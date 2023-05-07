أهم مناطق اسطنبول التي ينصح بزيارتها

لمدينة اسطنبول سحر خاص وجمال أخاذ اشتهرت به منذ القدم حيث كانت مسرحاً تجارياً وسياحياً وترفيهياً ومزاراً لعدد كبير من السياح والزوار القادمين من خارج البلاد لرؤية معالمها التاريخية والسياحية الحاضنة للتاريخ التركي منذ الإمبراطورية البيزنطية وحتى العثمانية، والتي تبرز من خلال المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والحمامات الأثرية والمتاحف الفنية المميزة، حيث تتوزع في مناطق اسطنبول المختلفة ضمن شطريها الأوروبي والآسيوي، وسنحاول في هذا المقال التعرف على مدينة اسطنبول بإعطاء فكرة واضحة عن كل منطقة فيها بما تضمه من مميزات ومرافق خدمية ومعالم سياحية ومشاريع إنمائية وترفيهية تخدم سكان المنطقة وما يجاورها ككل فانضموا إلينا.

أفضل مناطق اسطنبول

مدينة اسطنبول من أكبر المدن التاريخية في العالم، ولها موقع جغرافي مميز بحيث يفصلها مضيق البوسفور إلى شطرين واحد أوروبي وآخر آسيوي، إضافة إلى المعالم السياحية والأماكن التاريخية والأثرية المنتشرة ضمن هذين القسمين، والتي تنتمي لمناطق تم تقسيمها إدارياً وقف مخططات تنظيمية وضعتها وزارة اسطنبول للإدارة المحلية لتسهيل الخدمة وتنظيم الحياة ضمن المدينة، ومناطق اسطنبول كثيرة ومتنوعة وبعضها يعود لحقبات تاريخية قديمة وبعضها حديث ومعاصر للجمهورية التركية، ولكل منطقة سحرها وطبيعتها الخلابة وصفات خاصة تمتاز بها عن باقي المناطق الأخرى من حيث المرافق الخدمية والسياحية والمقاهي والأسواق والمطاعم والمرافق التعليمية والصحية والمشاريع الاستثمارية والعقارية، وفيما يلي أهم وأشهر تلك المناطق:

1- منطقة السلطان أحمد اسطنبول

تقع هذه المنطقة العريقة في قلب مدينة اسطنبول في الجزء التاريخي منها، وتصنف ضمن أفخم وأشهر مناطق اسطنبول بسبب احتوائها على العديد من المعالم السياحية الهامة من مساجد عريقة ومتاحف أثرية وكنائس وأسواق شعبية ومنتزهات وحدائق ومطاعم ومقاهي كلاسيكية، إضافة إلى الشوارع والأزقة الضيقة مما يجعلها مركز السياحة في اسطنبول بحيث تستقطب يومياً آلاف الزوار والسياح من كل أنحاء العالم، وتم تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى السلطان أحمد الأول المدفون قرب مسجد السلطان أحمد، ويمكن الوصول إلى المنطقة عبر الترام أو الحافلات.

ويحتار الزائر عند زيارة منطقة السلطان أحمد لكثرة مزاراتها السياحية، ومن أشهرها مسجد السلطان أحمد المعروف بالمسجد الأزرق والمعروف بتصميمه التراثي ونقوشه الزرقاء ومآذنه الفضية، كذلك يمكن زيارة كنيسة آيا صوفيا المبنية في العصر البيزنطي والتي تحولت إلى جامع بعد قيام الدولة العثمانية وتحولت إلى متحف من قبل مصطفى كمال أتاتورك جمع فيه كل المعالم الأثرية المسيحية والإسلامية ليعاد تحويله إلى جامع بقرار من المحكمة العليا التركية، ومتحف توبكابي الشهير الواقع على تلة بإطلالة على البوسفور وكان مكان اتخاذ القرار في الخلافة العثمانية وقصر لسلاطين بني عثمان.

وهناك حديقة جولهانة التي تعرف بكونها من أجمل حدائق اسطنبول بمساحاتها الخضراء الشاسعة وأزهارها الجميلة، ويوجد متحف آثار اسطنبول الذي يضم أهم الآثار والتماثيل التركية القديمة، وحمام حريم السلطان العثماني القديم المبني من قبل معمار سنان مع قسم للرجال وآخر للنساء وبأنشطته المميزة من جلسات تدليك ومساج وساونا، إضافة لذلك تجد ضمن المنطقة أسواق شعبية مميزة ومثيرة للاهتمام، ومنها سوق بازار أراستا خلف المسجد الأزرق وفيه مختلف البضائع القديمة من سجاد وبساط وجلود وحرف يدوية ومنسوجات وتحف خزفية.

2- منطقة تقسيم في اسطنبول

تتبع منطقة تقسيم لبلدية بيوغلو وتمثل مركز مدينة اسطنبول والقلب الحيوي المفعم بالحياة، وهي من إحدى مناطق اسطنبول الأوروبية الشهيرة وتضم العديد من المعالم التاريخية والسياحية بحيث تكون مركز جذب سياحي للكثير من الزائرين، حيث تتميز بوجود شارع الاستقلال الذي يحوي الترام واي الأحمر المعروف وتتوزع فيه المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، ويعد ميدان تقسيم من المراكز الرئيسية للنشاط التجاري والسياحي مع أبنية معاصرة للعصر الحالي وأبنية تعود للعهد العثماني متمثلة بالمساجد والمتاحف والكنائس والأديرة، ومن أبرزها برج غلطة سراي المعروف بارتفاعه الشاهق، ومتحف مدام توسو الذي يعرض تماثيل من الشمع لشخصيات معروفة محلياً وعالمياً، ومركز أتاتورك الثقافي الذي يجمع فعاليات ثقافية وعروض مسرحية ودار أوبرا، وكاتدرائية القديس انطوان الفخمة والقديمة.

