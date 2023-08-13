أفضل 8 من مطاعم واجهة الرياض ننصحك بتجربتها مع العناوين

تشتهر مدينة الرياض بضمّها الكثير من المجمعات الترفيهية في مُختلف أرجائها، والتي تُتيح للزائرين سواء كانوا مقيمين أو سيّاح الاستمتاع بفعالياتها، ومن أحدث تلك المجمعات منطقة واجهة الرياض التي تقع في شمال المدينة على الطريق المؤدي إلى مطار الملك خالد الدولي، والتي تم إنشاؤها بشكل عصري لتكون مجمعًا سياحيًّا متكاملًا، وتُمثل محلاً للأعمال والترفيه والتسوق والضيافة، وقد ضمّت عددًا كبيرًا من المطاعم التي تعتبر وجهة سياحية مهمة؛ لذا نزودك اليوم بالكثير من المعلومات حول مطاعم واجهة الرياض للاستمتاع بجولة سياحية استثنائية.

أفضل مطاعم واجهة الرياض

تتميّز المطاعم الموجودة في واجهة الرياض بالفخامة والشُهرة الواسعة؛ نظرًا لما تُقدمه من أطباق شهيّة على قدر عالٍ من الجودة والنظافة، والتي حتمًا ستجد فيها ما يرضي حاجتك وذوقك الشخصي، فقط عليك اختيار ما يناسبك من الخيارات التالية:

1- مطعم ون مليون

عند البحث عن مطاعم مميزة في الرياض ستجد أن مطعم ون مليون يتصدر القائمة، حيث حاز على شُهرة واسعة في فترة قصيرة؛ بسبب تنوع الأكلات التي يقدمها للزوّار، وهو ما يرضي مُختلف الأذواق، إضافةً إلى حرصه على توفير الأطعمة العالمية طوال الوقت، فإن ذهبت إليه يُمكنك طلب المخبوزات الفرنسية، أو السباغيتي الإيطالية، أو أطباق السوشي اليابانية، حتى وإن أردت وجبة سريعة، أو وجبة نباتية خاصة ستجد مطلبك متوفرًا ومُقدمًا إليك بأعلى جودة مُمكنة، لذا غالبًا ما يكون المكان مزدحمًا، لكنّه يُتيح لك فرصة الاختيار بين الجلسات الداخلية المريحة، والجلسات الخارجية الرائعة.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : واجهة الرياض - منطقة التسوق، طريق المطار، مطار الملك خالد الدولي، الرياض 13413.

: واجهة الرياض - منطقة التسوق، طريق المطار، مطار الملك خالد الدولي، الرياض 13413. رقم الهاتف : 966563913926+

: 966563913926+ مواعيد العمل : من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بدءًا من السبت إلى الأربعاء، ومن الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد منتصف الليل يوميّ الخميس والجمعة.

: من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بدءًا من السبت إلى الأربعاء، ومن الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد منتصف الليل يوميّ الخميس والجمعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

2- مطعم ايريك قيصر

إن كُنت من عُشاق المطبخ الفرنسي، يُمكنك التمتع بتجربة مطعم إيريك قيصر، والذي يُمثل أفضل مطعم في واجهة الرياض يقدم الأكلات الفرنسية المشهورة، إذ يتميّز بتقديم المخبوزات الفرنسية الطازجة التي يتم تحضيرها بجودة عالية، ومن أشهر أطباقه وأكثرها تميّزًا كيكة العسل والمانجو، والماكون الفرنسي، أما عن المشروبات فإن السبانيش لاتيه مميّز للغاية، وقد اعتبره الكثيرون مطعمًا ومكانًا ترفيهيًّا في الوقت نفسه؛ نظرًا لوقوعه وسط مسطح مائي خلاب يزيد من جمال الجلسة داخله خاصةً في أوقات الليل، حيث يوفر الجلسات الداخلية والخارجية.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : واجهة الرياض - منطقة التسوق، طريق المطار، مطار الملك خالد الدولي، الرياض 13412.

: واجهة الرياض - منطقة التسوق، طريق المطار، مطار الملك خالد الدولي، الرياض 13412. رقم الهاتف : 966567481849+

: 966567481849+ مواعيد العمل : من الرابعة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع.

