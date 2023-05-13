أفضل 7 من أرقى مناطق اسطنبول عليك معرفتها

بين طرفي الجهة الآسيوية والجهة الأوروبية في مدينة اسطنبول؛ توجد العديد من المعالم السياحية، والمعالم التاريخية، والحدائق الخضراء، والمطاعم، والمقاهي، والشواطئ، والكثير الذي يشكل مدينة اسطنبول كأكثر المدن مصدرًا للعملة الصعبة على مستوى تركيا، حيث يأتي الداني والقاصي من شتى بقاع الأرض، وذلك بهدف زيارة أرقى مناطق اسطنبول التي تتمتع بالجمال، والتي جعلت من مدينة اسطنبول عروسًا لدولة تركيا.

فعند تجولك بين أزقة هذه المناطق؛ تشعر أن روحك تلامس قطعةً من جنان الله على الأرض، وتحكي إليك أحياء كل منطقة مجموعة من الحكايا التاريخية التي لا تكاد تنتهي، وتدخر أنت خلال رحلتك قصص استمتاع عن زيارتك لـ أفخم مناطق اسطنبول، حيث ستكثر الأنشطة السياحية التي يمكنك القيام بها، والتي يمكنك من خلالها التعرف على ثقافة وتاريخ الشعب التركي أيضًا، كما يمكنك التعرف على كل التفاصيل التي تتعلق بمناطق اسطنبول الجميلة من خلال متابعة القراءة للفقرات التالية.

أرقى مناطق اسطنبول

نحن نعرف أن الحيرة تملؤك بعد قرارك بالذهاب في رحلة إلى مدينة اسطنبول، حيث أنك تفكر في أي الأماكن التي يمكن لها أن تجعلك تستمتع! وجيد جدًا أنك اخترت البحث عن أرقى مناطق اسطنبول بهدف الذهاب إليها؛ فالمناطق عديدة، وجميعها جميلة وتعمل بتكاتف على توفير كل السبل التي تساعدك في الاستمتاع وقضاء أيام عطلتك كما يجب أن تكون، ويمكنك التعرف على أشهر هذه المناطق والتفاصيل المتعلقة بها من خلال متابعة القراءة للنقاط التالية.

1- منطقة كاديكوي اسطنبول

تعد منطقة كاديكوي اسطنبول من أكثر أماكن سياحية في تركيا باسطنبول التي تتمتع بشهرة واسعة على الإطلاق، فهي تقع في مركز المدينة، تمامًا في الجهة الآسيوية من مدينة اسطنبول، وبناءً على ذلك الأمر؛ يتوافد لزيارتها عدد كبير من السياح سنويًا، وذلك لاعتبارها وتصنيفها كـ أرقى مناطق اسطنبول الأسيوية، ومن القصص التاريخية التي تحكيها المعالم الأثرية المتواجدة في المنطقة هي النزاعات التي كانت ناشبة بين كلًّا من الفرس، مع الصليبيين، مع البيزنطيين، وجميعهم ضد الأتراك، ويعد ذلك سببًا من ضمن الأسباب التي جعلت من منطقة كاديكوي منطقة ذات أصول حضارية.

إن أهم ما يميز منطقة كاديكوي هي الإطلالة المميزة في كل أحيائها السكنية وشوارعها على بحر مرمرة، وهذه من أولى الأسباب التي أوقدت جمرة التنافس بين قاطني منطقة كاديكوي وأصحاب العمل لإنشاء العديد من المطاعم التي تقدم الأكلات البحرية، وجميعهم يبتكرون في النكهات التي تميزهم؛ حتى يستقبلون أكبر عدد ممكن من السياح داخل أحد هذه المطاعم.

وﻷن كاديكوي أفخم مناطق اسطنبول للسكن؛ فقد تم إنشاء العديد من الفنادق داخل المنطقة، وقد قام أصحاب هذه الفنادق باستهداف الأحياء القريبة من الأماكن السياحية، ومن هذه الأماكن السياحية المنتشرة في كاديكوي هو شارع بغداد، وشارع المظلات، وحديقة ووتر غاردن، ومول تتيبي نوتيلوس، ونوستالجي لونا بارك، ومتحف الألعاب، وحديقة الحرية، وشاطئ بوستان، وساحل مودا، وسوق كاديكوي، وبازار الأحد، أيضًا.

