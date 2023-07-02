أفضل 4 مطاعم عربية في ازمير تستحق التجربة

تظهر محبة الأصول العربية في بحث المسافرين العرب عن مطاعم عربية في ازمير، وﻷن هذه النزعة تشاقق حب التجربة في بلد غير عربي؛ فقد تم إنشاء العديد من هذه المطاعم في مدينة ازمير السياحية، ويحب السياح الوافدون من دولة أجنبية أيضًا أن يمزجوا بين جمال معالم مدن تركيا وطلتها الجذابة، وبين مذاق الأطعمة التي تعود إلى أصول عربية، ولكي نوفر عليكم الكثير من الوقت والجهد في البحث عن تلك المطاعم العربية؛ جمعنا لكم مجموعة من أفضل المطاعم العربية الموجودة في ازمير، فتعرف معنا على تفاصيل كل مطعم واختر المطعم الذي يناسبك واستمتع بجولتك السياحية ووجبتك المميزة.

أفضل 4 مطاعم عربية في ازمير

لقد آنت اللحظات التي نستطيع فيها أن نذكر كل ما يتعلق بأفضل مطاعم عربية في ازمير، والتي قد مثلت نقطة ارتكاز مميزة للتشجيع على السياحية في ازمير ، فأحيانًا بسبب شهرة بعض المطاعم؛ يتوافد إليها السياح من مدن أخرى للاستمتاع بأجوائها وخدماتها، وتكمن المتعة في تجربة دخول مطعم عربي في مدينة تركية، حيث اختلاط الثقافات في آن واحد؛ فتخيل أنك في مطعم تنبعث منه رائحة الأكلات العربية مختلطًا بأشهر موسيقى وأغاني العرب على أرض تركية! هذا تمام ما يمكن أن تناله من المتعة المستحقة خلال رحلتك السياحية، فإذا كنت متحمسًا للتعرف على سلسلة هذه المطاعم كل ما عليك هو متابعة الاطلاع على النقاط التالية.

1- مطعم يامال الشام

إذا كنت مهتمًا بالبحث عن أفضل مطاعم ازمير العربية؛ فإن مطعم يامال الشام يأتي على رأس قائمتها، حيث يمكن لزائري المطعم تناول ألذ الوجبات العربية الحلال، وهي تتنوع بين وجبات الإفطار، أو وجبات الغداء، أو وجبات العشاء أيضًا، والتي يمكن تناولها في الجلسة الداخلية للمطعم، والتي تميزت ديكوراتها بأجواء المرح غير الرسمية، بالإضافة إلى إمكانية تناول الوجبات في الجلسات الخارجية له والاستمتاع بالهواء الطلق، ومن الأكلات العربية التي تميز بها مطعم يامال الشام: الفول، والفلافل، والحمص، والبطاطا، والسلطات، والشاورما والفتة أيضًا المميزة في وجبات الغداء.

أهم المعلومات عن مطعم يامال الشام

العنوان: يقع في حي تينازتب، في منطقة راقيم أركوتلو كوناك، ويمكن للزائر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل من هنا.

يقع في حي تينازتب، في منطقة راقيم أركوتلو كوناك، ويمكن للزائر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل من هنا. رقم الهاتف: 0090535648999+

2- مطعم تفاسي رجب أوسطا

لقد أثنى زوار مطعم تفاسي رجب أوسطا على خدمات المطعم، وعلى مدى تنسيقه وجاذبية الديكور الخاص به، بالإضافة إلى تميزه أيضًا في الوجبات التي يقدمها، فالمطعم يعرض على قائمته مجموعة من الأكلات الحلال، والتي تتنوع بين وجبات الإفطار، ووجبات الغداء، بالإضافة إلى وجبات العشاء أيضًا، والتي يمكن لزائري المطعم أن يستمتعوا بتناولها في الجلسات الداخلية أو الخارجية في الهواء الطلق.

من الأكلات التي اشتهر بها مطعم تفاسي رجب أوسطا وصنفته كأشهر مطعم عربي في ازمير، هي: السلطات المتنوعة، والكابورغا دولمة، والساك تافا، والكفتة، والشوربة، والشيش طاووق، أما بالنسبة لطاقم العمل فقد تميز بحسن استقباله للزوار، وجودة خدمته التي يقدمها لهم، أما بالنسبة للخدمات الإضافية في المطعم هي المشروبات الساخنة أو الباردة، إلى جانب ألذ الحلويات العربية المتنوعة.

