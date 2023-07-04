منيو مطعم بحر ازمير مع أوقات العمل وتعليقات الزوار

إذا كنت تريد الاستمتاع بتناول وجبة رائعة مع إطلالة فريدة من نوعها على خليج ازمير، فعليك بزيارة مطعم بحر ازمير، حيث أنه يتمتع بخبرة تصل إلى ثلاثين عامًا في تقديم المأكولات البحرية الرائعة و يأتي إليه الزائرون من جميع أنحاء العالم لتناول وجباته الطازجة، وقد تم تصميم المطعم على الطراز الكلاسيكي القديم، فإذ كنت تريد خوض تجربة رائدة فعليك بتناول وجبة عشاء طازجة مع مشاهدتك لغروب الشمس أمام البحر، ستبدأ وجبتك بالخبز الطازج وحبات الزيتون، ثم تستطيع طلب وجبتك البحرية المفضلة مع وجود الكثير من المقبلات الرائعة.

الأطباق التي يشتهر بها مطعم بحر ازمير

يشتهر مطعم بحر في ازمير بالعديد من الأطباق الرئيسية الشهية والتي يأتي إليها الزائرون ويطلبونها تحديدًا لما لها من مذاق خاص ومميز، ومن أهم تلك الأطباق ما يلي:

أسياخ السمك على الفحم : ويعتبر من أشهى الأطباق داخل المطعم ويقدم بجانب بعض الخضراوات وشرائح الطماطم وقطع من البطاطس المشوية.

: ويعتبر من أشهى الأطباق داخل المطعم ويقدم بجانب بعض الخضراوات وشرائح الطماطم وقطع من البطاطس المشوية. أسماك البوري الأحمر : ويعتبره البعض أشهى طبق داخل مطعم بحر بازمير، ويقدم الطبق أسماك البوري الحمراء متوسطة الحجم ويتم عملها حسب رغبة الزائر إذا كانت مقلية أو مشوية، ويقدم معها السلطة الخضراء وسلطة الطحينة وبعض البطاطس المشوية.

: ويعتبره البعض أشهى طبق داخل مطعم بحر بازمير، ويقدم الطبق أسماك البوري الحمراء متوسطة الحجم ويتم عملها حسب رغبة الزائر إذا كانت مقلية أو مشوية، ويقدم معها السلطة الخضراء وسلطة الطحينة وبعض البطاطس المشوية. أطباق السمك على البخار: ويعتبر هذا الطبق من أشهى الأطباق داخل منيو المطعم، حيث يتم فيه تسوية جميع أنواع الأسماك الموجودة داخل المطعم على البخار مع تقديم شوربة السي فود الرائعة، وعلى الزائر اختيار من بين الأنواع العديدة من الأسماك الموجودة، ثم بعد ذلك يتم طهوها على البخار.

ويعتبر هذا الطبق من أشهى الأطباق داخل منيو المطعم، حيث يتم فيه تسوية جميع أنواع الأسماك الموجودة داخل المطعم على البخار مع تقديم شوربة السي فود الرائعة، وعلى الزائر اختيار من بين الأنواع العديدة من الأسماك الموجودة، ثم بعد ذلك يتم طهوها على البخار. أطباق الفواكه البحرية: وهي أطباق يتم تقديمها بمجموعة متنوعة من المأكولات البحرية، مثل: الجمبري وأسماك الكليماري وبلح البحر والمحار والكابوريا.

وهي أطباق يتم تقديمها بمجموعة متنوعة من المأكولات البحرية، مثل: الجمبري وأسماك الكليماري وبلح البحر والمحار والكابوريا. شوربة السي فود: من أشهى وأفضل الأطباق الرئيسية المميزة التي يقدمها مطعم بحر ازمير هو شوربة السي فود، فيتم تقديمها بمجموعة متنوعة من الأسماك البحرية ويتم إضافة التوابل مثل الزعتر وبعض أوراق النعناع.