وما يميز المنطقة جامعاتها ومدارسها المتنوعة، إضافة إلى المراكز الصحية والمستشفيات ووسائل المواصلات المهمة، ولقد شهدت منطقة تقسيم الكثير من الاحتجاجات وحالات الشغب في الفترة الماضية وسببت الكثير من المشاكل وانعدام الاستقرار في تركيا.

3- منطقة أورتاكوي في اسطنبول

تقع المنطقة ضمن إقليم بشكتاش في الجانب الأوروبي من اسطنبول بين منطقتي بيبيك وميناء كاباتاش وتقترب من البحر بشكل كبير لتكون أفضل مناطق اسطنبول، وعرفت قديماً باسم منتجع السلاطين ويأتيها يومياً آلاف الزوار والسياح للاستمتاع بساحتها المهمة والتي تضم العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والأكواخ الصغيرة المصطفة بجانب بعضها لتقدم أكلات تركية شعبية مثل الوافل والكومبير، ومن أشهر معالمها السياحية مسجد أورتاكوي الذي بني في عهد السلطان عبد المجيد عام 1853م وله زخرفة وبناء عريق، وقصر تشيران الذي يمثل سحر العمارة العثمانية.

ولمحبي التسوق والتسلية يمكنهم التجول ضمن السوق الشعبي المتمثل ببازار أورتاكوي المليء بعلامات تجارية بارزة في عالم التسوق، أما متعة التنزه فتكون على ساحل أورتاكوي بامتداد ساحل البوسفور مع سحر القرى والمناطق الطبيعية الخلابة، وتناثر المطاعم والمقاهي على طول هذا الساحل، إضافة إلى عروض الشوارع والحفلات الموسيقية في الصيف.

4- منطقة فلوريا في اسطنبول

ينتمي حي فلوريا إلى منطقة بكركوي ويمتد على طول بحر مرمرة شمال شرق حي يشيل كوي وشمال غرب حي كوتشوك جكمجة، وهي من مناطق اسطنبول الغنية والأكثر جذباً للسياح بسبب طبيعتها الخلابة وأماكنها السياحية المهمة والمتمثلة بشاطئ فلوريا الذي كان يقصده السلاطين للاستجمام والاسترخاء، وأكواريوم فلوريا التي تعد من أكبر الحدائق المائية في تركيا بما فيها من حيوانات ودلافين وأسماك مع أحواض مائية ضخمة، ومول اكوا فلوريا الذي يتميز ببنائه الضخم وموقعه المميز قرب البحر ومطار أتاتورك، ومتحف الطيران وكان قاعدة عسكرية وفيه قسم لعرض الطائرات الحربية والأدوات والعتاد الحربي ومقتنيات لشخصيات تركية وسياسية بارزة.

وحديقة فلوريا المميزة بمناظرها الخلابة وسحر أزهارها ونباتاتها، إضافة لذلك تنتشر المطاعم والمقاهي الراقية في شوارع المنطقة وعلى امتداد ساحلها لتكون مقصداً سياحياً للزوار مع إمكانية التسوق ضمن المحلات والأسواق التجارية والتنزه عبر شوارع فلوريا الساحرة.

5- منطقة لالالي اسطنبول

منطقة تاريخية جميلة في قلب حي الفاتح باسطنبول بين منطقتي بيازيد واكسراي، ومعنى اسمها التركي لالالي يعني الخزامى، وهذه المنطقة من أفضل المناطق في اسطنبول بسبب معالمها السياحية الشهيرة وقربها من المزارات القديمة في منطقة الفاتح، حيث تجد فيها مسجد لالالي العظيم الذي يعود تاريخه للقرن الثامن عشر حيث يضم ضريح لعدة سلاطين عثمانيين مع أطلال مدرسة ومكتبة قديمة، وهناك سبيل لالالي المعروف ببنائه الرخامي وزخرفته المميزة التي بنيت في زمن السلطان العثماني مصطفى الثالث ويلجأ إليه المصلون عند الوضوء.

وأيضاً يوجد قوس ثيودويسيوس الذي يرجع للعصر الروماني، وضريح السلطانة خديجة أخت السلطان سليمان القانوني، ومعلم شهداء 16 مارس الذي يعود لعام 1978م حيث قتل في المكان طلاب يساريين وأصيب 41 في هجوم إرهابي وتم تشييده بشكل مسلة أمام الحرم الجامعي تخليداً للذكرى، إضافة لذلك موقع المنطقة كامتداد لمنطقة السلطان أحمد يجعلها قريبة من كثير من المعالم السياحية الموجودة في منطقة السلطان أحمد والفاتح.

