أفضل 10 من ملاهي اسطنبول مع أهم الأنشطة والألعاب

الكثير من الترفيه بانتظارك عند التخطيط للذهاب في رحلة سياحية إلى مدينة اسطنبول؛ حيث أنها واحدة من أفضل المدن السياحية في العالم؛ ولكن لا شيء يضاهي الترفيه مع الكثير من المرح؛ ولكي تتمكن من الخلط بينهما سيكون عليك أن تذهب إلى واحدة من ملاهي اسطنبول الرائعة التي ستعيد إليك الكثير من مشاعر وذكريات الطفولة التي افتقدتها منذ زمن طويل، وكذلك ستتمكن من إخراج الكثير من طاقتك السلبية بين الألعاب المختلفة، وبالطبع لم ننسى الأطفال فهناك الكثير من المرح بانتظارهم فيمكنك اصطحاب أطفالك معك، فإن كنت مستعدًا لكل ذلك فتعرف معنا في السطور التالية على مجموعة من أفضل الملاهي الموجودة في اسطنبول.

أفضل ملاهي اسطنبول

الترفيه هو النشاط الذي يتحمس إليه الجميع عند اتخاذهم قرار قضاء العطلة في دولة أخرى، حيث يمكن للزوار المحليين أو القادمين من دول مغايرة لزيارة أماكن سياحية في تركيا باسطنبول أن يستمتعوا بدخول ملاهي اسطنبول الجميلة، التي تتميز بعتقها، وقدم نشأتها، ولكن على الرغم من ذلك فهي تتمتع بلمسات الفن الحديث، وإن كنتَ زائرًا ومحبًّا للطبيعة على وجه الخصوص؛ فبالتأكيد ستجد في معظم مدن الملاهي في اسطنبول أنشطتك المفضلة، كممارسة رياضة المشي أو الجري والكثير من الأنشطة الرياضية الأخرى.

فيمكنك أيضًا ممارسة رياضة اللياقة البدنية بأحدث أجهزة، ثم تناول وجبة من وجبات الطعام التركي الشهي، والتمتع بلمسات الأتراك في الأكلات المتنوعة، كما يمكنك إمتاع نظرك برؤية الطيور الجميلة والنادرة، ثم إطعام بعض الحيوانات البرية المختلفة المتواجدة في بعض الملاهي كما سنذكر لكم في المقال، ويمكن أيضًا لأطفالك الاستمتاع بالألعاب المتواجدة في الملاهي، وسننتقل إلى تفصيل الأنشطة التي ستتمتع بها خلال رحلتك في اسطنبول.

1- ملاهي فيالاند في اسطنبول

تبحث عن ملهى تقضي فيه نهارًا مليئًا بالنشاط والحيوية والحماس؟ بالتأكيد نرشح لك زيارة ملهى فيالاند في اسطنبول والذي تم تصميمه ليناسب جميع المراحل العمرية من قِبل خبراء عالميين، وقد حافظوا على تنسيقها وإنشائها بطريقة مطابقة لشروط السلامة الدولية؛ ليتم تصنيفها ضمن أفضل ملاهي في اسطنبول التي توفر للزائرين السلامة والاستمتاع في نفس الوقت، وملاهي فيالاند فيها الكثير من الأنشطة التي يمكن ممارستها ومن أهمها ما يلي:

ألعاب فيالاند

الألعاب الكهربائية : من المصادفات الجميلة وجود ألعاب الكهربائية تناسب أعمار الأطفال والكبار، ومن هذه الألعاب العربات الكهربائية، حيث يمكن للفرد استقلال سيارة كهربائية خاصة به، ثم يُظهر مهارته في السواقة مع بقية الأشخاص الذين يشاركهم اللعبة.

: من المصادفات الجميلة وجود ألعاب الكهربائية تناسب أعمار الأطفال والكبار، ومن هذه الألعاب العربات الكهربائية، حيث يمكن للفرد استقلال سيارة كهربائية خاصة به، ثم يُظهر مهارته في السواقة مع بقية الأشخاص الذين يشاركهم اللعبة. بيت الرعب : من أكثر الأنشطة الترفيهية طلبًا عند زيارة ملاهي اسطنبول وزيارة ملاهي فيالاند هو الدخول إلى بيت الرعب، فيمكنك قياس مدى تحملك ومدى شجاعتك عند رؤية أشباح حولك تحاول لمسك، بالإضافة إلى الألعاب الأخرى داخل البيت؛ والتي تجعلك في حالة هلع وخوف هائل كأن الأمر حقيقة.

