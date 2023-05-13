أفضل 4 مكاتب سياحية في اسطنبول تقسيم

إذا كنت مسافرًا بهدف قضاء عطلة سياحية في مدينة اسطنبول، ولا تعرف فنادق للإقامة فيها، أو أنك لا تعرف طرق السير في المدينة، ولم تخطط إلى البرنامج الخاص برحلتك بعد؛ فإن المكاتب السياحية يمكنها أن توفر عليك عناء التفكير في السفر، وعناء النزول والبحث عن فندق للإقامة فيه، كما أن هذه المكاتب توظف أشخاصًا يتحدثون اللغة الأجنبية كلغة ثانية لضمان جودة التواصل مع السائح المسافر إلى مدينة اسطنبول، ولكي تتمكن من الحصول على تلك الخدمات وفرنا لك مجموعة من أفضل مكاتب سياحية في اسطنبول تقسيم؛ يمكنك التعرف على جميع التفاصيل الخاصة بكل مكتب، كما يمكنك التعرف على أنواع الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب من خلال الاطلاع ومتابعة القراءة للفقرات التالية.

معلومات حول مكاتب سياحية في اسطنبول تقسيم

إذا كنت قد قررت أن تتفق مع أحد المكاتب السياحية في اسطنبول تقسيم، فلا بد أولًا أن تأخذ الحذر خلال خطواتك، حيث يتوجب عليك أن تختار أفضل المكاتب السياحية في اسطنبول تقسيم والموثوق بها، فعليك أن تتأكد من هذا الأمر بنفسك، وذلك من خلال معرفة إن كانت مرخصة في وزارة السياحة التركية أم لا، وهل تتعامل بمصداقية وتنفذ كل البرامج والأنشطة السياحية التي تكون مخططة لها وتعرضها على السياح أم لا، ويجدر الإشارة إلى أنك لا بد أن تسأل إذا كانت هذه المكاتب توفر مرشدين سياحيين يتقنون اللغة الإنجليزية أم لا، لأن بعض المكاتب تقوم بتوظيف مرشدين سياحيين يتحدثون اللغة التركية فقط.

عليك أيضًا كسائح أن تسعى لاختيار المكاتب التي تقدم عروض رحلات بأسعار رمزية، أو أن تختار مثلًا المكاتب التي تقوم بتنسيق جدولك السياحي بشكل يقترب إلى التكامل، أي تقوم بتوزيع فترة عطلتك السياحية على المدن التركية بشكل يتميز بالتنظيم والتنسيق الاحترافي، وذلك بهدف ضمان أن جميع وقتك سيتم استثماره في الاستمتاع والاسترخاء بشكل تام.

أسعار المكاتب السياحية في اسطنبول تقسيم

لا تقلق بشأن الأسعار التي يمكن أن تفرضها عليك أفضل مكاتب سياحية في اسطنبول تقسيم، فهي تتفاوت من مكتب لآخر، كما أنها تتفاوت أيضًا حسب اختيارك أو قرارك إذا كنت ستقدم على الرحلة بأنها رحلة خاصة، أم ستقدم عليها بأنها رحلة ضمن مجموعة! ويمكننا حصر أسعار الرحلة التي تريد الذهاب إليها بشكل خاص على حسب أسعار مكاتب سياحية في اسطنبول تقسيم بين السبعين دولار إلى التسعين دولار، ويجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تتفاوت حسب الموسم الذي ستقضي فيه رحلتك إن كان صيفًا أم شتاءً، أما إذا كنت ستنضم إلى مجموعة رحلات للسفر إلى تركيا؛ فإن السعر يتراوح ما بين مائة وخمسين ليرة تركية، إلى المائتي وخمسين ليرة تركية، مع العلم أن المكتب يوفر وجبة غداء لكل شخص ضمن هذه المجموعة.