6- منطقة اكسراي في اسطنبول

تتواجد المنطقة وسط اسطنبول في قسمها الأوروبي ويطلق عليها البعض لقب مدينة العرب لكثرة زوارها وسياحها من العرب، وتتضمن العديد من الأجواء الترفيهية المفعمة بالحياة والمعالم السياحية الهامة مع مساحات خضراء خلابة وسواحل ساحرة وأماكن تاريخية تعود للحقبة البيزنطية والعثمانية، ومن أشهرها بقايا الجدران البيزنطية وأسوار اسطنبول القديمة، وجامع برتيفينال العثماني الذي يعود لوالدة السلطان عبد العزيز، وساحة ياني كابي التي يقصدها السياح لمشاهدة جمال المناظر البحرية والعروض الفلكلورية والحدائق الغناء والرقصات والدبكات الشعبية التركية، وفيها منتزه تركنستان بحدائقه الزاهية ومرافقه الخدمية الممتازة وألعابه الترفيهية للأطفال، إضافة لذلك يمكن التسوق عبر مولات مهمة مثل مول هيستوريا ومول فيو اكسراي الفخم بوجود الكثير من المحلات التجارية وبمختلف البضائع والمنتجات.

7- منطقة بشكتاش في اسطنبول

تعرف بكونها اقدم منطقة في اسطنبول في قسمها الأوروبي، وكانت قرية صغيرة خارج سور المدينة، وفي فترة الحكم العثماني اشتهرت بكونها مكان لرسو القوارب والسفن الحربية، وتعتبر مركز ثقافي وفني بما فيها من مراكز تسوق ومباني تاريخية ومناطق استجمام على البحار ومقاهي ومطاعم راقية لتناول الطعام وأرصفة بحرية للعبارات، وهذه المنطقة من أكثر مناطق اسطنبول ازدحاماً، وفيها ساحة بشكتاش مع متاجرها وأسواقها المميزة، ومتحف اسطنبول البحري الذي يضم أكثر من 20000 قطعة تاريخية خاصة بالتاريخ التركي البحري.

وقصر دولما بهتشة الشهير الذي بناه السلطان عبد المجيد الأول على ضفاف البوسفور بهندسة معمارية باروكية ولمسات فنية، وقصر يلدز المطل على مضيق البوسفور، وقصر سيرجان العثماني الرائع، وحديقة يلدز المعروفة بمساحاتها الخضراء وشلالاتها الجميلة، إضافة لذلك تضم المنطقة مرافق تعليمية عديدة ومعارض فنية ومسارح وقاعات سينما وحياة ليلية صاخبة.

8- منطقة امينونو في اسطنبول

منطقة سياحية مذهلة تستقبل يومياً آلاف الزوار، وتقع في قلب اسطنبول، وتتبع إدارياً لمنطقة الفاتح وتمتاز بإطلالة رائعة على البوسفور، وتضم معالم تاريخية وسياحية رائعة ومباني حكومية ومرافق تعليمية من جامعات ومدارس ومراكز صحية عالية المستوى، وفيها ميناء امينونو الشهير الذي ينظم رحلات بحرية باتجاه البوسفور وبرج البنات وجزيرة الأميرات، ويمكن تجول الناس عبر ميدان امينونو العظيم والجلوس في المقاهي والمطاعم المنتشرة فيه.

كذلك يمكن تناول الأطعمة التركية الشعبية من الأكشاك وعربات الحلوى، وتشتهر المنطقة بوجود جسر غلطة الساحر والأسواق الشعبية الجميلة ومن أشهرها سوق التوابل المصري، كذلك تعرف المنطقة بجامع السليمانية الذي بناه السلطان سليمان القانوني عام 1550م ليكون من أشهر مساجد اسطنبول على يد المعماري سنان ويوجد جامع يني وجامع رستم باشا وحديقة جولهان الجميلة ضمن هذه المنطقة الراقية.

9- منطقة الفاتح اسطنبول

من أوائل المناطق التي بنيت زمن الإمبراطورية الرومانية القديمة، ويتاخم المنطقة القرن الذهبي في جهة الشمال وبحر مرمرة في الجنوب، وحدودها محددة بأسوار القسطنطينية والمعروفة بسور ثيودويسيوس وسميت بهذا الاسم نسبة إلى السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية عام 1453م، ولذلك فهي من أقدم مناطق اسطنبول حيث يرجع تاريخها لحوالي 8500 عام، وتشتهر بغناها بالمباني التاريخية والدينية وتجمع بين الحضارة القديمة والحديثة، وتبرز عظمة ودور العهد العثماني في تلك الفترة.

وتضم حالياً أفضل العقارات والمشاريع الاستثمارية، وعند زيارتها ستشاهد مسجد الفاتح العظيم بتصميمه المعماري الإسلامي العريق، ومسجد الخرقة الشريفة الذي يضم بردة النبي محمد صلوات الله عليه، وجامع السلطان أحمد وكنيسة آيا صوفيا، كذلك سيحظى الزائر بمتعة التسوق الحقيقية ضمن السوق المغطى والمسقوف الذي يمتد على مساحة واسعة مع 4400 محل تجاري، وبازار الفاتح المميز بأسعاره الرخيصة إضافة الى المطاعم والمقاهي والأكشاك والعربات الجوالة.

10- منطقة سيركجي اسطنبول

منطقة سيركجي من أشهر مناطق في اسطنبول التي تقع وسط بلدية الفاتح ضمن القسم الأوربي من المدينة بين منطقتي السلطان أحمد ومنطقة امينونو التاريخية، وهي من أجمل مناطق اسطنبول السياحية وتكثر فيها الفنادق الفخمة والمقاهي والمطاعم ووسائل النقل والمواصلات والأسواق الشعبية، ويعد القرن الذهبي أحد معالمها البحرية المهمة حيث يمتاز بكونه مركز استجمام حقيقي، ويمكن التجول عبر حديقة جولهان الملكية وزيارة متحف الآثار الإسلامي، وقصر توب كابي الفخم، ومتحف الأشغال الشرقية.

