أفضل 10 مقاهي ليلية في اسطنبول تستحق الزيارة

تعد اسطنبول مدينة سياحية مهمة يقصدها الكثير من السياح لما تتميز به من موقعها ومعالمها الأثرية ومناخها المناسب للزوار، وتكثر فيها المقاهي التي يقصدها الناس للراحة وللاسترخاء حيث تتميز بإطلالتها وسحر المكان الذي يجلس فيه الزوار، إضافة إلى الخدمة المميزة التي تقوم على راحة الزبون وتوفير متطلباته بكل حب، سنتحدث في هذا المقال عن أجمل مقاهي ليلية في اسطنبول يمكنك الذهاب إليها، فسنتعرف على اسم كل مقهى وعنوانه بالتفصيل والخدمات المقدمة فيه بالإضافة إلى مميزات كل مقهى على حدى، فتابع معنا.

أفضل مقاهي ليلية في اسطنبول

يوجد مقاهي ليلية في اسطنبول عديدة ولكن أي المقاهي يتناسب معك ويتناسب مع ذوقك؟ هذا ما ستعرفه وتحدده بنفسك بعد اطلاعك على السطور التالية:

1. مطعم وكافيه حصن علا

كافيه حصن علا يعد من أحلى مقاهي ليلية في اسطنبول إذ يقع على جبل مما يجعل الاطلالة عالمية مريحة للقلب والعقل ويتم تقديم الوجبات المناسبة للكل حتى النباتين لهم حيز في الطباق المقدمة كما يوجد ساعات تخفيض على المشروبات والمأكولات، يتم تلبية الطلبات حتى ساعات متأخرة من الليل بحيث تستطيع تناول ما تريد باي وقت، ونستطيع أن نسميه مقهى من مقاهي ليالي اسطنبول الجميل نظرا لجمال المكان وسحر الطبيعة فيه.

معلومات عن مطعم وكافيه حصن علا

الموقع: Demirtaş, Süleymaniye, Fetva Yokuşu Nazır, izzet sokak No:2, 34134 Fatih/İstanbul.

Demirtaş, Süleymaniye, Fetva Yokuşu Nazır, izzet sokak No:2, 34134 Fatih/İstanbul. رقم الهاتف: ‎+90 212 511 66 88

‎+90 212 511 66 88 مواعيد العمل: يفتح يوميا من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 صباحا.

2. مقهى بلتاش جسر البسفور

من أجمل كافيهات اسطنبول على البحر المعروفة بإطلالتها الساحرة حيث تطل على جسر البوسفور ونظرا لمواصفاته نراه مزدحما بالناس حيث يقوم أغلبية الناس بارتياده ،ويتميز بتقديم القهوة التركية المشهورة والشاي التركي اللذيذ إضافة الى أكلة الكومبر الشهيرة والحلوى والآيس كريم اللذيذ، ونرى أيضا أن العاملين في المطعم حريصين على راحة الزبون وهم متقيدين بشروط النظافة لذلك يتهافت الزائرين إليه بكثرة طمعا بحسن الاستقبال وحسن المنظر وخدمته الظريفة، وهو أفضل مقهي ليلي في اسطنبول.

معلومات عن مقهى بلتاش جسر البسفور

الموقع: Ortaköy Mecidiye Köprüsü Sk. No:1, 34347 Beşiktaş/İstanbul.

Ortaköy Mecidiye Köprüsü Sk. No:1, 34347 Beşiktaş/İstanbul. رقم الهاتف: ‎+90 212 259 07 32

‎+90 212 259 07 32 مواعيد العمل: يفتح المقهى كل يوم من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 2:00 صباحا.

3. أوبا بارك كافيه

بمنتهى الحب يتسارع الناس إلى هذا المقهى رغبة بقضاء وقت مميز وتناول طعام هني ،فهو واحد من أشهر كافيهات في اسطنبول يتميز بموقعه المطل على البوسفور مباشرة وداخل صالة كبيرة جدا صممت بشكل انيق ويوجد به تراس لعشاق الشيشة والمناظر الجميلة، ويتم تقديم الأطباق المتنوعة واللذيذة إضافة لكثير من المشروبات الساخنة والباردة والحلويات ،أسعاره مقبولة وراحة الزبون تأتي من أولويات المطعم وهو مقهى ليلي من مقاهي ليلية في اسطنبول.

معلومات عن أوبا بارك كافيه

الموقع: Rumeli Hisarı, Balta Limanı Hisar Cd. No:48, 34470 Sarıyer/İstanbul.

