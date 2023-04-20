أفضل 7 مطاعم في منطقة ترابيا باسطنبول

تعد منطقة ترابيا من أهم مناطق اسطنبول السياحية؛ بفضل موقعها الممتاز، فتقع ترابيا إلى الشمال في اسطنبول، وتبعد حوالي 28 كيلومترات باتجاه الشمال الشرقي، وتقع بالجزء الأوروبي في اسطنبول، ومساحتها تبلغ حوالي 57 كيلومترات مربعة من الحدائق الجميلة والمسطحات الخضراء التي تصلح للاستجمام وللابتعاد عن الضجيج والصخب، إلى جانب ضمها لمعالم سياحية بارزة، لهذا تكتظ طوال العام بالزور، وبعد رحلة طويلة ستبحث بالتأكيد عن مطاعم في منطقة ترابيا باسطنبول للاستراحة ولتناول وجبة شهية، وتعد مطاعم ترابيا من أفضل مطاعم المدينة؛ حيث تتميز بموقع خلاب على مضيق البسفور والذى يوفر للناس جلسة مثيرة للطعام، فمطاعم اسطنبول من أهم الأماكن التي تلقى بحثاً من أي زائر عقب جولة سياحية طويلة حتى يتناول وجبة شهية في جو هادئ، فتعالوا نتعرف معًا في السطور التالية عن أفضل مطاعم المنطقة.

أفضل مطاعم في منطقة ترابيا باسطنبول

يوجد بمنطقة ترابيا عدد كبير من مطاعم اسطنبول الراقية، والتي تقوم بتقديم أكلات تركية شهية في جلسات طعام ممتازة تطل على البسفور، إلى جانب خدماتهم الممتازة وموقعها القريب لمعالم سياحية كبيرة، وبسبب أن موقعها على البحر، ستجد أن أفضل مطاعم في منطقة ترابيا باسطنبول تقوم بتقديم مأكولات بحرية، وسنذكر لكم في هذا المقال أفضل 7 مطاعم بتلك المنطقة مع شيء من التفصيل، كما سيلي:

1- مطعم بيج شيف في اسطنبول

يعد مطعم بيج شيف واحد من أقوى مطاعم في اسطنبول على البحر والذى يقوم بتقديم أطباقاً عالمية، والتي تحظى بشهرة حول أنحاء العالم، ويوجد لديهم فروع بالعديد من المدن بتركيا، مثل مدينة بورصة، ومدينة أنقرة، ومرسين وغيرهم، بالإضافة إلى فروع موزعة في أحياء اسطنبول مثل منطقة ترابيا اسطنبول، ومنطقة كاديكوي اسطنبول، ومنطقة ليفنت اسطنبول وغيرهم، وبدأت رحلة هذا المطعم من أنقرة بعام 2007، إلى أن وصلت فروعه ل50 فرع، ومن أكثر ما يميزه ديكوراته المنزلية الدافئة، وجلساته المطلة على البحر، إلى جانب أجوائه الحميمة والتي تمنح الزبائن الشعور بالراحة.

ويختص مطعم بيج شيف بتقديم أطباقاً عالمية خصوصاً، إلى جانب بعض أكلات تركية تقليدية، ومحاشي الدولمة، ومن أكثر أطباقه شهرة البيتزا التركية والعالمية بكل أنواعها، اللحوم، الباستا والنودلز، ساندويشات الهامبرجر، والكوكتيل والعصائر الطبيعية، ويمكن للزوار أن يتناولوا أفضل فطور باسطنبول بهذا المطعم، ويوجد بقائمة الطعام لديهم صفحات مصورة تضم صور الأطباق وشرح مكوناتها، فتبدأ بأطباق الفطور، أطباق البيض المختلفة، ثم المقبلات الساخنة والباردة والشوربة، ومن ثم أنواع السلطات المختلفة.

وأطباق متنوعة من التاكو والتورتيلا، والهامبرجر، وبعدها أنواع الباستا والبيتزا، ثم الكفتة، وتنتهي القائمة بأنواع الآيس كريم والحلويات وغيرها من الأطباق العالمية للتحلية، ثم المشروبات الباردة والغازية، والسموذي، والشاي التركي التقليدي، ويوجد أنواع من منقوع الأعشاب العالمية والتركية، وتضمن وجبة الفرد طبقاً من السلطة، الطبق الرئيسي، شوربة، نوعين من المقبلات، طبق الحلويات، ومعهم نوعاً من المشروبات.

حظى المطعم على تقييمات عالية من الزوار، نتيجة لأجوائه عامة، وأطباقه العالمية، ويرى العديد من الزوار العرب أن الأسعار مناسبة، ومستوى النظافة عالي جداً، إلى جانب طرق التقديم التي نالت استحسان من جميع الزوار، وكان لأطباق الحلويات والمشروبات النصيب الأكبر من تعليقات الزوار، وخصوصاً آيس كريم الموز، العصائر الطبيعية، وصوص الشيكولاتة.

معلومات عن مطعم بيج شيف باسطنبول

العنوان : منطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا.

: منطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا. مواعيد العمل : يعمل المطعم يومياً، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً.

: يعمل المطعم يومياً، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً. رقم الهاتف: 4500 399 850 90+

2- مطعم ترابيا باليك Therapia Balik‬

يعد مطعم ترابيا باليك من أفضل المطاعم في منطقة ترابيا باسطنبول، فهو يتميز بموقعه الرائع وخدماته المميزة، ويقدم العديد من الخيارات للمأكولات البحرية، ونظراً لوجود إطلالة رائعة هذا يجعل الضيوف يأكلون الطعام بجو مريح مع استمتاعهم بأروع وأفضل المناظر من حولهم.

معلومات عن مطعم ترابيا باليك Therapia Balik‬

العنوان : منطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا.

: منطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا. مواعيد العمل : يفتح المطعم يومياً من الساعة الثانية عشر مساءً، وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

: يفتح المطعم يومياً من الساعة الثانية عشر مساءً، وحتى الساعة الواحدة صباحاً. رقم الهاتف: 26 25 223 212 90+

3- مطعم يوكسل باليك Yuksel Balik للمأكولات البحرية

يعد مطعم يوكسل باليك أفضل مطعم في منطقة ترابيا باسطنبول لتناول المأكولات البحرية، وذلك من حيث جودة الأسماك الطازجة المطبوخة، وخدمة طاقم العاملين المتتازة، والترحيب الراقي بالضيوف، والجو الرائع الخلاب، إلى جانب توافر مشروبات بكل أنواعها ساخنة وباردة، فهو من أروع المطاعم في منطقة ترابيا باسطنبول، ويستحق التجربة.

معلومات عن مطعم يوكسل باليك Yuksel Balik للمأكولات البحرية

العنوان : منطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا.

: منطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا. مواعيد العمل : المطعم مفتوح يومياً من الساعة الحادية عشر صباحاً، وحتى الساعة الثانية صباحاً.

: المطعم مفتوح يومياً من الساعة الحادية عشر صباحاً، وحتى الساعة الثانية صباحاً. رقم الهاتف: 34 34 574 212 90+

4- مطعم فيليز Filiz Restaurant

مطعم فيليز هو مطعم في منطقة ترابيا باسطنبول، ويعد من أفضلهم للأسماك، ومفضل للسُياح بهذه المنطقة، حيث يتمتع بمميزات عديدة منها الموقع المذهل، خدمات رائعة، منظر خلاب، أماكن جلوس جميلة بالهواء الطلق، طعام ممتاز، إلى جانب وجود الكثير من أطباق الحلويات وخصوصاً حلوى الشيوكولاتة المفضلة للأطفال والكبار، كما يتوافر الكثير من المشروبات مثل الشاي التركي والقهوة.

معلومات عن مطعم فيليزFiliz Restaurant

العنوان : يقع بمنطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا.

: يقع بمنطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا. مواعيد العمل : يعمل المطعم يومياً من الساعة الثانية عشر مساءً، وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً، وفي يوم السبت يستمر حتى الواحدة صباحاً.

: يعمل المطعم يومياً من الساعة الثانية عشر مساءً، وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً، وفي يوم السبت يستمر حتى الواحدة صباحاً. رقم الهاتف: 44 05 262 212 90+

5- مطعم كيي Kiyi Restaurant

يعد مطعم كيي من أشهر مطاعم في منطقة ترابيا باسطنبول، فالمطعم يطل على مرسى مليئة بالقوارب، فجمع المطعم بين الطعم اللذيذ والإطلالة الجميلة والجو المنعش والخدمة الرائعة، وذلك بالطبع جميع مقومات نجاح أي مطعم، لهذا يحظى المطعم بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والسياح، فيعد من أفضل مطاعم الأسماك باسطنبول، ويتميز بالجودة العالية والنظافة، إلى جانب وجود موقف مخصوص بالمطعم للسيارات.

معلومات عن مطعم كيي Kiyi Restaurant

العنوان : يقع بمنطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا.

: يقع بمنطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا. مواعيد العمل : يعمل المطعم بشكل يومي من الساعة الثانية عشر مساءً، وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

: يعمل المطعم بشكل يومي من الساعة الثانية عشر مساءً، وحتى الساعة الحادية عشر مساءً. رقم الهاتف: 02 00 262 212 90+

6- مطعم جراج GARAJ RESTAURANT

هو من أجمل المطاعم في منطقة ترابيا باسطنبول، وهو مكان قديم ولكن لطيف، مكان له موقع مركزي بالطابق الثاني بخليج ترابيا، ستجد به الأسماك والمقبلات اللذيذة، ففي حالة أردت أكل السمك في ترابيا يمكنك جعله من اختياراتك الأولى، ويوجد به فريق عمل ودود ومتعاون للغاية، والخدمة بالمكان سريعة، ويقدمون الأسماك مطبوخة بشكل جيد والمقبلات الطازجة واللذيذة بأسعار معقولة.

معلومات عن مطعم جراج GARAJ RESTAURANT

العنوان : يقع في منطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا.

: يقع في منطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا. مواعيد العمل : يعمل المطعم بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

: يعمل المطعم بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة صباحاً. رقم الهاتف: 32 00 262 212 90+

7- مطعم هوزور كباب Huzur Kebap

هو مكان متواضع وصغير خلف شارع ترابيا، تشعر فيه بالراحة الشديدة كأنك بمنزلك، والعمال يهتمون بنظافة المكان، والموظفون طيبون للغاية، والخدمة سريعة جداً، ويقدم أشهى الأطعمة التركية التقليدية منها الكباب، وشيش طاووق، وريش الضأن، ومعجنات اللحوم والجبن، إلى جانب السلطات، وجميعها لذيذة ورائعة، والأسعار أيضاً معقولة.

معلومات عن مطعم هوزور كباب Huzur Kebap

العنوان : يقع بمنطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا.

: يقع بمنطقة ترابيا، اسطنبول، تركيا. مواعيد العمل : يعمل المطعم بشكل يومي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

: يعمل المطعم بشكل يومي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الحادية عشر مساءً. رقم الهاتف: 01 54 223 212 90+

وبهذا نكون قد أنهينا المقال وتعرفنا معًا على مجموعة من أفضل مطاعم في منطقة ترابيا باسطنبول، والآن يمكنكم الاختيار منهم ما يناسبكم حين الذهاب إلى هناك، ونتمنى لكم الصحة والعافية.