطبخ وأصحاب التذوق العالي يقومون بالتخطيط للسفر ليس لزيارة المعالم الأثرية بل لتذوق أشهى الأكلات ومن ضمن المدن التي تشتهر بتقديم الوجبات السورية هي مدينة مرسين وسنتعرف الآن على أفضل مطاعم سورية في مرسين ومواعيد استقبالها للزوار.
1- مطعم الساحل السوري
معلومات عن مطعم الساحل السوري
- عنوان المطعم: Kültür Silifke Cd. No:79, 33010 Akdeniz/Mersin، تركيا.
- الموقع على خرائط جوجل: يمكنك الضغط هنا.
- مواعيد العمل: يبدأ العمل في مطعم الساحل السوري من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءاً ماعدا يوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر مساءاً.
2- مطعم السوريين
يعد مطعم السوريين أحد أفضل مطاعم مرسين فهو يوفر خدمة المأكولات الحلال والوجبات الخفيفة فضلاً عن خدمة التوصيل للمنازل.
معلومات عن مطعم السوريين
- عنوان المطعم: Mesudiye, 5125. Sk. No:43, 33060 Akdeniz/Mersin, تركيا.
- الموقع على خرائط جوجل: يمكنك الضغط هنا.
- مواعيد العمل: يومياًَ من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ويوم الأحد هو يوم العطلة فيكون المطعم مغلق.
- رقم الهاتف: 905314849396+.
3- مطعم شاورما الدانا
يعتبر أحد أفضل مطاعم سورية في مرسين ويشتهر بعدة أطباق منها وجبات أرز الكبسة مع شاورما الدجاج، وشاورما لحم، والشاورما مع جبنة القشقوان والماشروم وتقدم جميع أطباق المطعم مع البطاطا والمقبلات.
معلومات عن مطعم شاورما الدانا
- عنوان المطعم: Fatih, Gazi Mustafa Kemal Blv. 629 C, 33200 Mezitli/Mersin, تركيا.
- الموقع على خرائط جوجل: يمكنك المتابعة من هنا.
- مواعيد العمل: يومياً من الساعة الثانية عشر مساءاً حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً.
- رقم الهاتف: 905375220077+.
- الموقع الإلكتروني الخاص بالمطعم: لمعرفة أشهى الأطباق وأجدد عروض الوجبات يمكنك الضغط هنا.
4- مطعم النجم الدمشقي
من أفضل المطاعم السورية في مرسين حيث يقدم أطباق مختلفة من الساندويتشات، والمأكولات الشرقية والسلطات والمقبلات، وأطباق سكالوب، وشيش طاووق، والفاهيتا والفتة، والمسبحة (حمص ناعم)، وغيرهم من الأطباق؛ وتقدم جميعها مع السلطات والفتوش في حالة الطلب.
معلومات عن مطعم النجم الدمشقي
- عنوان المطعم: Viranşehir، No:, 34351. Sk. No:7، 33340 Mezitli/Mersin، تركيا.
- الموقع على خرائط جوجل: الضغط هنا.
- مواعيد العمل: يبدأ العمل في المطعم يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءاً.
- رقم الهاتف: 905375248845+.
- صفحة المطعم الرئيسية على الفيس بوك: يمكنك الضغط هنا.
5- مطعم الكريم
معلومات عن مطعم الكريم
- عنوان المطعم: Mesudiye, Fasih Kayabalı Cd. No:78/A, 33060 Merkez/Mersin, تركيا.
- الموقع على خرائط جوجل: يمكنك الضغط هنا.
- مواعيد العمل: يبدأ مطعم الكريم في استقبال زوارة يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر مساءاً.
6- مطعم King Döner
يشتهر مطعم كينج دونر بعدة وجبات منها سكالوب دجاج بالجبنة، وشاورما الدجاج وسندوتشات برجر لحم وكرسبي.
معلومات عن King Döner
7- مطعم بركة
معلومات عن مطعم بركة
- عنوان المطعم: Turgutreis، Silifke Cd. No:123، 33010 Akdeniz/Mersin، تركيا.
- الموقع على خرائط جوجل: الضغط هنا.
- مواعيد العمل: يمكن زيارة المطعم أيام السبت - والإثنين - والأربعاء - والجمعة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، وباقي أيام الأسبوع يبدأ المطعم فيها العم من الثامنة صباحًا إلى الثانية عشر بعد منتصف الليل.
- رقم الهاتف: 905346666412+.
8- مطعم الزين
قد أجمع عدد كبير من الزوار على أن مطعم الزين هو أفضل مطعم سوري في مرسين فهو يشتهر بوجبات الدجاج المقرمش، والشاورما العربي والدجاج المشوي مع البطاطا والمخللات.
معلومات عن مطعم الزين
- عنوان المطعم: Mesudiye, 5120. Sk. no 49A, 33110 Akdeniz/Mersin, تركيا.
- الموقع على خرائط جوجل: يمكنك الضغط هنا.
- مواعيد العمل:يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءاً ويومي الثلاثاء والجمعة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً.
9- مطعم الأحباب
يقدم مطعم الأحباب قائمة متنوعة من الأطباق منها الشاورما العربي، وشاورما اكسترا، ومكسيكانو، وفاهيتا، وبرجر وزنجر.
معلومات عن مطعم الأحباب
- عنوان المطعم: yenipazar mahallesi, 33050 Akdeniz/Mersin، تركيا.
- الموقع على خرائط جوجل: من هنا.
- مواعيد العمل: يمكنك زيارة المطعم يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءاً.
- رقم الهاتف: 905352953075+.
10- مطعم علي بابا
يبحث محبي الأكلات السورية عن مطعم سوري في مرسين وبناء على رأي كثير من الزوار أن مطعم علي بابا يتميز بنظافته وتعاون طاقم العمل ويشتهر بأطباق المشاوي والكباب.
معلومات عن مطعم علي بابا
- العنوان: Gazi، 33110, 2.Cadde 9- 11، 33110 Yenişehir/Mersin، تركيا.
- الموقع على خرائط جوجل: من هنا.
- مواعيد العمل: يبدأ العمل بالمطعم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وذلك على مدار الأسبوع.
- رقم الهاتف: 905531583325+.
نتمنى أن تكون الآن على معرفة كاملة بأشهر مطاعم سورية في مرسين وكيفية الوصول إليها ولك حرية الاختيار وذلك بعد الاطلاع على أراء العملاء في الخدمات والأطباق المقدمة من هذه المطاعم وعند زيارتك لأحدهم فلا تنسى إخبارنا عن تجربتك الخاصة ومميزاتها حتى يستفيد منها الكثير.