أفضل مكاتب سياحية في اسطنبول تقسيم

لماذا عليّ أن أختار مكتبًا من ضمن مكاتب سياحية في اسطنبول لتنظيم رحلتي؟ يمكن أن نجيبك على هذا السؤال الهام بأن منطقة تقسيم التي تقع في مدينة اسطنبول تحتوي على عدد كبير من المكاتب السياحية، ويمكنك الاختيار من بين الـ4 مكاتب التي سنذكرها لك والتي تُعد الأفضل بين كل المكاتب المتواجدة في المدينة؛ ومن الخدمات التي تقدمها كل واحدة من شركات سياحية في اسطنبول التي سنعرضها عليك هي كالتالي:

السيارة مع السائق: لأن ذلك من شأنه أن يخفف عنك عناء المواصلات العامة وتعدد خطوطها في المدينة والتي من الممكن أن تقلل من ساعات استمتاعك بالرحلة وبرنامجك السياحي.

حجز فنادق سياحية، أو شقق فندقية: ولكن لا بد من التأكد في أول يوم لك من نظافة المكان، وخدمته، وهل هو مناسب لك أم لا.

تنسيق برنامج سياحي متكامل: وهذه أهم الخطوات وأكثرها حماسًا بالنسبة لك كسائح، ولا بد أيضًا أن تتعرف على تفاصيلها كاملة، لتعرف الأنشطة التي ستقوم بها إن كانت ستلتزم منك أخذ ملابس معينة أم لا، كملابس البحر مثلًا.

حجز الطيران الداخلي: إنها من المراحل الهامة التي يجب التنبه إليها، وضمان أن المكتب قد أتمها لك.

استقبالك من المطار: إن أول الأشياء التي ستشعرك بالسعادة المختلطة بالريبة هي أنك وصلت إلى مطار دولتك السياحية، لكن التوتر يملؤك لأنك لا تكون على دراية كفاية كيف ستذهب إلى فندقك المحجوز وأنت لا تتقن اللغة التركية للسؤال أو التعامل مع أحد! لذلك هي من الأمور الهامة التي لا من توافرها لدى بنود الخدمات.

حجز رحلات بحرية: مهما تعددت الأنشطة السياحية، ومهما كثُرت المزارات السياحية أيضًا؛ لا غنى عن قضاء رحلة بحرية والاستمتاع بأنشطتها المميزة، مثل الذهاب إلى الشواطئ، أو ركوب الأمواج، أو الغوص، أو السباحة، وغيرها من الوسائل الترفيهية المتعددة أيضًا.

1- مكتب الوطن للسياحة والسفر

يقع مكتب الوطن للسياحة والسفر في منطقة تقسيم داخل مدينة اسطنبول، ويقدم العديد من الخدمات السياحية للمسافرين، مثل الجولات الجماعية، والجولات الخاصة أيضًا، كما انه يقدم السيارات الخاصة، ويقدم خدمة الجولات السياحية في المدينة حسب برنامج قد سبق التخطيط له، وقد ذاع عن الموظفين فيه بأنهم يتميزون بحسن استقبال العملاء، كما يتميزون أيضًا بالرقي في التعامل والصدر الرحب في شرح وتوضيح العروض والخدمات التي يقدمها المكتب.

أهم المعلومات عن مكتب الوطن للسياحة والسفر

العنوان: يقع في حي كوكاتيب، في راسب باشا، بمنطقة تقسيم في مدينة اسطنبول، ويمكن للمسافر أن يتابع الذهاب إليه بالاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا .

رقم الهاتف: 905447425363+

2- مكتب تركيا تورز تايم

إذا كنت من المسافرين العرب، وتشكل اللغة الإنجليزية أو التركية عليك عائقًا من ناحية الاستمتاع بالسفر؛ فإن مكتب تركيا تورز تايم من مكاتب سياحية في اسطنبول تقسيم التي قامت بتوفير موظفين وتوفير طاقم عمل كامل يتحدثون باللغة الإنجليزية واللغة العربية أيضًا، وذلك بهدف ضمان التواصل بأريحية على أكمل وجه.

من الخدمات التي يقدمها مكتب تركيا تورز تايم هو أنه يتيح الجولات اليومية، ويعرض إليك تفاصيل برنامج الرحلة بشيء من التفصيل الممل، ويعرض عليك خدمات الفنادق التي سيحجزها لك، ويوضح إليك تكلفة إيجارات السيارات الخاصة، كما أنه يوضح لك تفاصيل الأنشطة السياحية، ويوضح لك أيضًا تعامله مع مكاتب حجز الطيران في اسطنبول التي تحجز التذاكر.