: من أكثر الأنشطة الترفيهية طلبًا عند زيارة ملاهي اسطنبول وزيارة ملاهي فيالاند هو الدخول إلى بيت الرعب، فيمكنك قياس مدى تحملك ومدى شجاعتك عند رؤية أشباح حولك تحاول لمسك، بالإضافة إلى الألعاب الأخرى داخل البيت؛ والتي تجعلك في حالة هلع وخوف هائل كأن الأمر حقيقة. لعبة كينج كونج : تخيلت يومًا أنك ستكون مجرد لعبة صغيرة بين يدي كينغ كونغ الغوريلا الوحش الأسطورة؟ نعدك أنك ستستمتع بتلك التجربة في مدينة الملاهي في اسطنبول فيالاند، واللعبة تعتمد على عنصر الحماس والتشويق، وهي عبارة عن مجسم كبير لكينغ كونغ يقوم بحملك بين يديه وتحريكك في جميع الاتجاهات وكأنك لعبته الخاصة.

: تخيلت يومًا أنك ستكون مجرد لعبة صغيرة بين يدي كينغ كونغ الغوريلا الوحش الأسطورة؟ نعدك أنك ستستمتع بتلك التجربة في مدينة الملاهي في اسطنبول فيالاند، واللعبة تعتمد على عنصر الحماس والتشويق، وهي عبارة عن مجسم كبير لكينغ كونغ يقوم بحملك بين يديه وتحريكك في جميع الاتجاهات وكأنك لعبته الخاصة. قطار الموت : لو كنت تبحث عن تحدٍ بينك وبين أصدقائك في درجة شجاعة كل منكم؛ فإن لعبة قطار الموت في ملاهي اسطنبول فيالاند هي الخيار الأمثل لذلك؛ سيخلق لك قطار الموت جو رائع من التحدي والحماس مع أصدقائك أو عائلتك، حيث يحملك القطار على مساحة واسعة بسرعة صاروخية تجعلك لا تشعر شيئًا حولك إلا بتصاعد الأدرينالين داخلك.

: لو كنت تبحث عن تحدٍ بينك وبين أصدقائك في درجة شجاعة كل منكم؛ فإن لعبة قطار الموت في ملاهي اسطنبول فيالاند هي الخيار الأمثل لذلك؛ سيخلق لك قطار الموت جو رائع من التحدي والحماس مع أصدقائك أو عائلتك، حيث يحملك القطار على مساحة واسعة بسرعة صاروخية تجعلك لا تشعر شيئًا حولك إلا بتصاعد الأدرينالين داخلك. لعبة الرول سكوتر: يحب الأطفال البالغين والكبار أيضًا تجربة هذا النوع من الألعاب خلال رحلتهم في ملاهي اسطنبول، واللعبة عبارة عن مجموعة من المقاعد المتحركة التي ترتفع بك إلى أقصى درجة مع سرعة عالية جدًا فوق بركة من الماء، وهذا يجعلك تصل إلى أعلى مرحلة في الإثارة والحماس.

معلومات عن ملاهي فيالاند

العنوان : تقع بمنطقة أيوب، بحي فيالاند، وهي قريبة من مراكز التسوق، ومول فيالاند بالتحديد، ويمكنك الوصول من خلال إليها الرابط التالي.

: تقع بمنطقة أيوب، بحي فيالاند، وهي قريبة من مراكز التسوق، ومول فيالاند بالتحديد، ويمكنك الوصول من خلال إليها الرابط التالي. مواعيد العمل : تعمل ملاهي فيالاند في اسطنبول يومي السبت والأحد من بداية الساعة الحادية عشر صباحًا، حتى الساعة السابعة مساءً، أما بقية أيام الأسبوع؛ فهي تعمل من الساعة الحادية عشر صباحًا، حتى السابعة مساءً.

