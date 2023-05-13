أجمل مناطق اسطنبول الاوروبية التي ينصح بزيارتها

يقسم مضيق البوسفور مدينة اسطنبول إلى قسمين، أحدهما ضمن القارة الأوروبية والآخر ضمن القارة الآسيوية، وميز هذا الموقع الجغرافي مدينة اسطنبول وجعلها من أشهر دول العالم سياحياً واقتصادياً وتجارياً؛ فهي حلقة الوصل بين الشرق والغرب، وتكثر مناطق اسطنبول الاوروبية، ولكل منها صفات ومميزات خاصة بها؛ فمنها ما هو قريب من الساحل، ومنها الداخلي القريب من مركز المدينة، وفي مقالنا هذا، سنتعرف على تلك المناطق بالتفصيل فانضموا إلينا.

أهم مناطق اسطنبول الأوروبية

لمدينة اسطنبول أهمية كبرى عبر التاريخ؛ وذلك بسبب موقعها المميز الواصل بين القارتين الأوروبية والآسيوية بحيث يجمع بين مختلف الحضارات والثقافات القديمة، وساهمت اسطنبول في دمج الصبغتين الغربية والشرقية من خلال المعالم التاريخية والأثرية المنتشرة فيها، وتشتهر مناطق اسطنبول الاوروبية بالجمال الطبيعي والمساحات الخضراء والتنوع المناخي والجغرافي، كما أن لها إطلالات مميزة على مضيق البوسفور والقرن الذهبي وفيها أشهر معالم اسطنبول الأثرية من مساجد ومتاحف وكنائس ومعابد، إضافة إلى المولات الفخمة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، وفيما يلي أبرز تلك المناطق:

1- منطقة السلطان أحمد اسطنبول

من أبرز المناطق السياحية والتاريخية في مدينة اسطنبول؛ وذلك يرجع لغناها بالمساجد والكنائس والمتاحف والمباني المعمارية القديمة؛ فهي من أقدم مناطق اسطنبول الاوروبية، وهذه المنطقة تقع في قلب اسطنبول التاريخية بالقرب من منطقة الفاتح، وأطلق عليها ذلك الاسم نسبة للسلطان أحمد الأول الذي دفن عام 1617م في مسجد كبير وتاريخي يحمل نفس الاسم، ويعد مسجد السلطان أحمد المعروف باسم المسجد الأزرق من أشهر آثار اسطنبول العثمانية؛ وذلك بسبب زخارفه ونقوشه الزرقاء وتصميمه المعماري الخلاب.

إضافة لذلك، فستسحرك منطقة السلطان أحمد، والتي تمثل أفضل مكان للسياحة في اسطنبول ، بوجود معلم أثري شهير يقصده الناس من كل بقاع الأرض، وهو متحف آيا صوفيا الذي يعود تاريخه للعصر البيزنطي، وكان المتحف عبارة عن كنيسة أرثوذكسية شرقية فخمة وهي الأقدم في ذاك الوقت في تركيا، وعندما جاء السلطان محمد الفاتح، أمر بتحويلها إلى جامع إسلامي، كما أمر بإجراء العديد من التعديلات عليها وإضافة الصور الإسلامية والآيات القرآنية، وبعد إعلان الجمهورية التركية، تحول الجامع إلى متحف يمزج بين التراثين الإسلامي والمسيحي ليتم إعادته إلى مسجد منذ فترة قريبة.

كما يوجد هناك قصر توب كابي بإطلالته الساحرة على مضيق البوسفور، وكان ذلك القصر هو مقر إقامة السلاطين العثمانيين، وهو يتألف من قسم الضيوف وقاعات عرش وقسم خاص بالحرملك مع حدائق مميزة، وتحوي منطقة السلطان أحمد العديد من متاحف اسطنبول الهامة مثل متحف الآثار الإسلامي التركي، وحمام حريم السلطان المبني من قبل المعماري سنان، والذي يضم جلسات تدليك ومساج وساونا بأقسام منفصلة للرجال والنساء، ويمكن للزائر أن يعيش متعة التسوق بزيارة العديد من المحلات التجارية الموزعة ضمن أسواق تجارية عديدة، ومن أشهرها سوق بازار أراستا الخاص بالتحف والجلود والمشغولات اليدوية، كما يمكن تذوق أشهى الأصناف التركية والأطباق التراثية بزيارة المطاعم والمقاهي المنتشرة على امتداد ساحة السلطان أحمد.