2- منطقة ساريير اسطنبول

إذا كنت في حالة تساؤل حول أشهر مناطق اسطنبول التي يمكنك زيارتها! فإننا نرشح لك زيارة منطقة ساريير اسطنبول، وهي لا تمثل أشهر مناطق عروس تركيا فحسب، بل هي تمثل أيضًا أرقى المناطق في اسطنبول، وهي تقع في القسم أو الجهة الأوروبية من مدينة اسطنبول، وقد تم اعتبارها مركزًا سياحيًا هامًا، وذلك بسبب تميزها بالجو الهادئ، والقدرة على الاسترخاء وسط أحيائها المفعمة بالحياة.

لقد تم تصنيف منطقة ساريير كواحدة من أرقى مناطق اسطنبول بسبب احتوائها على العديد من الأماكن السياحية التي تشغل رقعًا متعددة من مساحتها الواسعة، ومن الجدير بالذكر أن مساحة منطقة ساريير تبلغ حوالي مائة وواحد وستين كيلو متر مربع، وأكثر ما يشغل هذه المساحة الشاسعة هي الغابات الخضراء، والأسواق، والعديد من الأماكن السياحية، مثل منطقة إمرغان، ومنطقة رستي باشا، وميناء استينيا، والحي المليء بالمنازل والفلل الأثرية القديمة، وحي بيوكدير، وغابة بلغراد، وحي النوادي الكبير، كما ينتشر في أنحاء أراضي منطقة ساريير اسطنبول العديد من الفنادق والمطاعم والكافيهات السياحية أيضًا.

3- منطقة الفاتح اسطنبول

تعود أصول منطقة الفاتح إلى السلطان العثماني محمد الفاتح، الذي قام بفتح مدينة اسطنبول قديمًا، والتي كانت تُعرف باسم القسطنطينية، وأول ما ستلاحظه كسائح عند توغلك في أحياء منطقة الفاتح هي التصاميم العثمانية التي تغطي البيوت والأحياء السكنية، والمساجد، والوجهات الخارجية للأماكن السياحية أيضًا، وهذه أولى التفاصيل التي ميزتها وجعلتها واحدة من أرقى مناطق اسطنبول.

وتضج منطقة الفاتح بالعديد من معالم الحضارة الإسلامية التي تعود إلى السلاطين العثمانيين؛ أي تعود إلى تاريخ يبلغ عمره حتى الآن ثمانية آلاف وخمسمائة سنة، ويمكننا القول والتوضيح أن الأماكن السياحية التي ميزت منطقة الفاتح وجعلتها كواحدة من مناطق اسطنبول الراقية هي أماكن غايةً في الكثرة، ومن ضمنها جراند بازار، والسوق المصري الكبير، وجامع الخرقة الشريفة، وهستوريا مول، وحي السلطان أحمد، ومسجد زيريك، ومسجد بايزيد، وسوق صحفلار، واكسراي اسطنبول أيضًا.

4- منطقة لالالي اسطنبول

لا يتوقف الأمر على أن منطقة لالالي من أرقى مناطق اسطنبول فحسب، بل تتعدد المزايا المتوفرة بها، والتي جعلت منها منطقة حية للاستثمار، حيث أنها تحتوي على الأحياء السكنية الغالية، والتي تم تصميمها وبنائها ببراعة هندسية وفن معماري حديث، وبسبب موقع لالالي الاستراتيجي؛ صنفها كل من أقام بها خلال عطلته السياحية بأنها أحد أجمل وأريح المناطق الراقية في اسطنبول، وهي تقع في القسم الأوروبي من المدينة الساحرة اسطنبول، والتي تمتلئ على امتداد مساحتها الواسعة بالمباني العمرانية الحديثة، والأبراج العاتية، والحدائق الخضراء، والمطاعم والفنادق والشقق السكنية للإيجار أيضًا.

من أكثر المعالم السياحية المتواجدة في منطقة لالالي وجعلت منها منطقة تمتاز بشهرة واسعة هي ضريح هيلفاي يعقوب أفندي، ومسجد لالالي، وسبيل لاليلي، وقوس ثيودوسيوس، وضريح خديجة سلطان، بالإضافة إلى معلم شهداء 16 مارس، وسوق لالالي أيضًا.

كما ينتشر بمنطقة لالالي العديد من المطاعم السياحية التي تقدم وجبات مختلفة تتنوع بين الوجبات التركية، والوجبات الغربية، أو الوجبات العربية أيضًا، وتوجد المقاهي والكافيهات المختلفة، بالإضافة إلى وجود العديد من الفنادق متعددة ومختلفة الخدمات.

