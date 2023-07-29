أفضل مطعم عربي في اوردو ينصح بزيارته

مدينة اوردو من أجمل المدن التركية ومن أهم الوجهات السياحية في تركيا فهي تضم العديد من المعالم السياحية والترفيهية المهمة التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بها، فهي تضم العديد من الحدائق والغابات ومراكز التسوق بالإضافة إلى العديد من المقاهي والمطاعم العريقة التي تقدم أشهى المأكولات والأطباق العالمية، واليوم سننفرد معًا بأهم المطاعم الموجودة هناك وبالأخص سنتعرف على العربية منها، فإن كنت متشوقًا إلى الطعام العربي وتريد تجربته في تركيا؛ فتابع معنا لنتعرف معًا على أفضل مطعم عربي في اوردو لتناول أشهى المأكولات العربية بطابع تركي.

أفضل مطعم عربي في اوردو

تتمتع مدينة اوردو بانتشار عدد كبير من المطاعم المميزة التي تقع بالقرب من أهم المعالم السياحية في المدينة وتتميز بإطلالات ساحرة على شاطئ البحر، تعرف معنا من خلال السطور القادمة على أفضل مطعم عربي في اوردو وذلك بحسب تقييمات السياح وتجاربهم.

1- مطعم أكتاشلر

من أفضل المطاعم العربية في اوردو وفي الشمال التركي ككل، يتمتع المطعم بموقع حيوي ومميز من حيث التصميم والإطلالة على الشاطئ، ويتميز المطعم بتقديم أشهى المأكولات والأطباق الرئيسية مثل المشاوي ولحم الضأن واللحم بالعجين والعديد من الأطباق النباتية والسلطات. ويوفر المطعم جلسات واسعة وكبيرة في الداخل والخارج تناسب وترضي جميع الأذواق، والمطعم بشكل عام ممتاز وأسعاره مناسبة.

معلومات حول مطعم أكتاشلر

الموقع الجغرافي: اذا رغبت في الوصول إلى موقع المطعم عبر خرائط غوغل من خلال الرابط التالي.

اذا رغبت في الوصول إلى موقع المطعم عبر خرائط غوغل من خلال الرابط التالي. الموقع الإلكتروني: اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 904522340666+.

904522340666+. ساعات العمل: يعمل المطعم يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

2- مطعم الكابتن الصياد Kaptan Balıkçılık

مطعم الكابتن الصياد هو أفضل مطعم في اوردو يقدم المأكولات البحرية بطريقة مبدعة، فهو عنوان للجودة والأسماك الطازجة، إلى جانب العديد من المأكولات الشرقية والخضار المشوية والحلويات اللذيذة، ويمتاز المطعم بديكوره العصري والأنيق، ويوفر المطعم جلسات واسعة جميلة وهادئة كما يمكنك طلب الطعام عن طريق الهاتف، ويمتاز المطعم بخدماته السريعة ورخص أسعاره فهو مكان مثالي لقضاء أمتع اللحظات برفقة العائلة والأصدقاء، فينصح بزيارته في القريب العاجل.

معلومات حول مطعم الكابتن الصياد

الموقع الجغرافي: يمكنك تتبع موقع المطعم عبر خرائط غوغل من هنا.

يمكنك تتبع موقع المطعم عبر خرائط غوغل من هنا. رقم الهاتف: ‏ ‏‪+90 505 501 82 90‬‏.

‏‪+90 505 501 82 90‬‏. ساعات العمل: من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساء كل أيام الأسبوع.

3- مطعم كوكوك إيف Küçük Ev Restoran

أفضل مطعم عربي في اوردو في تقديم المأكولات الشرقية العريقة مثل المشاوي بكافة أنواعها إلى جانب أصناف متعددة من المأكولات البحرية والسلطات والأطباق النباتية الطازجة، ويمتاز بديكور بسيط وهادئ حيث يمكنك الاستمتاع بأشهى وألذ الأطباق مع أصوات الأمواج في حديقته الرائعة، بالإضافة إلى وجود طاقم عمل لطيف ومتعاون يلبي احتياجات الزبائن من دون أي تأخير، ولكن ما يعيب هذا المطعم هو أن أسعاره مرتفعة نوعا ما مقارنة بأي مطعم عربي في اوردو بحسب تعليقات أغلب الزوار.