Rumeli Hisarı, Balta Limanı Hisar Cd. No:48, 34470 Sarıyer/İstanbul. رقم الهاتف: ‎+90 212 276 86 86

‎+90 212 276 86 86 مواعيد العمل: يفتح يوميا من الساعة 6:00 صباحا إلى 2:00 صباحا.

4. İkiyaka İstanbul Cafe

يعد من أفضل مقاهي ليلية في اسطنبول فإطلالته الساحرة على البحر تجعله مقصدا لكثير من الناس حيث يرافقك الشعور بالعذوبة والاسترخاء حيث أنه يقع في سكودار على ضفاف البوسفور، إنه اختيار مناسب للعائلات وللأجواء الراقية ويتميز بأسعار مميزة وسرعته في تلبيه طلبات الزبائن حيث يتم تقديم الطعام الشهي والمشروبات الساخنة والباردة إضافة إلى العصائر والكوكتيلات والقهوة اللذيذة.

معلومات عن İkiyaka İstanbul Cafe

الموقع: Aziz Mahmut Hüdayi, Mahallesi, Üsküdar Harem Sahil Yolu No:12, 34672 Üsküdar/İstanbul.

Aziz Mahmut Hüdayi, Mahallesi, Üsküdar Harem Sahil Yolu No:12, 34672 Üsküdar/İstanbul. رقم الهاتف: ‎+90 553 972 74 53

‎+90 553 972 74 53 مواعيد العمل: يفتح الكافيه يوميا من الساعة 8:00 صباحا إلى 2:30 صباحا.

5. Dervis Cafe & Restaurant

إذا كنت من عشاق الطبيعة الخضراء والهدوء والطرب العذب توجه إلى هذا المقهى وهو من مقاهي ليلية في اسطنبول حيث يتم تقديم وجبات الطعام المتنوعة والمشروبات المميزة ولو كان الوقت متأخر ،موقعه بجانب السلطان احمد ويتم عرض رقصة الدراويش والعزف المريح للأعصاب ،يقصده الكثير طمعا بأسعاره المميزة وخدمته السريعة إضافة الى تميز المرطبات والمشروبات والشيشة المتواجدة فيه وهو أفضل كافيه ليلي في اسطنبول.

معلومات عن Dervis Cafe & Restaurant

الموقع: Sultanahmet Mah ،Kabasakal Cd. No:1 D:2, 34122 Fatih/İstanbul.

Sultanahmet Mah ،Kabasakal Cd. No:1 D:2, 34122 Fatih/İstanbul. رقم الهاتف: ‎+90 212 516 15 15

‎+90 212 516 15 15 مواعيد العمل: يفتح يوميا من 8:00 صباحا إلى 2:00 صباحا.

6. Şara CAFE & NARGİLE

بعيدا عن الضوضاء وطلبا للهدوء والاسترخاء يقصد الزائرين هذا المقهى ،يعد من مقاهي ليلية في اسطنبول المخصص بتقديم الشيشة المميزة بنكهتها الرائعة بالإضافة الى عدد من المشروبات ذات النكهة المميزة حيث يتم تقديم القهوة التركية على الرمال والتي تتصف برائحتها الزكية كما يتم تقديم الليمون بالنعناع والشاي بنكهاته المختلفة والمميزة ،والذي يميز هذا المكان العاملين في المكان حيث يقدمون الطلبات بكل احترام ومحبة يجعلوك تتعلق بهذا المكان وهو من أروع كافيهات عربية في اسطنبول.

معلومات عن Şara CAFE & NARGİLE

الموقع: Tomtom, Eski Çiçekçi Sk. No:2, 34433 Beyoğlu/İstanbul.

Tomtom, Eski Çiçekçi Sk. No:2, 34433 Beyoğlu/İstanbul. رقم الهاتف: ‎+90 539 403 24 32

‎+90 539 403 24 32 مواعيد العمل: يفتح يوميا من الساعة 8:00 صباحا إلى 2:00 صباحا

7. Aloha Restaurant and Cafe

يلجأ الزائرين لقضاء الوقت الممتع في هذا المكان حيث يتم تقديم المشروبات المتنوعة كالقهوة التركية والشاي والكوكتيلات بأنواعها المختلفة التي ترضي جميع الأذواق ،وأيضا يتوفر أماكن للجلوس بالهواء الطلق لأجل الاسترخاء والهدوء ،ويتم تلبية طلبات الزبائن بمنتهى التهذيب حتى لو كان الوقت متأخرا حيث يتم تقديم الوجبات والمشروبات بناء على رغبة الزبون ،بالإضافة إلى الشيشة متوفرة وبمذاق يعجب الجميع ،كما أنه يوجد أماكن للكراسي المتحركة لتسهيل حركتهم وتلبية طلباتهم ويتم الدفع بكافة الوسائل نقدا أو ببطاقة الائتمان ليوفر راحة الزبون، ولمعرفة أفضل كافيهات ليلية في اسطنبول عليك زيارة هذا الكافيه.

