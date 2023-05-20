أفضل مكاتب تأجير سيارات في بورصة مع اهم التفاصيل

تستقطب كل مدن تركيا سنويًا عدد كبير من السياح من حول العالم، لأنها دولة تتفرد بالتنوع في كل شيء قد يحتاج إليه الزائر، فهي تتميز بتنوع الأماكن السياحية، وتنوع المطاعم، وتنوع المواصلات أيضًا، وتعد مدينة بورصة من أحد المدن الحيوية والسياحية في دولة تركيا التي تنبض بالحياة والاختلاف والتميز، وبناءً على ذلك يوجد العديد من مكاتب تأجير سيارات في بورصة التي يستطيع السائح أو المقيم في مدينة بورصة أن يتواصل مع أحدها لطلب استئجار سيارة حسب الإمكانيات التي يريدها من حيث نوع السيارة مثلًا أو ميزانية الاستئجار، أو بسائق أو بدون، ويمكن التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بتأجير سيارات في بورصة من خلال متابعة القراءة للفقرات التالية.

تفاصيل حول استئجار سيارات في بورصة

لا تعد فكرة استئجار سيارة في بورصة رفاهية بقدر ما هو أمر يدعم توفير الوقت والجهد والمال أيضًا بعيدًا عن الذهاب إلى أماكن السياحة في بورصة بالمواصلات العامة، والتي من المتوقع أن تعيق وصولك في بعض الأوقات من الوصول إلى مكان سياحي مقصود بطريقة سهلة، ويجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند إقدامك على إيجار سيارات في بورصة، ويمكن تحديد هذه الأمور والتعرف عليها بشكل تام بحيث تسير الأمور على نحو جيد ولا تحدث مفاجآت قد لا تتناسب مع ترتيباتك، ومن هذه الأمور الهامة:

رقم هاتف مكتب التأجير: عند إقدامك على استئجار سيارة؛ لا بد من العثور على أرقام المكاتب لإجراء التأجير، ثم الاحتفاظ به على هاتفك تحسبًا لحدوث أمور خارجة عن سيطرتك في السيارة المُستأجَرة.

إرجاع السيارة: من الأمور التي قد تزيد من تكلفة استئجارك للسيارة هو أنك قد ترجعها في فرع آخر غير الذي استلمتها منه، أو إعادة السيارة في وقت زائد عن الوقت الذي قمت بتحديده والاتفاق عليه مع المكتب؛ لذا لا بد أن تنتبه من هذه الأمور جيدًا، وهي إعادة السيارة في الفرع نفسه، وفي الوقت المُتفق عليه.

ملء خزان وقود السيارة: من الأمور التي من الممكن أن تقلل من تكلفة استئجارك لسيارة، هي أن تملأ خزان وقود السيارة قبل إعادتها إلى الفرع، لأن ذلك يقلل من عدد الخدمات الإضافية التي استهلكتها خلال رحلتك بالسيارة التي استأجرتها.

أفضل 5 مكاتب تأجير سيارات في بورصة

تتعدد الأسباب التي تدفعك كسائح إلى البحث عن مكتب تأجير سيارات في بورصة، ومن هذه الأسباب هي التكلفة مقابل حصولك على القيمة المرجوة التي يبغاها السائح، مثلًا توفير الوقت، والحصول على نوع من الخصوصية والراحة، وأيضًا حرية التنقل من مكان لآخر دون قيود، ومناسبة هذه الفكرة إذا كان السائح مسافر في رحلة لزيارة معالم مدينة بورصة مع عائلته، وخاصة إذا كان لديه أطفال، وتختلف أنواع السيارات التي يمكن استئجارها، حيث أنها تتنوع بين السيارة الفاخرة، أو السيارة المدمجة، أو السيارة الاقتصادية، أو السيارة الفان، أو السيارة الستاندرد، أو سيارات الدفع الرباعي.

هناك أمور عديدة وشروط يطلبها منك ويحددها مكتب تأجير سيارات بورصة، وهي مثلاً تحديد احتياجاتك وتحديد الميزانية التي ستدفعها لاستئجار السيارة مع نفسك، ثم اختيار البحث واختيار أفضل مكاتب تأجير سيارات في بورصة، يم التحدث إلى المكتب عبر أرقام الهواتف المدرجة لاختيار نوع السيارة وتحديد مكان استلام وتسليم السيارة المُستأجَرة، ويمكنك التعرف على مجموعة أفضل مكاتب تأجير السيارات من خلال متابعة الاطلاع والقراءة للنقاط التالية.

1- مكتب القدس لتأجير السيارات والخدمات السياحية

يوفر مكتب القدس العديد من الخدمات التي تتناسب بأي شكل من الأشكال مع رغبة السائح، ويتميز طاقم العمل بالود والاحترام المتبادل بينهم وبين الزبائن، كما تتميز سياراتهم بالنظافة وأسعارها المعقولة، ومن الخدمات التي يتيحها المكتب وجود سيارات ذات مقاعد مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يوفر لهم مدخل صالح للكراسي المتحركة وموقف خاص بها أيضًا.

