منيو مطعم اوميت ازمير مع الأسعار وتعليقات الزوار

من المطاعم الشهيرة جدًا في مدينة ازمير مطعم اوميت ازمير، والذي يضع عدة أساليب وطرائق مختلفة في عمله؛ لجذب الضيوف و تلبية احتياجاتهم، فيقدم مطعم اوميت قائمة طعام تحتوي على تشكيلة أكلات بحرية رائعة، ينقل خلالها مستوى الطعام لأعلى المستويات؛ مما جعله من أهم المطاعم على البحر في ازمير، كما يوفر لضيوفه أكلات متنوعة من المطبخ التركي، ويُذكر أن تجربة الطعام التي يوفرها مطعم اوميت الأكثر تميزًا بين مزارات السياحة داخل مدينة ازمير لزواره، فإنها لا تتوقف على جودة الطعام وحسب، ولكن هي تجربة متكاملة تتضمن الأجواء المريحة بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة الأخرى، ولمعرفة كل هذا بالتفصيل نتابع معًا المقال التالي.

الأطباق التي يشتهر بها مطعم اوميت ازمير

يتميز مطعم اوميت في ازمير بإبداعه في إعداد الأكلات البحرية، وهذا الأمر الذي جعله الأكثر جذبًا للزوار، بل إن السياحة في ازمير في تطور وتقدم، نتيجة وجود مثل تلك المطاعم المميزة بالمدينة، فهناك عدة أكلات بحرية يتميز بها مطعم اوميت ومن أبرزها ما يلي:

جمبري مقلي : يتم وضع الجمبري في تتبيلة مكونة من الملح والثوم والكمون وعصير الليمون ويترك في الثلاجة، ومن ثم يوضع في خليط دقيق مع ملح وماء، ثم يقلى في الزيت حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي ويُرفع عن النار ويُقدم.

: يتم وضع الجمبري في تتبيلة مكونة من الملح والثوم والكمون وعصير الليمون ويترك في الثلاجة، ومن ثم يوضع في خليط دقيق مع ملح وماء، ثم يقلى في الزيت حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي ويُرفع عن النار ويُقدم. السمك المشوي : يدهن السمك من الجانبين حتى يلتصق بالردة جيدًا، ثم يوضع على صاج ساخن أو طاسة مسطحة سميكة ساخنة جداً.

: يدهن السمك من الجانبين حتى يلتصق بالردة جيدًا، ثم يوضع على صاج ساخن أو طاسة مسطحة سميكة ساخنة جداً. أخطبوط.

كاليماري مقلي.

منيو مطعم اوميت في ازمير

يوفر مطعم اوميت ازمير قائمة أكلات بحرية مميزة؛ إذ يمكنك زيارته خلال ساعات النهار والاستمتاع بوجبة غداء مختلفة، أو زيارته ليلاً برفقة عائلتك لكي تكون نهاية اليوم مثالية ورائعة بتناول وجبة عشاء لذيذة وشهية مع إطلالة البحر الجميلة، إليكم أهم الأطباق في قائمة مطعم اوميت وهي:

الأطباق الرئيسية

جمبري مقلي.

السمك المشوي.

أخطبوط.

كاليماري.

كلامار مقلي.

بحار.

باس البحر.

البوري الأحمر.

الروبيان.

سمك سلمون.

طاجن جمبري.

بلح البحر.

سمك القاروص.

المقبلات

المقبلات الباردة.

المقبلات الساخنة مثل حساء السمك.

السلطات

سلطة الخضار.

سلطة الجبن.

الذرة.

المشروبات

الشاي.

القهوة.

أسعار مطعم اوميت في ازمير

الأسعار في مطعم اوميت بازمير متوسطة بالنسبة للأطباق والخدمات المقدمة، فهي تترواح ما بين 10 – 150 ليرة تركية، فهو يعد أفضل مطعم في ازمير من حيث تقديم المأكولات البحرية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.

مواعيد العمل في مطعم اوميت ازمير

يستقبل مطعم اوميت ضيوفه على مدار أيام الأسبوع ولا توجد عطلات، فيبدأ العمل به من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءَ.

موقع مطعم اوميت في ازمير

يعد مطعم اوميت من أهم مطاعم ازمير ومن أبرز المطاعم المطلة على البحر، وبإمكانك الوصول إلى عنوان المطعم على خريطة جوجل من هنا.

تقييمات زوار مطعم اوميت ازمير

حاز مطعم اوميت على تقييمات إيجابية إلى حد كبير، فأكثر ما حاز على إعجاب ضيوف المطعم هو إطلالته على البحر، وأن الأسماك به طازجة دائمًا؛ لوجود سوق أسماك أمام المطعم، فيمكنك اختيار ما تريد تناوله، ومن ثم الذهاب به إلى المطعم، ويتم طهوه هناك وتقديمه لك، وقد أشار أحد الضيوف إلى أن موقع المطعم رائع وأسعاره معقولة، إلى جانب ذلك فإن كل الأطباق المقدمة مطهوة بشكل جيد، ولكن جاءت بعض التعليقات السلبية من ضيوف مطعم اوميت ازمير، ومن بينها:

عدم وجود مكان للصلاة.

عدم وجود مكان مخصص للعب الأطفال.

وصول الطلبات متأخرة بعض الشيء.

ازدحام المطعم.

أضاف البعض أن طريقة تقديم الطعام غير جيدة.

وقوف السيارات أمام المطعم يتسبب في مشكلة الازدحام.

قد تأتي فاتورة الطعام المُقدم مبالغ فيها بدون داعٍ.

بطء النوادل.

ازدحام عند الكاشير مما يتسبب في إزعاج للزبائن.

وسائل التواصل الخاصة بمطعم اوميت ازمير

يمكنكم التواصل مع مطعم اوميت ازمير لإرسال الشكاوى أو الاقتراحات، ومعرفة آخر التحديثات بالمطعم إلى جانب إمكانية طلب خدمة توصيل الوجبات إلى المنازل، وذلك عن طريق رقم الهاتف المخصص للمطعم وهو ‏‪+90 232 234 44 14‬‏.

معالم سياحية بالقرب من مطعم اوميت ازمير

لا يمكنك الاكتفاء بزيارة مطعم اوميت ازمير وحسب، ولكن الجدير بالذكر أن المطعم محاط بعدد من الأماكن السياحية المهمة بمدينة ازمير؛ إذ يوجد تمثال أحمد تانر كيسلالي إزمير بالقرب من المطعم، حيث يقع على بعد مسافة تبلغ 2.9 كم منه، ومن المعالم السياحية المجاورة أيضًا ميبا اوتلت ازمير على بعد مسافة 3.1 كم من مطعم اوميت.

تكلمنا اليوم عن واحد من أهم مطاعم مدينة ازمير المطلة على البحر، فإن مطعم اوميت ازمير يعد مزارًا سياحيًّا رائعًا لموقعه المتميز، فإذا كنت في حاجه إلى تناول مأكولات بحرية طازجة ورائعة في أجواء مريحة وهادئة، نرشح لك مطعم اوميت فسوف تجد به المأكولات البحرية كافة التي ترغب بها، بالإضافة إلى المقبلات الساخنة والباردة اللذيذة، نعدك بنزهة مميزة وتجربة جديدة ومختلقة.