: تعمل ملاهي فيالاند في اسطنبول يومي السبت والأحد من بداية الساعة الحادية عشر صباحًا، حتى الساعة السابعة مساءً، أما بقية أيام الأسبوع؛ فهي تعمل من الساعة الحادية عشر صباحًا، حتى السابعة مساءً. سعر التذكرة : أما الأسعار للكبار 500 ليرة، وللأطفال 500 ليرة، ويمكنك الحجز من خلال الضغط على الرابط التالي.

: أما الأسعار للكبار 500 ليرة، وللأطفال 500 ليرة، ويمكنك الحجز من خلال الضغط على الرابط التالي. مطاعم فيالاند : يقدم مطعم ملاهي فيالاند العديد من الوجبات التركية اللذيذة، ويمكن اختيار وجبتك أو مشروبك الساخن أو البارد ضمن قائمة المطعم، والوجبات المميزة التي يقدمها المطعم هي وجبات الاستيك والبرجر، ويمكنك تناول وجبتك وأنت تستمتع بأجمل إطلالات على الطبيعة في أكبر مدينة ألعاب في اسطنبول.

: يقدم مطعم ملاهي فيالاند العديد من الوجبات التركية اللذيذة، ويمكن اختيار وجبتك أو مشروبك الساخن أو البارد ضمن قائمة المطعم، والوجبات المميزة التي يقدمها المطعم هي وجبات الاستيك والبرجر، ويمكنك تناول وجبتك وأنت تستمتع بأجمل إطلالات على الطبيعة في أكبر مدينة ألعاب في اسطنبول. الفنادق القريبة من فيالاند: من أجمل الفنادق القريبة من ملاهي فيالاند هو فندق موفنبيك اسطنبول، وأهم ما يميز الفندق أنه مبني على الطراز المعاصر، وله إطلالة على مضيق البوسفور، وقربه من مناطق التسوق التجارية، ومناطق الجذب السياحي لاحتوائه على مباني خضراء تقنية حديثة صديقة للبيئة، احجز غرفتك في الفندق من هنا.

2- ملاهي فلوريا في اسطنبول

يشتاق محبي الألعاب إلى اكتشاف ملاهي اسطنبول التي تجمع بين جمال الطبيعة والاستجمام، والمرح، وتعتبر ملاهي فلوريا أجمل مدينة ملاهي في اسطنبول لأن لها موقعًا استراتيجيا يطل على بحر مرمرة، ويمكنك قضاء الكثير من الوقت الممتع عن طريق الكثير من الأنشطة التي يمكنك ممارستها في الملاهي مثل التجول في ملاهي فلوريا، فيمكنك التجول في الحديقة، ويمكنك تجربة واحدة من الألعاب التي تتمشى بينها.

وتوجد الكثير من المقاعد المطلة على بحر مرمرة، فتستطيع الاستمتاع بملاهي فلوريا والبحر في الوقت ذاته، فعن طريق المقاعد الخشبية المتواجدة داخل الملاهي تستطيع مشاهدة البحر، ومن خلال الألعاب تستطيع الاستمتاع بالملاهي، ويمكنك التقاط العديد من الصور التذكارية لنفسك ولزيارتك هذا المكان، بالإضافة منطقة ألعاب الأطفال، فتستطيع الأطفال تجربة الألعاب المائية المتنوعة.

معلومات عن ملاهي فلوريا

العنوان : تقع مدينة ملاهي فلوريا على امتداد كورنيش فلوريا، وهو قريب من مترو مرمراي بمسافة زمنية عشر دقائق، وتستطيع متابعة الوصول من خلال الرابط التالي.

: تقع مدينة ملاهي فلوريا على امتداد كورنيش فلوريا، وهو قريب من مترو مرمراي بمسافة زمنية عشر دقائق، وتستطيع متابعة الوصول من خلال الرابط التالي. مواعيد العمل : تعمل ملاهي فلوريا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

: تعمل ملاهي فلوريا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً. سعر التذكرة : بالنسبة للتكلفة، فهي 10 ليرات تركية.