2- منطقة تقسيم في اسطنبول

تتبع منطقة تقسيم إدارياً لبلدية بيوغلو التركية، وتتميز بكونها من أفضل مناطق اسطنبول الاوروبية بسبب موقعها الكائن في مركز المدينة، وكانت منطقة تقسيم قديماً مكان التقاء خطوط المياه الرئيسية في اسطنبول، ومنها تنطلق التفرعات لتغذي باقي المناطق؛ ولذلك أطلق عليها منطقة تقسيم، وهي تشتهر بزحمة الأماكن السياحية والترفيهية، وبشوارعها الحيوية، وبوسائل المواصلات العامة، كما أنها كانت مسرحاً لعمليات الشغب واندلاع المظاهرات في فترة من الفترات.

وعند الدخول إلى المنطقة، ستجد ميدان تقسيم الكبير بمبانيه التاريخية، صالات عرض السينما، المصارف، المكتبات، مع وجود مقرات لقنصليات دولية، كما ستشاهد النصب الجمهوري التذكاري في قلب ساحة تقسيم، والذي يمثل فترة إعلان الجمهورية التركية، وكل سنة يشهد الميدان احتفالات وعروضًا فنية لتخليد تلك المناسبة الوطنية، كما يمتد شارع الاستقلال، وهو من أشهر شوارع اسطنبول، على طول تلك المنطقة وتنتشر فيه المحلات التجارية بمختلف الماركات والمطاعم والمقاهي، ويمر به خط الترام واي الأحمر المعروف.

إضافة لذلك، يوجد بالمنطقة العديد من المعالم السياحية القديمة المتمثلة في كنيسة القديس أنطوان، برج غلطة سراي الشهير، مركز أتاتورك الثقافي الخاص بالفعاليات الثقافية والفنية، متحف الشمع المعروف باسم مدام توسو، وجامع حسين آغا العريق، كما تكثر فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والفنادق الفخمة وهي مكان مثير للحياة الليلية الصاخبة.

3- منطقة اورتاكوي في اسطنبول

تقع المنطقة ضمن إقليم بشكتاش بالقرب من البحر، وتبعد عن وسط اسطنبول مسافة 9.2 كم، وتمتاز بأنها من أجمل مناطق اسطنبول الاوروبية؛ حيث كانت تعرف باسم منتجع السلاطين قديماً لشدة جمالها ومناظرها الطبيعية الخلابة وجوها الصيفي المعتدل، وهي تضم أفضل أماكن سياحية في اسطنبول الأوروبية ، وتمزج بين الحضارة القديمة والحضارة المعاصرة من خلال المباني التاريخية المتمثلة في الجوامع والكنائس والمتاحف والمشاريع السياحية الفخمة؛ لذا فهي تستقطب يومياً آلاف الزوار الراغبين في مشاهدة إرثها التاريخي العريق.

ومن بين شواهدها القديمة مسجد أورتاكوي أو المعروف باسم مسجد المجيدية، والذي يبرز جمال العمارة العثمانية وسحرها الخارق، وكذلك قصر تشيران الذي يمثل تحفة فنية مدهشة للنظر، ولهذه المنطقة ساحل طويل ممتد على طول مضيق البوسفور تتوزع فيه مجموعة من القرى الصغيرة والأكواخ الريفية التي لها طابع خاص مع انتشار المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بهذه المنطقة، والتي تتيح للزوار تناول أشهر المأكولات والحلويات التركية مثل الوافل والكومبير، ويشهد الساحل العروض الموسيقية الحية والحفلات الصيفية المثيرة، ومن الممكن الوصول الى منطقة أورتاكوي بركوب الترام باتجاه ميناء كاباتاش؛ كونها تقع بين منطقتي بيبيك وكاباتاش البحرية.

