أفضل مطاعم شارع الاستقلال اسطنبول مع العناوين

تُعرف مدينة اسطنبول بالتنوع الوافر في الأطعمة اللذيذة التي تجذب الزوار إليها من جميع أنحاء العالم، وتتصدر مطاعم شارع الاستقلال اسطنبول قائمة الأماكن المشهورة التي يقصدها أولئك الزوار لتذوق شتى المأكولات المحلية والدولية في هذه المدينة؛ لما يضمه هذا الشارع من مجموعة كبيرة من المطاعم التي تقدِّم أشهى الوجبات وأفخرها؛ فإذا كنتَ ترغب في التعرف على أفضل مطاعم شارع الاستقلال اسطنبول، فإن هذا المقال سيكون دليلك لاكتشاف أسرار هذه المدينة ومعرفة أفضل مطاعمها.

أفضل مطاعم شارع الاستقلال اسطنبول

إذا كنت تبحث عن أفخم المطاعم في اسطنبول، فلا يمكن أن تفوت زيارة شارع الاستقلال، والذي يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المطاعم التي تقدم أصنافًا رائعة من جميع أنحاء العالم، بدءًا من المأكولات التركية التقليدية إلى الأطباق الإيطالية، والآسيوية، والأفريقية، وغيرها؛ لذلك دعونا نستعرض مجموعة من أفضل المطاعم في شارع الاستقلال باسطنبول والتي يجب عليك زيارتها في القريب العاجل:

1- مطعم Hatay Medeniyetler Sofrası

عند زيارتك مطعم المدينة في اسطنبول، المعروف باسم مطعم الشيف بوراك، ستجد نفسك في مكان يحظى بشعبية كبيرة لدى النجوم والشخصيات البارزة في عالم الفن والإعلام والسياسة والرياضة، وذلك فضلا عن كونه أحد أهم الأماكن السياحية في اسطنبول، ويوفر ذلك المطعم قائمة طعام شاملة تتضمن كلًا من المأكولات التركية المألوفة، الكبسة والطواجن الفريدة، أطباق اللحوم المختلفة مثل الكباب والاستيك والكفتة، بالإضافة إلى مختلف المقبلات، وذلك علاوة على بعض الأطباق الفريدة التي يشتهر بها المطعم، ويتميز المطعم بديكوره الرائع وبالمهارة العالية للعاملين عليه؛ الأمر الذي سيجعل تجربتك فيه أكثر راحة وتفردًا، أما عن عيوبه، فهي تتعلق بشكل كبير بمساحة المطعم وأسعار المأكولات فيه؛ حيث أن مساحة المطعم تعتبر صغيرة بالنسبة لعدد زواره، كما أن أسعاره مرتفعة تبعًا لآراء الكثير من الزوار؛ وذلك يرجع بالتأكيد إلى شهرة المطعم.

معلومات مطعم Hatay Medeniyetler Sofrası

مواعيد العمل: من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع.

من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع. رقم الهاتف: 902122933131+

2- مطعم WAMA'S

استمتع بالجلوس في هذا المطعم الذي يطل على شارع الاستقلال في اسطنبول، والذي يتميز بالنظافة والترتيب وبطاقم العمل الودود سريع الخدمة، ولا تتردد في تجربة وجباته اللذيذة التي تُقدم بأسعار معقولة ومناسبة فيما يتعلق بكمية الوجبات، وكذلك يتميز هذا المطعم بعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من الأطباق الشرقية والغربية على حد سواء أبرزها الكويساديلا، البيتزا بأنواعها، البرغر اللذيذ، الباستا وكاري الدجاج.

معلومات مطعم WAMA'S

مواعيد العمل: من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت حيث تنتهي ساعات العمل فيهما عند الواحدة والنصف صباحًا.

من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت حيث تنتهي ساعات العمل فيهما عند الواحدة والنصف صباحًا. رقم الهاتف: 905432492622+

3- مطعم مادو

يستحق مطعم مادو أن يكون أول الأماكن التي تتوجه إليها أثناء وجودك في منطقة بيوغلو، والذي يعتبره البعض أفضل مطعم في شارع الاستقلال باسطنبول؛ فهو مطعم يقدم وجبات تركية لذيذة تتنوع بين إفطار وغداء وعشاء، وهو يتميز بوجبات الفطور التي تُقدم في مكان جميل وبأسعار معقولة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الصواني التي تضم البيض، المعجنات المختلفة، المربى والعسل الطبيعي، وكذلك اللبنة وغيرها، كما يوفر المطعم جميع أنواع المشروبات أبرزها القهوة التركية اللذيذة، وكذلك يشتهر بالحلويات مثل البقلاوة والكنافة، كما أنه يقدم أفضل بوظة تركية من حليب الجاموس الطازج.

