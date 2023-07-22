أفضل 8 مطاعم عربية في مرسين تستحق الزيارة

تقع مدينة مرسين في الجزء الجنوبي من تركيا وهي تمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعرف بمناخها المعتدل بالشتاء مع هطولات مطرية خفيفة والحار بالصيف وينجذب إليها السياح بشكل كبير بسبب الخدمات المتوفرة فيها من شوارع منظمة وأعمدة إنارة في كل الطرقات ومراكز ترفيهية لخدمة المواطنين والسياح كالفنادق والمنتزهات والمنتجعات والمطاعم، والتي تساهم في جذب الكثير من السياح للمنطقة، كمطاعم عربية في مرسين، والتي تمتاز بموقعها القريب من الأحياء السكنية مما يسهل عملية الوصول إليها، كما تمتاز بتنوع أطعمتها وخدماتها الرائعة ولطافة العمال الذين يعملون بها، ولهذا سنعرض لكم مطاعم عربية في مرسين فكونوا معنا.

أبرز مطاعم عربية في مرسين

تنتشر مطاعم عربية في مرسين على ساحل البحر، ويختلف كل مطعم عن غيره بأصناف الأطباق التي يقدمها والخدمات التي يوفرها للزبائن من طاولات وكراسي وجلسات داخلية وخارجية مريحة وواسعة ونظافة كاملة، مع إجراء العديد من التحديثات والأعمال التطويرية على البناء الخارجي للمطاعم والتجديد في الديكور الداخلي وإضافة أطعمة على قائمة الطعام، وكل هذا الأمر من أجل جذب عدد كبير من الزبائن للدخول إليها بشكل متواصل، وسنعدد لكم المطاعم العربية الموجودة في مرسين كالآتي:

1- مطعم كببجي

مطعم رائع يختص في تقديم أشهى الأطباق بمذاقات متعددة ونكهات مميزة كاللحم المشوي والدجاج والشاورما والمقبلات الباردة والساخنة والسلطات المتنوعة بأسعار مقبولة تناسب دخل الأفراد، ولهذا يعد أفضل مطعم عربي في مرسين بسبب حسن معاملة العمال للزبائن وتأمين كافة طلباتهم مع الخدمة السريعة وعدم التهاون في العمل، بالإضافة إلى خدمة توصيل الوجبات إلى المنازل مجاناً، ومن مزايا المكان أيضاً الجلسات الواسعة المريحة والتي تسمح باستيعاب عدد كبير من الزوار مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، كما يوجد جلسات خارجية للتدخين أو شرب الأركيلة في الهواء الطلق.

2- مطعم الأحباب

من أرقى مطاعم مرسين الشعبية، يقدم المطعم المأكولات السورية بطريقة مميزة، ومن هذه المأكولات الفول والحمص والمسبحة والفتة بالزيت والسمنة والفلافل مع الخضار المشكلة وشاورما الدجاج واللحمة، ويتم توصيل الطلبات من قبل موظفين محترمين يعملون بجد ونشاط مع الاهتمام في نظافة المكان وترتيبه بشكل لائق وتنسيق الطاولات إلى جانب بعضها البعض، ورغم صغر المكان إلا أنه يحظى بشعبية كبيرة بين سكان المنطقة والمناطق القريبة منها لتناول طعام لذيذ وبسعر مقبول.

3- مطعم مشاوي حلبية تركيه

يفتح المطعم أبوابه للزوار كل أيام الأسبوع وعلى مدار 24ساعة، ويمتاز أشهر مطعم عربي في مرسين بخدماته الرائعة ووجباته الشهية والتي تمزج بين المطبخ الشرقي والمطبخ التركي من حيث المذاق وتنوع الأصناف، ومن هذه الأصناف التي يقدمها المشاوي بكافة أنواعها والكفتة والمقبلات كالحمص والمتبل والسلطات كالتبولة وسلطة الخيار مع البندورة والحامض والنعناع، بالإضافة إلى صنع قليل من الأطباق السريعة كالبرجر والبطاطا المقلية المقرمشة والبيتزا والفطائر.

