أفضل 10 مطاعم في بورصة تستحق الزيارة مع العناوين

بمجرد بحثك عن أفضل مطاعم في بورصة ستجد نتائج البحث ترشح لك عشرات الأسماء في هذه المدينة، لكننا اليوم سنذكر لك قائمة بأفضل المطاعم في بورصة التي توفر وجبات متنوعة على مدار اليوم، وبعضها يتخصص في العشاء والغداء فقط، ومقيدين بساعات عمل محددة، لهذا فكرنا أن نعتمد في اختيار المطاعم على التقييمات العالية لها، ثم ذكرنا أهم التفاصيل عن كل منها مع رقم الهاتف.

أفضل مطاعم في بورصة

لذة الأطعمة التركية معروفة في أنحاء العالم، خاصةً مع استخدامهم منتجات حلال 100% وكلها طازجة مثل اللحوم، وزبد الأبقار، والجبن المصنوع من حليب الغنم والبقر، ثم بالنظر إلى الأطباق عند تقديمها سوف تنبهر من طريقة التزيين، والرائحة الشهية المنبعثة من الأطباق، فتجد الطبق الرئيسي وما يجاوره من مقبلات وعصائر ومشروبات ساخنة جزء من لوحة فنية تشجعك على الأكل بشهية.

وحرصًا منّا على توضيح المعلومات بشفافية وأمانة ستجد في الأسفل قائمة بأهم المطاعم المتواجدة في مدينة بورصة موضحين مميزات كل منها وأهم الأطباق الرئيسية التي يقدمها لزبائنه، أما عن الترتيب ليس من الأفضل للأقل، فكل منها يتميز بشيء لا يتوفر في الآخر وبيان كل منهم كالآتي:

1- مطعم كايا بورصة

يعتبر كايا من أفضل مطاعم في بورصة ويتميز بتقديمه وجبات 3 على مدار اليوم، حيث يعد واحدًا من أهدأ مطاعم فطور في بورصة بجلساته الخارجية اللطيفة التي تطل على مساحات خضراء تُنقي النفس من همومها، ووصفات الإفطار قائمة على أطباق الجبن الطبيعية، وشرائح البندورة، مع البيض المقلي والخبز الشهي الطازج.

وفي الظهيرة يقدم وجبة غداء تعتمد على أطباق رئيسية دسمة مثل الأسماك المحمرة والمشوية، بالإضافة إلى الكباب واللحوم المطهية على الفحم، ثم نأتي إلى المقبلات التي تتنوع لترضي الأذواق، وتفتح شهيتهم على الطعام بنجاح، وبحلول المساء يستمر تقديم نفس الأطباق في وجبة العشاء،

معلومات عن المطعم

العنوان : Hüdavendigar, Dobruca Cd No:217, 16090 Osmangazi/Bursa, تركيا.

: Hüdavendigar, Dobruca Cd No:217, 16090 Osmangazi/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 902242382888+

2- مطعم كفتجي يوسف بورصة

في الأصل هو أحد مطاعم في بورصة يقدم الكفتة بكافة أشكالها كوجبة رئيسية، لكنه أيضًا يوفر وجبات للفطور الصباحي لزائريه، حيث يتفنن الشيف في تقديم البيض بكل صوره من مسلوق، أو مقلي مع البسطرمة، إلى جانب الجبن والزبدة، والمخللات، والنوتيلا، والبسطرمة، وشرائح اللحم البارد، وعسل طبيعي مُصفى.

أما عن الكفتة فعند دخولك إلى مطبخ كفتجي يوسف سوف تفاجئ من حجم شوايته، حيث أنها طويلة وضخمة تتسع لعدة شوايات تحمل كل منها صنفًا معين من الكفتة حسب طلب الزبائن، ويقوم على توفير وطهي تلك الوجبات عدد من الشيفات المهرة، ومجموعة من عمال النظافة لجعل المكان أنظف ما يكون على الدوام، وجلساته مريحة، أما وجباته فهي شهية للغاية.

معلومات عن المطعم

العنوان : Altınova, 3.Km, İstanbul Cd No:408, 16250 Osmangazi, تركيا.

: Altınova, 3.Km, İstanbul Cd No:408, 16250 Osmangazi, تركيا. رقم الهاتف: 904446162+

3- مطعم اسكندر كباب بورصة

إن رغبت في خوض جولة سياحية مميزة لابد أن تعلم أن السياحة في بورصة لن تكتمل إلا بعد زيارتك لمطعم اسكندر، وهو بالمناسبة أفضل مطعم في بورصة تركيا وأعرقها على الإطلاق حيث تم افتتاحه عام 1867 م، ومن وقتها لليوم اشتهر المطعم بتقديم وجبة كباب تحمل نفس اسمه، ولا يتم تقديم غيرها، بالإضافة إلى عصير مصنوع من العنب الأسود الذي لن تجده في أي مكان سواه.

المطعم عبارة عن مبنى قديم مكون من طابقين، بالإضافة إلى جلسات خارجية تطل على الحديقة، ويحتوي على متحف صغير به ملصقات وصور تحكي تاريخه منذ بدء إنشائه وحتى اليوم، وهو يقدم وجبتي الغداء والعشاء، ووجبته مشبعة، وعصيره طازج وصحي.

