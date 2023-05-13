منيو مطعم كفتجي يوسف بورصة مع أوقات العمل وتقييمات الزوار

الكثير من المطاعم في مدينة بورصة بتركيا ولكن مطعم كفتجي يوسف بورصة هو واحد من أشهر المطاعم في مدينة بورصة التركية الذي نجح في كسب ثقة الزوار إليه بما يتميز به من خدمة جيدة وأطباق متنوعة وشهية من اللحوم الطازجة التي يتم تحضيرها بطرق مميزة وبجودة عالية، فيعمل لدى المطعم مجموعة متخصصة من الطُهاة المحترفين الحريصين على أن ينال الطعام دائماً استحسان من الجميع ليكون لديهم الرغبة في تكرار التجربة مرات كثيرة أخرى، فيستخدمون نكهات مبتكرة لتقديم أطباق تركية وأطباق أخرى عالمية من مُختلف الدول مع الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة لجميع الفئات.

الاطباق التي يشتهر بها مطعم كفتجي يوسف بورصة

لا شك أن لكل مطعم أطباق يتميز بطرق تحضيرها تجعلها مُحببة لدى الزوار لتكون الأشهر والأكثر طلباً لديه، وعند الحديث عن أفضل مطاعم في بورصة تركيا فإن أكثر الأطباق الرئيسية التي يتفنن الطُهاة في تقديمها بطريقة مبتكرة وشهية هي الكفتة المشوية التركية التي يُجمع الزوار على روعة مذاقها وينصحون بتجربتها.

كما يُبدع أيضاً الطُهاة داخل مطعم كفتجي يوسف في بورصة في تحضير أطباق متنوعة من المقبلات والشوربات والسلطات التي لا حصر لها، بالإضافة كذلك إلى الحلويات التركية والشاي التركي كأحد المشروبات الأكثر شهرة والتي يلقى طلباً كبيراً من الزوار المحليين والسائحين بالإضافة إلى وجبات الإفطار الشهية والمتنوعة.

منيو مطعم كفتجي يوسف بورصة

تمتلئ قائمة الطعام الخاصة بأحد افضل مطاعم إفطار في بورصة بأطباق مختلفة ومتنوعة رئيسية وأخرى جانبية مع مجموعة مميزة من الحلويات والمشروبات لتُلبي جميع رغبات الزائرين، واليوم حرصنا على أن نتعرف عليها معاً في هذه الفقرة وهي:

1. قائمة اللحوم المشوية:

كرات اللحم.

سجق.

شرائح لحم بقري.

مشاوي مشكل.

أسياخ لحم غنم.

شريط لحم العجل.

شرائح لحم الضأن.

كلاوي.

شيش دجاج.

عرقوب دجاج.

مشكل دجاج.

أجنحة دجاج.

دجاج كارك.

دجاج مشوي.

2. قائمة الإفطار:

بيض مع نقانق.

بيض مقلي.

مختلط مينمين.

محمص مطبوخ.

كرات لحم تركية محشية.

بيض مسلوق.

نوتيلا.

عسل.

سلايدر رول.

زبدة.

جبنة بيضاء.

سلطة الفول.

شرائح الجبن كاملة الدسم.

جبن متبل كامل الدسم.

زيتون أسود.

زيتون أخضر.

زيتون أسود مع طماطم مجففة.

صوص البافلو.

مخلل طماطم وخيار وفلفل.

صوص حار.

زبادي.

الكبة.

لحم مفروم تركي.

3. مُقبلات:

كبة محشية.

حلقات البصل المقرمشة.

أصابع البطاطس المقرمشة.

سلطة الخضروات.

4. مخبوزات:

خبز برجر.

خبز فينو.

شرائح التوست.

5. شوربات:

مرق نخاع العظام.

عدس.

مرق اللحم.

6. حلويات:

بودنغ الخبز.

فطائر.

تيراميسو.

أيس كريم.

كعكة الكاكاو بالبندق.

الكستناء مع القشطة والطحينية.

7. مشروبات:

عيران.

كولا.

فحم الكوك.

مياه معدنية.

8. سندوتشات:

برجر سنجل ودبل.

كرات لحم.

سجق.

كفتة.

موقع مطعم كفتجي يوسف بورصة

نظراً للنجاح الكبير الذي حققه مطعم كفتجي يوسف بورصة يتواجد له فروع كثيرة ومتفرقة يبلغ عددها 13 فرع في بورصة، 8 أفرع في اسطنبول، 5 أفرع في الجانب الأسيوي من اسطنبول، 3 أفرع في الجانب الأوروبي، مطعم واحد في بيلكدوزو، وأخيراً مطعم في باشاك، لم يأتي افتتاح كل هذه الأفرع من فراغ بل أن هذا بالتأكيد هو نتاج السعي الدائم من قِبل جميع العاملين على استخدام طرق الطهي المبتكرة للطعام واستخدام النكهات والتتبيلات الشهية التي تميز الطعم وتجعل جميع الزائرين يُداومون على زيارته.