ويتكون المطعم من 5 طوابق، بعضها مكيف والآخر مفتوح، ولكن لا يمكنك رؤية شارع الاستقلال من الطابق المفتوح، كما يوفر المطعم أماكن داخلية خاصة بالعائلات، وأبرز ما يميز المكان هو وجود موظفين ودودين قائمين على راحة وخدمة العملاء؛ فلا تفوت فرصة زيارة هذا المطعم المميز.

معلومات مطعم مادو

مواعيد العمل: من السابعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

من السابعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع. رقم الهاتف: 902122929999+

4- مطعم Taksim Sütiş

تقسيم سوتيس هو مطعم في شارع الاستقلال باسطنبول حيث يمكنك الذهاب في الصباح للاستمتاع بالحلويات التركية الاستثنائية، ويتسم المطعم بتقديم خدمة سريعة وكذلك بوجود طاقم عمل ودود يحرص على تلبية جميع احتياجاتك، كما يتفرد بموقعه المتميز الذي يطلّ على ميدان تقسيم، وكذلك بديكوره الذي يضم العديد من النوافذ؛ الأمر الذي يجعله أكثر إشراقًا وتوهجًا، وتتنوع قائمة الطعام بالمطعم ما بين اللحوم التركية، الحلويات وخاصةً البقلاوة اللذيذة، المقبلات، عصائر الفواكه، وكذلك وجبات الفطور التي لا بدّ لك من تجربتها في هذا المطعم الشعبي الرائع وبالأخص طبق الشكشوكة، علمًا بأن كل هذه الوجبات تُقدم بأسعار معقولة، ولكن يعيبه إضافة رسوم خدمة إضافية ورسوم زجاجات المياه إلى الفاتورة.

معلومات مطعم Taksim Sütiş

مواعيد العمل: من السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

من السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع. رقم الهاتف: 902122513205+

5- كافيه ومطعم Parole

بارولي هو واحد من أفضل مطاعم اسطنبول الموجودة بمنطقة تقسيم، وهو يقدم مأكولات إيطالية ممتازة بما في ذلك الباستا والسباغيتي والبيتزا، وذلك بالإضافة إلى البرجر والمشاوي التركية إلى جانب العديد من المقبلات، ويتميز هذا المكان الواسع والمريح بخدمته الممتازة وأجوائه الرومانسية وديكوره الرائع، ولكن هناك ملاحظتين يجب أن تضعهما في اعتبارك عند زيارة ذلك المطعم، وهي أن أسعاره تعتبر فوق المتوسط، كما أن الحمام به يوجد في الطابق الثالث، الأمر الذي يمكن أن يزعج بعض الزوار.

معلومات مطعم Parole

مواعيد العمل: من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع. رقم الهاتف: 902122450123+

6- مطعم Eleos

إذا كنت تبحث عن أفضل مطاعم شارع الاستقلال اسطنبول في تقديم وجبات السمك والجمبري والأخطبوط ومقبلاتهم الممتازة، فأنت في مكانك الصحيح؛ حيث أن مطعم إليوس يقدم لك كل تلك الوجبات بمستوى عالي من الجودة والحرفية، وهو يتميز بالمنظر الجميل المطل عليه؛ حيث أنه يطل على مضيق البوسفور، وذلك إلى جانب التعامل الأنيق الراقي للعاملين عليه وتقديم الخدمات الممتازة، الأمر الذي سيشعرك بأنك جزء من تجربة غير عادية.

معلومات مطعم Eleos

مواعيد العمل: من الثانية والنصف بعد الظهر وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

من الثانية والنصف بعد الظهر وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع. رقم الهاتف: 902122449090+

7- كافيه ومطعم Dilek

يتميز هذا المطعم بوجبات الإفطار الشهية التي ستجعلك تستشعر المزيج الرائع بين النكهات والروائح الزكية، كما أنه يقدم أطباقًا رائعة أخرى مثل البيتزا والدجاج بالإضافة إلى مختلف الحلويات، كما يتفرد المطعم بمعاملة الموظفين الرائعة الودودة التي تعطيك الشعور بالراحة والاستقبال الحار، الأمر الذي جعله المطعم المفضل بالنسبة للكثيرين ممن زاروه وأحبوه، بالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى المطعم شرفة كبيرة تطل على منظر خلاب يأسر القلوب؛ لذا فهو يؤمَّن لك المتعة الاسترخاء في أجواء مميزة وهادئة.

معلومات مطعم Dilek

مواعيد العمل: من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا السبت؛ حيث تبدأ مواعيد العمل فيه من الساعة العاشرة.

من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا السبت؛ حيث تبدأ مواعيد العمل فيه من الساعة العاشرة. رقم الهاتف: 902122927767+

وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن مطاعم شارع الاستقلال في اسطنبول، نأمل أن تكون قد استمتعت بالقراءة وتعرفت على أفضل المطاعم في هذه المنطقة الرائعة، كما نتمنى أن تحظى بتجربة لا تُنسى في أيٍّ من هذه المطاعم المميزة.