أهم المعلومات عن مكتب القدس لتأجير السيارات والخدمات السياحية

العنوان: يقع في حي ألتيبارماك، في منطقة عثمان غازي، بمدينة بورصة، ويمكن للزائر متابعة الوصول إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال اضغط هنا .

رقم الهاتف: 905456991736+

2- مكتب بورصة كار هاير

إن أكثر ما يميز مكتب بورصة كار هاير هو احتوائه على العديد من أنواع السيارات التي يمكن أن يحتاج إليها المستأجر، ويتميز الموظفون بحسن استقبالهم للزبون، ورقيهم في التعامل، كما أنهم يساعدون المستأجر في معرفة العروض الخاص بهم، بالإضافة إلى أنهم يتميزون بأسعارهم المتفاوتة والتي تكون مناسبة إلى حد بعيد لميزانية السائح.

أهم المعلومات عن مكتب بورصة كار هاير

العنوان: يقع في حي أولو، في منطقة سلال بايار، في مدينة بورصة.

رقم الهاتف: 905322639465+

3- مكتب بيس كار رينتال

يهتم مكتب بيس كار رينتال بالسيارات اهتمامًا بالغًا، حيث أنه يأتي بجميع الأنواع والألوان والأحجام المختلفة التي تتناسب مع عدد المستأجرين، فإذا كنت في رحلة إلى مدينة بورصة؛ يمكنك استئجار إحدى السيارات المناسبة لعددك مع عائلتك، كما أن مكتب بيس كار رينتال يوفر خدمة تأجير سيارة مع سائق في بورصة، وهي خدمة مناسبة تمامًا لمن لا هو غير متمكن بالقيادة، أو لا يتقن معرفة قواعد المرور في مدينة بورصة، ويجدر الإشارة إلى أن استئجار سيارة بسائق من أحد مكاتب استئجار سيارات في بورصة يجعلك تدفع سعرًا أقل من استئجارها بدون سائق، كما أن هذه الفكرة تساعد أيضًا في تفادي فكرة أن يتوه السائح في شوارع المدينة بالسيارة ومن ثم لا يستطيع قضاء وقته بشكل كافٍ في الاستمتاع برحلته.

أهم المعلومات عن مكتب بيس كار رينتال

العنوان: يقع مكتب بيس كار رينتال في حي انتظام الكبار، داخل منطقة عثمان غازي، في مدينة بورصة.

رقم الهاتف: 902242518400+

4- مكتب إنتر بريس رينت إي كار بورصة

من مكاتب تأجير سيارات في بورصة التي توفر خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة هو مكتب إنتر بريس إي كار بورصة، حيث يوفر لهم مدخل صالح للكراسي المتحركة، وموقف سيارات خاص بهم أيضًا، وأسعارهم تمتاز بالتفاوت والاختلاف بحيث يمكنك أن تجد لديهم سيارة مناسبة لميزانيتك كسائح، فمثلاً يمكنك استئجار سيارة ديزل موديل 2019 مقابل مبلغ من المال يساوي تقريبًا أربعين ليرة تركية ولمدة يومين كاملين، وتتصف سياراتهم بالنظافة وحالتها الجيدة أيضًا، كما أنهم يمتازون بالود والأريحية في التعامل مع المستأجر.

أهم المعلومات عن مكتب إنتر بريس إي كار بورصة

العنوان: يقع في حي أودنلاك ماهلسي أورغلو، في منطقة شاهين أفندي، في مدينة بورصة.

رقم الهاتف: 902244520049+

5- مكتب بورصة لاند رينت إي كار

يعد مكتب بورصة لاند رينت إي كار من مكاتب استئجار سيارات في بورصة التي توفر خدمات سياحية متعددة، ومن خدماتها التي تقدمها للزبائن هو توفير دورة مياه مناسبة للرجال، وأخرى مناسبة للسيدات، كما أنهم يوفرون خدمات التوصيل من وإلى المطارات في تركية، ويقدمون عروضًا مختلفة كل خمسة أو عشرة أيام، وقد عُرف عن تعامل الموظفين به بأنهم ودودين وأسلوبهم راقي، وعُرف عن سياراتهم أنها تتميز بالجودة والحداثة والتنوع، أما بالنسبة لأسعارهم فهي اقتصادية ومناسبة جدًا.

أهم المعلومات عن مكتب بورصة لاند رينت إي كار

العنوان: يقع في حي كيرسالي، ضمن منطقة عثمان غازي.

رقم الهاتف: 905541439000+

عزيزي القارئ، يوجد العديد من مكاتب استئجار سيارات في بورصة، ويتميز كل مكتب عن الآخر ويتفاوت أيضًا في الأسعار وموديلات أنواع السيارات، لكن من المهم جدًا أن تركز على حالة السيارة قبل أن تبدأ رحلتك، وتطمئن من جودتها، وتراعي الحفاظ على سلامتها طوال الرحلة حتى لا تزيد رسوم إضافية عليك عند تسلميها إذا حدث شيء خارج عن إرادتك للسيارة.