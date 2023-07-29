أفضل 6 مطاعم عراقية في مرسين تركيا

مدينة مرسين التركية هي واحدة من أشهر المدن التي تمتاز بجمالها وسحرها الطبيعي الخلاب، كما أنها من المدن التي تعج بالسكان نظرًا لموقعها الاستراتيجي على الساحل الجنوبي لتركيا بالإضافة إلى أنها تشتهر بوجود عدد متنوع من المطاعم العربية والتركية، وإلى جانب ذلك فإن هناك الكثير من المطاعم العربية فيها، وذلك لأنها موطن المأكولات والحلويات الشهية، فإذا كنت تستعد لزيارة هذه المدينة وتبحث عن أفضل مطاعم عراقية في مرسين والتي يمكنك التوجه إليها لتناول وجبتك المفضلة فإن مجموعة المطاعم العراقية بها رائعة ومميزة وتتصدر قائمة أفضل المطاعم، وبالتالي فإننا من خلال هذا المقال الشيق سوف نجمع لك أسماء هذه المطاعم للتعرف عليها بسهولة بالإضافة إلى تقرير كامل بتفاصيل كل مطعم منها والمأكولات التي يقدمها وأهم الأطباق الرئيسية هناك، فتابعوا معنا هذا التقرير.

أفضل مطاعم عراقية في مرسين

إذا كنت قد توجهت إلى مدينة مرسين التركية لكي تقضي بها عطلتك بأفضل طريقة ممتعة، فأنت بالضرورة تحتاج إلى التعرف على أهم معالم المدينة وأهم ما يميزها، أما إذا كنت تبحث عن أفضل مطاعم عراقية بالمدينة فأنت بحاجة إلى متابعة هذا التقرير الذي يشتمل على أفضل مجموعة مطاعم في مرسين لكي تستطيع تناول وجبتك المفضلة بها:

1- مطعم Arabisk Restaurant

يعتبر مطعم أرابيسك من أشهر المطاعم العراقية في مدينة مرسين التركية، فإذا كنت تبحث عن أفضل مطاعم في مرسين تحمل الطابع العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص فإن اختيارك لمطعم أرابيسك هو الاختيار الأمثل، ولقد حصل المطعم على تقييم بنسبة 4.0 وذلك لأنه لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل السياح وكذلك السكان المحليين؛ لأنه يقدم أشهى الوجبات العربية ذات النكهات الرائعة فهو مثالي لعشاق المطبخ العراقي بوجه خاص، كما يقع في منطقة ميزتلي بمدينة مرسين التركية، ويعمل المطعم على مدار 24 ساعة ويمكن التواصل معه عبر رقم الهاتف 905317446838+، وذلك للحجز أو لعمل طلب، ويمتاز المطعم أيضًا بنظافته ونظامه وفريق العمل الذي يقدم أفضل خدمة فلا تتردد في تجربته.

2- مطعم Ibrahim Ogullari

ويعتبر هذا المطعم أيضًا واحد من أفضل المطاعم العراقية في مرسين والتي تتصدر قائمة المطاعم العربية الشهيرة، وقد حصل على تقييم بنسبة 4.3 وهي نسبة كبيرة للغاية تجعله من أبرز مطاعم منطقة مرسين بتركيا، كما أن موقعه ممتاز لأنه يقع بالتحديد في منطقة بارباروس ينيشهير بمرسين، وهو من المطاعم التي تشتهر بتقديم الأطعمة التقليدية من المطبخ العربي وتتنوع ما بين اللحوم والأسماك والدجاج والأرز والخضروات وغيرها، ويتمتع المطعم بالأجواء الدافئة والتصميمات التقليدية كما أن طاولات المطعم خشبية ومزينة وحولها أضواء رائعة، وهو يستحق التجربة وذلك ما أشاد به الزبائن حيث أن فريق العمل يقدم أفضل الخدمات.

