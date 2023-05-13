أفضل 7 مطاعم فطور في بورصة مع العناوين

تزخر مدينة بورصة بالعديد من عوامل الجذب السياحي سواء من حيث الأماكن الأثرية وحضارتها أو لجمالها الساحر، فتشتهر باسم "بورصة الخضراء" نظرًا لوقوعها بأحضان الغابات والمروج، علاوة على امتلائها بالحقول الزراعية والبساتين، ولا شك أن أثناء تواجدك بها ستستمع بوقتك بشكل لا يضاهي لا سيّما إن بدأت يومك بزيارة أفضل مطاعم فطور في بورصة، فنضمن لك أنك حتمًا ستتناول وجبة صباحية شهية، لذا جمعنا لك باقة متنوعة من أرقي المطاعم الشهيرة بتقديم أفخم أنواع الفطور وألذها طعمًا.

أفضل مطاعم فطور في بورصة

ببداية يوم مشرق لا شك أنك سترغب بالاستمتاع بوجبة فطورك على إطلالة رائعة أو في جو مميز يحمل طابع تركي خاص، فلا شك أن في جميع أحيائها تتواجد مختلف المطاعم الرائعة التي تعزز السياحة في بورصة للتعرف على الجو التركي الأصيل الذي يسري في نفحاتها، ويظهر في المذاق الرائع بوجبات الفطور بها، وإليك مجموعة من أفضل المطاعم التي توفر لك روعة التجربة:

1- مطعم Arzay Café Resto & Fatoş Mantı

هو واحد من أرقي وأفخم مطاعم للفطور في بورصة، حيث يقدم لك كافة الخدمات التي ترغب فيها وأكثر، فتسطيع الاستمتاع بالهواء الطلق أثناء تناولك الفطور حيث يوفر أماكن جلوس فيه، كما يراعي الخدمات الخاصة للكراسي المتحركة، وأيًا كان ذوقك في الطعام ستلقى حتمًا ما يتفق مع ذوقك حيث يندرج بقائمة مطاعم عربية في بورصة ، فيوفر لك المأكولات المتنوعة كالفلافل، والشكشوكة، مع بوفيه للسلطات، وغير ذلك من الاختيارات الرائعة للفطور، فضلًا عن المشروبات الساخنة، وأجود أنواع القهوة، وإن كان لديك أطفال فهو مكان مثالي للعائلة أيضًا، او المجموعات بشكل عام، كما إن التقديم لا يُعلي عليه سواء من حُسن الاستقبال أو التعامل الراقي من العمالة السورية واللبنانية، أما عن الآراء السلبية للعملاء تشير إلى ازدحامه بيوم الثلاثاء فقط، أما دون ذلك فكافة التقييمات حوله إيجابية.

معلومات مطعم Arzay Café Resto & Fatoş Mantı

مواعيد العمل: مفتوح طوال أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا، حتى 10:00 مساءً، عدا الأحد مغلق.

مفتوح طوال أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا، حتى 10:00 مساءً، عدا الأحد مغلق. رقم الهاتف: 905510459296+

2- مطعم Otantik Kahvaltı Evi Cumalıkızık

إن كنت ترغب في الشعور بجو ملئ بالدفء أثناء تناول وجبة الفطور فمطعم Otantik Kahvaltı Evi Cumalıkızık واحد من أفضل مطاعم بورصة ومن أندر المطاعم التي ستقدم لك ذلك الشعور؛ فهو يحتوى على طابع خاص به زاخر بديكور يحمل طابع الأصالة والفن والإبداع، ويمكنك الاستمتاع بتناول وجبة فطورك جانب الموقد وأنت ترى جمال الحديقة الأخّاذ المصحوب بالجو القروي المنعش، أو في الداخل، فيضم جلسات مريحة، أما بالنسبة للأسعار فهي ليست مرتفعة جدًا، فسعر وجبة الإفطار الواحدة تكلف من 120 إلى 140 ليرة.

ومن أبرز ما يميز المطعم أنه يقدم 18 نوع في وجبة الإفطار غير متضمنة المنتجات الجاهزة كالسلامي والنقانق، ولا يستخدمون غير منتجات الألبان كأطعمة جاهزة، وتشير التعليقات على مدى نظافة المكان وجوه المختلف، وروعة الطعم مما يجعله يستحق أن يكون من أفضل مطاعم فطور في بورصة يمكن تجربتها، لكن بشكل مباشر بالذهاب للمكان حيث لا يوجد خدمة للتوصيل.

معلومات مطعم Otantik Kahvaltı Evi Cumalıkızık

مواعيد العمل: مفتوح جميع أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا، حتى 8:00 مساءً.

