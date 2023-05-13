أفضل 6 معالم مميزة في منطقة الفاتح اسطنبول

تحتوي تركيا على أجمل الأماكن التي يمكنها أن تأخذك إلى جولة تاريخية عثمانية مميزة، إلا إنه توجد مناطق بعينها لا يوجد لها مثيل من أي ناحية، كمنطقة الفاتح اسطنبول، وهذا لما تتميز به من أثر وموقع تاريخي رائع حيث تمثل غالبية شبه الجزيرة القسطنطينية، فيمكنك التمتع بالعبق التاريخي للحضارة الإسلامية العثمانية من عمر يناهز ثمانية 8500 عام تراه حيًا في الجوامع والمزارات، الشوارع، والأحياء العريقة التي تتضمنها تلك المنطقة العظيمة التي نسلط الضوء على أشهر أنحائها.

أفضل الأنشطة والمزارات السياحية في منطقة الفاتح اسطنبول

تُعد منطقة الفاتح هي القلب النابض لاسطنبول، لما تمتلكه من أصالة تاريخية وموقع رائع داخل أسوار القسطنطينية على بقعة مرتفعة وإحاطتها بالمياه من ثلاثة جوانب لذا تعتبر شبه جزيرة فيحدها من أجمل المعالم الطبيعية بحر مرمرة ومضيق البوسفور، وغير ذلك مما تحتضنه جعلها من أفضل مناطق في اسطنبول للسياحة، ومن أهم المعالم المنطقة الشهيرة:

1- جامع الفاتح

هو أيقونة من أيقونات منطقة الفاتح في اسطنبول، قد أخذ في بناءه حوالي 7 أعوام، منذ عام 1463 حتى 1470، لكنه أعيد بناءه مرة أخرى عام 1767 بعد أن دمرته الزلازل الهائلة، لكنه ما زال محتفظًا بالفناء الداخلي المحاط بالرواق المحجوب بـ 22 قبة مستندة على 18 عمود، علاوة على المحراب أيضًا كما بني أول مرة، وقد كان الجامع جزء من أكبر جامعة أقيمت في شارع الفاتح اسطنبول ، لذا لا شك أنه واحدًا من أفضل الأماكن السياحية في منطقة الفاتح التي تتمتع بتراث أثري وديني.

فهو مثال عظيم على الإبداع وفن العمارة الإسلامية في منطقة محمد الفاتح في اسطنبول، وقد سمي المسجد على اسم السلطان "محمد الفاتح" الذي افتُتحت القسطنطينية على يديه عام 1453، حتى إن بداخل المجسد قسم خاص يسكن فيه قبره رضي الله عنه، كما كان يوجد قسم خاص للسلاطين داخل الجامع لقراءة القرآن والذكر والصلاة، كما أقسام خاصة للنساء، ومما عزز من قيمته وجود غرفة لإنتاج الحبر الطبيعي الذي كان يستخرجه الخطاطون من إضاءة الجامع التي كانت تتم بزيت الغاز والدخان الناتج عنه، الذي يلتصق عبر التهوية في غرفة خاصة،ثم يحولوه إلى حبر، ويكتبون القرآن الكريم.

كما يتمتع تصميمه بفن خاص يظهر في كل تفصيل به، فتجد به القبة الرئيسية التي القائمة على 4 أعمدة ضخمة، والزخارف الخطية البديعة التي تميل للطابع الباروكي، هذا فضلًا عن الساعة الشمسية المنقوشة على الحجر والجاذبة للأنظار والتي تعد من أجود وأجمل نماذج الساعات الشمسية، كما يوجد بئر من الماء داخل الجامع متوفر على هيئة سبيل ماء الآن، ويعد المسجد من أبرز وأول مناطق سياحية في اسطنبول الاوروبية ، نطرًا لكونه يقع في الجهة الأوروبية من المدينة.