4- منطقة فلوريا في اسطنبول

من المناطق الساحلية رائعة الجمال في تركيا، وتمتد على طول بحر مرمرة العظيم بحيث تبعد عن مركز مدينة اسطنبول 15 كم و25 كم عن منطقة تقسيم، وتصنف ضمن أرقى وأشهر مناطق في اسطنبول الاوروبية، وهي إحدى أحياء منطقة بكركوي الجميلة، ويقصدها آلاف السياح والزوار للاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة مع وجود مقومات الخدمة الممتازة والمناخ المناسب، ومن أشهر مناطقها السياحية شاطئ فلوريا الخاص بالاستجمام والاسترخاء، والذي كان منذ القدم مقصداً لسلاطين بني عثمان للتصييف وقضاء العطلات، ويزدحم الشاطئ بالزوار بشكل كبير حيث النظافة والأنشطة الترفيهية الممتعة.

كما يوجد هناك أكواريوم اسطنبول الشهير، والذي يعرض أحواض مائية ضخمة لأنواع مختلفة من المخلوقات البحرية والأسماك، وبالقرب من مطار أتاتورك العظيم، يوجد مول أكوا فلوريا، وهو من المجمعات التجارية الضخمة مع محلات تجارية متنوعة ومقاهي ومطاعم وصالات سينما وألعاب للأطفال، وبالنسبة للمنتزهات، فتضم منطقة فلوريا حديقة فلوريا الجميلة بمناظرها الطبيعية وبركها المائية وألعابها المسلية.

5- منطقة لالالي اسطنبول

تعتبر منطقة لالالي امتداد لمنطقة السلطان أحمد في اسطنبول، وهي تنحصر بين منطقتي بيازيد واكسراي، ومعنى اسمها الخزامى بالتركية، وهي تضم أجمل مناطق سياحية في اسطنبول الأوروبية، والتي تتمثل في الأسواق والمتاجر والمساجد، ومن أشهر أسواقها سوق لالالي، والذي يضم كل المقتنيات الشخصية وبسعر الجملة الرخيص، وهناك مسجد لالالي المعروف الموجود ضمن مبنى فيه مدرسة ومكتبة عتيقة، ويمثل المسجد جمال وفن العمارة العثمانية.

كما يوجد هناك قوس ثيودوسيوس الذي يعود تاريخه للعصر الروماني، وضريح هيلفاي يعقوب أفندي، والذي يعتبر من المزارات المهمة لأحد أشهر الصوفية الأتراك، وضريح السلطانة هاديس خان قرب الجامع الجديد، وسبيل لالالي المعروف ببنائه الرخامي المزخرف والمتقن، والذي يلجأ إليه المصلون للوضوء عند الرغبة في الصلاة، ويمكن من خلال زيارة منطقة لالالي التوجه نحو منطقة السلطان أحمد واستكشاف معالمها السياحية المميزة.

6- منطقة اكسراي في اسطنبول

منطقة سياحية مميزة ومحبوبة كثيراً من قبل الزوار العرب لدرجة أطلق عليها مدينة العرب، وهي من أجمل المناطق في اسطنبول الاوروبية، وهي تضم أجواء ترفيهية ساحرة، مناظر طبيعية خلابة، مساحات خضراء، شواطئ بحرية مفعمة بالحياة والسحر، إضافة إلى البقايا التاريخية العائدة لزمن الإمبراطورية البيزنطية والعثمانية، وأمام الزوار خيارات كثيرة ليعيشوا من خلالها تجارب فريدة من نوعها؛ حيث يمكنهم التوجه نحو جامع برتيفينال العائد لوالدة السلطان عبد العزيز العريق بطراز عثماني أصيل وفن معماري ساحر، ومشاهدة أسوار وجدران اسطنبول البيزنطية القديمة التي لاتزال شاهدة على حقبة زمنية مهمة في التاريخ العثماني.

كما يمكن التنزه في ساحة ياني كابي القريبة من الميناء، والاستمتاع بجمال المناظر البحرية، والقيام بجولات بالبحر للاستمتاع بمشاهدة مضيق البوسفور والعروض الفلكلورية، وتعتبر ساحة اكسراي من الساحات المليئة بالنشاط والحيوية؛ حيث توجد بها المطاعم والكافيهات والمتاجر، ويمكن معانقة الطبيعة وعيش الأجواء الترفيهية بزيارة منتزه تركمنستان بقصد الاستجمام، ويعتبر هستوريا مول من أفخم وأهم المراكز التجارية الموجودة في تلك المنطقة.