: بالنسبة للتكلفة، فهي 10 ليرات تركية. مطاعم ملاهي فلوريا: تتميز مطاعم ملاهي فلوريا بإطلالتها الساحرة على مهبط الطائرات في اسطنبول، فيمكنك تناول وجبتك التركية المفضلة وأنت تسمع صوت هبوط الطائرة مع صوت ارتطام الأمواج من الجانب الآخر المطل على بحر مرمرة.

3- ملاهي الثلج في اسطنبول

مدينة الثلج ضمن ملاهي اسطنبول التي لا حدود لها في الترفيه، فقد عثر محبي الأجواء الثلجية على فرصة للتمتع باللعب فوق الثلج، ويمكنهم ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية مثل تعلم رياضة التزلج ضمن الدروس التي ينظمها المكان، وكذلك ممارسة رياضة التزلج للمتمكنين بواسطة الألواح الخشبية؛ ويمكن أيضًا تجربة مغامرة السير على الجسور المعلقة لمسافات طويلة فوق جبال الثلج، واستكشاف الكهوف الجليدية، وقراءة العبارات المكتوبة بالثلج، وأيضًا مشاهدة المنحوتات الثلجية للبطريق.

معلومات عن ملاهي الثلج

العنوان : يقع الملهى في منطقة توريم باسطنبول، ويمكنك متابعة الذهاب من خلال الرابط التالي.

: يقع الملهى في منطقة توريم باسطنبول، ويمكنك متابعة الذهاب من خلال الرابط التالي. مواعيد العمل : الملهى يعمل يوميًا، من بداية الساعة الثانية عشر ظهرًا، حتى الساعة الثامنة مساءً.

: الملهى يعمل يوميًا، من بداية الساعة الثانية عشر ظهرًا، حتى الساعة الثامنة مساءً. سعر تذكرة ملاهي الثلج : بالنسبة للأسعار فسعر التذكرة للكبار 140 أو الصغار ليرة.

: بالنسبة للأسعار فسعر التذكرة للكبار 140 أو الصغار ليرة. مطاعم ملاهي الثلج : يعرض المطعم العديد من المأكولات والمشروبات التي يمكن للزائر الاختيار من بينها، وأكثر ما يوجد بالملهى هو الحلوى الثلجية.

: يعرض المطعم العديد من المأكولات والمشروبات التي يمكن للزائر الاختيار من بينها، وأكثر ما يوجد بالملهى هو الحلوى الثلجية. الفنادق القريبة من ملاهي الثلج: من أشهر الفنادق القريبة من ملاهي الثلج، فندق دبل تري من هيلتون اسطنبول، حيث يقع على مسافة 2,36 كم، وأيضًا فندق ايبيس اسطنبول اسينيورت، وهو يقع على مسافة 2,50 كم.

4- اكوا دولفين في اسطنبول

بسبب موقعها الاستراتيجي دونًا عن بقية ملاهي اسطنبول؛ أدى ذلك إلى تصنيفها كأجمل حديقة ألعاب في اسطنبول، فهي تقدم مجموعات متنوعة من الأنشطة الترفيهية، مثل المشي وسط الألعاب الكثيرة، ومن ثم قرارك لتجربة أفضل مدينة ملاهي في اسطنبول من خلال اختيارك اللعبة التي أثارت انتباهك، ويوجد بالملاهي العديد من المنحوتات للدولفين، وغيرها من منحوتات لحيوانات مائية يمكنك التقاط أجمل الصور بجانبها، ويمكنك التمتع وتجربة الزلاجات المائية، والزحاليق المائية، وكذلك يمكنك ممارسة رياضة السباحة، ومن الجدير بالذكر هو أن اكوا دولفين يوجد بها أنواع ألعاب لا توجد في ملاهي أخرى، مثل وجود اكوا لوب، والقوارب المتصادمة، وكذلك يوجد بها دلافين حقيقية يمكنك اللعب معها.

معلومات عن أكوا دولفين

العنوان : تقع بالقرب من مطار أتاتورك الدولي، يمكنك متابعة الذهاب من خلال الرابط التالي.

: تقع بالقرب من مطار أتاتورك الدولي، يمكنك متابعة الذهاب من خلال الرابط التالي. مواعيد العمل: الملهى يعمل يوميًا، من بداية الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة السابعة مساءً.

