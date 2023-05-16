منيو مطعم اسكندر كباب بورصة: أوقات العمل وتعليقات الزوار

هو من أهم المطاعم التي تشتهر بتقديم الأطباق التركية اللذيذة، وله عدة فروع في المدينة وفي اسطنبول وفي مناطق أخرى في تركيا، ويتميز مطعم اسكندر كباب بورصة بديكوراته الجميلة من الداخل، وكذلك بمظهره الخارجي الذي يلفت الأنظار؛ حيث أن الطراز العثماني يغلب على كل تفاصيل المطعم؛ فالبناء يعود بالأساس إلى إحدى القصور العثمانية، وتمت تسميته بهذا الاسم في عام 1867م نسبة إلى شخص يسمى اسكندر، وهو الذي قام بتحضير طبق من الكباب على طريقته الخاصة، ولقي ذلك الطبق رضا واستحسان كل المسؤولين عن المطعم بسبب مذاقه اللذيذ؛ فسمي الطبق على اسمه "اسكندر كباب"، وذاع صيت المطعم والطبق ولاقى شهرة واسعة، ليس فقط في مدينة بورصة وإنما في كل أنحاء تركيا، وفي هذا المقال نتحدث عن كل ما يخص مطعم اسكندر كباب بورصة.

موقع مطعم اسكندر كباب بورصة

يتميز مطعم اسكندر في بورصة بموقع رائع في قلب مدينة بورصة، وتحديدًا في منطقة صوغانلي التابعة لسلطان غازي داخل حديقة بوتانيك بارك الساحرة، والتي تعتبر من أجمل الأماكن السياحية في بورصة حيث المناظر الطبيعية الخلابة، ويجذب المطعم ملايين السياح العرب والأجانب من داخل وخارج تركيا ومن مختلف أنحاء العالم

كيفية الوصول إلى مطعم اسكندر كباب بورصة

يبعد المطعم عن وسط المدينة بحوالي ربع ساعة، الأمر الذي يجعله من أفضل المطاعم في بورصة ، ويمكن الوصول إليه بسهولة من ساحة الكنت ميدان وسط المدينة عبر الباص 17D، أو من منطقة الآلتي بارمك عبر الباصات 15 او 15H، او بواسطة الحافلات الصغيرة التي تلقب بالدولمش، وإذا أردت الاستعانة بخرائط جوجل اضغط هنا

مواعيد عمل مطعم اسكندر كباب بورصة

يفتح مطعم اسكندر كباب بورصة أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، وبالتالي يمكنك تناول وجبة طعامك المفضلة واللذيذة في أوقات متأخرة، وهذا أهم ما يميز مطعم اسكندر كباب في بورصة.

الأطباق التي يشتهر بها مطعم اسكندر كباب بورصة

تتزايد شعبية مطعم اسكندر كباب بورصة يوما بعد يوم، وأصبح السياح يقصدونه بشكل خاص من أجل الاستمتاع بمأكولاتهم المفضلة التي اعتادوا على تناولها في المطعم، ومن أبرز أطباق المطعم:

وجبة اسكندر كباب أو صحن الاسكندر: وهو الطبق الشهير المقدم في مطعم اسكندر بورصة، وهو عبارة عن قطع من الخبز المصفوفة داخل الطبق وفوقها شرائح اللحم من المواشي المذبوحة على الطريقة الإسلامية، ويشبه الطبق إلى حد كبير وجبة الشاورما الممزوجة بصلصة الطماطم المميزة وإلى جانبها لبن عيران طازج، وأهم خطوة في هذا الطبق هو سكب الزبدة الساخنة الذائبة على الطبق؛ لتصبح أشهى وجبة تركية يمكن أن تتذوقها في بورصة، وأهم ما يميز مطعم اسكندر في بورصة هو أن المسؤولين عن المطعم يقومون بتربية المواشي في مزارع خاصة في جبل اولوداغ لترعى من نباتاته، ومن ثم ينتجون لحوماً طازجة لوجبتهم الشهيرة؛ ما يجعلها مميزة عن سواها من اللحوم الأخرى.

منيو مطعم اسكندر كباب بورصة

يقدم المطعم إلى جانب الوجبة الرئيسية مجموعة من المقبلات والسلطات والمشروبات المميزة وكذلك الحلويات التركية والمثلجات، وفيما يلي أبرز أطباق منيو مطعم اسكندر كباب بورصة:

الأطباق الرئيسية

الوجبة الرئيسية والأساسية وهي اسكندر كباب.

الشاورما التركي مع الفلفل الحار.

الكفتة.

