أفضل 9 مكاتب حجز الطيران في اسطنبول مع العناوين

يبحث العديد من الأفراد عن أفضل مكاتب حجز الطيران في اسطنبول من حيث الأسعار ومن حيث مستوى الخدمة المقدمة وخصوصاً في الرحلات التي تستغرق عدد ساعات كبير ولا يقتصر دور تلك المكاتب في حجز تذكرة الطيران والسفر فقط ولكن يتعدى دورها ذلك حيث يمكن لتلك المكاتب حجز فنادق الإقامة داخل الدولة المتجه إليها مع حل المشاكل التي قد تتعلق باستخراج تأشيرات السفر واستكمال كافة الأوراق اللازمة لذلك؛ وأيضاً عمل برنامج للرحلة إذا كان الأمر يتطلب ذلك، سنتحدث خلال السطور القليلة القادمة عن أهم وأفضل المكاتب المتخصصة في حجز تذاكر الطيران في اسطنبول.

أفضل مكاتب حجز طيران في اسطنبول

توجد العديد من شركات ومكاتب حجز الطيران في اسطنبول والتي تقدم كافة الخدمات السياحية وقد حصلت تلك المكاتب على ترخيص مزاولة النشاط من وزارة السياحة التركية وأيضاً تتمتع مكاتب حجز الطيران في اسطنبول التي سنذكرها لكم بوجود كوادر فعالة تستطيع حل جميع المشاكل التي تواجه المسافرين في كل أنحاء العالم وتقدم العديد من العروض التسويقية والتي تستطيع اختيار ما يتناسب مع إمكانياتك.

1- أمير اسطنبول للسفر والسياحة

ويعتبره البعض من أفضل مكاتب حجز طيران في اسطنبول لأنه يتمتع بشعبية كبيرة وقد حظى بآراء جيدة جداً من قبل العملاء والمتعاملين مع المكتب وقد تم تأسيس الشركة في عام 2013 ورغم حداثة عهد الشركة إلا أنها تمتعت بالقبول العام بين المواطنين وتعتبر من أوائل الشركات التي توسعت وبشكل ملحوظ لتشمل خدماتها حجز تذاكر الطيران وحجز الفنادق والتأمين الطبي وكافة أنواع السياحة العلاجية وخدمات التوصيل والاستقبال خارج المطار مع خدمات الحج والعمرة بأسعار تنافسية وتقدم لك دليل شامل لتوعية المسافر عن أفضل خطوط الطيران وأرخص الأسعار وتوفر أيضاً برامج متخصصة مثل إمكانية حجز طائرة خاصة.

معلومات عن أمير اسطنبول للسفر والسياحة

العنوان: Akşemsettin, Vatandaş Sk. No:26/a, 34080 Fatih/İstanbul, تركيا

Akşemsettin, Vatandaş Sk. No:26/a, 34080 Fatih/İstanbul, تركيا رقم الهاتف: 905387778783+

2- انوفيس للسياحة والسفر

وهو من المكاتب الرائدة في اسطنبول حيث أنه يقدم العديد من البرامج السياحية المختلفة والمتنوعة ويتميز بتقديم العديد من العروض ويعتبره الكثير أفضل مكتب حجز طيران في اسطنبول يتيح المكتب حجز التذاكر إلى جميع الدول مع تقديم دليل شامل عن كل خطوط الطيران المتاحة وأهم مميزاتها ويقدم المكتب أيضاً خدمات توصيل واستقبال جميع المسافرين كما يمكنك من خلال المكتب حجز فندق الإقامة الذي ترغب في النزول فيه طوال مدة الرحلة ويقدم المكتب جميع أنواع السياحة الدينية والعلاجية والترفيهية ويتميز مكتب انوفيس للسياحة والسفر أن العروض السياحية مستمرة على مدار الفصول الأربعة.

معلومات عن انوفيس للسياحة والسفر

العنوان: kocatepe mh.dolapdere taksim cd no:27/1taksim, 34437 Beyoğlu/İstanbul, تركيا

kocatepe mh.dolapdere taksim cd no:27/1taksim, 34437 Beyoğlu/İstanbul, تركيا رقم الهاتف: 9055366666622+

3- شركة تريباتي للسفر والسياحة

من أهم وأفضل مكاتب حجز طيران اسطنبول وقد لاقت إعجاب الكثير ممن تعاملوا معها وتقدم العديد من البرامج والخدمات السياحية بمختلف أشكالها ويقدم المكتب خدمة حجز تذاكر الطيران مع إعلام المسافر عن مميزات وعيوب كل خط من خطوط الطيران وأيضاً حجز الفنادق الخاصة بالإقامة وعرض قائمة بأفضل الفنادق وأرخصها من حيث السعر وتقدم أيضاً خدمات استقبال وتوصيل من وإلى المطار كما تتيح تأجير يخوت باسطنبول والقيام بجولات يومية باستخدام سيارة مع وجود سائق دائم، وتقدم كافة أنواع البرامج السياحية من السياحة الدينية والترفيهية والعلاجية.