وتتميز منطقة سيركجي بالمسارح ودور السينما والمجمعات السكنية المميزة، وبقربها من سوق التوابل المصري الشهير وسوق جراند بازار الذي يضم محلات تجارية عديدة، وفيها محطة ميترو سيركجي المعروفة إضافة إلى شركات سياحية تساهم في رفد عنصر السياحة وتقويته في تلك المنطقة.

11- منطقة ليفنت اسطنبول

تعد المنطقة جزءاً من بلدية بشكتاش في الجانب الأوربي من اسطنبول، وتقع شمال القرن الذهبي وغرب مضيق البوسفور، وتشتهر بكونها منطقة تجارية فخمة تنافس منطقة الأعمال في ماسلاك بوجود أطول ناطحة سحاب فيها وهو برج السفير الذي يرتفع مسافة 461 متر عن سطح الأرض، وهي من مناطق اسطنبول النشطة والحيوية وصممت لأصحاب الدخل المتوسط، وتعود تسميتها لشخصيات معروفة مثل ليفينت الأول والثاني والثالث والرابع.

وتضم مناطق ساحلية وداخلية مع بنية تحتية ممتازة، إضافة إلى مراكز تسوق وشركات وفروع لمصارف وبنوك تركية معروفة مع مجموعة من الفنادق الفخمة ومصانع الأدوية والمدارس والجامعات المعروفة، ومن أبرز معالمها السياحية منتزه بالي وحديقة إرلانجن ومسرح ساهني ومركز سانت الثقافي ومول ليفنت وسيتي مول ومول كانيون.

12- منطقة شيشلي في اسطنبول

تقع منطقة شيشلي في قسم اسطنبول الأوروبي عند مخرج مضيق البوسفور على بعد 8 كم من مركز المدينة وتحيط بها مناطق مهمة مثل منطقة السلطان أيوب غرباً ومنطقة أوغلو جنوباً ومنطقة ساريير شمالاً ومنطقة بشكتاش شرقاً، وتعد من أرقى مناطق اسطنبول وأكثرها شهرة للأهمية التاريخية والسياحية، وفيها شارع نيشانتاشي الشهير وهو مقصد سياحي هام لكل زائر، وطابعها السكاني متنوع ويعود لطبقة اجتماعية يغلب عليها التجار من أصول متنوعة من اليونان والبلقان والأرمن.

وتمتاز ببناء سكني معماري عريق ومراكز ثقافية وفنية مهمة ومسارح ومطاعم ومقاهي ودور سينما ومسارح في الهواء الطلق وأسواق عديدة ومعروفة، إضافة إلى المدارس والجامعات والمراكز الصحية، وتضم مباني أثرية قديمة من مساجد وكنائس ومعابد يهودية، ومنها جامع شيشلي وجامع تشويقية وكاتدرائية الروح القدس.

13- منطقة بيبيك في اسطنبول

منطقة ساحلية جميلة تتربع على مضيق البوسفور مع مناخ معتدل ودافئ وأجواء ترفيهية وسياحية مدهشة مما يجعلها أفضل مناطق في اسطنبول، وتتبع إدارياً لمنطقة بشكتاش، وتعد من مناطق اسطنبول المعدة للطبقة الراقية والثرية، وهي أفضل منطقة للسكن في اسطنبول بالنسبة للأغنياء، وكانت في القدم ملجأ للسفن من العواصف، وهي حالياً مرسى للقوارب واليخوت الفاخرة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى جندي يدعى بيبك جلبي استشهد خلال الفتوحات العثمانية.

وتضم المنطقة معالم تاريخية وأثرية مهمة لتكون من مراكز الجذب السياحي الهامة في اسطنبول حيث ساحل بيبيك الرائع للاستجمام والاسترخاء، ونادي كاديلاك الذي ترسو فيه اليخوت الفخمة والسفن السياحية ومنتزه بيبيك السياحي الذي يمتد على مساحة 16 ألف متر مربع، ومتحف أشيان الذي كان منزل للشاعر التركي المعروف توفيق بكرت والذي يعرض فيه أعظم حياة فناني الأدب الحديث والمعاصر في تركيا، إضافة إلى المطاعم والمقاهي والأسواق المعروفة والمتنوعة.

14- منطقة بيليك دوزو اسطنبول

يعود تاريخ منطقة بيليك دوزو إلى القرن السابع قبل الميلاد، وأول من سكن المنطقة هم اليونانيين من بيزنطة وكانت مكان لقضاء العطلة ومركز استجمام في زمن الخلافة العثمانية، وعرفت باسم الحديقة لجمال مناظرها وطبيعتها الساحرة، وتقع في غرب اسطنبول ولها حدود مع مناطق مهمة وهي بيوك جكمجة في الغرب وبحر مرمرة في الجنوب واسنيورت في الشمال وأفجلار في الشرق، وهذه المنطقة من مناطق اسطنبول السريعة في النمو والتطور لقربها من المطار، وفيها جامعات عديدة ومراكز تسوق ضخمة مثل مول مرمرة الشهير اضافة إلى خدمات النقل المميزة، وتتضمن معالم سياحية بارزة مثل قصر السلطان سليمان وجسر بيوك تشكمجة ومنزل كولسي المبني على يد السلطان سليمان القانوني.

