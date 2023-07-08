منيو مطعم ففولي كارادينيز ازمير مع الأسعار والموقع

ماذا؟ أتقول إن هناك مطعم تركي توصينا باكتشافه! نعم عزيزي القارئ، فمطعم ففولي كارادينيز ازمير من أكثر المطاعم المميزة التي تتنوع فيها تقديم الأطباق التركية، وقد لاقى المطعم محبة واستحسانًا من قِبل زواره السياح وزواره المحليين أيضًا، وتعددت الأسباب وراء ذلك، وأولها إطلالته الفريدة على البحر الأسود، وقد تميز المطعم بجودته في الطعام والخدمات والمرافق المتعددة أيضًا، ويمكنك التعرف على كل التفاصيل التي تتعلق به من خلال متابعة الاطلاع على الفقرات التالية.

موقع مطعم ففولي كارادينيز في ازمير

إلى أين ستأخذك الحماسة وشغف التجربة إلا للتساؤل عن موقع مطعم ففولي كارادينيز في ازمير! يمكننا عزيزي القارئ أن ندلك على موقعه بكل سلاسة، فهو يقع في منطقة كارشياكا، ويمكن للزائر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل من هنا.

الأطباق التي يشتهر بها مطعم ففولي كارادينيز ازمير

في اللحظات الأولى التي ستدخل فيها مطعم ففولي كارادينيز ستشغلك لذة الإطلالة، وسحر الديكورات الجميلة المتناغمة مع إضاءات المطعم المميزة، وستملؤك الحيرة بشأن الاختيار بين الأطباق الكثيرة التي توجد على قائمة المطعم، لكننا سنساعدك في التعرف على أشهر الأطباق التي أحبها زوار المطعم وأثنوا عليها، كما سنذكر إليك مكونات هذه الأطباق؛ حتى تعرف مكونات ما سيشعرك باللذة، ومن أشهرها:

ميزير إكميغي: عبارة عن كيك تركي إسفنجي، تتميز باللون الأصفر، وسكرها مضبوط للغاية.

عبارة عن كيك تركي إسفنجي، تتميز باللون الأصفر، وسكرها مضبوط للغاية. كاريسيك بايد: الطبق عبارة عن مزيج من الأرز الأبيض، مع قطع اللحم المشوية والمزودة بالنكهات التركية.

الطبق عبارة عن مزيج من الأرز الأبيض، مع قطع اللحم المشوية والمزودة بالنكهات التركية. هامسي تافا: هو طبق يتكون من عدد من أسماك الهمسي التركية، والتي تم تزويدها بشرائح الليمون.

هو طبق يتكون من عدد من أسماك الهمسي التركية، والتي تم تزويدها بشرائح الليمون. الآش: مزيج من البرغل، والطماطم، والبصل، والفلفل الألوان، والبقدونس، ودبس الرمان، والنعناع المفروم.

مزيج من البرغل، والطماطم، والبصل، والفلفل الألوان، والبقدونس، ودبس الرمان، والنعناع المفروم. بطاطا الكومبير التركية: عبارة عن بطاطس مشوية مضاف إليها نكهات وخلطات تركية خاصة.

منيو مطعم ففولي كارادينيز في ازمير

مهما طلب الزوار من المطعم، فإن الأطباق التي يطلبونها تؤكل بالعين قبل الفم، ترى ما أنواع الأطباق التي توجد على منيو المطعم؟ لقد تنوعت هذه الأطباق بين المأكولات العضوية، والنباتية، والوجبات الخفيفة، إلى جانب الوجبات الصحية أيضًا، ويمكننا أن نسرد إليك بعضها في النقاط التالية:

وجبات الإفطار: البوريك، البيض مع السجق، السيميت التركي، العسل مع القشطة، الأجبان المتنوعة، البيض الأومليت، البطاطا.

البوريك، البيض مع السجق، السيميت التركي، العسل مع القشطة، الأجبان المتنوعة، البيض الأومليت، البطاطا. وجبات الغداء: البيتزا، السكوك، الأرز الأبيض، الأرز البسمتي، الدجاج، كرات اللحم.

البيتزا، السكوك، الأرز الأبيض، الأرز البسمتي، الدجاج، كرات اللحم. وجبات العشاء: الكومبير، البورك، لحماجون، جوزلمي، إسكندر كباب.

الكومبير، البورك، لحماجون، جوزلمي، إسكندر كباب. السلطات: سلطة الفول، سلطة الجبن، سلطة القاحل، سلطة الفجل، سلطة العدس مع النعناع والجبن الأبيض.