سعر التذاكر : أسعار الدخول، فللكبار 200 ليرة، أما الأطفال 100 ليرة.

: أسعار الدخول، فللكبار 200 ليرة، أما الأطفال 100 ليرة. مطاعم اكوا دولفين : تقدم مطاعم اكوا دولفين مجموعة من الخدمات المميزة، مثل خدمة الحمامات المجهزة بكافة المستلزمات، ويقدم مجموعة من الأكلات التركية المشهورة المميزة، ويوجد به قائمة طعام خاصة بالأطفال.

: تقدم مطاعم اكوا دولفين مجموعة من الخدمات المميزة، مثل خدمة الحمامات المجهزة بكافة المستلزمات، ويقدم مجموعة من الأكلات التركية المشهورة المميزة، ويوجد به قائمة طعام خاصة بالأطفال. الفنادق القريبة من اكوا دولفين: يقع فندقين على مسافة قريبة من اكوا دولفين، وهما فندق نيديا ايسينيورت، وهو يقع على مسافة 3,4 كم من اكوا دولفين، ويمكنك متابعة الحجز من خلال الرابط التالي، أما الفندق الآخر هو فندق كايا اسطنبول، وهو يقع على مسافة 8,4 كم منها، ويمنك متابعة الحجز من خلال الرابط التالي.

5- اكوا مارينا باسطنبول

من أشهر مدن الملاهي المائية هي مدينة اكوا مارينا باسطنبول، وهي تدخل قائمة ملاهي اسطنبول للأطفال، وأهم ما تشتهر به هو اتساعها لعدد كبير من الأشخاص، وضمها لمجموعة من العروض الترفيهية، بالإضافة إلى الأنشطة المائية، مثل عروض الأنيميشن، والعروض الموسيقية، ولعل أكثر ما يحبه الأطفال وينسجم معه هو عرض الأنيميشن الذي يحكي حكايات قصيرة، وكذلك العروض الموسيقى المناسبة لرقص ومرح الأطفال مثل رقصة البطريق الشهيرة، وهذا ما يجعلها أنسب مدينة ألعاب في اسطنبول للأطفال.

من الخدمات المتوفرة في أكوا مارينا هي خدمات التصوير الفوتوغرافي، حيث تستطيع الاحتفاظ بالكثير من الذكريات الرائعة عن طريق الصور التذكارية مع الإطلالات البحرية الرائعة، ولم تنتهي المتعة هنا فيمكنك الاستمتاع بالألعاب المائية، فإذا كنت من عشاق الزحاليق المائية؛ فإن ملاهي أكوا مارينا تعتبر أشهر مدينة ملاهي في اسطنبول تقدم لزوارها أفضل الألعاب المائية.

معلومات عن أكورا مارينا

العنوان : يشتهر ملهى اكوا مارينا بأنه منتزه مائي به مسابح كبيرة وألعاب مخصصة للأطفال، ويقع بمنطقة الفاتح في اسطنبول، ويمكنك متابعة الذهاب من خلال الرابط التالي.

: يشتهر ملهى اكوا مارينا بأنه منتزه مائي به مسابح كبيرة وألعاب مخصصة للأطفال، ويقع بمنطقة الفاتح في اسطنبول، ويمكنك متابعة الذهاب من خلال الرابط التالي. مواعيد العمل : تعمل على مدار اليوم من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

: تعمل على مدار اليوم من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً. سعر تذكرة أكوا مارينا : سعر التذكرة للأطفال الأكبر من خمس سنوات 40 ليرة بينما الأقل من خمس سنوات مجانًا، أما الكبار 80 ليرة.

: سعر التذكرة للأطفال الأكبر من خمس سنوات 40 ليرة بينما الأقل من خمس سنوات مجانًا، أما الكبار 80 ليرة. مطاعم اكوا مارينا : تتميز مطاعم اكوا مارينا بتقديمها لألذ الوجبات التركية الأكثر طلبًا، ويتمتعون بذوقٍ عالٍ في طريقة تقديم الأطعمة، كما يمكنك الاستمتاع بتناول وجبتك المفضلة مع الإطلالات المائية الساحرة، كما يوجد بالمطعم قائمة خاصة بالأطفال.

