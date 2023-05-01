أفضل 10 أنشطة مميزة في منطقة سيركجي اسطنبول

إن المناطق السياحية التي تجمع بين إرث الحضارة وجمال الطبيعة بها؛ تصبح على المدى البعيد حلمًا لأن يطأ أرضها العديد من الأشخاص حول العالم، وتُعد منطقة سيركجي اسطنبول من أولى المناطق في دولة تركيا التي تضم عددًا كبيرًا من المزارات السياحية، والتي بدورها تفتح لك أحضانها حتى تستطيع التقاط أنفاسك والاستمتاع بأنشطتها المتعددة، ونظرًا لأن منطقة سيركجي تركيا تحتوي على العديد من الأبنية القديمة والقصور العتيقة التي ترجع إلى أصول الحضارة التركية والعثمانية بشكل خاص؛ جعل منها مكانًا مقدسًا عند الترك، لأنك ما إن تتوغل شوارعها ستتعرف من خطوتك الأولى على ثقافة وتاريخ شعب تركيا، ويمكنك التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بالمنطقة من خلال قراءتك للفقرات التالية.

معلومات حول منطقة سيركجي اسطنبول

تمثل منطقة سيركجي في اسطنبول حلقة وصل بين الجهتين الآسيوية والأوروبية، لذلك فهي تمثل عصب مدينة اسطنبول، حيث أنها تحتوي على العديد من المواصلات الرئيسة التي توصل سكانها إلى إطراف المدينة وإلى أبعد مناطق في اسطنبول، كما أنها تسطو على قلوب الأتراك بالمحبة، لأنها تمتلئ بكثير من المباني التاريخية التي تم تشييدها خلال الحكم العثماني الذي أحدث بالدولة التركية نقلة هائلة جعلت منها دولة لها كيانًا مستقلًا بذاتها، فضلًا عن أنها تمتلئ بالفنادق والمطاعم الراقية.

أين تقع منطقة سيركجي اسطنبول؟

تقع منطقة سيركجي باسطنبول بالقسم الأوروبي، وهي تجذب على نفسها جميع الأنظار وذلك لكونها واحدة من أرقى المناطق في اسطنبول الاوروبية، وهي تصل بين منطقتين هامتين، هما منطقة أمينونو، ومنطقة السلطان أحمد.

الأنشطة والمزارات في منطقة سيركجي اسطنبول

من أكثر الأمور التي نتشوق لمعرفتها هي المناطق التي تضم أكبر عدد من المزارات السياحية لنقوم بأكبر عدد من الأنشطة بها، وتعد منطقة سيركجي اسطنبول من المناطق التي تمتلئ مساحاتها بالعديد من الأماكن الأثرية التي تعود أصولها إلى الحضارات القديمة، بالإضافة إلى وجود حدائق، وجسور، ومباني عتيقة متفردة، والتي يمكنك الاطلاع عليها من خلال متابعتك لقراءة النقاط التالية:

1- حديقة جولهان

تقع حديقة جولهان في حي سيركجي اسطنبول، وتعد أجمل الحدائق في منطقة اسطنبول على الإطلاق، وقد كان يعتمد السلاطين قديمًا على زراعة الورود مختلفة الألوان والأنواع بها، ثم يأخذونها إلى قصورهم لتزيد من جمالها، ويحب الكثير من زوار تركيا العدول والتوجه إلى حديقة جولهان لكونها من أشهر المعالم السياحية في اسطنبول التي تمتلئ بالعديد من الأنشطة التي يمكنهم القيام بها، مثل التقاط الصور، الجلوس والاسترخاء، الاستمتاع بمشاهدة الطيور المائية الموجودة في البحيرات الصناعية، بالإضافة إلى التعرف على أنواع النباتات والأشجار النادرة المزروعة في أرجاء الحديقة، كما يمكنهم الاستمتاع برؤية الحيوانات البرية الأليفة، ورؤية الطيور التي تملأ أعشاشها أغصان الأشجار.

2- جسر غلطة سراي

يتكون جسر غلطة من طابقين رئيسين، وكل طابق منها يذهلك بإطلالاته الخاصة، فمثلًا عند صعودك للطابق الثاني؛ تستطيع أن ترى العبارات البحرية والسفن الكبيرة، حيث يكون بعضها يتوسط الماء، والبعض الآخر يعبر من تحت بناء الجسر، ويُعتبر جسر غلطة سراي أشهر أماكن سياحية في منطقة سيركجي.

إذا كنت زائرًا لتركيا ومولعًا بنشاط الصيد؛ يمكنك ممارسته بكل تفاصيله من خلال برج غلطة سراي الواقع في منطقة سيركجي اسطنبول، كما يمكنك القيام بنشاط مميز آخر، وهو أن تجرب تناول أشهى المأكولات البحرية ذات النكهات والمذاق التركي الخالص في أحد مطاعم جسر غلطة الموجودة في الطابق الأول، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بنزولك لأحد العبارات السياحية الموجودة في الماء والقيام بأمتع رحلة بحرية تحت الجسر والتقاط الصور لنفسك وأنت في رحلتك المائية.