مواعيد عمل مطعم كفتجي يوسف بورصة

يفتح هذا المطعم أبوابه للزائرين بشكل يومي ابتداءً من الساعة السابعة والنصف صباحاً ليكون على استعداد لتقديم وجبات الإفطار الشهية للجميع حتى الثانية عشر ظهراً، ويتم بعد ذلك إعداد وجبات الغداء على أن تنتهي ساعات العمل يومياً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

تقييمات زوار مطعم كفتجي يوسف بورصة

لعلها من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثيرين قبل القيام بزيارة أحد المطاعم لأول مرة هي معرفة الآراء حوله من زائرين سابقين، لذلك حرصنا اليوم على أن نُطلعكم على أهم تلك الآراء والتقييمات التي وجدنا إجماع وتصديق عليها من قِبل أعداد كبيرة من الزائرين والتي تعكس الأسباب المتعددة لنجاح المطعم، ومن تلك التقييمات نذكر الآتي:

أشاد الجميع بأن اسعار مطعم كفتجي يوسف بورصة متوسطة وفي متناول الجميع.

كما أشاروا أيضاً لأن مكان المطعم ممتاز ويسهل الوصول إليه.

ومن الأمور الهامة التي أجمع عليها زائري مطعم كفتجي يوسف بورصة الاهتمام بالنظافة.

من أكثر ما يميز المطعم سرعة تحضير الأطباق والطلبات.

يمتاز العاملين داخل المطعم بالمعاملة الطيبة، كما أن أعدادهم كثيرة فهم يتسابقون في تلبية طلبات جميع الزائرين.

من الأمور التي أعجبت الجميع ما يقدمه المطعم من مشروب ضيافة مجاني وهو فنجان من الشاي.

ومما تحدث عنه جميع الزائرين أن المطعم يعتبر ذو مساحة كبيرة مما يشعرهم بالراحة بسبب عدم وجود أي تزاحم.

عند تجربة شراء اللحوم والمنتجات الخاصة بالمطعم دون طهي ستكون تجربة رائعة، فجميع المنتجات تأتي من الزارع الخاصة بهم مما يضمن أنها ذات جودة عالية.

معالم سياحية قريبة من مطعم كفتجي يوسف بورصة

نظراً لأن موقع مطعم كفتجي يوسف بورصة يعتبر من المواقع المميزة فإنه يوجد بالقرب من عدة معالم سياحية يهتم الجميع بالذهاب إليها عند زيارة المدينة، ومن تلك المعالم:

1. كولتور بارك - ريسات حديقة أويال الثقافية:

من أحد أبرز الحدائق التي تتواجد في مدينة بورصة بالقرب من المطعم وتشهد إقبالاً كبيراً من جميع الأعمار لاحتوائها على ملاهي كبيرة للأطفال، بالإضافة إلى البحيرة الصغيرة التي تقع في وسط الحديقة وتزينها، كما يتواجد بها خدمات مختلفة كقاعات مخصصة لإقامة المناسبات والأفراح، وكذلك نجد بداخلها كافيهات ومطاعم مميزة، هذا بجانب المسجد وموقف السيارات.

2. أكواريوم إسطنبول:

من أكبر حدائق الحيوانات المائية على مستوى الشرق الأوسط وتتواجد بالقرب من مطعم كفتجي يوسف في بورصة، فلقد بُنيت على مساحة كبيرة لتضم أكبر عدد من المخلوقات البحرية النادرة مثل سمك المهرج، أسماك القرش الليمونية، أسماك الضاري الحمراء، أسماك الحفش الروسي، بالإضافة أيضاً بغابة تضم أشجار وحيوانات من الأمازون.

3. سوق مصر:

وهو من أفضل وأبرز الأسواق الشعبية التي تضم مجموعة كبيرة من المحلات التي تبيع بضائع متنوعة منها التوابل، الأطعمة، المنسوجات، العطور، المكسرات، الشاي، القهوة، الاكسسوارات اليدوية، منتجات الخزف، الذهب، ومن الحدير بالذكر أن دخول السوق لا تتطلب دفع أي رسوم.

وفي الختام بعد أن تعرفنا معاً على منيو مطعم كفتجي يوسف بورصة، وأهم الأطباق التي يشتهر بها، والأفرع الخاصة به، مع معرفة مواعيد العمل وأبرز تقييمات الزوار للمطعم وكذلك أهم المعالم السياحة المتواجدة بالقرب منه نرى أن زيارته حقاً تستحق التجربة.