معلومات عن المطعم

العنوان : Soğanlı, Soğanlı Botanik Parkı No:1, 16140 Osmangazi/Bursa, تركيا.

: Soğanlı, Soğanlı Botanik Parkı No:1, 16140 Osmangazi/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 904441867+

4- مطعم اوزان ات مانجال بورصة

تحت شعار اللحم عظمك ستجد أن أوزان أت مانجال من أشهر مطاعم في بورصة في تقديم اللحوم بعدة طرق مميزة، وقد تم تصميم المطعم بفخامة حيث يحتوي على موقف للسيارات يسع نحو 100 سيارة، لكن سبب اعتباره أفضل مطاعم في بورصة أنه يسمح للزبائن الدخول إلى غرفة الجزار لاختيار قطع اللحم التي يرغبون في تناولها سواء كانت طازجة أو مجمدة، ثم توضيح طريقة الطهي المفضلة لديهم ليسير الشيف على أساسها.

بخصوص كونه الأكثر مناسبةً للأجواء العائلية فقد اهتم أصحاب المطعم بتصميم حديقة ألعاب للصغار تطل عليها شرفة واسعة موضوع بها طاولات أنيقة لرواد المطعم.

معلومات عن المطعم

العنوان : Kayapa, Mehmet Akif Ersoy Cd. No:22, 16315 Nilüfer/Bursa, تركيا.

: Kayapa, Mehmet Akif Ersoy Cd. No:22, 16315 Nilüfer/Bursa, تركيا. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

5- مطعم رجب اوسطا في بورصة

إن كنت تبحث بين مطاعم في بورصة عن مطاعم عربية في بورصة أصيلة تقدم الخراف المحشوة بأصابع ورق العنب اللذيذة، أو الدجاج المحشو بخلطة الأرز السرية، فإن أفضل مطعم في بورصة تتوفر به المواصفات السابقة هو مطعم رجب أوسطا الشهير، حيث ستقابلك في مدخله صور تذاكرية لأهم الشخصيات والمشاهير ورجال المجتمع الذين ترددوا عليه لتناول أطعمتهم به.

ثم ترى الصالة الرئيسية للمطعم حيث الطاولات المتجاورة بأناقة، فإن رغبت في تناول وجبتك بعيدًا عن الزحام ما رأيك في الخروج إلى القاعة المفتوحة على الحديقة؟ أو تلك القاعة الأخرى التي تنقسم فيها الجلسات على الجانبين بينما في المنتصف بحيرة صناعية تسبح فيها البطات والبجعات اللطيفة لن تنسى أبدًا زيارتك له طوال حياتك.

معلومات عن المطعم

العنوان : Odunluk, Erdoğan Binyücel Cd. No:5 D:1, 16110 Nilüfer/Bursa, تركيا.

: Odunluk, Erdoğan Binyücel Cd. No:5 D:1, 16110 Nilüfer/Bursa, تركيا. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

6- مطعم زنوب بورصة

فخامة الديكور ونظافة المكان هي ما أُشتهر به مطعم زنوب أفضل مطاعم في بورصة تركيا حيث تقدم الوجبات التقليدية المعروفة في تركيا بنكهات لذيذة، وطريقة تقديم وتزيين مميزة، يعاب عليه غلاء السعر، لكن كل من تذوق وجباته صرح أنه يستحق الزيارة مرة ثانية، لكن يشترط الحجز المسبق قبل الذهاب، أما بالنسبة لأهم الوجبات به فهي اللحوم التي تقدم بكافة طرق الطهي، والطواجن، والمقبلات الممتعة التقليدية التي تأتي السلطات على رأسها، كما أن هذا المطعم يفتح من الصباح ويستعد للزائرين الراغبين في تناول الإفطار، ثم يستمر العمل به على قدم وساق حتى المساء لتقديم وجبتي الغداء والعشاء.

معلومات عن المطعم

العنوان : blok 76, 1/15, Eker Meydanı Avm A, 16040 Nilüfer/Bursa, تركيا.

: blok 76, 1/15, Eker Meydanı Avm A, 16040 Nilüfer/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 902244532716+

7- مطعم سيجرجه بورصة

لا تخلو قائمة مطاعم في بورصة من اسم Cigergah حيث يعد من أفضل مطاعم بورصة بإجماع كل من تناول الطعام به، ويعد الكباب وجبة أساسية يشتهر بها المطعم وتتوفر منه نكهات وإضافات كثيرة تحت هذا المسمى مثل كباب بالبيض، وكباب الباذنجان، وأخر بالطماطم، أما إن كنت عاشقًا للحوم المشوية بكافة أنواعها إذًا اطلب مشكل من الكباب والكبد ولحم الضأن.

ويتميز المطعم بوجباته المشبعة، واللحوم طازجة ومطهية بالطرق التقليدية خاصةً المعروفة في بلدة أضنة التركية، وهو المكان الأنسب للتجمعات العائلية، كما أنهم يوفرون موقف سيارات مجاني، وخصومات على الحفلات والعزومات الكبيرة.

معلومات عن المطعم

العنوان : Ertuğrul, Ahmet Taner Kışlalı Blv., 16120 Nilüfer/Bursa, تركيا.

: Ertuğrul, Ahmet Taner Kışlalı Blv., 16120 Nilüfer/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 902244140063+

8- مطعم بالكون بورصة

هل تساءلت يومًا عن تجربة الشعور بتناول الأطعمة العثمانية القديمة؟ وما هو طعمها؟ في الحقيقة يوفر بالكون أهم مطاعم في بورصة تلك الخاصية، حيث ستجد وجبات منذ العصر العثماني القديم، وكأنك فرد من حقبة السلاطين الشهيرة، فيقدمون لك في الغداء دجاج محشي، واللحوم المشوية كلها، والشيش طاووق، وكذلك البيتزا وساندوتشات اللحم، وغيرها من أطباق الحساء.

أما في الصباح الباكر فهو يقدم وجبة الإفطار الصحية وهي تتألف من البيض المسلوق أو المقلي، بالإضافة إلى الجبن والقشطة، والبسطرمة، مع السلطة الخضراء الشهية، وبحلول العشاء تقدم وجبات يختارها العميل حسب رغبته، وفي النهاية يشتهر المطعم بإطلالة غير تقليدية بالمرة على حديقة ساحرة، كما أنه يوفر إطلالة ليس لها مثيل على المدينة بأسرها.

معلومات عن المطعم

العنوان : Doburca, 3. Nilüfer Cd. No:29, 16090 Osmangazi/Bursa, تركيا.

: Doburca, 3. Nilüfer Cd. No:29, 16090 Osmangazi/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 905378946767+

9- مطعم خيال بورصة

حينما اختار أصحاب المطعم اسم خيال له أرادوا أن يعكس هذا الاسم الطعم الساحر الذي لن تجده بـ مطاعم في بورصة غيره، فعندما تختار أضلع الضأن مع لحم الغنم المخبوز، بالإضافة إلى وجبات الدجاج المحشي، واللحم المشوي سوف تنتقل بخيالك إلى أرض سحرية بعيدة لم تكن تتخيل روعة وجودها.

ولأنه واحد من المطاعم في بورصة التي تكاد تفتح على مدار اليوم ستجده يوفر وجبة خفيفة يمكنك تناولها كإفطار لذيذ، مثل المربى المصنوعة يدويًا، والبيض وكذلك الجبن والمخللات، والخبز الطازج، ولا تنسى تجربة العصائر الطازجة ثم يمكنك اختتام زيارتك بكوب قهوة تركية أو شاي تقليدي تخمير كما يطلقون عليه في تركيا، المكان هناك يشعرك وكأنك في حلم خيالي رائع وليس مجرد مطعم.

معلومات عن المطعم

العنوان : Çamlıca, Lefkoşe Cd. No:104, 16360 Nilüfer/Bursa, تركيا.

: Çamlıca, Lefkoşe Cd. No:104, 16360 Nilüfer/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 902248881919+

10- مطعم Doburca Keyfi Et

يعد Doburca Keyfi Et من أرقى وأفخم مطاعم في بورصة، وهو يوفر عدة جلسات لرواده فمنها الجلسة الداخلية بطاولاتها الممدودة والكراسي العالية المريحة، ثم يأتي دور الجلسة الخارجية الساحرة التي تطل على شلال مميز يمنحك صوت النهر الرائع والعصافير التي تغرد حولك بسعادة، ويقدم هذا المطعم الأطعمة على مدار اليوم، وتختلف المنيو به حسب ساعات الوجبة، فيبدأ دوامه من الصباح الباكر ليقدم الفطور حتى ساعات الليل المتأخرة لتقديم وجبات مشبعة لمن يشعر بالجوع في هذا الوقت، وتعد المشويات واللحوم هي المتصدرة في قائمة الطعام لكنها تقدم إلى جانب مجموعة كبيرة من الأكلات اللذيذة التي لا يمكنك نسيانها في هذا الديكور الفخم ولا الأجواء الممتعة.

معلومات عن المطعم

العنوان : Doburca Mah, 3. Nilüfer Sk. 1-A-B D:No: 104, 16000 Osmangazi/Bursa, تركيا.

: Doburca Mah, 3. Nilüfer Sk. 1-A-B D:No: 104, 16000 Osmangazi/Bursa, تركيا. رقم الهاتف: 902242224141+

عندما رغبنا اليوم في التحدث عن أهم مطاعم في بورصة راعينا أن يتم ذلك وفق تقييمات الزوار لأشهر المطاعم التي ذهبوا إليها كما سبق وذكرنا، ونقلوا تجربتهم في المطعم من خلال الكلمات التي كتبوها بالتقييم، وكل مطعم سابق الذكر في مقالنا اليوم يحمل لقب أشهر مطعم من حيث الديكور وجودة الأطعمة، والخدمات المتوفرة للزائرين مثل حمامات نظيفة، وكراسي عالية، وأماكن تسع كراسي متحركة، وغيرها من تلك الأمور التي يحتاجها معظم الزوار.