7- منطقة بشكتاش في اسطنبول

هذه المنطقة من المناطق القديمة التي كانت خارج سور اسطنبول، وخلال الحكم العثماني، استُخدمت كمرسى للقوارب والسفن الحربية، ومن ثم توسعت المنطقة بشكل كبير وازداد تعدادها السكاني لتصبح أهم منطقة في اسطنبول الأوروبية، وتعج بشكتاش بالمناطق السياحية المهمة، والتي لها تأثير واضح في الحضارة العثمانية القديمة، ومن بين أشهر ملامحها التاريخية قصر دولمة بهجة الذي أنشئ كمركز إدارة في العهد العثماني، وبناه السلطان عبد المجيد الأول عام 1853م بشكل رائع على ضفاف البوسفور وبهندسة معمارية باروكية وشرقية جميلة.

ويوجد هناك قصر سيراجان الذي يعد أحد أجمل قصور بني عثمان، وقصر يلدز الفخم بإطلالته الساحرة على مضيق البوسفور ومنطقة أورتاكوي، وكذلك حديقة يلدز بارك الملحقة بالقصر، والتي فيها أجمل المناظر الطبيعية والبرك المائية المصطنعة، ويمتزج الماضي والحاضر عند دخول ساحة بشكتاش، والتي تضم سوق كبير فيه مختلف البضائع والمنتجات مع روائح السمك البحري اللذيذة المنطلقة من المطاعم الموجودة في الساحة، وضمن رصيف بشكتاش البحري، تتوزع المقاهي الشعبية والتراثية الجميلة، إضافة إلى وجود متحف اسطنبول البحري، والذي يعرض أهم المقتنيات الحربية والسفن البحرية والمعدات المستخدمة في زمن الدولة العثمانية.

ومنطقة بشكتاش من مناطق اسطنبول الأوروبية الغنية بالمرافق التعليمية المميزة؛ حيث توجد فيها أشهر الجامعات مثل جامعة غلطة سراي وجامعة يلدز التقنية وجامعة البوسفور، كما أنها مقر للثقافة والفن بوجود القاعات المسرحية ودور السينما الكثيرة.

8- منطقة امينونو في اسطنبول

منطقة سياحية بجوار ساحل البوسفور الجميل في قلب منطقة الفاتح باسطنبول، وأحد أجمل مناطق اسطنبول الاوروبية التي تعج بالسياح والزوار يومياً بهدف مشاهدة معالمها السياحية المهمة، والمتمثلة في ميناء امينونو العريق الذي تنطلق منه الرحلات البحرية نحو مضيق البوسفور وبرج البنات وجزيرة الأميرات عبر القوارب والعبارات البحرية الصغيرة، وكذلك ميدان امينونو التاريخي الذي يمتلئ بالمطاعم والمقاهي والأسواق المميزة، ويشهد الميدان حركة سياحية دائمة وازدحام كبير مع انتشار الأكشاك والعربات التي تبيع الحلويات التركية والآيس كريم.

ويمكن السهر والتجول على جسر غلطة سراي المعروف بجماله وسحر مناظره، والذي تتوفر فيه مطاعم عديدة خاصة بتناول المأكولات البحرية والسمك البحري اللذيذ، ويوجد ضمن المنطقة سوق التوابل المصري الشهير، والذي يعد من أقدم الأسواق الشعبية في اسطنبول، وتتوفر فيه كل أصناف البهارات والتوابل ومواد العطارة، وأحد شواهد منطقة امينونو التاريخية جامع السليمانية العريق الذي بني في زمن الخليفة سليمان القانوني على يد المعماري سنان عام 1550م، والذي يمثل جمال العمارة العثمانية، وكذلك جامع بني الخلاب وجامع رستم باشا، وتتربع حديقة جولهانة السحرية في قلب المنطقة لتبرز جمال حدائق اسطنبول القديمة مع مهرجانات التوليب التي تقام فيها كل سنة، وتضم منطقة امينونو وكالات حكومية وفيها مبنى المحافظ.

9- منطقة الفاتح اسطنبول

أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى السلطان محمد الفاتح الذي فتح مدينة القسطنطينية وحررها من البيزنطيين، وهي من أقدم مناطق اسطنبول الاوروبية، وتعد جزءاً من الإمبراطورية البيزنطية الرومانية القديمة من خلال معالمها الأثرية ومبانيها التاريخية، ولهذه المنطقة سحر خاص يتجلى باندماج العديد من الحضارات والثقافات، وباعتبارها مركز سياحي وتجاري منذ القدم، تستقطب المنطقة الكثير من الزوار يومياً وتزدحم بالناس الراغبين بمشاهدة أماكنها السياحية، ومن أشهرها مسجد الفاتح المبني بصبغة إسلامية كاملة مع لمسات فنية معمارية عثمانية جميلة، ومسجد الخرقة الشريفة الذي له مكانة خاصة عند المسلمين بسبب وجود بردة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتضم المنطقة واحداً من أشهر الأسواق الشعبية في اسطنبول، وهو سوق الفاتح الغني ببضائع رخيصة ومتنوعة، وسوق جراند بازار والذي يعد أحد أقدم وأكبر الأسواق المسقوفة في العالم، وهو يمتد على مساحات هائلة مع حوالي 4400 محل تجاري، ونتيجة جمال المنطقة وأهميتها السياحية، فقد أصبحت محط أنظار المستثمرين من خلال بناء أجمل وأفخم الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشاريع العقارية المميزة.

10- منطقة سيركجي اسطنبول

تقع منطقة سيركجي في قلب منطقة الفاتح بين منطقتي السلطان أحمد وامينونو بجانب جسر غلطة سراي الشهير لتكون من أجمل مناطق اسطنبول الاوروبية في الموقع، وتكثر في تلك المنطقة المطاعم والمقاهي والفنادق والمنتجعات، إضافة إلى وجود وسائل المواصلات الرئيسية التي تساعد الناس على سهولة التنقل والوصول إلى أطراف المدينة، كما يوجد فيها مراكز تجارية عديدة وأسواق شعبية مناسبة للطبقات الفقيرة، وهي أيضًا تضم مجمعات سكنية ومسارح ودور سينما وشركات ووكالات سياحية مهمة.

ويعتبر القرن الذهبي من أهم الحدود البحرية للمنطقة، وهو مركز استجمام رائع للسياح والزوار، ومن معالمها المهمة أيضًا حديقة جولهان الجميلة، جسر غلطة سراي التاريخي، منتزه سيركجي بما فيه من مناظر طبيعية خلابة، والمراكز الترفيهية للأطفال وممرات مشي وعربات جوالة، ويوجد في المنطقة متحف العلوم الإسلامية وتاريخ التكنولوجيا التركية ومتحف الأشغال الشرقية القديمة، وكذلك ستجد بالقرب من المنطقة سوق التوابل المصري والسوق المغطى الكبير.

11- منطقة ليفنت اسطنبول

منطقة داخلية وساحلية تقع شمال منطقة بشكتاش وجنوب منطقة ماسلاك مع بنية تحتية فائقة الجمال ومشاريع عقارية عالية المستوى، والتي من أبرزها ناطحات السحاب الشاهقة الارتفاع، وهذه المنطقة من أشهر مناطق اسطنبول الاوروبية فيما يخص مراكز التسوق والشركات وفروع المصارف والبنوك ومصانع الأدوية والمدارس والجامعات، وهي تناسب المواطنين أصحاب الدخل المتوسط، كما أنها تحتضن برج السفير، أطول ناطحة سحاب في تركيا بارتفاع يصل إلى 461 متر، وفيها مركز سانات الثقافي، مسرح ساهني، حديقة أولانجن المناسبة للعوائل والصغار، وكذلك مول ليفنت ومول كانيون الشهير.

12- منطقة شيشلي في اسطنبول

تبعد تلك المنطقة حوالي 8 كم عن قلب اسطنبول، وتمتاز بجمالها وسحرها الأخاذ ووجود أماكن سياحية وتاريخية مهمة ومناظر طبيعية خلابة؛ ما يجعلها أحد أهم مناطق اسطنبول الاوروبية، ويعود تاريخ تلك المنطقة إلى ثلاثة قرون مضت عندما كانت منطقة مقابر خالية من السكان، ومن ثم أصبحت تحت محط أنظار السلاطين في أواخر القرن التاسع عشر، وبدأت حركة البناء فيها لتزدهر بشكل كبير بعد تأسيس الجمهورية التركية بوجود الأبنية المعمارية الجميلة والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والتعليمية والأسواق والمحلات التجارية والجامعات والمدارس.

