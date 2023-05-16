أفضل 5 أنشطة ترفيهية في مغارة اويلات بورصة

إذا كنت تبحث عن واحد من أبرز العجائب الطبيعية في العالم فإن مغارة اويلات بورصة هي وجهتك، فعندما تراها ستصاب بالدهشة من روعة المكان الذي قد تم تكونه نتيجة زلزال كبير للغاية، كما سيبهرك تصميمه الداخلي حيث يمتد في عمق الجبل مسافة 655 متر، ويتكون من الأحجار الجيرية المصقولة وصواعد وهوابط ستخطف بصرك على الفور وتجعلك تلتفت حولك لكي تستكشف جمال الطبيعة.

الأنشطة الترفيهية في مغارة اويلات بورصة

تصنف مغارة اويلات بورصة التي تقع في انجول بأنها ثالث أكبر مغارة في تركيا من حيث المساحة، حيث يبلغ طولها حوالي 720 متر وارتفاعها حوالي 93 متر، وهي تعد من أجمل أماكن سياحية في بورصة الذي يقبل على زيارته السياح من كل صوب وجهة ويمارسوا تلك الأنشطة.

1. التجول في المغارة

من أجمل كنوز تركيا التي لا يلتفت لها الكثير من السياح، فإذا قمت بزيارته ستندهش من الجمال والإبداع الطبيعي ويوجد به 146 درجة لتسهيل مرور الزائرين وحتى لا يتعثروا خلال التجول داخلها.

2. التقاط الصور التذكارية

ستشعر بالكثير من المتعة عندما تستكشف مغارة اويلات، وبالتأكيد يمكنك أن توثق تلك اللحظات المميزة وتقوم بالتقاط مجموعة مميزة من الصور التذكارية في المغارة لكي تكون ذكرى مميزة بالنسبة لك.

3. الاستمتاع بزيارته صيفًا وشتاءً

تعد زيارة مغارة اويلات بورصة تركيا وجهة ممتازة للسياحة طوال العام بسبب اعتدال الحرارة بداخلها؛ وذلك لأن الصخور تعزل الحرارة والبرودة فتصل درجة الحراة بداخله إلى 18 درجة والرطوبة 90 بالمئة.

4. الاستمتاع بجمال الكهف الطبيعي والإضاءات المبهرة

الإضاءات الداخلية الموجودة بالكهف تسهم بشكل كبير في إضافة جو من الهدوء والراحة، وتلك الأضواء الملونة والموزعة في المغارة بعناية تزيدها جمالاً.

5. الاسترخاء والاستجمام في المنطقة المحيطة بالمغارة

أثناء جولتك السياحية في مغارة اويلات في بورصة تركيا لا تنسى زيارة شلال اويلات ومشاهدة المساحات الخضراء التي تحيط بالمكان من كل الجوانب، فإذا كنت من عشاق الطبيعة فإن هذه الرحلة ستكون رحلة مميزة بالنسبة لك.

المطاعم القريبة من مغارة اويلات بورصة

يقع بالقرب من مغارة اويلات بورصة الكثير من المطاعم التي تقدم أكلات محلية وعالمية لكي تتيح الفرصة لقاصدي السياحة في بورصة تجربة أطعمة جديدة، وتتميز تلك المطاعم بديكورات رائعة وخدمة ممتازة، ومنها ما يلي:

Misi Karşıyaka.

Şeker Baba Kuzu Çevirm.

Harran Kebap.

Isot Turkish Pizza.

Kayabaşı Cafe.

Sultan Ocakbaşı.

Minnoş Dükkan Kırtasiye.

Met'n Usta çağ Kebap.

Freuze Café Eatery

الفنادق القريبة من مغارة اويلات بورصة

يقع بالقرب من مغارة اويلات الكثير من الفنادق الراقية؛ وذلك لأن هذه المنطقة تحتضن الكثير من المعالم السياحية ومن الطبيعي أن تكون هذه المنطقة محط إقبال الكثير من الأشخاص للإقامة بها خلال رحلتهم، سنذكر لكم من خلال السطور القادمة أفضل وأقرب الفنادق القريبة من مغارة اويلات، مثل:

Marigold Termal Spa Hotel Bursa: حيث يقع على بعد 6 كم من مغارة اويلات.

حيث يقع على بعد 6 كم من مغارة اويلات. Gold Majesty Hotel: الذي يقع على بعد 8 كم من مغارة اويلات.

الذي يقع على بعد 8 كم من مغارة اويلات. Sheraton Bursa Hotel: الذي يقع على بعد 2 كم من مغارة اويلات.

الذي يقع على بعد 2 كم من مغارة اويلات. Aloft Bursa Hotel: الذي يقع على بعد 9 كم من مغارة اويلات.

الذي يقع على بعد 9 كم من مغارة اويلات. Ramada By Wyndham Bursa Nilufer: الذي يقع على بعد 2 كم من مغارة اويلات.

الذي يقع على بعد 2 كم من مغارة اويلات. Marigold Termal& Spa Hotel Bursa: الذي يقع على بعد 6 كم من مغارة اويلات.

مواعيد العمل في مغارة اويلات بورصة ورسوم الدخول

خطط لرحلة عائلية واذهب مع عائلتك أو أصدقاءك إلى مغارة اويلات بورصة واستكشف هذه المغارة العملاقة التي تحتوي على العديد من التشكيلات الصخرية الضخمة، وبالنسبة لمواعيد الدخول فإنها تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين والسياح يوميًا من الساعة 8.00ص _ 9.00م، وتبلغ رسوم الدخول 7.5 ليرة تركية،

عنوان مغارة اويلات بورصة

تقع هذه المغارة في حي حلمية، شارع اويلات، انيجول، بورصة، تركيا، كما يمكنك استقلال الحافلات المتوجهة إلى الكهف والتي تبعد حوالي 15 كم من İnegöl.

يجب الحرص أثناء التجول بداخل مغارة اويلات بورصة أثناء التجول حتى لا تصطدم رأسك؛ وذلك بسبب كثرة الصواعد والهوابط، ويمكنك أن تأخذ بعض الراحة والجلوس في المقهى المتواجد أمام الكهف وتناول فنجان من الشاي أو القهوة.