2- السوق المسقوف

يطلق عليه أيضًا البازار الكبير أو جراند بازار، واحدًا من أهم المعالم السياحية وأمتع الأنشطة التي يمكنك القيام بها في منطقة الفاتح اسطنبول، فهو عالم آخر يأخذك إلى الطابع التركي على أصله، وبالرغم من كونه سوق مغلق إلا إنك تشعر أن يوم واحد فيه لا يكفي، فيتم اعتباره كمتحف فسيفسائي ذو قيمة تاريخية، ثقافية وسياحية.

حيث بناه السلطان "محمد الفاتح" عام 1455، بغرض توسيع التجارة بالميناء الذي لا يبعد إلا مرمى حجر منه، وجدير بالذكر أن سوق الفاتح في اسطنبول من أكبر المعالم السياحية بتركيا، فتُقدر مساحته على أربعين ألف م/مربع، ويضم حوالي 2500 محل تجاري يتوفر بها كافة ما قد ترغب به، من المنتجات سواء الحديث منها أو القديم التراثي، وبه أيضًا 60 زقاقًا، 26 خانًا، و22 بابًا، لذا إن كنت ترغب في التسوق بمنطقة فاتح في اسطنبول، فهو المكان الأمثل لك لاقتناء المنتجات والهدايا التذكارية، المجوهرات بأنواعها، المصنوعات الجلدية، تذوق الحلوى التقليدية لتركيا، والكثير من الأنشطة المسلية.

3- مسجد الخرقة الشريفة

هو مسجد يحمل التراث العثماني والنفحات الدينية في منطقة الفاتح باسطنبول، وقد سُمي بهذا الاسم تيمنًا بما يحتويه داخله من إرث نبوي يتمثل في عباءة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أُحضرت من خلال السلطان "سليم الأول"، وتشير معنى الخرقة في اللغة التركية العثمانية بمعنى العباءة أو المعطف، التي عززت من الروح الدينية، الإسلامية والتراثية للمسجد.

وقد حُفظ هذا الإرث النبوي داخل صندوق مغلق في المسجد، وقد منع فتحه على عامة الشعب، إلا إن السلطان "عبد الحميد الثاني" قد سمج بفتحها خلال شهر رمضان، لما تعززه من المعاني الدينية والروحانية العظيمة خاصة أثناء الشهر الكريم، لذا لا شك أن يتوافد السياح بالآلاف إلى هذا المزار الذي يندرج تحت قائمة أفضل أماكن جميلة في اسطنبول ، ليس للسياح فقط، بل لأهالي تركيا بشكل عام، حيث يكون الجامع مفتوحًا للمصلين طوال السنة، ويعد أيضًا واحدًا من أبرز الطقوس الرمضانية الجميلة.

ومما يثير الانتباه أن بعض الأقاويل أشارت إلى أن تلك العباءة كان يرتديها سيدنا محمد صلى عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وبعد وقت قد تعرضت بعض من أجزاء البُردة إلى التلف بسبب طريقة الحفظ التي كانت متبعة قديمًا، حتى رممها المشرفون وحفظها بوسائل أحدث.

وقد اكتشفوا خلال ذلك خلوها تمامًا من الميكروبات عكس أشياء أخرى محفوظة بنفس الصندوق، ويستوعب المسجد عدد كبير من زائري منطقة محمد الفاتح اسطنبول الذين حتمًا يعرجون للمسجد، لذا حرص مصمميه على تنظيم مكان الصلاة منفصلًا عن مكان البُردة الشريفة.

4- متحف آيا صوفيا

واحدًا من أشهر الأماكن التراثية العالمية في منطقة الفاتح اسطنبول في تركيا، نظرًا لما مر به من تحولات كثيرة، حيث تم إنشائه أولًا قبل الفتح العثماني على هيئة كنيسة، وبعد الفتح العثماني، أملا "محمد الفاتح"برفع الأذان فيه لتحويله لجامع حتى عام 1953، ثم تحولها من بعدها إلى متحف، مُصمم من القرميد والحجر على يد المهندسين ميلتلي إيسيدوروس، وأنثيميوس.