مفتوح جميع أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا، حتى 8:00 مساءً. رقم الهاتف: 905359142731+

3- مطعم Rumeli Kardeşler Sofrası

من أفضل مطاعم بورصة للفطور والذي يتوفر لديه العديد من الوجبات الجاهزة والمتنوعة لأطباق الفطور، وهو مكان مناسب للأطفال والمجموعات، والمكان يحتوي على مجالس مريحة، ويهتم أصحاب المكان كثيرًا بالنظافة وجودة المكان وهو يعد مطعم حرفي من الطراز القديم، هذا فضلًا عن تعاملهم المهذب والراقي وحفاظهم على التراث الثقافي التركي وهو ما يجعله من أجود مطاعم فطور في بورصة، ومن المزايا المتوفرة في المطعم: موقف السيارات المجاني والخدمة السريعة برغم الازدحام، ولم تشير تعليقات الزوار إلى أي شيء سلبي مما يجعله الأفضل. معلومات مطعم Rumeli Kardeşler Sofrası

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من 5:00 صباحًا، حتى 4:00 مساءً، ومغلق يوم الأحد.

جميع أيام الأسبوع من 5:00 صباحًا، حتى 4:00 مساءً، ومغلق يوم الأحد. رقم الهاتف:902242520527+ 4- مطعم Sultan Gözleme Evi & Yöresel Ürünler إن كنت تبحث عن مطعم يحمل الطابع القروي والجو الشعبي الأصيل فهو أفضل مطعم فطور في بورصة يجعل صباحك أكثر سعادة وبهجة، حيث يتميز بأجواء رائعة، ومذاق أكثر من شهي، والأسعار مناسبة حيث تتراوح ما بين 100 إلى 120 ليرة، كما إن الخدمة جيدًا وفريق العمل ودود جدًا، ويمكنك تناول وجبتك على المنضدة الأرضية بالداخل والاستمتاع بالجو الشعبي، أو الجلوس بالشرفة الواسعة على الطراز الخشبي وتتونس بالشجر حولك وحركة الشارع اللطيفة بالأسفل، وواحدة من أكثر الأسباب التي تجعله من أفضل مطاعم فطور في بورصة هي فطائر البطاطس والجبن، فتشير تعليقات الزوار على إنها حقًا أسطورية، إلا إن التعليقات السلبية تشير إلى عدم وجود اختيارات متعددة ولا يوجد خدمة توصيل. معلومات مطعم Sultan Gözleme Evi & Yöresel Ürünler مواعيد العمل: مفتوح طوال أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا، حتى 9:30 مساءً.

مفتوح طوال أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا، حتى 9:30 مساءً. رقم الهاتف: 905396535327+ 5- مطعم Durak Muhallebicisi أشارت له بعض تعليقات الزوار أنه من أفضل مطاعم إفطار في بورصة، لا سيّما طبق الشكشوكة، والبيض بالسجق، وفطائر اللحم المفروم يقدمون ألذ طعم لها، كما إن ما يميزهم أنهم يتحدثون الإنجليزية ويجيدون التعامل بشكل ودي، والخدمة سريعة، كما يحافظون على نظافة المكان بشكل رائع، إلا بعض التعليقات السلبية قد أشارت أن البودينغ ليس أفضل شيء، والشاي يأخذ وقت أحيانًا. معلومات مطعم Durak Muhallebicisi

مواعيد العمل: مفتوح جميع أيام الأسبوع من الساعة 6:30 صباحًا، حتى 12:00 صباحًا.

مفتوح جميع أيام الأسبوع من الساعة 6:30 صباحًا، حتى 12:00 صباحًا. رقم الهاتف: 902242350808+ 6- مطعم Siesta Meşelipark هو واحد من أفضل مطاعم الفطور في بورصة وأعلاهم جودة سواء من حيث الطعام، أو المكان، ويوجد في المنطقة الصناعية المنظمة في بورصة، وعلى مساحة شاسعة، تتمتع بمنظر طبيعي رائع مطل على الأشجار، مما يزيد من رحابة صدرك، والأسعار مرتفعة قليلًا عن المعتاد إلا إن الطعم الشهي والخدمة الراقية وجودتها تبرر ذلك، كما يتوفر خدمة صف السيارة في موقف السيارات المجاني، كما لديهم ألذ أطباق الفطور الخاصة والمتعددة. معلومات مطعم Siesta Meşelipark مواعيد العمل: مفتوح جميع أيام الأسبوع من 11:00 صباحًا، حتى 11:30 مساءً، عدا السبت يفتح من 9:00 صباحًا، ويوم الأحد مغلق.

مفتوح جميع أيام الأسبوع من 11:00 صباحًا، حتى 11:30 مساءً، عدا السبت يفتح من 9:00 صباحًا، ويوم الأحد مغلق. رقم الهاتف: 902242417788+ 7- مطعم Bursa da Kahvaltı - Balkon Kafe

مطعم Bursa da Kahvaltı لا شك أنه أفضل مطعم فطور في بورصة، حيث يقدم وجبة الفطور بأطباق غنية ومتنوعة، مع تعامل رائع وطعام حقًا شهي، كما يتميز بإطلالة رائعة على مدينة بورصة، ويتواجد بوفيه مفتوح للفطور، وقد يصل سعر الطبق إلى 200 ليرة، ومن التعليقات السلبية أن بعض الزوار يشتكون من الخدمة المتأخرة، لكن هذا يحدث نتيجة ازدحام المكان واحتوائه على عدد كبير من السياح.

معلومات مطعم Bursa da Kahvaltı - Balkon Kafe