سلطة الفول، سلطة الجبن، سلطة القاحل، سلطة الفجل، سلطة العدس مع النعناع والجبن الأبيض. الحلويات: الحلقوم، البقلاوة التركية، الهريسة، القشطة التركية، الكنافة التركية، البسبوسة، حلوى إرمك.

الحلقوم، البقلاوة التركية، الهريسة، القشطة التركية، الكنافة التركية، البسبوسة، حلوى إرمك. المشروبات: تتنوع بين عصائر الفاكهة الطبيعية الطازجة، مثل الفراولة، والمانجو، والكوكتيل، وغيرهم، ومشروبات ساخنة مثل القهوة، والشاي الأسمر، والشاي الأخضر، والشاي المضاف إليه حليب، وأيضًا الإسبريسو، والنسكافيه، وغيرهم.

أسعار مطعم ففولي كارادينيز في ازمير

قد يخطر ببال أحدهم أن مطاعم ازمير أسعارها باهظة، نظرًا لأنها مدينة سياحية كبيرة تستقبل آلاف الزوار، لكن في مطعم ففولي كارادينيز ازمير ستناسبك أسعاره كثيرًا، فهي تتميز أنها متفاوتة حسب الوجبة التي سيطلبها الزائر، وأيضًا حسب عدد الأشخاص، ولكن يمكننا وضع الأسعار في نطاق التراوح، وبذلك فالأسعار في مطعم ففولي كارادينيز تتراوح بين ثمانية ليرة تركية إلى ربعمائة وثمانين ليرة تركية.

مواعيد عمل مطعم ففولي كارادينيز ازمير

إذا كنت عازمًا على زيارة مطعم ففولي كارادينيز، وتتساءل حول الأوقات المتاحة إليك لزيارته؛ فعليك أن تذهب إليه في أي يوم من أيام الأسبوع عدا يوم الاثنين، أما بالنسبة للتوقيت فالمطعم يعمل من بداية الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.

الخدمات في مطعم ففولي كارادينيز ازمير

قد عملت إدارة المطعم على توفير جلسات داخلية فيه، وقد تميزت بالديكورات العصرية والجميلة، حيث تم توفير الكراسي العالية فيه، ويوجد أيضًا جلسات خارجية للمطعم في الهواء الطلق، كما أتاح خدمة التوصيل إلى أي مكان، بالإضافة إلى توفيره لخدمة الطعام السفري، وهو يقبل دخول التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء، وهو مناسب للأطفال، ومناسب أيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وفر لهم مدخل صالح للكراسي المتحركة، وأماكن جلوس خاصة بهم.

تقييمات زوار مطعم ففولي كارادينيز ازمير

هل لا تزال في حاجة للاطمئنان أن مطعم ففولي كارادينيز بازمير مطعم تركي مميز؟ إذن لا يسعنا سوى مساعدتك في أن تطمئن بالاستدلال على تميزه من خلال تعليقات الزوار الذين قاموا بدخوله والاستمتاع بوجباته المميزة، ومن هذه التعليقات:

لقد استمتعتُ بتناول وجبة الميهاما مع عائلتي في سعادة، وقد تميز فريق العمل بالود والرقي والبشاشة.

المطعم جيد جدًا، قمتُ بتجربة زبدة الجوز المحلمة والساق، وقد كانت أروع وألذ وجبة إفطار قمت بتجربتها.

دعني أقول لك شيئًا مهمًا: لقد تميز المطعم بنكهات خرافية لا تصدق، وقد كانت أجواؤه رائعة.

إن أكثر ما أعجبني هي الجلسات الخارجية للمطعم، وإطلالته الفريدة على البحر الأسود.

المعالم السياحية القريبة من مطعم ففولي كارادينيز ازمير

عندما تطأ أقدامك وتتوغل في ازمير، إحدى مدن دولة تركيا فإنك لا تستطيع أن تكف عن الانتقال بين أماكن السياحة في ازمير ، وعند زيارتك لمطعم ففولي كارادينيز فإنك ستفتش عن الأماكن السياحية التي تقع على مسافة قريبة منه للاستمتاع بزيارتها، ومن أحد هذه الأماكن المميزة والشهيرة، هو فيلا بينيتي ازمير، وهي تقع على مسافة تصل إلى حوالي ثلاثة كيلو متر من المطعم.

عزيزي القارئ، إن أجمل ما يميز مطعم ففولي كارادينيز ازمير هي التعددية في الأطباق والخدمات، بالإضافة إلى حسن استقبال الموظفين لزوار المطعم؛ فلا تغفل عن زيارته وتجربته خلال رحلتك السياحية في ازمير، نتمنى لك رحلة سعيدة.