: من الرابعة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

3- مطعم واقيو

إذا فكرت في الحصول على وجبة سريعة أثناء جولتك السياحية في الرياض، يجب أن يكون مطعم واقيو هو وجهتك الأولى، لا سيّما أنه يُصنف ضمن أفضل مطاعم عشاء بالرياض ، ويُمكنك الاختيار بين وجبات البرجر الأمريكي الشهيّة، أو التشكيلة المتنوعة بمختلف السندويتشات والسلايدرز، وأيضًا المأكولات البحرية التي تم تحضيرها على يد أفضل الطهاة بإتقان شديد، مع مراعاة الاعتماد على أجود أنواع المكونات الطازجة، علاوةً على ذلك فإن المكان مرتب ومريح، وتعامل الموظفين راقي للغاية، لكن أسعاره مرتفعة بعض الشيء، وإن قررت زيارته في عطلة نهاية الأسبوع يجب مراعاة الحجز، إذ يكون مزدحمًا في هذه الأيام أكثر من الأيام الباقية.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : طريق المطار، مطار الملك خالد الدولي، الرياض 13413.

: طريق المطار، مطار الملك خالد الدولي، الرياض 13413. مواعيد العمل : من الثانية عشر مساءً وحتى الثانية صباحًا بدءًا من السبت إلى الأربعاء، ومن الثانية عشر مساءً حتى الثانية وخمسة وأربعين دقيقة صباحًا يوم الخميس، أما يوم الجمعة يبدأ عمله في الثانية عشر والنصف مساءً وينتهي في الثانية وخمسة وأربعين دقيقة صباحًا.

: من الثانية عشر مساءً وحتى الثانية صباحًا بدءًا من السبت إلى الأربعاء، ومن الثانية عشر مساءً حتى الثانية وخمسة وأربعين دقيقة صباحًا يوم الخميس، أما يوم الجمعة يبدأ عمله في الثانية عشر والنصف مساءً وينتهي في الثانية وخمسة وأربعين دقيقة صباحًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

4- مطعم أوف وايت

إنّه مطعم أرميني تم افتتاحه لأول مرة عام 2016م، وما جعله محافظًا على مكانته بين أشهر مطاعم واجهة الرياض هو حفاظه على جودة الطعام كما هي منذ افتتاحه وحتى الآن، وتنوع قائمة الطعام الخاصة به، ومن ألّذ الوجبات التي يقدمها لفائف الباذنجان، وكبة اللبن، والمشاوي، والفيتوتشيني، كما أن أسعاره مقبولة مقارنةً بالعديد من المطاعم الأخرى، والخدمة فيه سريعة، ولا تنسى تجربة الشاي التركي عندهم، فقد عُدّ من المشروبات المميزة التي حازت على إعجاب عدد كبير من الزوّار، لذا لا تفوّت على نفسك تجربة بعض الأطعمة الأرمنية في أفضل مطاعم واجهة الرياض وأكثرها تميّزًا.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : واجهة الرياض - منطقة التسوق، مطار الملك خالد الدولي، الرياض 11564.

: واجهة الرياض - منطقة التسوق، مطار الملك خالد الدولي، الرياض 11564. رقم الهاتف : 966538562115+

: 966538562115+ مواعيد العمل : من الواحدة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بدءًا من السبت إلى الأربعاء، ومن الواحدة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل يوميّ الخميس والجمعة.

: من الواحدة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بدءًا من السبت إلى الأربعاء، ومن الواحدة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل يوميّ الخميس والجمعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

5- مطعم بياتو واجهة الرياض

إذا أردت خوض تجربة تناول الأطعمة الإيطالية من مكان مضمون، فإن مطعم بياتو هو الخيار الأمثل، حيث يحرص على تقديم أشهى الأطباق الإيطالية المعروفة بطرق مميّزة، من أشهرها البيتزا والباستا بمُختلف أنواعهم، ومما يجذب إليه المزيد من الزبائن سنة تلو الأخرى هو تقديم شوربة وسلطة وآيس كريم مجانًا إلى الزائر على سبيل الضيافة مع منحه فرصة اختيار النوع المفضل له من السلطة، ومن المعروف أن جلساته مريحة للغاية، لكنه ليس مناسبًا لك إن كُنت من مُحبي الأماكن الهادئة تمامًا، حيث غالبًا ما يشغل الأغاني بصوت مرتفع، وهو ما يزعج البعض من مُحبي الهدوء.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : مطار الملك خالد الدولي، الرياض 13413.