15- منطقة مارتر اسطنبول

منطقة سياحية فخمة في اسطنبول تجذب السياح من كل مكان إضافة إلى كونها مكان رئيسي لتجمع التجار القادمين بهدف شراء البضائع الرخيصة وبسعر الجملة بوجود سوق مارتر الفخم الذي يضم محلات تجارية تعرض أبرز ما وصلت إليه الموضة في مجال الأزياء والملابس مع انتشار شركات الشحن المختلفة، ويعتبر جامع سيد نظام أحد معالمها التاريخية والروحانية المهمة ويمتاز بطرازه المعماري الأنيق وفيه ضريح لأشهر دراويش اسطنبول.

إضافة لذلك هناك منتزه إبراهيم باشا المثالي للعوائل والأطفال بمسطحاته الخضراء وجلساته المميزة وألعابه الترفيهية، ويمكن التجول عبر متحف بانوراما اسطنبول الذي يضم أشهر بانوراما فسيفسائية توضح معركة فتح القسطنطينية الكبرى، كما أن المنطقة معروفة بمضمار سباق سيارات مهم يدعى سبيد جوكارت بالتزامن مع المقاهي والمطاعم والمولات الفخمة مما يجعلها أفضل وأشهر مناطق اسطنبول السياحية.

16- منطقة السلطان أيوب في اسطنبول

كانت المنطقة قديماً خارج حدود مدينة اسطنبول ومصممة كمدافن ومقابر إسلامية ومسيحية، واشتقت الاسم بسبب وجود ضريح الصحابي أبو أيوب الأنصاري في مسجد السلطان أبو أيوب فيها، والذي يعد من أشهر المعالم السياحية في المنطقة، وتقع المنطقة في الشطر الأوروبي من اسطنبول وتضم حوالي 12 حي و7 قرى وتمتاز بخطها الساحلي القصير على امتداد القرن الذهبي وخطها الساحلي الطويل على البحر الأسود، وتغلب عليها صفة الهدوء والسكينة لبعدها عن مركز اسطنبول، ولها إطلالات ساحرة على المدينة.

ويقبع مسجد السلطان أبو أيوب الأنصاري مع أسواره التاريخية ومناظره الطبيعية الخلابة في قلب المنطقة ليكون مزار سياحي لآلاف السياح والزوار والمسلمين، كذلك هناك تلفريك السلطان أيوب الذي يسمح بالقيام بجولات ترفيهية في الهواء الطلق ومشاهدة جمال منطقة القرن الذهبي في اسطنبول، وهناك حديقة السلطان أيوب المليئة بأجواء الاسترخاء والاستجمام، وملاهي فيا لاند العملاقة.

17- منطقة ترابيا اسطنبول

من أشهر المناطق السياحية في اسطنبول في جزئها الأوروبي مع امتداد مساحي يصل لـ57 كم مربع وإطلالات مميزة على مضيق البوسفور وقرب من غابات بلغراد الشهيرة، وتصنف المنطقة ضمن أسماء مناطق اسطنبول المعروفة بمساحاتها الخضراء الواسعة وكثرة منتزهاتها وحدائقها الجميلة، إضافة إلى شواطئها الساحرة، ومن أشهر معالمها السياحية منتزه ملك أرجوفان الطبيعي الغني بالمساحات الخضراء والأشجار والنباتات ومسارات المشي والتنزه، وحديقة فرنسا الترفيهية الجميلة، ومنتزه كيريج بورنو الذي يقصده السياح لأجوائه الهادئة، وتشتهر المنطقة بالمنازل الصيفية والمطاعم والمقاهي المميزة.

18- منطقة القرن الذهبي اسطنبول

تعرف المنطقة قديماً باسم هاليتش وكانت ميناء بحري طبيعي للسفن البيزنطية والعثمانية والسفن التجارية القادمة من الخارج، وسمي باسم القرن الذهبي نسبة إلى شكل الموقع القريب من شكل القرن وجمال منظر شروق الشمس وغروبها في ذلك المكان مما يجعلها من أجمل مناطق اسطنبول على الإطلاق، ويحيط بهذه المنطقة العديد من الحدائق والمنتزهات، إضافة إلى المباني التاريخية القديمة المشهورة فيها من كنائس بيزنطية ومعابد يهودية ومساجد إسلامية.

ويتم تغذية المنطقة باثنين من الجداول الصغيرة، ويصل بين المنبع والمصب أربع جسور مهمة وهي جسر غلطة الشهير وجسر القرن الذهبي وجسر أتاتورك وجسر مترو حليش، وفيها منازل خشبية قديمة ضمن أحياء تاريخية مثل فينيير وبالات، وعلى امتداد المنطقة تجد الغابات والمناظر الطبيعية الخلابة، ويلتف حولها قصر الباب العالي ومسجد السلطان أحمد ومتحف آيا صوفيا.

19- منطقة بيرلوتي اسطنبول

واحدة من أجمل المناطق وأكثرها شعبية في اسطنبول لموقعها الجغرافي المميز في منطقة أيوب قرب جامع السلطان أيوب في قسم اسطنبول الأوروبي مع إطلالة ساحرة على القرن الذهبي لتبدو وكأنها لوحة فنية طبيعية، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الكاتب الفرنسي بيرلوتي الذي سكن فيها وكتب أجمل رواياته وعشقه لإحدى السيدات في هذه المنطقة، وجمال المكان يكون بصعود التلة عبر التلفريك ومشاهدة المناظر الخلابة ومعالم مدينة اسطنبول ومساجدها الأثرية مثل جامع السليمانية وجامع السلطان أحمد وقصر توب كابي وجر غلطة سراي، كذلك يمكن احتساء القهوة وتناول الطعام في المطاعم والمقاهي الساحرة الموجودة في المكان واقتناء الهدايا التذكارية والتحف من المحلات التجارية المعروفة في الموقع.

