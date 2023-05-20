منيو مطعم زنوب بورصة مع الأسعار وتقييمات الزوار

مطعم زينب أو مطعم زنوب بورصة هو أحد المطاعم المشهورة في تركيا، يتميز بمقاعده الجميلة ومجالسة الرائعة التي تشجعك على الذهاب إليه مرارًا وتكرارًا، كما أنه يوظف طاقم عمل ممتاز ومدرب على أعلى درجة من حسن استقبال الزوار وطريقة التعامل مع الضيوف، كما أنه يقدم مجموعة من الأطعمة الشرقية والغربية التي تتميز بطعمها الرائع ورائحتها الذكية التي تصل إلى بعد أمتار من المطعم، وفي هذا المقال سوف نتحدث بالتفصيل عن كل ما يتعلق بهذا المطعم من منيو الطعام ومواعيد العمل والموقع بالتحديد، فضلاً تابعونا.

الأطباق التي يشتهر بها مطهم زنوب بورصة

من المعروف عن كل مطعم هو تقديمه لبعض الأطباق التي تميزه غيره، حتى لو كانت هذه الأطباق تقدم في مكان آخر، إلا أن مطعم زنوب بورصة يختلف تمامًا في طريقة التقديم وفي الطعم، فهو يعد من أفضل المطاعم في بورصة، والتي تحرص على تقديم الوجبات بطريقة مميزة، ويشتهر مطهم زنوب بوصة بتقديم وجبات اللحوم والمشاوي بشكل عام، فأطباق الفراخ المشوية مع الكبسة من اشهى الأطباق الموجودة هناك، كما يقدمون الفوزي الذي يجب أن لا يفوتكم طعمه الشهي

ومن أشهر الأطباق هناك أيضًا طبق الحمص بالجرجير والرمان، ناهيك عن وجبات الكباب التي يقدمها المطعم إلا أنه يقدمها بطريقة مختلفة تمامًا عن المطاعم الأخرى حيث يضيفون له بعض من قطع الخضروات الملونة اللذيذة، ومن الجدير بالذكر أن مطعم زنوب بورصة تدور قائمته كل شهر، حتى ينوع من الأطباق التي يقدمها دائمًا، ويجعلك في كل مرة تتناول طبق مختلف من الأطباق التي يشتهر بها، مما يجعل عليه إقبال دائم في جميع شهور السنة.

منيو مطعم زنوب بورصة

عند النظر إلى أفضل مطاعم بورصة للفطور فسنجد أن مطعم زنوب أحد هذه المطاعم والذي يتفنن في تقديم وجبات الفطور المختلفة من الفطير التركي والشكشوكة التركي وأطباق المينيمين الشهية، كما يقدمون الشاي التركي والقهوة التركي وجميع المشروبات الساخنة والباردة يمكنك اختيار منها ما تشاء، ومن أشهر الأطباق اللذيذة التي يقدمها مطعم زنوب بورصة ما يلي:

وجبات اللحوم والكباب والأطباق الخاصة

طبق قطع الدجاج المشوي مع الكبسة

البرياني مع اللحم

برياني الدجاج

لحم الخروف المشوي ع الفحم

صواني اللحم مع الكفتة والأرز البسمتي

كباب الباذنجان

كباب الغابة

دونر كباب

بوريك الدجاج المشوي

اسكندر دجاج بالكباب

دجاج الفخار بالطريقة التركية

الشيش طاووق التركي

مربعات أفخاد الدجاج

خروف مشوي

ديك رومي متبل ومشوي على الفحم

وجبات المحاشي والأرز

الأرز البرياني

الكبسة

محشي ورق العنب

محشي الملفوف

محشي الباذنجان

محشي الفلفل

برغل مطبوخ

فريكة

مقلوبة باذنجان باللحم والدجاج

الوجبات البحرية

وجبات سمك الدينيز

السمك المشوي

السمك في الفرن بالصوص الأحمر

مرق السمك بالزعفران

المقبلات والسلطات

سلطة خضراء بالطماطم والخس

طحينة

حمص

سلطة بالزعتر

سطلة خضار مشكل بالبازلاء والجزر

الحمص التركي بالصنوبر

سلطة الزيتون

حمص بالبسطرمة

الشوربات

شوربة مرق الدجاج

شوربة مرق اللحم

شوربة السي فود

شوربة عدس

شورية كريمة الفطر

لبنة

شوربة الكبة مع اللبن

شوربة اليقطين

المعجنات

لحم بالعجين

الفطير بالزبد

السمبوسك

خبز بالفلفل

كبة مقلية

الحلوى

كيكة التمر

كيكة البرتقال

عصيدة بالزعفران

آيس كريم

كنافة محشوة

كنافة سادة

ماغنوليا الفراولة

ماغنوليا الأوريو

القطايف

الكنافة بالجبن

كعك الكوملاك

حلوى مشكل

القرع العسلي بالكراميل

كريم كراميل

كازان ديبي أو مهلبية تركية

كراهان تاتليسي

قطايف الخبز بالقشطة

المشروبات

الكركدية البارد والسخن

البوزرا

السحلب

الشاي التركي

عصير اللفت

أسعار مطعم زنوب بورصة

مطعم زنوب بورصة من أفضل المطاعم الموجودة في بورصة والتي تقدم وجبات مختلفة من الأطعمة تكاد تشمل جميع أنواع الأطعمة التركية، وعلى الرغم من أن مطعم زنوب على قدر كبير من الجودة والدقة والكفاءة في إعداد الطعام والتفنن في طريقة إلا أنه يحرص على أن يكون أسعاره في متناول الجميع بجميع طبقات المجتمع.