: تتميز مطاعم اكوا مارينا بتقديمها لألذ الوجبات التركية الأكثر طلبًا، ويتمتعون بذوقٍ عالٍ في طريقة تقديم الأطعمة، كما يمكنك الاستمتاع بتناول وجبتك المفضلة مع الإطلالات المائية الساحرة، كما يوجد بالمطعم قائمة خاصة بالأطفال. الفنادق القريبة من اكوا مارينا: يبعد فندق كايا اسطنبول عن اكوا مارينا بمسافة 4,5 كم، وهذا ما يضعه بقائمة أقرب الفنادق له، وهو مقيم بخمس نجوم، ويمكنك حجز الفندق من خلال الرابط التالي؛ أما إن كنت تبحث عن فنادق رخيصة قريبة من اكوا مارينا؛ فإننا ننصحك بالإقامة في فندق نيديا ايسينيورت، وهو يبعد عنها بمسافة 11,5 كم، ويمكنك الحجز من خلال الرابط التالي.

6- اكواريوم اسطنبول

تم تأسيس اكواريوم في عام 2011، وهو يندرج ضمن ملاهي اسطنبول التي تتميز بالجمال، وتم تضمينه ضمن الرابطة العالمية الخاصة بحدائق الحيوان والأحياء المائية، فهو يضم عدد سبعة حيوانات مميزة، ويحبه الأطفال والكبار أيضًا، ويتردد على زيارته العديد من السكان المحليين في تركيا، ويفِد إليه أشخاص من دول أخرى، ويقدم اكواريوم العديد من الأنشطة الترفيهية، فأكواريوم اسطنبول بهتم بالأحياء المائية، ويسمح بالتجول بين أحواض الأسماك الملونة مختلفة الأنواع، فبعضها من المحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، والبعض الآخر من البحر الأسود، والبحر الأبيض المتوسط، لذا هي تعتبر مدينة ألعاب مائية في اسطنبول فبإمكانك السباحة والغوص داخل حوض السمك مع مختلف أنواع الأسماك المختلفة والبطاريق.

معلومات عن أكواريوم اسطنبول

العنوان : يقع بمنطقة فلوريا بالقرب من أنظمة النقل بالطريق السريع والسكك الحديدية، ويمكنك متابعة الوصول من خلال الرابط التالي.

: يقع بمنطقة فلوريا بالقرب من أنظمة النقل بالطريق السريع والسكك الحديدية، ويمكنك متابعة الوصول من خلال الرابط التالي. مواعيد العمل : يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً

: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً أسعار أكواريوم اسطنبول : سعر تذكرة دخول الكبار 247 ليرة، أما الأطفال 216 ليرة.

: سعر تذكرة دخول الكبار 247 ليرة، أما الأطفال 216 ليرة. مطاعم اكواريوم اسطنبول : يقدم المطعم وجبات تركية مختلفة المذاق، ويمكنك تناول وجبة غدائك وأنت تستمتع بإطلالة مميزة على بحر مرمرة، بالإضافة إلى استمتاعك بإطلالة رؤية الحيوانات المائية والأسماك بشكل خاص.

: يقدم المطعم وجبات تركية مختلفة المذاق، ويمكنك تناول وجبة غدائك وأنت تستمتع بإطلالة مميزة على بحر مرمرة، بالإضافة إلى استمتاعك بإطلالة رؤية الحيوانات المائية والأسماك بشكل خاص. الفنادق القريبة من اكواريوم اسطنبول: يوجد فندقين بالقرب من ملاهي اكواريوم، فندق فلوريا اسطنبول، وهو يقع على مسافة 2 كم من اكواريوم، ويمكنك الحجز من خلال الرابط التالي، وأيضًا فندق واو اسطنبول، وهو يقع على مسافة 6 كم من اكواريوم، ويمكنك الحجز من خلال الرابط التالي.

7- بوستانجي لونابارك

من أكثر ملاهي اسطنبول التي تجذب الشباب والأطفال والكبار هو ملهى بوستانجي لونابارك، فهو يضج بعدد من الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار، لذا فهو يعد أكبر مدينة ملاهي في اسطنبول، ومن الأنشطة الترفيهية التي يقدمها لعبة قطار الموت، ولعبة الكراسي الطائرة، وألعاب الصعود والهبوط، بالإضافة إلى لعبة أفعوانية المليئة بالمغامرة والتشويق، ومن الألعاب التي جعلت بوستانجي لونابارك تُصنف بأنها أفضل مدينة العاب في اسطنبول هي عجلة فيرس، ودوامة الخيل، وركوب التطور، حيث زادت هذه الألعاب من إقبال الشباب والأطفال بشكل هائل.

معلومات عن بوستانجي لونابارك

العنوان : تقع ملاهي بوستانجي لونابارك في كاديكوي اسطنبول، في الجزء الآسيوي، ويمكنك متابعة الوصول من خلال الرابط التالي.

: تقع ملاهي بوستانجي لونابارك في كاديكوي اسطنبول، في الجزء الآسيوي، ويمكنك متابعة الوصول من خلال الرابط التالي. مواعيد العمل : يعمل أيام السبت والأحد من الساعة الحادية عشر صباحًا، وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة الواحدة ظهرًا، وأيام الخميس والجمعة من الساعة الحادية عشر ونصف، وفي جميع الأيام يُغلق في الساعة الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل.

: يعمل أيام السبت والأحد من الساعة الحادية عشر صباحًا، وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة الواحدة ظهرًا، وأيام الخميس والجمعة من الساعة الحادية عشر ونصف، وفي جميع الأيام يُغلق في الساعة الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل. أسعار بوستانجي لونابارك : أسعار تذكرة الكبار أو الصغار هي 15 ليرة.

: أسعار تذكرة الكبار أو الصغار هي 15 ليرة. مطاعم بوستانجي لونا بارك : الملاهي بها مطاعم تركية، تقدم وجبات خاصة للأطفال وصحية، بالإضافة إلى الأطعمة الشهية للكبار، وتقدم أيضًا مشروبات ساخنة وباردة مختلفة.

: الملاهي بها مطاعم تركية، تقدم وجبات خاصة للأطفال وصحية، بالإضافة إلى الأطعمة الشهية للكبار، وتقدم أيضًا مشروبات ساخنة وباردة مختلفة. فنادق قريبة من بوستانجي لونا بارك: يمكنك الإقامة بفندق ديديمان بوستانجي الذي يقع على مسافة 2,45 كم من ملاهي بوستاجي، وللحجز اضغط على الرابط التالي، أو يمكنك الإقامة في فندق ماريوت آسيا الذي يبعد مسافة 3,65 كم عنها، ويمكنك الحجز بالضغط على الرابط التالي.

8- ليجولاند في اسطنبول

تم افتتاحها واعتبارها واحدة ضمن ملاهي اسطنبول في 2015، واعتبارها أيضًا أجمل مدينة ألعاب في اسطنبول، ويمكن للزوار ممارسة العديد من الأنشطة بها، مثل الدخول بمصنغ الليغو، ودخول سينما ليغو فور دي، وتجربة لعبة مغامرة الليزر، وكذلك يمكن الاستمتاع بماستر موديل باني.

معلومات عن ليجولاند في اسطنبول

العنوان : يقع في مدينة اسطنبول بداخل فورم مول، ويمكنك متابعة الوصول من خلال الرابط التالي.

: يقع في مدينة اسطنبول بداخل فورم مول، ويمكنك متابعة الوصول من خلال الرابط التالي. مواعيد العمل : مواعيد العمل يوميًا من الساعة العاشر صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

: مواعيد العمل يوميًا من الساعة العاشر صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً. أسعار ليجولاند : تكلفة الدخول هي عشرة دولارات.

: تكلفة الدخول هي عشرة دولارات. مطاعم ليجولاند: تقدم أنواع مختلفة من الأطعمة التركية، والمطعم مناسب لدخول الأطفال، ويمكن الاختيار من قائمة الطعام التي يعرضها عليك المطعم عند زيارتك له.