أهم المعلومات عن مطعم تفاسي رجب أوسطا

العنوان: يقع مطعم تفاسي رجب أوسطا في حي السانكاك أتاتورك، في منطقة كوناك، ويمكن للزائر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل من هنا.

يقع مطعم تفاسي رجب أوسطا في حي السانكاك أتاتورك، في منطقة كوناك، ويمكن للزائر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل من هنا. رقم الهاتف: 902324638797+

3- مطعم سوري ازمير

لقد تمتعت الأكلات السورية المتنوعة بشعبية لا تنافسها في معظم دول العالم، ويعتبر سوري ازمير أفضل مطعم عربي في ازمير، حيث يمكن للزائر أن يتناول فيه أشهر وألذ الأكلات المُبهّرة بالتوابل السورية التي لا تُنافس، ومن ضمن هذه الأكلات: الشاورما السوري، والبطاطا بالتوابل السورية، وكرات اللحم، والدجاج، والكبة المشوية، والسلطات المتنوعة أيضًا.

من الخدمات التي تتميز بها هي الوجبات الخفيفة الإضافية التي يقدمها للزوار، والحلويات السورية، ومن الجدير بالذكر هو أن المطعم لا يحتوي على جلسات خارجية، بل يمكن للزائر أن يستمتع بتناول وجبة غدائه في الجلسة الداخلية للمطعم، والتي قد تميزت بأجواء السعادة، بالإضافة إلى أن الجو في المطعم مفعم بالموسيقى والطرب العربي السوري الممتع، وقد أتاح المطعم خدمة التوصيل إلى أي مكان يُسمح بدخول الأطعمة فيه، كما أنه يوفر أيضًا خدمة الطعام السفري، والتوصيل إلى السيارة.

أهم المعلومات عن مطعم سوري ازمير

العنوان: يقع في حي يِزيلبغلار، في منطقة سوكاك، ويمكن للزائر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل، وذلك من هنا.

يقع في حي يِزيلبغلار، في منطقة سوكاك، ويمكن للزائر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل، وذلك من هنا. رقم الهاتف: 905370361381+

4- مطعم الملوك

البعض قد يشتاق خلال رحلته السياحية أو حتى خلال إقامته في دولة تركيا أن يتناول إحدى وجباته في مطاعم عربية في ازمير، ويعتبر مطعم الملوك أحد هذه المطاعم المميزة التي يمكن للزائر أن يتناول فيها الوجبات الحلال التي تتنوع بين الفطور، أو الغداء، أو العشاء أيضًا، كما أن المطعم يقدم خدمة الطعام السفري، ومن أشهر الوجبات التي تميز بها المطعم، هي المكسيكانو، والبرجر، والشاورما، وكرات اللحم أيضًا.

من الخدمات المتنوعة التي تميز بها مطعم الملوك هي أن المطعم يقبل بدخول التجمعات العائلية أو تجمعات الأصدقاء، كما أنه يقدم مجموعة من الأكلات الصحية الخاصة بالأطفال، وتميزت أجواؤه بأنها مريحة غير رسمية، كما أن إدارة مطعم الملوك قامت بتوفير دورات مياه للرجال وأخرى للنساء، وقد تم تزويد كل منها بالمستلزمات كافة التي يمكن أن يحتاجوا إليها.

أهم المعلومات عن مطعم الملوك

العنوان: يقع في حي ريس علي، طارق ساري سوكاجي في منطقة كوناك، ويمكن للزائر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل، وذلك من هنا.

عزيزي القارئ، كلما أخذك الشوق إلى تناول إحدى الوجبات العربية المفضلة لديك خلال رحلتك السياحية، فكل ما عليك هو دخول أحد مطاعم عربية في ازمير التي تم ذكرها، فلا شيء قد يضاهي مشاعر تجربتك لاتحاد ثقافتين في مكان واحد ولحظة واحدة، ونتمنى لك تجربة ورحلة سعيدة.