تتراوح الأسعار في مطعم زنوب بورصة بين 10 ليرات إلى 125 ليرة حسب الطبق المطلوب، ولكنه مع ذلك فإن جميع الطبقات وجميع الوجبات تقدم على نفس درجة الجودة ولا يوجد اختلاف بينهم، فقط الاختلاف في المكونات وهذا ما يصنع فارق السعر، لذلك إذا كنت من الطبقة الغنية أو الطبقة المتوسطة أو غيرها يمكنك تناول الطعام في مطعم زنوب بورصة.

مواعيد عمل مطعم زنوب بورصة

مطعم زنوب بورصة يعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا، ولا يغلق أبوباه إلا في يوم العطلة الرسمية له وهو يوم الإثنين.

موقع مطعم زنوب بورصة ووسائل التواصل

مطعم زنوب بورصة من المطاعم التي تحرص على تقديم أفضل خدمة للزائرين، لذلك قاموا بتخصيص رقم هاتف لتقديم الشكاوي أو الاقتراحات أو حتى للتواصل معهم لمعرفة أي من أنواع الطعام التي تفضلونها إن كانت متوفرة أم لا، وهذا على النحو التالي:

عنوان المطعم: blok 76, 1/15, Eker Meydanı Avm A, 16040 Nilüfer/Bursa, Türkiye.

blok 76, 1/15, Eker Meydanı Avm A, 16040 Nilüfer/Bursa, Türkiye. رقم الهاتف: 902244532716+

تقييمات زوار مطعم زنوب بورصة

نظرًا لزيادة عدد الزائرين يوميًا لمطعم زنوب بورصة فقد استطعنا الحصول على عدد كبير من تقييمات وآراء العملاء، وأردنا أن ننقلها لكم:

فمنهم من قال ان المطعم من افضل المطاعم التي قام بزيارتها في حياة فهم على درجة كبيرة من الزوق وحسن استقبال العميل.

قال آخر أن المطعم يتميز بديكوراته الهادئة والشاعرية والتي تناسب أي زوجين في مقتبل العمر.

ومنهم من قال أن المطعم يقدم وجبات شهبة للغاية فقد استمتعت بطعم اللحم المشوي على الفحم مع الكبسة ويحرصون على تقديم المقبلات مع جميع الوجبات.

يقول أحد الزوار أن مطعم زنوب بورصة في متناول الجميع وهذا ما يميزه عن غيره من المطاعم فلقد استطلع هذا المكان أن يحقق المعادلة الصعبة بين جودة الخدمة المقدمة والمنتج المستخدم مع السعر المتميز، لذلك فأنا أرشحه لكل من يريد الاستمتاع بالطعم التركي الأصيل.

معالم سياحية قريبة من مطعم زنوب بورصة

مطعم زنوب من المطاعم التي تقع في مكان مميز جدًا في بورصة بتركيا، كما يحيط بها بعض من المعالم التاريخية الهامة التي تجذب عدد كبير جدًا من السياح والتي جعلت من مدينة بورصة مكان مميز جدًا ومعلم من أهم معالم تركية السياحية، ومن أبرز هذه المعالم ما يلي:

1- الشجرة التاريخية المعمرة

من أبرز المعالم التي تقع بالقرب من مطعم زنوب في بورصة الشجرة التاريخية المعمرة والتي يبلغ عمرها 610 عامًا، وطولها 38 متر وتقع على محيط 10 أمتار تقريبًا، وتمتد أغصانها إلى مسافة 920 متر مربع،

2- الوادي الأخضر بورصة

من أشهر المعالم السياحية المتواجدة في بورصة أيضًا هو الوادي الأخضر والذي يضم مساحات كبيرة من الأراضي الخضراء ويضم عدد كبير من الشلالات الطبيعية، ويزوره عدد كبير جدًا يوميًا من داخل المدينة وخارجها، ويعد مزار سياحي هام في تركيا.

3- تلفريك بورصة

التلفريك من الأشياء المنتشرة حول العالم في بلدان كثيرة، ولكنه في بورصة مختلف حيث ستشاهد أجمل المناظر الطبيعية وأجمل الشواطئ التركية وتستمتع بالسماء الصافية.

في النهاية وبعد ان ذكرنا كل ما يخص مطعم زنوب بورصة، لم تبق الآن سوى أن تقوم بتجربة المطعم بنفسك وتحكم عليه، فإنها ستكون تجربة رائعة حقًا وشيكون قرار صائب، ونتمنى لك رحلة سعيدة ووجبة شهية.