ومن أشهر معالمها السياحية شارع نيشانتاشي المعروف بمقاهيه ومطاعمه الفاخرة ومحلاته التجارية المتنوعة، وحديقة ماتشكا التي تحتوي على تلفريك مميز، وجامع شيشلي الكبير والعتيق، ومول جواهر الضخم للتسوق والتجارة، ومتحف اسطنبول العسكري، بالإضافة إلى متحف مؤسس الدولة التركية أتاتورك.

13- منطقة بيبيك في اسطنبول

منطقة سياحية قديمة عاصرت زمن الإمبراطورية البيزنطية والعثمانية، وأصبحت مركزًا تجاريًا وسياحيًا هامًا عبر التاريخ بفضل مينائها الضخم الذي كان ملجأً للسفن البحرية من العواصف، ولايزال إلى الآن فن العمارة العثمانية واضحاً ومرئياً في منطقة بيبيك بوجود المتاحف الأثرية القديمة والمساجد والمباني التاريخية القديمة؛ حيث يمكنك أن تشاهد قلعة روملي حصار الجميلة، ومتحف أشيان للشاعر التركي توفيق فكرت، ونادي كاديلاك لليخوت الفاخرة، ومنتزه بيبيك الشهير بنباتاته وأزهاره ومرافقه الخدمية الممتازة، مع انتشار واسع لأسواق بيبك الشعبية والرخيصة، ومطاعم ومقاهي بيبيك الممتدة على طول ساحل بيبيك الجميل؛ ما يجعلها أحد أفضل الوجهات السياحية في تركيا، إضافة إلى اعتبارها المكان المفضل لسكن الأغنياء والأثرياء الأتراك.

14- منطقة بيليك دوزو اسطنبول

منطقة تاريخية تعود لزمن القرن السابع قبل الميلاد وتقع غرب اسطنبول، ولها حدود مع مناطق اسطنبول الاوروبية الأخرى مثل أفجلار وبيوك جكمجة واسنيورت، وأول من سكن تلك المنطقة هم اليونان، وتحولت في زمن الخلافة العثمانية لمقر لقضاء العطلات لشدة جمالها واعتدال مناخها، وهي من المناطق التي شهدت تطوراً عمرانياّ واسعاً لقربها من المطار؛ حيث تجد فيها أهم المدارس والجامعات ومناطق التسوق وخدمات النقل المميزة، ومن أهم معالمها السياحية منزل كولسي وجسر بيوك شكمجة وقصر السلطان سليمان.

15- منطقة مارتر اسطنبول

منطقة تجارية هامة معروفة بأسواقها ومراكزها التجارية الجاذبة لفئة كبيرة من التجار والمتسوقين؛ بسبب تنوع البضائع وخاصة الأزياء، وكذلك لرخص الأسعار والبيع بسعر الجملة، إضافة لذلك، فهي من مناطق اسطنبول الاوروبية السياحية بسبب معالمها التاريخية المميزة، ومن أهمها جامع سيد نظام الروحاني والأنيق، ومتحف بانوراما اسطنبول الذي يضم أعظم لوحة فسيفسائية لمعركة فتح القسطنطينية في العالم، ومنتزه إبراهيم باشا الترفيهي للصغار والكبار، وحلبة سباق السيارات الشهيرة سبيد جوكارت، إضافة إلى المقاهي والمطاعم والمولات الفخمة.

16- منطقة السلطان أيوب في اسطنبول

تقع المنطقة خارج أسوار مدينة اسطنبول، وكانت في القدم تستخدم كمدافن للموتى المسلمين والمسيحيين، وبسبب جمال موقعها الجغرافي ووجودها ضمن خط ساحلي على القرن الذهبي والبحر الأسود، فقد تحولت هذه المنطقة إلى منطقة سياحة واستجمام لتكون من أهم مناطق اسطنبول الاوروبية وأكثرها زيارة، ويوجد في المنطقة أشهر المعالم السياحية ومن بينها مسجد أبو أيوب الأنصاري الذي يضم رفاة الصحابي الجليل أبو أيوب ومن هنا جاءت تسمية المنطقة بهذا الاسم، كما أنها تحتوي على تلفريك مميز يتيح للناس الركوب والتمتع بمناظر اسطنبول الخلابة ومشاهدة القرن الذهبي والبوسفور الساحر، وهناك ملاهي فيالاند الشهيرة والضخمة بألعابها الترفيهية والمميزة، وستجد ضمن المنطقة مرافق تعليمية مميزة وجامعات مهمة مثل جامعة الخليج.