منيو مطعم بحر ازمير

يتميز مطعم بحر ازمير بأنه أحد أفضل مطاعم ازمير حيث إنه يحظى بشعبية كبيرة بين الزائرين، ويقدم أطباقًا مميزة، وخصوصًا في وجبتي الغذاء والعشاء أما عن قائمة المأكولات داخل المطعم فهي كالتالي:

الأطباق الرئيسية

الأسماك

سمك دينيس ( مشوي – مقلي- فحم)

سمك شعور ( مشوي- مقلي – فحم)

سمك موسى ( مشوي – مقلي – فحم)

سمك الروبيان ( مشوي – مقلي- فحم)

سمك فيلية.

سمك السردين والسلامون.

المنتجات البحرية

الجمبري

الكالماري.

بلح البحر.

الكابوريا.

الاستاكوزا.

اللحوم.

الكباب.

الكفتة.

كفتة داود باشا.

كباب البحر ( مجموعة من فواكه البحر مشوية على الفحم)

كرات اللحم البقري المشوية.

المقبلات

سلطة خضراء.

سلطة الباذنجان مع زيت الزيتون.

سلطة الخرشوف بالصوص الأصفر.

سلطة التونة.

حبوب البحر.

سلطة الإخطبوط.

فاصوليا خضراء مع قطع من جبن ريكفورد.

كافيار أبيض مع الصوص الأحمر.

كبدة السمك مع رقائق البطاطس المقلية.

سلطة السردين المحشي.

سلطة الجمبري مع الباشاميل والصوص الأحمر.

فطيرة سمك الفيليه.

كاليماري محشي.

كاليماري مشوي ومقلي بدون صوص.

شوربة السي فود بفواكه البحر الطازجة.

فتة سمك الكوكوريك.

سلمون مدخن مع الخرشوف.

الأطباق الأخرى

مكرونة اسباجيتي بالباشمايل.

استيك السمك مع الفاصوليا.

طبق أعشاب البحر المسلوق.

الحلويات والفواكه

البقلاوة.

البسبوسة بالكريمة والفستق.

سوفلي الشيكولاتة.

آيس كريم.

أسعار مطعم بحر ازمير

يقدم مطعم بحر ازمير أفضل الأكلات بأسعار متوسطة تناسب معظم الفئات، ولكن هناك بعض الأطباق مرتفعة نسبيًّا مثل بعض أطباق الأسماك، والجدير بالذكر أنك حين تقارن بين هذا المطعم بأحد الفنادق الخمس نجوم، فإنك بالتأكيد ستجد أسعار المطعم أقل وذلك مقارنة بالخدمة والأجواء الرائعة داخله.

مواعيد عمل مطعم بحر ازمير

يفتح مطعم بحر أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً، فيما عدا يوم السبت، فيفتح من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.

موقع مطعم بحر ازمير

تستطيع من خلال زيارتك للمطعم التعرف على أهم معالم السياحة في ازمير ، حيث يقع بالقرب من كثير من الأماكن السياحية الرائعة مثل الفنادق والمنتزهات العامة نحو متنزه المدينة، أما عن عنوان المطعم فيمكنك الاطلاع عليه من خلال خرائط جوجل من هنا.

تقييمات زوار مطعم بحر ازمير

حاز مطعم بحر ازمير على تقييمات جيدة جدًا من قبل الزائرين وذلك عن تصميم المطعم الفريد وإطلالته الساحرة على البحر، وأيضًا على شكل تقديم الأطباق بطريقة رائعة بالإضافة إلى النكهات الخاصة بالأطباق المميزة، وحاز على رضا الزوار فيما يخص أطباق الحلويات والآيس كريم وبعض وجبات الأطفال.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مفصل لأهم الأطباق الرئيسة التي يقدمها مطعم بحر ازمير مع المنيو الخاص به وشرح لعنوان المطعم مزودًا بموقعه على خرائط جوجل، وأخيرًا تقييمات الزوار للمطعم، ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك.