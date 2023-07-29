أفضل 6 من مطاعم مرسين على البحر ننصحك بتجربتها

عند زيارتك لتركيا بالطبع سترغب في زيارة أفضل مدنها السياحية التي تجذب إليها السياح من حول العالم مثل مدينة مرسين الرائعة، وهي أحد المدن المطلة على البحر والتي تعد من أفضل الأماكن للزيارة نظرا لأجوائها اللطيفة وهوائها النقي ومنظر المياه الذي ستجده أمامك وأنت جالس في أي مكان بها، وبالطبع وانت تتجول في أرجائها ستشعر بالجوع، وبالتأكيد سترغب في تذوق الأكلات التركية التي ستجدها منتشرة في مطاعم مرسين على البحر والتي ستمنحك أفضل تجربة للطعام وسط الأجواء الهادئة المطلة على شاطئ البحر الأبيض، وستجد في قائمة طعامها أصناف مختلفة من الأكل الشهي اللذيذ، فتابع معنا لتتعرف من خلال السطور التالية على أفضل المطاعم الموجودة هناك.

أفضل المطاعم في مرسين

أثناء تجولك في أرجاء مرسين ستجد بها مجموعة من أروع المطاعم التي تقدم أكلات شهية ولذيذة بأعلى جودة، وستجد في قائمة طعام تلك المطاعم أنواع مختلفة من الأصناف العالمية، وفيما يلي نعرض قائمة تضم أفضل مطاعم في مرسين على البحر وهي:

1. مطعم ايسكلي مارين

يمكن اعتبار هذا المطعم أفضل مطعم في مرسين على البحر نظرا لما يتميز بتقديمه من أكلات السمك بجميع أنواعه، وأطباق من الأكلات البحرية كذلك، كما أن المطعم يمنح خيارين للاستمتاع بجلوسك فيه؛ حيث يمكنك الاستمتاع بأجوائه الرائعة بالخارج وسط الهواء الطلق، أو إذا كنت ترغب في أداء عملك أو الاسترخاء والجلوس وحيدا فإنه يوفر لك قسم مغلق تستطيع الجلوس فيه بعيدا عن الضوضاء.

وبالطبع يسعى المطعم لنيل رضا زبائنه، فيتيح لهم التحرك فيه بسهولة، ويمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الدخول به، كما يوفر موقف للسيارات لتتمكن من ركن سيارتك به، وقد نال المطعم تقييمات جيدة للغاية من أغلب زبائنه نظرا لجودة ما يقدمه من أكلات وأصناف مميزة بأسعار مناسبة للجميع.

معلومات المطعم

العنوان: Eğriçam Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Mersin Marina No:33, 33010 Yenişehir.

Eğriçam Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Mersin Marina No:33, 33010 Yenişehir. مواعيد العمل: يوميًا بداية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

2. مطعم هاتاي

يعتبر هذا المطعم من بين أفضل مطاعم في مرسين على البحر حيث الإطلالة المميزة على منظر البحر في الهواء الطلق وانت تتناول وجبتك المفضلة، وستجد في قائمة طعامه تشكيلة مميزة للغاية من الأطباق التركية المحلية، وإذا كنت شخص نباتي ولا ترغب في تناول اللحوم فهو إذن مكانا مثاليا لك، ويمكنك اصطحاب أطفالك إلى المطعم بدون أي خوف عليهم لتوفر مقاعد خاصة بهم هناك، كما أن المكان يوفر إمكانية دخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نظرا لوجود مدخل به يصلح لدخول الكراسي المتحركة، وقد نال المطعم تقييمات ممتازة وسط مطاعم مرسين على البحر نظرا لجودة أكلاته وتميزها وحسن تعامل موظفيه مع الزبائن والاستقبال الرائع لهم.

معلومات المطعم

العنوان: İnönü Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı Dağıstan II Apartmanı 64/B, 33130 Yenişehir/Mersin.

İnönü Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı Dağıstan II Apartmanı 64/B, 33130 Yenişehir/Mersin. رقم الهاتف: +90 324 328 7655.

+90 324 328 7655. مواعيد العمل: يوميًا بداية من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

3. مطعم جتاني اسبريسو

وهو من مطاعم مرسين على البحر المميزة والتي تمنحك فرصة رائعة وفريدة لتناول أشهى الأطباق المتنوعة ومن دون تجربته لن تحلو السياحة في مرسين ولن تكن رحلتك السياحية مكتملة أبدًا؛ حيث تستطيع في المطعم تناول مجموعة متنوعة من المأكولات والأطباق المحلية اللذيذة التي ستنال إعجابك بالطبع، كما تستطيع تناول أطباق لذيذة من الأسماك والدجاج واللحوم، وستجد به تشكيلة مميزة من المعجنات الشهية، أما ذا كنت من محبي الباستا فستجد بالمطعم مجموعة لذيذة من أطباق الباستا بأنواعها المختلفة.

وتستطيع تناول وجبتك وانت جالس وسط حديقة المطعم المتميزة والاستمتاع بمناظرها الرائعة لذلك هو أحد أول الوجهات السياحية للسياح الأجانب والمحليين، وقد منح المطعم تقييمات ممتازة من قِبل أغلب زبائنه نظرا لجودة أكلاته ومكوناتها الطازجة وخدمته المميزة والسريعة وموقعه واجوائه الرائعة المحيطة به.

معلومات المطعم

العنوان: Eğriçam, Adnan Menderes Blv. No: 160, 33160 Akdeniz/Mersin.

Eğriçam, Adnan Menderes Blv. No: 160, 33160 Akdeniz/Mersin. مواعيد العمل: يوميًا بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الحادية عشر ونصف مساءًا.

4. مطعم بوزكو

وهو من أجمل مطاعم مرسين المشهورة نظرا لديكوراته وتصميماته العصرية الرائعة وألوانه الكلاسيكية المبهجة، والمطعم متخصص في إعداد أشهى أنواع المشاوي بأنواعها المختلفة، ويتم إعدادها فوق الشواية الدوارة التي يتم صنعها بالكامل من خشب أشجار البلوط، وستجد في قائمة المطعم مجموعة متميزة ورائعة من الوجبات مثل وجبة الشاورما التركي، وأطباق الأرز الشهية، والكباب وكذلك مجموعة مميزة من أشهى المعجنات.

كما يمكنك طلب أطباق من الحساء والسلطات الطازجة بجوار وجبتك للاستمتاع بوجبة لذيذة ومتوازنة، وبالطبع يمكنك طلب مشروبك المفضل من بين ما يعده المطعم مثل الزبادي التركي والعيران، وقد قيمه الزبائن بتقييمات ممتازة لما وجدوه به من أطباق مميزة وموقع رائع، هذا إلى جانب خدماته المتميزة.

معلومات المطعم

العنوان: Aydınlıkevler, Gazi Mustafa Kemal Blv. No:388, 33140 Yenişehir/Mersin.

Aydınlıkevler, Gazi Mustafa Kemal Blv. No:388, 33140 Yenişehir/Mersin. رقم الهاتف: 905366118714+.

905366118714+. أوقات العمل: يوميًا بداية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءًا.

5. مطعم ميموس تانتوني

يعتبر هذا المطعم من المطاعم الشعبية الرائعة في مرسين، ويمكنك أن تتناول فيه إحدى أكلات المدينة التقليدية الشهيرة وهي التانتوني، والتي سيقدمها إليك المطعم بأشكال وأنواع عديدة وستكون تجربة رائعة بالتأكيد.

معلومات المطعم

العنوان: Turgutreis, Silifke Cad. Çavuşoğlu Apt. 154/A, 33010 Akdeniz/Mersin.

Turgutreis, Silifke Cad. Çavuşoğlu Apt. 154/A, 33010 Akdeniz/Mersin. رقم الهاتف: 903242372098+.

903242372098+. مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة العاشرة والنصف مساءًا.

6. مطعم رينا

وهو يعتبر من مطاعم مرسين على البحر المشهورة والمتخصصة في الأكلات البحرية الطازجة الشهية، ويقدم كذلك مجموعة كبيرة من الأكلات المتميزة للغاية والمقبلات سواء الباردة أو الساخنة، وإذا أردت أن نرشح لك طبق يتميز به المطعم فإن طبق السلمون المشوي سيعجبك للغاية لأنه أفضل ما يتميز به المطعم وأعجب العديد ممن جربوه.

معلومات المطعم

العنوان: Fatih Mah Milenyum Apt, Adnan Menderes Blv. No:4, 33170 Mezitli/Mersin.

Fatih Mah Milenyum Apt, Adnan Menderes Blv. No:4, 33170 Mezitli/Mersin. رقم الهاتف: 903243594600+.

903243594600+. أوقات العمل: يوميًا بداية من الساعة الثانية عشر صباحًا إلى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وإلى هنا يكون قد انتهى موضوعنا الذي سيساعدك إذا رغبت في زيارة تركيا وبالتحديد مدينة مرسين التي ستستمتع بزيارتها، وستعجبك أماكنها ووجهاتها السياحية وبالأخص مطاعمها المطلة على البحر وسط المناظر الجميلة البديعة في الهواء الطلق النقي، وستجد في هذه المطاعم قائمة كبيرة من أشهى المأكولات والأصناف والسلطات التي ستنال إعجابك بالتأكيد، وقد رشحنا لك قائمة تضم أفضل مطاعم مرسين على البحر وفقًا لتقييمات زائريها بها، فستجد بها ألذ المأكولات سواء البحرية أو المشاوي أو الأطباق التركية، نتمنى لك يوم مميز، ولا تنسى مشاركتنا تجربتك لأحد تلك المطاعم.