تم بنائه عام 537، وبعض المؤرخين قد اعتبروه من ثامن عجائب الدنيا حيث كان أول من تضمن قبة معلقة بالكامل، وتم اعتباره جوهرة العمارة البيزنطية، لكن لا شك أنه اليوم صرحًا معماريًا فنيًا داخل منطقة الفاتح اسطنبول، وقد ألغت المحكمة الإدارية العليا في عام 2020 القرار الصادر عنه بكونه متحفًا عام 1934، وافتتاحه من جديد للصلاة.

5- مسجد بيازيد

هو من أجمل المزارات ودور العبادة في أكثر مكان روعة على وجه الأرض، ويندرج أعلى قائمة أشهر أماكن سياحية في اسطنبول الفاتح ومن أكبر الجوامع فيها، حيث يمتاز بتصميم رائع في عمارته الحاملة للطابع الإسلامي العثماني، الأسقف والقبب المزخرفة بالآيات الكريمة، والنقشات الدمشقية الإسلامية، يوجد به مكان مخصص للنساء، وبروشورات تعريفية بالإسلام لأجل السياح غير المسلمين.

كما يتميز بالأقواس المدببة والقباب البديعة، واحتضانه لنافورة ثمانية الشكل للوضوء، وهو مأخوذ من اسم السلطان "بيازيد الثاني" الذي أمر ببنائه، ويقع على التل الثالث لمدينة اسطنبول بساحة ثيودوسيوس، ضمن منطقة الفاتح اسطنبول.

6- سوق صحفلار

السوق الأشهر ببيع المخطوطات النادرة المصغرة، والكتب المستعملة في منطقة الفاتح اسطنبول، وهو الواقع بين باسطنبول الأوروبية بين السوق المسقوف ومسجد بيازيد، كما يشتهر ببيع كتب الدين، المنطق، والفلسفة، والتي كانت تدرس بالمدارس الدينية في تركيا، فإن كنت من عشاق الكتب والقراءة فلا يفوتك زيارة هذا السوق، حتمًا ستجد ما يثير روعتك.

أشهر المطاعم في منطقة الفاتح اسطنبول

نظرًا لعراقة حي الفاتح، فلا شك أن تتذوق أفضل الوجبات التركية التقليدية والحديثة بأشهى مذاق من مطاعم منطقة الفاتح في اسطنبول ، حيث تضم العديد من أجود أنواع المطاعم وأرقاها كما ما يلائم مختلف الأذواق:

مطعم Develi Etli Pide: من أكثر المطاعم التي توفر جوًا دافئًا وممتعًا، يوجد في طعامه لمسات إبداعية خاصة يُعجب بها الزوار ويحرصون على زيارته مرة أخر، كما يوفر مجالس خارجية جيدة.

من أكثر المطاعم التي توفر جوًا دافئًا وممتعًا، يوجد في طعامه لمسات إبداعية خاصة يُعجب بها الزوار ويحرصون على زيارته مرة أخر، كما يوفر مجالس خارجية جيدة. مطعم خان الوزير الفاتح: هو من المطاعم التي تحافظ على الطراز التقليدي القديم، وقائمته تحتوي على الأطباق العالمية، كما يوفر وجبات الفطور والحلويات.

هو من المطاعم التي تحافظ على الطراز التقليدي القديم، وقائمته تحتوي على الأطباق العالمية، كما يوفر وجبات الفطور والحلويات. مطعم هاسكرال هاتاي سوفراسي: يقدم مختلف الأطباق والوجبات التركية المميزة، منها الكباب والبيدا، وبه طابع خاص من حيث اللوحات الجدارية والمطبخ المفتوح.

في الختام فقد عرضنا أشهر الأماكن والأنشطة السياحية في منطقة الفاتح اسطنبول، والتي تضم أكثر المزارات الشهيرة والمعالم العثمانية الإسلامية المميزة في تركيا والعالم بأسره.