معلومات حول مطعم كوكوك إيف

الموقع الجغرافي: اذا رغبت في الحصول على معلومات أكثر اضغط هنا.

اذا رغبت في الحصول على معلومات أكثر اضغط هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: ‏ ‏‪+90 532 478 06 01‬‏.

‏‪+90 532 478 06 01‬‏. ساعات العمل: من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً طيلة أيام الأسبوع.

4- مطعم وحلويات هونر Hüner

عندما يكون الحديث عن أفضل مطاعم عربية في اوردو لا بد لنا من ذكر مطعم هونر، أحد أشهر المطاعم العربية في المدينة من حيث موقعه ونظافته وحسن استقباله فهو يلقى رضى واستحسان كل الزوار، يضم المطعم قائمة طعام غنية فهو يتميز بتقديم تشكيلة متنوعة من الحلويات التركية اللذيذة إلى جانب العديد من الأطباق الرئيسية، ويتميز المطعم بديكوره الأنيق وطاقم عمله اللطيف، ويوفر جلسات داخلية وخارجية في الهواء الطلق فيمكنك قضاء أمتع الأوقات برفقة الأهل والعائلة.

معلومات حول مطعم وحلويات هونر

الموقع الجغرافي: لتتبع موقع المطعم على خرائط غوغل اضغط هنا.

لتتبع موقع المطعم على خرائط غوغل اضغط هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

اضغط هنا. ساعات العمل: من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً طيلة أيام الأسبوع.

5- مطعم موستيسنا كباب Mustesna Kebap

يشتهر مطعم موستيسنا كباب بتقديم مجموعة من الأطباق الشرقية المعروفة جدا مثل المشاوي والكبة والعيش باللحم واللحم بالعجين إلى جانب شوربة العدس التي يبدع في تحضيرها، فهو أفضل عنوان لخيارات اللحم في اوردو، ويكون المكان مزدحم في أغلب الأوقات وهذا إن دل على شيء فهو يدل على جودة خدماته وطعامه الشهي الذي يدفعك لتكرار الزيارة أكثر من مرة، فيتوجب عليك زيارة المطعم وتذوق أشهى المأكولات فهو مكان جميل للقاء مع العائلة والأصدقاء.

معلومات حول مطعم موستيسنا كباب

الموقع الجغرافي: للوصول إلى موقع المطعم عبر خرائط غوغل اضغط هنا.

للوصول إلى موقع المطعم عبر خرائط غوغل اضغط هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

الإلكتروني اضغط هنا. رقم الهاتف: ‏‏‪ +90 452 888 00 41‬‏.

+90 452 888 00 41‬‏. ساعات العمل: كل أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء كل أيام الأسبوع.

6- مطعم أكتاسلار بايد Aktaslar Pide

يمكنك قضاء أمتع الأوقات في مطعم أكتاسلار بايد، فهو يمتلك الكثير من المميزات التي جعلته من أفضل وجهات السياحة في اوردو حيث أنه يقدم أشهى وألذ المأكولات الشرقية مثل الشاورما العربية والمعجنات والمشاوي وكافة أطباق الأرز والكبة والكفتة والحمص بالإضافة إلى قائمة غنية بالمقبلات الباردة والساخنة واليالنجي، فضلا على أنه يتميز بديكور عصري وأنيق يجذب أنظار السياح من مختلف أنحاء العالم، فهو يوفر جلسات خارجية بإطلالة رائعة على البحر، ومن الجدير بالذكر أن المطعم يدخل ضمن تصنيفات أجمل مطاعم عربية في اوردو ولكن أكثر ما يعيب هذا المطعم هو عدم وجود مواقف للسيارات بحسب تعليقات أغلب الزوار.

معلومات حول مطعم أكتاسلار بايد

الموقع الجغرافي: يمكنك الحصول على معلومات إضافية من هنا.

يمكنك الحصول على معلومات إضافية من هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: ‏‏‪ +90 452 214 15 46 ‬‏

+90 452 214 15 46 ساعات العمل: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً كل أيام الأسبوع.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي وضحنا من خلاله قائمة مختارة بدقة وعناية عن أفضل مطعم عربي في اوردو وذلك بحسب تصنيفات وتعليقات أغلب زوار المدينة نتمنى أن ينال إعجابكم.