معلومات عن شركة تريباتي للسفر والسياحة

العنوان: Venezia Mega Outlet Karadeniz Mah Eski Edirne Asfalti Cad no: 408. J Blok. Office no: 110, 34250 Gaziosmanpaşa/İstanbul, تركيا

Venezia Mega Outlet Karadeniz Mah Eski Edirne Asfalti Cad no: 408. J Blok. Office no: 110, 34250 Gaziosmanpaşa/İstanbul, تركيا رقم الهاتف: 902128136497+

4- مكتب refoo tourism

وهو من الوكالات السياحية الرائدة في تركيا بل ويعتبره البعض أفضل مكتب حجز طيران في اسطنبول، ويقدم العديد من الخدمات السياحية والبرامج المتنوعة فيمكنك حجز تذاكر الطيران المحلية والدولية مع الاستمتاع بدليل شامل عن كل خط من خطوط الطيران، أيضاً تمتلك الشركة فريق عمل على قدر من الخبرة والكفاءة في إعداد المؤتمرات الدولية شاملة تذاكر الطيران والإقامة، تتيح الشركة إمكانية حجز الفنادق باختلاف أسعارها وتقدم برامج السياحة العلاجية والسياحة الترفيهية وخدمات النقل باستخدام سيارات خاصة كما تقدم خدمات الإرشاد السياحي بالنسبة للسياحة الثقافية وتنظم العديد من الرحلات لزيارة الحمامات الكبريتية وتستخدم في العلاج من العديد من الأمراض.

معلومات عن مكتب refoo tourism

العنوان: İskenderpaşa, Ahmediye Cd. No:18 34080, 34080 Fatih/İstanbul, تركيا

İskenderpaşa, Ahmediye Cd. No:18 34080, 34080 Fatih/İstanbul, تركيا رقم الهاتف: 905350744122+

5- مكتب Tourism Agency booking in group

يعتبر أهم مكتب حجوزات طيران في اسطنبول ويعتبر من المكاتب الرائدة في هذا المجال حيث يقوم بتوفير تذاكر السفر المحلية والدولية مع إمكانية إعطاء دليل شامل لكافة أسعار التذاكر ومستويات الحجز داخل الطائرة ويقدم جميع أنواع السياحة مثل السياحة الدينية والعلاجية والسياحة الترفيهية وقد حصل على العلامة الكاملة في تقييم المتابعين والمتعاملين مع المكتب كما يمتلك المكتب فريق متكامل على خبرة ودراية بجميع الرحلات السياحية كما يتيح المكتب خدمات الإرشاد السياحي والترجمة في السياحة العلاجية والثقافية ويتميز المكتب بتقديم العديد من العروض على مدار العام.

معلومات عن مكتب Tourism Agency booking in group

العنوان: Kocatepe, Lamartin Cd. No:26, 34437 Beyoğlu/İstanbul

Kocatepe, Lamartin Cd. No:26, 34437 Beyoğlu/İstanbul رقم الهاتف: 902123613361+

6- شركة دبيان للسياحة في اسطنبول

بدأت نشاطها في عام 2016 وعلى الرغم من حداثة عهدها بالسياحة إلا أن الشركة أثبتت كفاءتها وقدرتها التنافسية من بين العديد من الشركات والمكاتب في اسطنبول ويعتبرها البعض من أهم مكاتب الطيران في اسطنبول أما عن الخدمات السياحية المقدمة من الشركة فهي تتمثل في حجز التذاكر للسفر وتقديم عروض استضافة في أكبر الفنادق العالمية وتوفر لك سيارة خاصة للتحرك، وتقدم عروض رحلات سياحة ترفيهية ليوم واحد مع توفير برنامج ترفيهي رائع مثل جولات رحلة جزر الأميرات في تركيا وزيارة منطقة البسفور، وقد حصلت الشركة على درجة عالية في تقييمات العملاء وأيضاً معظم الآراء إيجابية جداً عن نشاط الشركة وكفاءتها.