20- منطقة السليمانية اسطنبول

استمدت منطقة السليمانية اسمها من جامع السليمانية الشهير الذي بناه معماري سنان في زمن السلطان سليمان القانوني على أحد التلال المعروفة مع إطلالات مميزة على مضيق البوسفور وحي الفاتح، وهذه المنطقة من أرقى مناطق اسطنبول وأكثرها روحانية وتمتد لتصل إلى منطقة السلطان أحمد والفاتح، حيث يمكن زيارة مسجد السلطان أحمد ومسجد الفاتح ومسجد آيا صوفيا، إضافة لذلك تضم المنطقة مكتبة السليمانية المعروفة والغنية بالمخطوطات التاريخية بعدد يتجاوز ال 60 ألف مخطوطة، وتنتشر ضمن المنطقة مقاهي ومطاعم شعبية وفنادق فخمة وعقارات استثمارية ساحرة.

21- منطقة ساريير اسطنبول

تتواجد المنطقة في القسم الأوروبي من اسطنبول وتطل على البوسفور، وتعد نقطة التقاء مضيق البوسفور والبحر الأسود، ويحدها من جهة الغرب منطقة شيشلي ومن الشمال الغربي منطقة أيوب ومن الجنوب بشكتاش وتعرف بكونها من أعرق مناطق اسطنبول بسبب منازلها الفخمة وفيلاتها المعدة للإيجار بهدف الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة وزيارة المعالم السياحية الجميلة في المنطقة.

وهذه المنطقة عرفت قديماً باسم قصور السفراء، وكانت مركز استجمام سلاطين بني عثمان، وأصبحت منتجع للأمراء ومساكن لهم في القرنين الثامن والتاسع عشر الميلادي، ومن أشهر معالمها السياحية حديقة أميرجان رمز التوليب التركي واستينيا بارك الموجودة ضمن مول أستينيا الفاخر للتسوق، والحديقة اليابانية ومنتزه أتاتورك، وقلعة روملي حصار العثمانية التي بناها السلطان محمد الفاتح للحماية ومتحف ساكيب سابانجي الذي يقصده السياح لمشاهدة التحف واللوحات الخطية.

ومتحف سادبيرك هانم الذي يضم معروضات خاصة بهذه الشخصية من أزياء وأعمال تطريز ومصاغ ذهبي وفضي، وإضافة لذلك تجد ضمن المنطقة دور سينما ومقاهي ومطاعم ومرافق خدمية وسياحية وفنادق ومستشفيات ومراكز للمؤتمرات.

22- منطقة أتاكوي اسطنبول

تطل المنطقة على بحر مرمرة من جانب اسطنبول الأوروبي وتعتبر وجهة سياحية وترفيهية هامة ومكان مثالي للشراء العقاري من قبل الأثرياء، وفيها أبنية بطراز معماري ملفت للنظر لتكون من أشهر وأجمل مناطق اسطنبول، وتمتاز بقربها من مطار أتاتورك الدولي الذي افتتح عام 2010م، وفيها العديد من المعالم السياحية البارزة مثل ساحل أتاكوي المعروف بنظافة شاطئه ومناظره البحرية الخلابة ومرافقه الخدمية الممتازة، وحديقة بكركوي النباتية المليئة بالألعاب المسلية والمجسمات الحيوانية والملاعب الرملية، ومول أتاكوي بلس العريق والغني بالمحلات التجارية المهمة، إضافة إلى قربها من المدارس والجامعات المهمة.

23- منطقة بيوغلو في اسطنبول

منطقة بيوغلو من المناطق القديمة في اسطنبول في قسمها الأوروبي ويفصلها عن منطقة الفاتح التاريخية منطقة القرن الذهبي، وكانت قديماً تعرف باسم بيرا، وسكن المنطقة العديد من الشوام الآتين الذين أثروا بالتجارة وإنشاء البنوك والعلوم فيها، وتضم المنطقة مزيجاً مميزاً من الثقافة والترفيه والسياحة مع الإرث الحضاري والأصالة العثمانية، ومن أشهر معالمها السياحية ساحة تقسيم الشهيرة وشارع الاستقلال المعروف بمحلاته التجارية ومقاهيه ومطاعمه الفاخرة، وممر الزهور الجميل.

ومتحف الفن الحديث باسطنبول الذي يجمع حضارة تركيا المعاصرة والقديمة، ومتحف بيرا الخاص بالفن الاستشراقي لفنانين أريين وأتراك، ومتحف غلطة للمولوية الذي يعبر عن ثقافة المولوية الإسلامية، ونافورة توفان الأكثر ارتفاعاً في اسطنبول، ومكتبة روبنسون بيوغلو أقدم المكتبات التركية، وحمام كيليج علي باشا العثماني والأثري، وكنيسة سانت انطونيوس البيزنطية الشهيرة.

24- منطقة كاراكوي اسطنبول

منطقة سياحية وساحلية مميزة بواجهة بحرية رائعة قرب ميناء اسطنبول، وهي من أقدم مناطق اسطنبول تعود للعصر البيزنطي حيث كانت ميناء مهم للسفن والقوارب البحرية عندما كان الشاطئ الشمالي لمنطقة القرن الذهبي منطقة منفصلة ومحاطة بأسوار تاريخية، واستقر في تلك المنطقة أقليات رومانية وإيطالية ويونانية وأرمنية وروسية، وكانت مركز تجاري هام للدولة العثمانية لاحقاً، وتضم المنطقة حالياً أماكن سياحية وترفيهية بارزة، ومنها برج غلطة وميناء كاراكوي الخاص بالتنزه، ومسجد العرب الذي يعود للعصور الوسطى وحمام كيليج علي باشا الشهير، وتمتزج المقاهي والمطاعم مع المتاجر والاستوديوهات لتبدو المنطقة لوحة فنية جميلة مليئة بالخيارات السياحية والأجواء الخيالية والساحرة.

25- منطقة ميناء كاباتاش اسطنبول

تقع المنطقة في الجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول، ويعد أحد مواقع المواصلات البحرية الهامة حيث يمكن القيام بالجولات البحرية عبر القوارب في المنطقة، وزيارة مضيق البوسفور وبرج الفتاة انطلاقاّ من هذا الميناء والوصول إلى جزيرة الأميرات الساحرة، وهذه المنطقة من مناطق اسطنبول الجميلة والقريبة من معالمها السياحية والتاريخية المهمة مثل قصر دولما بهتشة أحد قصور اسطنبول العريقة، وبرج ساعة دولمة بهجة الذي يقع على بوابة القصر، ومدرسة كيليج علي باشا الذي يضم جامع ونافورة وحمام وسط حديقة خلابة ومتحف أورهان كمال الأديب التركي المعروف، ومنتزه فينير كلي الذي يضم ممرات مشي وتماثيل وجلسات مواجهة للساحل ومنطقة ألعاب للأطفال، ودرج الطيف المحفوف بالأشجار والبيوت الخشبية القديمة.

26- منطقة بكركوي في اسطنبول

أسس منطقة بكركوي قسطنطين عام 384م، وكانت مجمع صيفي ترفيهي ومركز سياسي وعسكري مهم في زمن الإمبراطورية البيزنطية وكانت تسمى بهيبدمون وتوالت عليها المسميات تباعاً حتى وصلت إلى بكركوي، وتمتد على مساحة 29 كم متر، ويبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة، وتقع في جانب اسطنبول الأوروبي بامتداد ساحلي طويل على بحر مرمرة، وهي من أرقى مناطق اسطنبول ومكان مناسب لسكن رجال الأعمال وطبقة الأغنياء حيث الشوارع العريضة والمباني السكنية الفخمة.

ومن معالمها السياحية مسجد جارشي ومتحف الطيران وحديقة بوتانيك بكركوي، وحديقة فلوريا اسطنبول واسطنبول اكواريوم، ومول فورم اسطنبول، ومول مرمرة فورم اسطنبول، إضافة لذلك تجد فيها جامعات تعليمية مهمة مثل جامعة أيدن الخاصة وجامعة اسطنبول الثقافية وجامعة أستينيا، ومدارس حكومية وخاصة، وتربطها بباقي المناطق شبكة مواصلات مهمة مثل خط المتروبوس ومترو الأنفاق وحافلات النقل العام والعبارات البحرية والترام.

27- منطقة كاديكوي في اسطنبول

من أجمل المناطق في مدينة اسطنبول ولها أهمية كبرى في السياحة التركية لجمال شوارعها ومعالمها التاريخية وحدائقها ومنتزهاتها الضخمة، إضافة لكثرة مطاعمها ومقاهيها، وتزدحم يومياً بالسياح لزيارة شارع بغداد الذي يعد من أجمل شوارع اسطنبول مع امتداد كبير لمرافق ترفيهية مهمة وساحرة من محلات تجارية ومطاعم ومقاهي، وشارع المظلة المعروف بمظلاته المعلقة على طول الطريق، ومول تيبي نوتيلوس الذي بني عام 2001م بوجود 130 علامة تجارية و8 قاعات سينما، ومتحف اسطنبول للألعاب الخاص بأجمل الألعاب العالمية، وبوستانجي لونا بارك بما تضمه من ألعاب ترفيهية للصغار والكبار، وحديقة الحرية المناسبة للعوائل والأطفال، وشاطئ جدا بوستان الذي يحظى بشعبية كبيرة كونه مزار سياحي ومنتزه هام، إضافة إلى سوق كاديكوي وبازار الأحد الرخيص بأسعاره.

28- منطقة بيكوز في اسطنبول

تمتاز منطقة بيكوز بالغابات الخضراء والمساحات الطبيعية الخلابة وتخترقها الجداول والأنهار من أكثر من مكان لتكون من أجمل مناطق اسطنبول الآسيوية، وتمتد على مساحة 23922 كم مربع بتعداد سكاني يتجاوز 22800 نسمة، ويعود تاريخ المنطقة لحوالي 700 قبل الميلاد، وأول من سكنها الإغريق وكانت تسمى أميكوس اليونانية، ومن ثم خضعت لسيطرة الفرس والرومان والبيزنطيين ومن ثم الإمبراطورية العثمانية، وتشتهر هذه المنطقة بصناعة الزجاج الملون، وفيها الكثير من المعالم السياحية البارزة، ومنها تلة النبي يوشع وسبيل اسحاق آغا الذي بني في عهد السلطان سليمان القانوني، وجامع بيكوز ويعرف باسم جامع صرباستاني مصطفى آغا.

وقلعة يوروس التي تعود لزمن الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وقصر بيكوز الذي بني كهدية إلى السلطان عبد المجيد بأمر من والي مصر محمد علي باشا وصمم بطراز معماري عربي فريد من نوعه، ومتحف الإنارة المميز بالثريات والقناديل والشمعدانات، ونزل بيكوز الصيفي وكان يعرف بنزل إبراهيم باشا وله إطلالة رائعة على البوسفور.

