أفضل 7 أنشطة يمكن ممارستها في منتزه وادي ديكمان أنقرة

لا تخلو زيارة أنقرة من زيارة وادي ديكمان المزود بمنتزه يعتبر من أفضل منتزهات تركيا وأشهرها وأكثرها زيارةً من السياح، فقد تم تأسيس منتزه وادي ديكمان أنقرة عام 1996م؛ ليكون مُتنفسًا للسياح أثناء جولة السياحة في أنقرة، فهو غاية في الجمال ويتواجد في قلب العاصمة التركية، يحتوي على أشجار كبيرة بالإضافة إلى نافورات المياه والبحيرات التي تتوسط المنتزه، مع تواجد المقاهي الصغيرة المتناثرة في الأرجاء، فيضم تحديدًا ما يقرب من 311 ألف شجيرة وما يزيد عن 10 آلاف شجرة و6 آلاف من الزهور الطبيعية، ومن الملحوظ أنَّ أرض المنتزه أكثر انخفاضًا عن الشوارع الرئيسية الواسعة، كما أنَّ تصميمه رائع وتطرأ عليه بعض أعمال الصيانة بين آن وآخر، ولكنه لا زال من أهم الأماكن الجميلة للاستجمام، ولا يشعر الزائر بالملل أو الرتابة قط عند زيارته، فهو مكان شاسع ذو بيئة رائعة يمتاز بالنظافة والنظام؛ لذا نشير إلى منتزه وادي ديكمان أنقرة عن كثب.

الأنشطة الترفيهية في منتزه وادي ديكمان أنقرة

يجد كل عاشق للهدوء والاستجمام ذلك المكان الرائع الذي يُعتبر من أهم محطات ووجهات السياحة، حيث يحتوي منتزه وادي ديكمان بأنقرة على مجموعة من الأشجار المتنوعة على مساحة 378 ألف متر مربع، ناهيك عن البحيرات الصناعية على طول الوادي والنافورات التي تُضفي جمالًا فريدًا من نوعه على المكان، ومن الملحوظ أنَّ هناك اهتمامًا بنظافة المنتزه، وأماكن متعددة للجلوس وتناول المشروبات، بالإضافة إلى الخيم المُنشأة في الهواء الطلق، ومدرجات المناسبات والحفلات، والحمامات العامة وكثير من المرافق الأخرى، وبعض الزوَّار يُشبهونه بالغابة أو المحمية الطبيعية، ومن الجدير بالذكر أنه يحتوي على مرافق صحية ومسارات مخصصة للرياضة، ومواقف للسيارات، وفيما يلي نُقدم أفضل أنشطة يُمكن ممارستها في منتزه وادي ديكمان أنقرة.

1- التقاط الصور التذكارية

بلا شك أنَّ منتزه وادي ديكمان أنقرة باعتباره من أجمل مناطق سياحية في أنقرة يُتيح الكثير من المناظر الطبيعية التي يُمكن استغلالها في أخذ الصور التذكارية المميزة، فالمنتزه ساحرٌ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل يُعتبر من أجمل منتزهات أنقرة ذات الطبيعة الخلابة والهدوء الطاغي.

2- الاستمتاع بمدينة الألعاب

من المعلوم أنَّ منتزه وادي ديكمان أنقرة يطرأ عليه بين آن وآخر الكثير من التطويرات، ومن أهمها مدينة الألعاب التي تم افتتاحها عام 2019م؛ لذا يُمكن اعتباره مكانًا مناسبًا للأطفال للاستمتاع بتلك الألعاب الرائعة التي تُضفي أجواءً من الحماس المرح والفرحة والإثارة، فيكون المنتزه من المقاصد الترفيهية للكبار والصغار نظرا لتواجد الألعاب المتنوعة التي يضمها وتتناسب مع المراحل العمرية المختلفة مثل ألعاب السيارات المتسابقة الممتعة.

3- استغلال مساحات اللعب

لا تُعتبر مدينة الألعاب المرفقة بالمنتزه هي المكان الوحيد للعب، فهناك مساحات خاصة للعب وفرها المنتزه للأطفال، سيجدون فيها كل ما يُضفي على يومهم كثير من المتعة والنشاط والحيوية، دون الاعتماد على الألعاب الكهربائية، ويُذكر أنه كان يحتوي على منطقة لركوب الخيل إلا أنه تم إغلاقها.

4- ممارسة رياضة المشي

لا شك أنَّ منتزه وادي ديكمان كغيره من حدائق أنقرة الشهيرة يحتوي على مسارات مخصصة للمشي توفر للزوَّار ممارسة تلك الرياضة في أجواء رائعة والمناظر الخلابة والهدوء الطاغي، بالإضافة إلى مختلف الملاعب التي يضمها منتزه وادي ديكمان أنقرة وتوفر إمكانية ممارسة الرياضات المتنوعة للزائرين.

5- استخدام الأجهزة الرياضية

يوفر منتزه وادي ديكمان بعض من الأجهزة الرياضية المتاحة للاستخدام بشكل مجاني، للراغبين في أداء التمرينات الرياضية في تلك الأجواء الرائعة، فيكون المنتزه مكانًا مثاليًا لعشاق الرياضة لاسيما في الصباح الباكر.