17- منطقة ترابيا اسطنبول

تشتهر منطقة ترابيا بكثرة مسطحاتها الخضراء وحدائقها المميزة؛ ما يجعلها أحد أجمل وأرقى مناطق اسطنبول الاوروبية، وتنتشر في أرجائها المنازل الصيفية، والتي يتم تأجيرها للسياح والزوار بغرض الاستجمام والاسترخاء، ومن أشهر منتزهاتها منتزه جاملك أرجوفان الطبيعي وحديقة فرنسا ومنتزه كيريج بورنو، وفيها العديد من المنتجعات والفنادق السياحية والمقاهي والمطاعم المميزة.

18- منطقة القرن الذهبي إسطنبول

أطلق عليها اسم القرن الذهبي لجمال شروق وغروب الشمس فيها ولشكلها الشبيه بالقرن، وهي شبه جزيرة تقع ضمن مناطق اسطنبول الاوروبية، وكانت مرسىً للسفن البيزنطية والعثمانية والسفن التجارية القادمة من الخارج في الماضي، وأصبحت وجهة سياحية مشهورة بسبب حدائقها ومنتزهاتها الجميلة، شوارعها التاريخية وأزقتها الضيقة، كنائسها ومساجدها ومعابدها اليهودية، ومنازلها الخشبية المميزة، إضافة إلى كثرة الغابات والمناطق الخضراء حولها؛ بحيث يقصدها الناس لتكون ملجأ للاستجمام والاسترخاء.

19- منطقة بيرلوتي اسطنبول

تمتاز منطقة بيرلوتي بموقع مميز في منطقة السلطان أيوب ضمن مناطق اسطنبول الاوروبية مع إطلالة مميزة على القرن الذهبي وعلى قمة عالية تبرز جمال مدينة اسطنبول ضمن مناظر طبيعية خلابة وغابات كثيفة، وأطلق عليها ذلك الاسم نسبة للكاتب الفرنسي بيرلوتي الذي عاش فيها، ويوجد فيها أجمل تلفريك على الإطلاق، والذي يتيح لك مشاهدة كامل اسطنبول بمساجدها وقصورها وأبراجها وجسورها الجميلة.

20- منطقة السليمانية اسطنبول

تقع منطقة السليمانية في شطر اسطنبول الأوروبي، وتحتضن أقدم المعالم التاريخية العثمانية وهو مسجد السليمانية الذي سميت باسمه، كما أنها مقر لمكتبة السليمانية القديمة الغنية بالمخطوطات الأثرية، وتشهد المنطقة إقبالًا سياحيًا كبيرًا لجمال مناظرها على البوسفور وحي الفاتح، وتنتشر فيها مجموعة من المقاهي والمطاعم والفنادق الفخمة، كما أنها مقر للعديد من المشاريع العقارية المميزة، ولقربها من منطقة الفاتح، فإن ذلك يفتح المجال أمام الزائرين لزيارة معالم سياحية أخرى مثل مسجد الفاتح وآيا صوفيا.

21- منطقة ساريير اسطنبول

منذ القدم عرفت منطقة ساريير بكونها مركز اصطياف واستجمام للأمراء والسلاطين العثمانيين؛ وذلك بسبب إطلالتها المميزة على مضيق البوسفور ومناخها المعتدل، وهذه المنطقة من أفضل مناطق اسطنبول الاوروبية للسكن؛ حيث تتواجد فيها الفلل الفخمة والمنازل الحديثة المصممة بطراز معاصر وأنيق، وتضم المنطقة العديد من المعالم السياحية المميزة حيث تطل منها قلعة روملي حصار الشامخة من فوق تلة مرتفعة، وكذلك تشتهر بوجود متحف ساكيب سابانجي المعروف بمنحوتاته وتحفه الفنية، ومتحف سادبيرك هانم الذي يضم محتويات ومقتنيات شخصية لهذه المرأة القوية، كما يوجد فيها مول أستينيا، أحد أكبر وأشهر مولات اسطنبول، إضافة لذلك، تزخر منطقة ساريير بالمرافق التعليمية والمعارض الفنية والمراكز الصحية.