29- منطقة اسكودار في اسطنبول

منطقة سكنية وسياحية مهمة في الجانب الآسيوي من اسطنبول ضمن واد جميل مع إطلالة رائعة على مضيق البوسفور وبحر مرمرة، ويحيط بها منطقة العمرانية وبيكوز وكادكوي، وتتواجد ضمن حدودها تلة صفابيوك تشاملجا الذي بني عليها مسجد تشاملجا الشهير، وتبلغ مساحة منطقة اسكودار حوالي 36 كم مربع ويتراوح عدد سكانها بين 550 و660 ألف نسمة ويتوزعون في حوالي 33 حي سكني.

وهذه المنطقة من مناطق اسطنبول القديمة مع معالم تاريخية مميزة لها أهمية كبيرة في التاريخ العثماني مثل برج البنات وجسر شهداء 15 تموز وقصر بيل ريبي وجامع مهرماه السلطان وجامع شمسي باشا، إضافة لذلك تجد ضمن المنطقة شبكة مميزة من المدارس والجامعات والمعاهد والمستشفيات.

30- منطقة مودا في اسطنبول

تقع منطقة مودا غرب منطقة كاديكوي في الجانب الأناضولي بمواجهة بحر مرمرة، وهي منطقة معروفة بجمالها الباهر لكثرة مساحاتها الخضراء وأشجارها الجميلة، وتضم مناطق سياحية مميزة مثل شاطئ مودا الهادئ والجذاب، وحديقة مودا الممتدة على طول الساحل، ومتحف باريش مانتشو تخليداً لذكرى الفنان مانكو العظيم، وملعب مودا الخاص بكرة القدم، ومنتزه أتولي أركادا الخاص بترفيه الأطفال، وميدان محمد أيفالاش المميز بأطعمته التركية التقليدية وباعته الجوالين، إضافة إلى مطاعم ومقاهي مودا المطلة على البحر.

31- منطقة بندك في إسطنبول

منطقة جميلة تقع في جانب اسطنبول الآسيوي بين كارتال وتوزلا على بحر مرمرة، وتتميز بوجود مطار صبيحة كوكجن الدولي، ويعود تاريخ المنطقة الى 500 قبل الميلاد خلال العصور البيزنطية، وكان يطلق عليها منطقة بانتيكيون، وفي القرن العشرين تحولت الى منطقة للعطلات والترفيه وسكن للطبقة الثرية في المجتمع التركي، وهي من أجمل مناطق اسطنبول بإطلالتها الساحرة على بحر مرمرة، وتحولت من منطقة ساحلية ساكنة وهادئة إلى منطقة تجارية وصناعية مع قيام الكثير من المشاريع العقارية والاستثمارية المهمة.

وتضم المنطقة غابات ايدوس الخلابة الملائمة للنشاطات الترفيهية من تخييم وتسلق وركوب دراجات هوائية، ونادي بالليجة الرياضي للفروسية وبستان غوزادي الترفيهي، وشبه جزيرة بافلي المناسبة لرواد التصوير الفوتوغرافي، ومنتزه بني شهير الممتد على مساحات شاسعة، ومتحف العلوم الطبيعية أول متحف مخصص للحيوانات المحنطة على مستوى تركيا.

32- منطقة سلطان بيلي في اسطنبول

منطقة صغيرة في الجانب الآسيوي من اسطنبول تنتشر فيها المنازل والأبنية البسيطة البعيدة عن التطور العمراني، وتعرف المنطقة بطبيعتها الخضراء وهوائها النقي مما يجعلها من أشهر مناطق اسطنبول للسياحة والترفيه والاصطياف، ومن أبرز معالمها السياحية بحيرة سلطان بيلي الخلابة التي تمتد على مساحة 200 دونم حيث تضم ملاعب ومسبح مزخرف وملعب مائي ومنطقة لياقة بدنية وحديقة شاي ومطعم، وهي قريبة من مناطق التسوق في كارتال بحيث يمكن التجول ضمن المولات والمجمعات التجارية الفخمة.

33- منطقة العمرانية في اسطنبول

من المناطق الواقعة في الشطر الآسيوي في اسطنبول، وتعد من أشهر مناطق اسطنبول العاملة حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 65000 ألف، وأصبحت حي بعد فصلها عن منطقة اسكودار عام 1987م، وتضم المنطقة 7 بلديات، وتجاورها منطقة كارتال في الجنوب الشرقي وكاديكوي واسكودار في الغرب وبيكوز في الشمال الغربي، وتمتد على مساحة 22 ألف متر مربع، وفيها حوالي 14 حي، وازدادت أهمية المنطقة بسبب نمو المشاريع العقارية والتجارية ومراكز العمل فيها مما جعلها ذات كثافة سكانية عالية.

وتمتاز بوجود خدمات تعليمية مميزة من مدارس وجامعات ومعاهد ومستشفيات وشبكة مواصلات هامة وفيها العديد من المنتزهات والحدائق الخلابة مثل حديقة عثمان غازي، كما يمكن التسوق عبر مولاتها الفخمة مثل مول بوباك ومول جان بارك.

في ختام مقالنا تم تسليط الضوء على أشهر وأهم مناطق اسطنبول بقسميها الأوروبي والآسيوي بحيث يمكن للزائر الراغب في زيارتها أخذ فكرة شاملة عن الأماكن السياحية والتاريخية الموجودة في تلك المناطق والتعرف على مرافقها الخدمية والترفيهية بشكل كامل.