أهم المعلومات عن مكتب تركيا تورز تايم

العنوان: يقع مكتب تركيا تورز تايم في حي كوكاتيب، في دولاب دير، داخل منطقة تقسيم، ويمكن للمسافر أن يتابع الذهاب إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا .

رقم الهاتف: 905550871550+

3- مكتب ديبان للسياحة في اسطنبول

إذا كنت من ضمن المسافرين الذين يودوا السفر ضمن مجموعة؛ فإن مكتب ديبان للسياحة في اسطنبول هو أحد مكاتب سياحية في اسطنبول تقسيم التي تنظم رحلات جماعية، وإذا كنت ممن يرغب في الذهاب للرحلة بشكل خاص؛ فلا تقلق فمكتب ديبان للسياحة سينظمها لك أيضًا، كما أنه سيقدم العديد من الخدمات التي تعمل على توفير الراحة إليك، مثل خدمة التوصيل من وإلى المطار، وتأجير سيارات خاصة VIP، كما يتيح خدمة التنقل الداخلي بالجولات السياحية في مدينة اسطنبول، ويقوم أيضًا بحجز الفنادق أو الشقق الفندقية المعروضة إن كنت مسافرًا مع عائلتك.

أهم المعلومات عن مكتب ديبان للسياحة في اسطنبول

العنوان: يقع في ساهي مختار، في حي بيوغلو في منطقة تقسيم، ويمكن للمسافر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

رقم الهاتف: 905559988333+

4- مكتب ترافيل اجنسي

لا شك أن أي مسافر يحاول البحث عن أحد مكاتب سياحية في اسطنبول تقسيم من ضمن مميزاتها الدقة والالتزام بالوقت والمواعيد، فأُولى مميزات مكتب ترافل اجنسي هي الدقة في المواعيد، كما أنهم يتميزون أيضًا بتوفير مترجم في الرحلات ليقوم بترجمة كل الحديث الموجه إلى المسافرين خلال رحلتهم السياحية في تركيا، بالإضافة إلى أنهم يتميزون أيضًا بحسن التعامل، والقدرة على التفاهم واللباقة، ويساعدون المسافر في فهم العروض وقوائم الأسعار، وتفاصيل برنامج الرحلة دون كلل.

من الخدمات التي يقدمها مكتب ترافيل اجنسي وتصنيفه كأفضل مكتب سياحي في اسطنبول تقسيم هي إمكانية السفر ضمن جولات جماعية، أو إمكانية السفر بجولات خاصة إن رغب المسافر في ذلك، كما أنه يوفر خدمة نقل الجولات الخاصة أو الجماعية داخل المدينة السياحية بأريحية، ويسافر السائح إلى المدينة وهو مطمئن بتمام حجز الفندق، وتذاكر الطيران، والسيارة الخاصة التي ستنقله من مكان لآخر إن رغب في الحصول عليها.

أهم المعلومات عن مكتب ترافيل اجنسي

العنوان: يقع مكتب ترافيل اجنسي في كوكاتيب، في لامارتن، داخل حي بيوغلو في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول، ويمكن للمسافر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

رقم الهاتف: 902123613361+

عزيزي القارئ، لقد قدمنا إليك مجموعة من أبرز وأفضل مكاتب سياحية في اسطنبول تقسيم توفر عليك الكثير من القلق والتوتر أو التفكير في ترتيب خطتك السياحية في تركيا، والتي ستساعدك على الاطمئنان من عدم حدوث أي لَبس بينك وبين السكان المحليين في تركيا بسبب عدم إتقانك للغتهم، لأنك حتى وإن كنت متقننًا للإنجليزية، فهم يعتزون بلغتهم، وقليلون جدًا من الأتراك من يتحدثون بغير اللغة التركية؛ لذا عليك أن تختار أحد هذه المكاتب ونعدك أنك ستحظى بزيارة ممتعة.