22- منطقة أتاكوي اسطنبول

تقع منطقة أتاكوي قرب مطار أتاتورك في اسطنبول، وقربها منه أعطاها أهمية تجارية وسياحية هامة إضافة إلى ازدياد المشاريع الاستثمارية والعقارية الفخمة فيها، وتضم المنطقة واحداً من أشهر السواحل البحرية نظافة ورقياً في الخدمات، وفيها حديقة بكركوي النباتية المليئة بالنشاطات الترفيهية المسلية للأطفال، إضافة إلى المولات والمطاعم والمقاهي الشعبية المميزة.

23- منطقة بيوغلو في اسطنبول

إحدى أهم المناطق التاريخية والأثرية الواقعة ضمن مخطط مناطق اسطنبول الاوروبية، وهي قريبة من منطقة الفاتح المشهورة، وعرفت في زمن الإمبراطورية البيزنطية باسم بيرا، وسكنها مزيج عرقي متنوع مما أضاف لمسة ثقافية وفنية مهمة لتلك المنطقة، ويتواجد ضمنها أماكن سياحية بارزة من أشهرها شارع الاستقلال وميدان تقسيم، إضافة لذلك، فهي تضم مجموعة من المتاحف الأثرية الهامة مثل متحف غلاطة المولوي ومتحف الفن الحديث باسطنبول وفيها اقدم مكتبة تركية والتي تدعى مكتبة روبنسون بيوغلو.

24- منطقة كاراكوي اسطنبول

تقع المنطقة بواجهة بحرية مميزة على مضيق البوسفور، وهي من مناطق اسطنبول الاوروبية التي استخدمت منذ القدم كمرفأ تجاري وسياحي للسفن والعبارات والقوارب، وسكن تلك المنطقة مزيجًا من الأتراك والأرمن واليونانيين والإيطاليين، وستجد فيها معالم سياحية مميزة تعود للقرون الوسطى مثل مسجد العرب وبرج غلاطة سراي وحمام كيليج علي باشا، إضافة لذلك، تتوزع العديد من المطاعم والمقاهي على امتداد شاطئها المميز مع إطلالات ساحرة على البحر.

25- منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول

هذا الميناء البحري من أشهر موانئ تركيا واسطنبول؛ حيث تنطلق منه الرحلات البحرية المتجهة لمضيق البوسفور وبرج البنات إضافة إلى جزيرة الأميرات الساحرة، ويشهد المكان ازدحامًا كبيرًا بسبب المعالم السياحية المهمة مثل قصر دولما بهتشه، ومتحف أورهان كمال، ومنتزه فينير كيلي، علاوة على درج الطيف الساحر بألوانه المختلفة، كما ستجد العديد من المطاعم البحرية والمقاهي الشعبية المصطفة بجانب بعضها بالمنطقة لزيادة المتعة والسرور في قلوب الزائرين.

26- منطقة بكركوي في اسطنبول

هذه المنطقة من المناطق التاريخية القديمة في اسطنبول والتي تعود لزمن الامبراطور قسطنطين البيزنطي؛ حيث كانت بمثابة منتجع صيفي له، إضافة لمركزها التجاري والسياسي الهام في تلك الحقبة الزمنية، ويسكنها حاليًا طبقة راقية وغنية من الأتراك حيث شوارعها العريضة وأبنيتها الفخمة ومشاريعها العقارية المميزة، وتحتضن المنطقة العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والمستشفيات الهامة، ومن أبرز معالمها السياحية حديقة بوتانيك بكركوي الترفيهية بمساحاتها الخضراء الجميلة ومسجد جارشي.

في نهاية مقالنا، تم التعرف على أهم مناطق اسطنبول الاوروبية بما فيها من معالم سياحية وتاريخية ومباني عصرية ومشاريع عقارية مميزة ومطاعم ومقاهي فاخرة، بحيث يكون المقال دليلًا لأي زائر يرغب بزيارة مدينة اسطنبول ومناطقها الجميلة.