6- الجلوس في المساحات الخضراء

توفر منتزه وادي ديكمان أنقرة عدد من المقاعد الخشبية في أرجائها المختلفة، والتي تتوسط مساحات خضراء شاسعة تمتاز بالعشب الطبيعي، والتي توفر للزائر قضاء وقت ممتع في تأمل تلك الطبيعة الخلابة والمساحات الرحبة والأشجار المورقة، بالإضافة إلى احتواء المنتزه على المنحوتات ذات الطراز الفريد والبرك المائية والشلالات الاصطناعية والتي يُمكن الاستمتاع بها في رحلة تجول رائعة، كما يتناسب المنتزه مع العوائل.

7- ممارسة السباحة

من قُبيل أهم الرياضات التي يُمكن أن يستمتع بها السائح عند زيارة منتزه وادي ديكمان أنقرة السباحة في أي من حمامات السباحة التي يوفرها ويخصص لها قرابة 6 آلاف متر مربع، وهو ما يُميزه، حيث يجمع بين المساحات الخضراء والمساحات المائية؛ ليوفر الأجواء الرطبة والبيئة المميزة التي يقصدها الزائر خصيصًا للترفيه والاستجمام.

مطاعم منتزه وادي ديكمان أنقرة

ثمَّة أماكن في منتزه وادي ديكمان أنقرة تُقدم الأطباق الخفيفة للزوَّار على غرار الشاي التركي والآيس كريم، ناهيك عن وجود باعة متجولين مثل الذرة والبوظة وأكشاك صغيرة للوجبات الصغيرة والأكلات السريعة؛ مما يُضفي عليه طابعًا شعبيًا، وثمَّة مطاعم قريبة من منتزه وادي ديكمان أنقرة يكثر تردد الزوَّار عليها، نذكر منها ما يلي:

مطعم أنقرة يلكن : يبعد بمسافة 0.46 كيلو متر، يعمل على تقديم أطباق السمك بأصنافها المختلفة، وحساء الخضار وغيرها.

: يبعد بمسافة 0.46 كيلو متر، يعمل على تقديم أطباق السمك بأصنافها المختلفة، وحساء الخضار وغيرها. مطعم تافاشي أوستا : يبعد بمسافة 0.22 كيلو متر، ويمتاز بمساحته الواسعة والديكور الرائع، ويُقدم الأطباق الشهية مثل اللحوم والمشاوي والمعجنات بأنواعها.

: يبعد بمسافة 0.22 كيلو متر، ويمتاز بمساحته الواسعة والديكور الرائع، ويُقدم الأطباق الشهية مثل اللحوم والمشاوي والمعجنات بأنواعها. مطعم رجب أوسطا: يبعد بمسافة 0.21 كيلو متر، والذي يُعتبر من أكثر المطاعم الشعبية في أنقرة، ويُقدم الأطباق التركية والشرقية، لاسيما المشاوي.

كما يُتاح تناول الطعام في أي من الفنادق القريبة من منتزه وادي ديكمان أنقرة والتي يُمكن الإقامة فيها بعد قضاء الجولة المميزة، حيث نالت استحسان وتفضيل الزوار ومن أشهرها فندق نيو بارك 5 نجوم والذي يبعد عن المنتزه بمسافة 4.9 كيلو متر فقط، ناهيك عن فندق لاتانيا الواقع على مسافة 3.5 كيلو متر أيضًا من المنتزه ويُعتبر من فئة الخمس نجوم.

مواعيد العمل والأسعار

المنتزه الترفيهي الشهير وادي ديكمان يفتح أبوابه للزوَّار يوميًا على مدار الساعة على شاكلة أغلب أشهر حدائق أنقرة ، مع العلم أنَّ منتزه وادي ديكمان أنقرة مزدحمًا على الأغلب لاسيما في أيام العطلات، ويُفضل زيارة المنتزه في فصلي الصيف والربيع نظرًا لأنًّ الأجواء في تلك الأوقات الموسمية تكون أمثل للتنزه، وهو من الأماكن التي يُمكن دخولها مجانًا دون الحاجة إلى دفع تذكرة، مع العلم أنَّ مدينة الألعاب بداخله قد تحتاج بعض الرسوم الزهيدة، ومن الجدير بالذكر أنًّ دخول المنتزه متاح لأصحاب الكراسي المتحركة وذوي الاحتياجات الخاصة.

عنوان منتزه وادي ديكمان أنقرة

موقع منتزه وادي ديكمان مميز في وسط مدينة أنقرة، على أنَّ وادي ديكمان من أجمل أودية منطقة شانكيا في أنقرة يُعتبر في مركزها تحديدًا، ولا تنتهي الرحلة عنده للزائرين، فيُمكنهم استكمال اليوم الرائع في الأماكن السياحية القريبة من المنتزه على غرار حديقة كوغولو التي تقع على بعد 1.9 كيلو متر من المنتزه، وأيضًا حديقة سيجمينلر أنقرة التي تقع على بعد 3.6 كيلو متر منه، ويُمكن الذهاب إلى منتزه وادي ديكمان أنقرة عبر خرائط جوجل من هنـا.

تُعتبر منتزه وادي ديكمان أنقرة بمثابة غابة في وسط المدينة من أجمل الواحان الطبيعية في أنقرة ويضم عدة مرافق سياحية متنوعة، كما أنَّ الوادي نفسه مكان رائع للتأمل والرياضة؛ وهو ما يوفر للسياح وجهة سياحية مميزة؛ لقضاء وقت مميز مع الأصدقاء والعوائل.