5- منطقة ليفنت اسطنبول

إن أكثر ما جعل منطقة ليفنت اسطنبول التي تقع في الجهة الأوروبية من عروس تركيا هو بنايات ناطحات السحاب التي تنتشر بها على مساحات واسع ومتفرقة، ولأنها تمتد على ساحل مضيق البوسفور؛ أصبحت أرقى منطقة في اسطنبول تحتضن في أحيائها عدد كبير من الزوار السائحين من جميع أنحاء دول العالم، وأكثر ما جعلها مدينة تمتلئ بالتنافس، هو الرغبة في الاستثمار العقاري بسبب البنايات والمنازل والمبنية على الطراز العالمي الحديث.

وتمتلئ منطقة ليفنت التي تعد جزء لا يتجزأ من خارطة أرقى مناطق اسطنبول بالعديد من الأماكن السياحية المنتشرة في شوارعها وأزقتها، حيث ينتشر بها المرافق الترفيهية، والمطاعم، والكافيهات والمقاهي، والفنادق، والشقق والفلل المعروضة للإيجار للسائحين أيضًا، ومن هذه الأماكن السياحية التي يمكن للزائر الاستمتاع بدخولها هي كانيون مول اسطنبول، أو برج السفير، أو مول ليفنت اسطنبول، أو مركز سانات الثقافي أيضًا.

6- منطقة تقسيم اسطنبول

تتربع منطقة تقسيم كواحدة من أجمل وأرقى مناطق اسطنبول، والتي تمثل بدورها حلقة وصل بين خط الترام المتواجد في نصب الجمهورية، والذي يمتد إلى آخر شارع الاستقلال الذي يتم اعتباره أحد أول الشوارع الرئيسة للمشاة، كما أن منطقة تقسيم تتميز باحتوائها على المباني الأثرية القديمة التي تنتمي إلى القرن التاسع عشر، وتزخر بالعديد من المحلات التجارية التي تبيع أشهر الماركات العالمية، والتي يحب السياح الذهاب إليها بغرض شراء الهدايا التذكارية، كما أنهم يميلون إلى شراء التحف التي تملأ شوارع منطقة تقسيم.

يمكنك كزائر أن تستمتع بزيارة أحد المعالم السياحية التي توجد في تقسيم، أو القيام بأحد الأنشطة السياحية أو الترفيهية التي توفرها المنطقة، مثل الذهاب إلى ميدان تقسيم، أو شارع الاستقلال، أو متحف الشمع، أو حمام غلطة سراي، أو حديقة غيزي، أو زيارة متحف البراءة، أو الذهاب إلى سوروري بارك، أو يمكنك الدخول إلى أحد دور السينما المتواجدة في منطقة تقسيم اسطنبول أيضًا، ولا تفوت تجربة وتذوق الطعام في أحد مطاعمها الكثيرة.

7- منطقة بشكتاش اسطنبول

تمتد منطقة بشكتاش على ساحل مضيق البوسفور، وقد أدى ذلك إلى تمتع المنطقة بإطلالة مميزة على مضيق البوسفور، وهي تمثل واحدة من أرقى مناطق اسطنبول التي تتميز بالهدوء والحياة النابضة بالاسترخاء، ويتميز جوها الليلي بأنه مفعم بالأجواء الجميلة، والتي يمكنك الشعور بها من خلال تجولك كسائح وسط الأزقة والشوارع التي تملأ منطقة بشكتاش.

إذا كنت ترغب في معرفة أي الوجهات السياحية التي يمكن للسياح الاستمتاع بزيارتها، أو أي الأنشطة السياحية التي يمكنك القيام بها إذا ذهبت لقضاء عطلتك في منطقة بشكتاش؛ فنخبرك أنك ستستطيع زيارة أماكن كثيرة، فمثلًا يمكنك زيارة قصر دولمة بهجة، أو قصر يلدز، أو حديقة يلدز اسطنبول، أو مسجد الحميدية يلدز اسطنبول.

كما يمكنك أيضًا زيارة زورلو مول، أو بازار بشكتاش، أو مسجد سنان باشا الذي يمكنك أداء أحد الشعائر الدينية فيه، كما يمكن أن تزور متحف البحرية اسطنبول، ولا تنسَ تجربة أحد المطاعم التي تقدم مأكولات تركية حلال شهية، أو تجربة أحد المقاهي والكافيهات المطلة على مضيق البوسفور.

عزيزي القارئ، لا بد من التمعن جيدًا والتخطيط لأي رحلة مسبقًا قبل الذهاب إليها، ويعد تساؤلك حول أي أرقى مناطق اسطنبول التي يمكنني الذهاب إليها للاستمتاع؟ هو أكثر الأسئلة الهامة التي استطعنا الإجابة عليك فيها من خلال الفقرات السابقة.