3- مطعم Sam Aga Restaurant

إذا كنت من هواة السياحة في مرسين بتركيا وتبحث عن أفضل مطعم عراقي في مرسين يمكنك تناول الطعام العربي على أصوله هناك فسوف يمكنك التوجه إلى هذا المطعم المميز والذي يقع في منطقة مزتلي في مرسين، وقد أكد الرواد والسياح الذين يترددون على المطعم أن المكان مريح نفسيًا للغاية والأسعار مناسبة، كما أن الطعام رائع وذو مذاق ممتاز، أما العاملين فهم أفضل مما تتخيل لأنهم أشخاص متعاونين ومهذبين للغاية ويقدمون أفضل الخدمات سواء المعاملة أو النظام والنظافة، هذا إلى جانب أن المنيو متنوع ويتميز بتقديم الحلويات الشرقية الرائعة، كذلك تستطيع التواصل من خلال رقم الهاتف 905526222242+، وكذلك فإن ساعات العمل تمتد من الصباح وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

4- مطعم Baghdad West Restaurant

سوف تنعم بتناول أفضل الأطعمة داخل هذا المطعم الذي يمكنك اعتباره الأشهر ضمن قائمة أفضل مطاعم عراقية في مرسين وهو قريب من شركة شحن إيزميت إينونو بوليفارد بمنطقة مرسين، ويتمتع المطعم بالطراز العراقي الرائع والتقليدي وكأنك في إحدى مدن العراق ذات الأجواء الوردية الدافئة، وتضم قائمة الطعام الكثير من الأصناف والتي من أهمها المشاوي والكباب والدجاج والأرز بالخلطة بالإضافة إلى السلطات مثل بابا غنوج والفتوش وكذلك الشوربات العربية ذات المذاق الرائع، كذلك يعتبر المطعم وجهة مثالية للسياح القادمين إلى مدينة مرسين بالتحديد، والمطعم مفتوح من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، ويمكن التواصل مع العاملين عبر الرقم التالي 905421657070+.

5- مطعم Mahmut Pasa

يقع هذا المطعم في منطقة مرسين في تركيا وبالتحديد في 205 منطقة فاتح تورونكلو كاد توروسلار، ويعتبر أفضل مطعم عراقي في مرسين ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأطباق العربية والتركية أيضًا، حيث يقدم أطباق اللحوم بشتى أشكالها وكذلك الدجاج والكباب والشيش طاووق بالإضافة إلى أطباق الأرز والأسماك المقلية والأرز المخلوط وغيرها، وذلك إلى جانب المشروبات الطازجة والغازية والساخنة أيضًا، ويتمتع المطعم بديكور راقي وأجواء رائعة والمطعم مفتوح يوميًا من الساعة 12 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا ويعتبر تجربة مثالية وتستطيع التواصل مع العاملين من خلال رقم الهاتف 905393666270+.

6- مطعم Hacibaba Et Lokantasi

ويعتبر هذا المطعم من أفضل المطاعم التي أشاد بها الرواد وصنفوها ضمن قائمة أفضل مطاعم عراقية في مرسين يمكن الذهاب إليها حيث أنه من المطاعم الرائدة التي تم افتتاحها في عام 1988، ويقع في 82 شارع الاستقلال كوديسي بمدينة مرسين، وهو ينفرد بتقديم أفضل أطباق اللحم المتنوعة سواء الكباب العراقي والدجاج المشوي وأطباق الخضروات بالإضافة إلى سلطة الباذنجان والحساء والملفوف والشوربة والكفتة المميزة، والمطعم مفتوح على مدار 24 ساعة ويمكن التواصل مع العاملين به عبر رقم التليفون التالي 903242380023+.

في النهاية، كان ذلك تقرير شامل يضم أفضل مجموعة مطاعم عراقية في مرسين يمكنك الذهاب إليها إذا كنت من هواة المطبخ العراقي والشامي، وقد استطعنا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم قائمة تضم أفضل وأبرز هذه المطاعم التي تصدرت القائمة، بالإضافة إلى أننا ذكرنا كل ما يميز هذه المطاعم وأهم وأشهر الأطباق التي يتم تقديمها بها، فاختر من بينها ما يناسبك.