4- مطعم سوريانا

من أكثر المطاعم التي تستحق الزيارة عند القيام بالسياحة في مرسين ، ويعود ذلك إلى الخدمة الممتازة والتعامل اللطيف من قبل العمال للزبائن واستقبالهم بوجه بشوش وتحضير أصناف شهية من الطعام الشامي الأصيل كالمحاشي والكبة المشوية والمقلية والمشاوي والشيش برك واللحم بالعجين مع اللبن الرائب، كما يوجد مقبلات ومشروبات متنوعة باردة وساخنة وجميعها بأسعار متوسطة بحسب نوع الطلب، ولكن بشكل عام المطعم مرغوب بالنسبة لكثير من الناس لتذوق ألذ الأطعمة السورية.

5- مطعم وملحمة القصر

يمكن الذهاب إلى المطعم في أي وقت وفي أي يوم من أيام الأسبوع، لتذوق الطعام اللبناني والذي يشبه بمذاقه الطعام السوري والتركي، كالمناقيش والمعجنات كوجبات رئيسية للفطور، والمناسف والمشاوي والمقبلات والتبولة والتي يتم تقديمها وقت الغداء بأسعار جيدة ومنافسة ومعاملة حسنة من قبل العمال المتواجدين في المطعم والذين يلبون طلبات الزبائن دون تأخير وبسرعة كبيرة والغاية الحفاظ على حسن ظن الزبائن بأن المكان من أفضل مطاعم عربية في مرسين والتي تهتم في تأمين راحة الزبون وتوفير لهم أطعمة لذيذة المذاق والشكل.

6- مطعم علي بابا

يمتلك المطعم اسم غريب ينجذب له الكثير من الزبائن، غير أن الأطباق التي يقدمها تمتاز بالطعم الشهي كالفاصولياء البيضاء مع البندورة واللحمة المفرومة وإلى جانبها الرز بالشعيرية وهي تعتبر من أشهر المأكولات التركية والعربية، كما يوجد في قائمة الطعام المشاوي والكباب والبرك بالجبنة والسبانخ والفطائر والدجاج المحمر بالفرن ومناسف الرز والبرغل باللحم الأحمر، ولذلك هو من أشهر مطاعم عربية في مرسين تركيا من حيث الازدحام الكثيف للزوار والطعام الشهي والخدمة الجيدة.

7- مطعم الزين

الأطعمة شهية جداً ويوجد تنوع في الأصناف بين المأكولات الشرقية والغربية وبأسعار متوسطة، ويتم توصيل الطلبات بسرعة من قبل موظفين مختصين يتعاملون بكل احترام مع الزبائن مع تلبية كافة احتياجاتهم، فالمطعم تم تصنيفه ضمن قائمة أفضل مطاعم عربية في مرسين بسبب وسائل الراحة الكاملة التي يوفرها للزبائن من جلسات مريحة ووجبات طعام شهية.

8- مطعم بركة

قائمة الطعام متنوعة وتشمل أنواع عديدة من المأكولات العربية اللذيذة المذاق، وتمتاز بسعرها المقبول بالإضافة إلى نظافة المكان من الأوساخ بسبب اهتمام العمال في تنظيفه بشكل دائم مع العناية في تنسيق الطاولات والكراسي فيه والتحديث بالديكور الداخلي للقعدات من خلال الرسومات على الجدران والتي تناسب الأجواء العربية والأغاني الهادئة والتي تزيد روعة المكان.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على مطاعم عربية في مرسين، وعلى أهم الوجبات الشهية التي تقدمها كما تم ذكر الخدمات التي تقدمها للزبائن ومواعيد العمل فيها وأسلوب تعامل العمال مع الزوار.