الكبد.

الشوربات

الأيزو جيلين

حساء الخضار الشهي.

المارجيميك

المشروبات والعصائر

الكوكتيلات الطازجة.

المشروبات الساخنة أو الباردة.

الشاي التركي المعتق.

القهوة العثمانية بالبندق.

العيران التركي.

عصير العنب الذي يشتهر به المطعم.

الحلويات

صدر دجاج.

كمال باشا.

مارون غلاسيه.

أسعار مطعم اسكندر كباب بورصة

من الممكن أن يخطر ببالك عند دخولك إلى مطعم اسكندر كباب بورصة بأنك سوف تدفع الكثير من المال؛ حيث أن ديكورات المطعم وأناقته قد توحي بذلك، إلا أن أسعاره مقبولة وبسيطة جدا وبمتناول الجميع؛ حيث يتراوح سعر الطبق الرئيسي بين 25 إلى 45 ليرة تركية للشخص الواحد، وبذلك يستطيع أكبر عدد ممكن من الأشخاص تجربته وتناول أطباقه اللذيذة.

وسائل التواصل المتاحة فيه مطعم اسكندر كباب بورصة

يمكنك طلب الطعام أو حجز طاولة في مطعم اسكندر كباب بورصة عن طريق التواصل مع إدارة المطعم عبر رقم الهاتف أو الموقع الإلكتروني:

رقم هاتف المطعم: 904441867+

904441867+ الموقع الإلكتروني: اضغط هنا.

تقييمات زوار مطعم اسكندر كباب بورصة

يشتهر مطعم اسكندر بورصة بجلساته الرائعة وخدماته المتكاملة التي لطالما كانت سبب رئيسي في جذب أكبر عدد من الزوار، إضافة إلى طاقم عمله اللطيف الودود المرحب بالزبائن، وسرعته في تلبية طلباتهم من دون أي تأخير، وكذلك جودة طعامه اللذيذ وأسعاره المقبولة إلى حد ما، وقد تم تقييم مطعم اسكندر كباب في بورصة من قبل زواره العرب والأجانب على أنه ممتاز من حيث جودة الطعام والنظافة والخدمات، الأمر الذي يجعله وجهة أساسية لأي زائر قادم إلى مدينة بورصة.

الفنادق القريبة من مطعم اسكندر كباب بورصة

يتميز موقع مطعم اسكندر كباب بورصة بوجود عدد من المعالم السياحية الشهيرة مثل حديقة حيوانات بورصة التي تقع على بُعد كيلومتر من المكان، وكذلك بوتانيك بارك بورصة التي تقع على بُعد 350م من المطعم، بالإضافة إلى وجود عدد من الفنادق الفخمة بالقرب منه مثل:

فندق هيلتون بورصة: من أفضل فنادق بورصة الخمس نجوم، يتميز بفخامة تصميمه بالإضافة إلى ادخال الطراز العثماني في أدق تفاصيله، يبعد دقائق قليلة بالسيارة عن حديقة بوتانيك في بورصة حيث يقع مطعم اسكندر.

من أفضل فنادق بورصة الخمس نجوم، يتميز بفخامة تصميمه بالإضافة إلى ادخال الطراز العثماني في أدق تفاصيله، يبعد دقائق قليلة بالسيارة عن حديقة بوتانيك في بورصة حيث يقع مطعم اسكندر. فندق كراون بلازا بورصة: تفصله عن مطعم اسكندر كباب بورصة تقريبا مسافة 7 كم، يُعتبر من أفضل فنادق بورصة الخمس نجوم، يتوفر في الفندق بوفيه مفتوح على الفطور ليكون من أفضل مطاعم الفطور في بورصة .

تفصله عن مطعم اسكندر كباب بورصة تقريبا مسافة 7 كم، يُعتبر من أفضل فنادق بورصة الخمس نجوم، يتوفر في الفندق بوفيه مفتوح على الفطور ليكون من أفضل فندق هوليدي إن بورصة: يصنف من أفضل فنادق الأربع نجوم في بورصة، يبعد تقريبا مسافة 8.2 كيلومتر عن مطعم اسكندر كباب بورصة.

قدمنا لكم في هذا المقال دليلًا شاملًا عن مطعم اسكندر كباب بورصة، والذي احتوى على موقعه وكيفية الوصول إليه، أهم الأطباق التي يقدمها، سردًا مفصلًا لمنيو المطعم، مواعيد عمله، أسعاره، أبرز تعليقات زوار المطعم وزبائنه، بالإضافة إلى أهم المعالم السياحية والفنادق القريبة منه.