: مطار الملك خالد الدولي، الرياض 13413. رقم الهاتف : 966550914702+

: 966550914702+ مواعيد العمل : من الحادية عشر صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، أما الجمعة من الواحدة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

: من الحادية عشر صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، أما الجمعة من الواحدة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

6- مطعم ورد واجهة الرياض

تزخر واجهة الرياض بمجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي التي تقدم خدماتها بأسعار مقبولة، ولا يعني ذلك سوء المنتجات المُقدمة، وإنما تحتفظ المنتجات بجودتها العالية رُغم أسعارها غير المبالغ فيها، ويُمكن ملاحظة ذلك من خلال تجربة مطعم ورد الذي يُمكن اعتباره أرخص مطعم في واجهة الرياض، والذي ينفرد بتقديم باقة متنوعة من الأكلات اللبنانية اللذيذة، مثل التبولة، واللحم بالعجين، ومن أشهر الأطباق التي حازت على إعجاب الكثيرين طبق طرحة الدجاج، والذي يجمع بين الدجاج والخضار فوق خبز بطريقة مبتكرة لم تُقدم من قبل، إضافةً إلى ذلك فإن جلساته مريحة ومُطلة على نافورة منظرها جميل.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : طريق المطار، مطار الملك خالد الدولي، الرياض 13412، الرياض 13412.

: طريق المطار، مطار الملك خالد الدولي، الرياض 13412، الرياض 13412. رقم الهاتف : 966114444432+

: 966114444432+ مواعيد العمل : من الواحدة مساءً حتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

: من الواحدة مساءً حتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

7- مطعم كاشونة البيت واجهة الرياض

هو مطعم كويتي له فرعين في مدينة الرياض، أحدهما في واجهة الرياض والآخر في روبين بلازا، ويأتي الفرع الأول في مقدمة قائمة أفضل مطاعم عوائل بالرياض ، والسبب وراء ذلك هو أنه يوفر الجلسات الخاصة بالعائلات والتي تجد فيها راحة تامة، أما عن أطباقه فإنه يُقدم أشهى الأكلات الكويتية، والتي جعلته الأكثر تميّزًا بين مطاعم واجهة الرياض، ومن أهمها الجريش، والملفوف الكويتي، وبرياني الدجاج، ومجبوس اللحم، كما أنه يوفر جلسات خارجية في الهواء الطلق.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : واجهة الرياض، طريق المطار الدولي، مطار الملك خالد، الرياض.

: واجهة الرياض، طريق المطار الدولي، مطار الملك خالد، الرياض. رقم الهاتف : 966558507999+

: 966558507999+ مواعيد العمل : من الرابعة مساءً وحتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بدءًا من الأحد إلى الأربعاء، ومن الثانية عشر مساءً وحتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بدءًا من الخميس إلى السبت.

: من الرابعة مساءً وحتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بدءًا من الأحد إلى الأربعاء، ومن الثانية عشر مساءً وحتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بدءًا من الخميس إلى السبت. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

8- مطعم ستيك هاوس واجهة الرياض

إذا أردت خوض تجربة الطعام الأمريكي داخل الرياض، فإن مطعم ستيك هاوس من أفضل المطاعم في واجهة الرياض تُقدم لك الأطباق التي تناسب رغبتك تمامًا، إذ يعتمد على الطرق العالمية في الطبخ، ومن أشهر الأطباق التي زوّدت المطعم بالشُهرة الواسعة طبق كرات اللحم المحشي بالجبن، والذي يُقدم بجانب الصلصة، وأيضًا برجر اللحم فلا يُمكنك تفويت تلك التجربة، لا سيّما أن أسعاره مقبولة جدًا مقارنةً بجودة الطعام العالية، وأجوائه المريحة التي ستُزيد رغبتك في تكرار زيارته أكثر من مرة، وتجعله المُفضل لك بين مطاعم واجهة الرياض.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طريق المطار الدولي، الرياض.

: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طريق المطار الدولي، الرياض. رقم الهاتف : 966501826663+

: 966501826663+ مواعيد العمل : من الحادية عشر صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع.

: من الحادية عشر صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

تتميّز مطاعم واجهة الرياض كافة بالجودة العالية والنظافة والأسعار المتفاوتة، رُغم تواجدها في موقع راقي للغاية، ستجد هناك من المطاعم ما يناسب حالتك المادية، وذوقك الشخصي في الأطعمة.