معلومات عن شركة دبيان للسياحة في اسطنبول

العنوان : Şehit Muhtar, Hamza Tourism، Zambak Sk. NO:13/1،،/إسطنبول، تركيا، 34435 Beyoğlu، تركيا

: Şehit Muhtar, Hamza Tourism، Zambak Sk. NO:13/1،،/إسطنبول، تركيا، 34435 Beyoğlu، تركيا رقم الهاتف: 905559988333+

7- شركة تركيا لايف للسفر والسياحة

تتمتع شركة تركيا لايف بشهرة واسعة بين أفضل شركات سياحية في اسطنبول لما لها من مميزات عديدة أهمها السياحة التاريخية فتقدم العديد من البرامج السياحية المختلفة مع إمكانية حجز تذاكر الطيران والحجز الفندقي بأقل الأسعار وعرض جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بكل برنامج سياحي مع تقديم الخدمات العقارية إذا كنت تريد استئجار وحدة سكنية تقضي بها مدة الرحلة كما أن للشركة شراكات متعددة مع أفضل الشركات والتوكيلات السياحية العالمية ولا يقتصر دور الشركة في السياحة التاريخية فقط وإنما تقدم خدمات الحج والعمرة وخدمات السياحة العلاجية مع توفير إرشاد سياحي وترجمة فهي واحدة من مكاتب حجز الطيران في اسطنبول المتكاملة.

معلومات عن شركة تركيا لايف للسفر والسياحة

العنوان: HASEKİ SULTAN MAH. TURGUT ÖZAL MİLLET CAD, EMİRHAN APT NO:55/3, 34096 Fatih, تركيا

HASEKİ SULTAN MAH. TURGUT ÖZAL MİLLET CAD, EMİRHAN APT NO:55/3, 34096 Fatih, تركيا رقم الهاتف: 905522724456+

8- شركة الفرقان للسياحة في تركيا

تأسست شركة الفرقان للسياحة من قبل فريق متخصص من الخبراء ومن أهم مكاتب حجز الطيران في اسطنبول ويقدم العديد من الخدمات السياحية المختلفة والتي تلبي جميع الأذواق وذلك بالإضافة إلى امتلاك الشركة لأسطول من السيارات الفاخرة والمكيفة كما تقدم جميع أنواع السياحة الثقافية والعلاجية والترفيهية وذلك لتأمين الراحة الكاملة للسياح كما تقدم خدمات حجز التذاكر وخدمات الإقامة الفندقية وخدمات بيع وشراء وتسويق المشاريع السكنية السياحية والقدرة على إنهاء كآفة الإجراءات القانونية والمرتبطة بعمليات الشراء والبيع.

معلومات عن شركة الفرقان للسياحة

العنوان: Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. Kara Ağaç iş Merkezi No: 118 Kat:7 No: 02, 34445 Beyoğlu/İstanbul, تركيا

Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. Kara Ağaç iş Merkezi No: 118 Kat:7 No: 02, 34445 Beyoğlu/İstanbul, تركيا رقم الهاتف: 905063647021+

9- شركة لازورد للسياحة

تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الخدمات السياحية وتعمل على تقديم خدمات مميزة ورائعة لعملائها وقد حصلت على تقييم ممتاز من قبل العملاء وتقدم الشركة برامج سياحية وتعتمد على جولات سياحية داخل اسطنبول تتراوح من يوم وحتى أسبوع ورحلات اليوم الواحد وهي مخصصة لزيارة بعض المناطق وبعض الجزر داخل وخارج تركيا كما تقدم أفضل العروض والبرامج للسياحة العلاجية مع توفير خدمات الترجمة والإرشاد السياحي كما يقدم برنامج متخصص لسياحة الأفراد vip ويشمل تأجير سيارات خاصة بأحدث الماركات العالمية لحرية التنقل مع تأجير اليخوت وأيضاً تتيح الشركة تأجير طائرات خاصة ومع كل المميزات تمكنت الشركة من أن تكون واحدة من أفضل مكاتب حجز الطيران في اسطنبول.

معلومات عن شركة لازورد للسياحة

العنوان: Uğur Mumcu, 2302. Sk., 34000 Sultangazi/İstanbul

Uğur Mumcu, 2302. Sk., 34000 Sultangazi/İstanbul رقم الهاتف: 905317714467+

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مفصل لأهم مكاتب حجز الطيران في اسطنبول مع توضيح العناوين وأرقام الهواتف وشرح لمميزات كل مكتب على حدة ونرجو أن نكون وفقنا في عرض ذلك.