3- القرن الذهبي

القرن الذهبي! يبدو الاسم غريبًا إلى حد ما، لكنه في المطلق هو اسم على مسمى، فالقرن الذهبي عبارة عن شبه جزيرة تقع في منطقة سيركجي اسطنبول، وتتخذ الجزيرة شكل القرن، وهي تقسم الجهة الأوروبية في مدينة اسطنبول إلى نصفين، ويتشوق السياح لزيارتها من شتى بقاع الأرض، حيث يمكنهم القيام بالعديد من الأنشطة السياحية بها، مثل القيام برحلة استكشافية لأرجاء شبه الجزيرة من خلال ركوب سفينة تتحرك وسط مياهها الزرقاء، كما يمكن للسياح رؤية العديد من الإطلالات المختلفة الموجودة في محطة اسكودار ومحطة أيوب التي تصل إليهما السفينة، كما يمكن للزائر أيضًا أن يلتقط العديد من الصور التذكارية للحدائق والغابات الموجودة على ضفاف خليج جولدن هورن الذي تمر عليه السفينة أيضًا خلال إبحارها، كما يمكن أن تصعد إلى جسر أتاتورك أو جسر غلطة الموجودين على مسافات قريبة من القرن الذهبي، بالإضافة إلى إمكانية التنزه وسط الشوارع العتيقة الموجودة حول شبه الجزيرة، ومشاهدة أنماط البناء التقليدي للمنازل الخشبية التي تملأ جوانب الشوارع.

4- النافورة الألمانية في اسطنبول

هل من الممكن أن يهدي حاكم إلى حاكم آخر بنايةٍ ما؟ ستعرف أن الإجابة هي "نعم" حينما تعرف أن النافورة الألمانية الموجودة في منطقة سيركجي اسطنبول هي عبارة عن بناية قد أهداها الإمبراطور الألماني إلى السلطان العثماني عبدالحميد الثاني، ويجدر الإشارة إلى أن النافورة كانت مقامة في أحد شوارع ألمانيا، ولكن الإمبراطور قد أمر بنقلها إلى تركيا قطعة قطعة، ولا تظن أنه لا يمكنك الاستمتاع بنشاط سياحي عند النافورة الألمانية، بلى، فإنك تستطيع القيام بالأنشطة الرائعة، فمثلًا يمكنك دخول النافورة، والتي ستكتشف عظمة وبراعة بنائها، فقد بنيت من الفسيفساء الذهبي الخالص، كما يمكنك التقاط العديد من الصور التذكارية لنفسك وأنت تجلس بداخلها، بالإضافة إلى إمكانية التقاط الصور لزخرفة البناية من الخارج.

5- زيارة متحف الأشغال الشرقية القديمة

يتكون متحف الأشغال الشرقية القديمة من ثلاثة طوابق، وكل طابق منه يحتوي على إرث قديم، بعضه يعود إلى أصول الترك، والبعض الآخر مأخوذ من حضارة الشرق الأوسط، ففي الطابق الأول يمكنك الاستمتاع برؤية القطع الأثرية الباقية من العصور القديمة، مثل عصر بابل، وعصر السومريين، وعصر أورارتو أيضًا، بالإضافة إلى رؤية القطع الأثرية المأخوذة من الشرق الأوسط، أما بالنسبة للطابق الثاني فستنبهر عند رؤيتك لمجموعة من التوابيت التي تنتمي إلى العصر الهلنستي، أما في المبنى الثالث الذي ستظن من الوهلة الأولى التي ستدخله فيها أنه أحد بنايات القصور العتيقة، وهو يحتوي على المعروضات الآثار الخزفية التي تعود أصولها إلى حضارة الشرق الأوسط، ولا تنسى أن تلتقط الصور لصحيفة معاهدة السلام التي كانت بين الفراعنة وشعب الحيثيين، والتي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والتي تمت صناعتها من الطين المصري القديم.

6- منتزه منطقة سيركجي اسطنبول

من أكثر الأماكن التي تجمع عددًا هائلًا من السكان المحليين والمقيمين في تركيا هي منتزه منطقة سيركجي اسطنبول، فهي تحتوي على العديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها، حيث يوجد ممشى يمكن لهواة رياضة المشي أن يمارسون الرياضة فيه، كما توجد مقاعد خاصة للاستجمام والجلوس، بالإضافة إلى وجود مساحات خضراء واسعة يمكن للزوار الجلوس فوقها، ومن المصادفات الرائعة التي ستقابلك بلا شك في منتزه منطقة سيركجي هي وجود فرق موسيقية تأتي إليها ويعزفون مقطوعات تركية، كما يعزفون أنواعًا مختلفة من الموسيقى مثل موسيقى البزق، كما ينتشر على مساحات واسعة عدد من الباعة المتجولين، حيث يمكنك الاستمتاع بتناول وجبة شهية من الوجبات التي يبيعونها، أو يمكنك طلب وجبة من أحد المطاعم الخارجية، ثم تناولها وسط أجواء المنتزه.