9- دولفيناريوم اسطنبول

من أكثر الأماكن زيارة وشهرة في اسطنبول هو دولفيناريوم، وهو يشتهر بأنه ضمن قائمة أفضل ملاهي مائية في اسطنبول، ويعود تاريخ نشأته إلى عام 2000، وهو يقدم عدد كبير من العروض الترفيهية، بالإضافات إلى مجموعة من الأنشطة التي يحب الأطفال والشباب تجربتها، والمكان مناسب جدًا لدخول العائلات، ويمكنك الاستمتاع برحلة في مركب البحر الذهبي ومشاهدة المناظر الطبيعية بها، ورؤية الكائنات الحية المائية المختلفة، ويمكنك مشاهدة عروض لطيفة لكلب البحر، والدلافين، والحيتان البيضاء.

معلومات عن دولفيناريوم اسطنبول

العنوان : يقع بمنطقة السلطان أيوب، ويقع على مسافة قريبة من مول فيالاند، وتابع الوصول إلى دولفيناريوم اسطنبول من خلال الرابط التالي.

: يقع بمنطقة السلطان أيوب، ويقع على مسافة قريبة من مول فيالاند، وتابع الوصول إلى دولفيناريوم اسطنبول من خلال الرابط التالي. مواعيد العمل : يعمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.

: يعمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً. أسعار دولفيناريوم اسطنبول : سعر تذاكر الكبار 1400 ليرة، بينما الصغار 1250 ليرة.

: سعر تذاكر الكبار 1400 ليرة، بينما الصغار 1250 ليرة. مطاعم دولفيناريوم اسطنبول: من حسن تنسيق دولفيناريوم اسطنبول هو وجود مقهى ومطعم به؛ ليلجأ إليه الزوار بأطفالهم في حالة الشعور بالجوع أو العطش، حيث يمكنهم تذوق الأطعمة التركية، والمشروبات بنوعيها الساخنة والباردة.

10- ملاهي ادا بارك في اسطنبول

استحقت ملاهي ادا بارك في اسطنبول أن يتم اعتبارها أحسن ملاهي في اسطنبول، فهي تتمتع بشهرة عالية على أنها ضمن ملاهي اسطنبول السياحية، ويتوافد إليها الزوار بكثرة حسب إحصائيات الزوار من جميع دول العالم، ومن الأسباب التي تجعلها أجمل مدينة ملاهي في اسطنبول هو أنها تقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية المميزة، مثل الألعاب الكهربائية، والمراجيح، والبيت المقلوب، وألعاب الصعود والهبوط، وأيضًا لعبة ركوب الدواسة في البحيرة، كما يوجد بها حديقة حيوان مميزة يمكن للزوار الدخول بها ومشاهدة مجموعات الحيوانات النادرة الموجودة داخلها.

معلومات عن ملاهي ادا بارك

العنوان : Yıldırım, Şehir Parkı Caddesı, Bayrampaşa/İstanbul، وللوصول للمكان باستخدام خرائط جوجل اضغط هنا.

: Yıldırım, Şehir Parkı Caddesı, Bayrampaşa/İstanbul، وللوصول للمكان باستخدام خرائط جوجل اضغط هنا. مواعيد العمل : يعمل يوميًا من بداية الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

: يعمل يوميًا من بداية الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل. الأسعار : سعر التذكرة للكبار 120 ليرة، بينما الصغار 100 ليرة.

: سعر التذكرة للكبار 120 ليرة، بينما الصغار 100 ليرة. مطاعم ملاهي ادا بارك: يوجد بالملهى مطعم خاص يقدم أكلات حلال تركية مختلفة، إلى جانب المشروبات المتنوعة، وتوجد قائمة طعام خاص بالأطفال.

في النهاية يجدر بنا الإشارة إلى أنه تشتهر أماكن الترفيه في اسطنبول بإتاحة باقة كبيرة من الأنشطة الترفيهية، وقد عثر العديد من الأهالي في ملاهي اسطنبول المتنوعة على الكثير من البرامج المتنوعة المناسبة لكل الأعمار خاصة الأطفال، ومن خلال آرائهم تم تصنيف كل مكان حسب درجة الأنشطة التي يقدمها، وقد قدمنا إليكم أفضلها فاختر المكان المناسب لك ولأصدقائك أو عائلتك واجعله من أفضل أيام حياتك. ونتمنى لكم رحلة ممتعة.