معلومات عن Aloha Restaurant and Cafe

الموقع: Haseki Sultan, Turgut Özal Millet Cd No:21 D:2, 34096 Fatih/İstanbul.

Haseki Sultan, Turgut Özal Millet Cd No:21 D:2, 34096 Fatih/İstanbul. رقم الهاتف: ‎+90 501 260 11 11

‎+90 501 260 11 11 مواعيد العمل: يفتح يوميا من الساعة 10:00 صباحا إلى 2:00 صباحا.

8. Kadırga Cafe Restoran

التراث الشرقي والزخرفات الشرقية يستدعيك للجلوس في هذا المكان المميز وهو من مقاهي ليلية في اسطنبول.حيث يطغى جمال الشرق بأرجاء المقهى ،ويتم تقديم المشروبات المعتادة من شاي إلى عصائر طازجة بالإضافة الى القهوة التركية المميزة، وتعتبر أسعاره مقبولة ولا يستغلون السياح في دفع الفواتير ،هو مكان قريب للقلب تشعر أنك في منزلك ويلقى استحسان الكثير من الزائرين.

معلومات عن Kadırga Cafe Restoran

الموقع: Şehsuvar Bey, Kadırga Limanı Cd. No:64, 34126 Fatih/İstanbul.

Şehsuvar Bey, Kadırga Limanı Cd. No:64, 34126 Fatih/İstanbul. رقم الهاتف: ‎+90 530 221 54 12

‎+90 530 221 54 12 مواعيد لعمل: يفتح كل يوم من 8:00 صباحا إلى 2:00 صباحا.

9. Vatan Cafe

وهو من مقاهي ليلية في اسطنبول المتميز بسحر المكان المحاط فيه من طبيعة خضراء ومنعشة للقلب ،موجود في اشهر الشوارع باسطنبول شارع وطن، ويتم تلبية رغبات الزبائن ببالغ الاهتمام وتقديم المشروبات الساخنة والشيشة والآيس كريم اللذيذ وبعضا من الاطباق الغنية المتنوعة التي تناسب أذواق كافة الزائرين، ينصح بزيارته لتعدد مواصفاته الرائعة من حيث سحر المكان الى مذاق الطعام الشهي ونكهة الشيشة المميزة وهو أفضل مقهى في اسطنبول.

معلومات عن Vatan Cafe

الموقع: şehit Mehmet, Molla Gürani Vatan Cad, Çetinkaya Parkı No:2, 34093 Fatih/İstanbul.

şehit Mehmet, Molla Gürani Vatan Cad, Çetinkaya Parkı No:2, 34093 Fatih/İstanbul. رقم الهاتف: ‎+90 212 532 45 46

‎+90 212 532 45 46 مواعيد العمل: يفتح يوميا على مدار 24 ساعة.

10. الميرا كافيه Almira Cafe

الرغبة في تناول القهوة الصباحية والوجبات الخفيفة يحتاج لمقهى مثل مقهى ميرا حيث يتم تقديم الطعام لك وكأنك في منزلك بمزيد من اللطف والحب ،وهو مقهى من مقاهي ليلية في اسطنبول الجميلة يستوفي شروط النظافة التي يرغب بها جميع الزبائن ،يقع جانب المشفى مما يسهل لأهالي المرضى شراء وجباتهم ومشروباتهم بسرعة.

معلومات عن الميرا كافيه Almira Cafe

الموقع: Molla Gürani , Yekta Efendi Sk. No:1، 34093 Fatih/İstanbul.

Molla Gürani , Yekta Efendi Sk. No:1، 34093 Fatih/İstanbul. رقم الهاتف: ‎+90 554 690 61 53

‎+90 554 690 61 53 مواعيد العمل: يفتح كل يوم 24 ساعة.

وبهذا المقال حاولنا قدر المستطاع لفت نظركم حول مقاهي ليلية في اسطنبول الساحرة مناسبة لذوقكم الرفيع ،والغالبية من هذه المقاهي تميزت بجمال المكان الواقعة فيه من جهة وجمال الاطلالة البحرية من جهة ثانية حيث أن السياح يقومون بزيارة هذه المقاهي نظرا لجودتها ولسمعتها الحسنة في إرضاء الزبون سواء باللقمة الشهية أو مذاق القهوة التركية اللذيذة أو المعاملة الطيبة او الراحة النفسية.