7- متحف العلوم الإسلامية وتاريخ التكنولوجيا

شهدت تركيا في عام 2008 احتفالًا هائلًا لافتتاح متحف العلوم الإسلامية وتاريخ التكنولوجيا في منطقة سيركجي اسطنبول، فهو يحتوي على عدد كبير من الوسائل والأدوات العلمية والطبية التي قد استخدمها العلماء المسلمون قديمًا، بالإضافة إلى وجود بعض المعروضات والمقتنيات والأدوات التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر والقرن التاسع عشر.

8- التسوق داخل منطقة سيركجي

تمتلئ منطقة سيركجي اسطنبول بالعديد من المحلات التجارية التي يمكنك التجول والتنقل بينها والشراء، كما يمكنك دخول السوق المصري الذي يضج بالبضائع المختلفة ويشتهر بالبهارات والتوابل التركية ومحلات الملابس والمجوهرات، كما يمكن للزائر الوصول من خلاله إلى سوق جراند بازار اسطنبول.

9- الجدران البيزنطية

في العصر البيزنطي كانت تسمى مدينة اسطنبول باسم مدينة القسطنطينية، وقد قام حكام هذه الحقبة الزمنية ببناء سور كبير بغرض الحماية خلال العصور الرومانية، حيث يصل طوله حوالي ثلاثة وعشرون كيلو متر فوق سطح الأرض، وقد عُرف بأنه أكثر جدران حجرية دفاعية تتميز بأنظمة دفاعية أكثر تعقيدًا على مستوى العالم.

10- العمود القوطي

يقع العمود القوطي على مسافة قريبة من حديقة جولهانة في منطقة سيركجي اسطنبول، ويعود تاريخه إلى القرن الثالث، ويبلغ طوله حوالي ثمانية عشر مترًا فوق سطح الأرض، وقد تم صنع العمود القوطي من مادة الرخام، وتم تثبيته فوق قاعدة مرسوم عليها كتابات ونقوش باللغة اللاتينية.

مطاعم منطقة سيركجي اسطنبول

لا تفوت دخول أحد مطاعم منطقة سيركجي اسطنبول وتجربة ألذ الوجبات ذات النكهات التركية المميزة، ومن الجدير بالذكر أن المنطقة تزخر بالعديد من محلات الحلويات، والمقاهي، ومطاعم الأكلات البحرية، ومطاعم المشاوي، ومن أشهر المطاعم الموجودة في منطقة سيركجي:

مطعم روف ميز: يقدم المطعم العديد من الوجبات التركية المختلفة، والتي يمكن للزائر تناولها داخل المطعم، أو تناولها في جلسات خارجية لها إطلالات على مضيق البوسفور وجامع السليمانية، بالإضافة إلى الإطلالة المميزة على أحياء منطقة سيركجي.

يقدم المطعم العديد من الوجبات التركية المختلفة، والتي يمكن للزائر تناولها داخل المطعم، أو تناولها في جلسات خارجية لها إطلالات على مضيق البوسفور وجامع السليمانية، بالإضافة إلى الإطلالة المميزة على أحياء منطقة سيركجي. مطعم زيا سارك سوفرسي: يقدم المطعم على قائمة وجباته العديد من أنواع اللحوم الطازجة، كما أنه يقدم بشكل خاص لحوم مشوية مزودة بإضافة البهارات والتوابل التركية عليها، ويمكن تناول الطعام في جلسات داخلية أو خارجية.

يقدم المطعم على قائمة وجباته العديد من أنواع اللحوم الطازجة، كما أنه يقدم بشكل خاص لحوم مشوية مزودة بإضافة البهارات والتوابل التركية عليها، ويمكن تناول الطعام في جلسات داخلية أو خارجية. حافظ مصطفى: من محلات الحلويات المميزة التي تقع في منطقة سيركجي، ويقدم العديد منها مع أنواع مختلفة من المشروبات الساخنة أو الباردة، وأنواع الحلويات مثل البقلاوة، والهريسة التركية، والحلقوم أيضًا.

ختامًا إذا كنت تحضر نفسك لزيارة تركيا؛ فلا تبد أن تضم منطقة سيركجي اسطنبول إلى جدول الأماكن التي ستقوم بزيارتها، فهي لا تكتفي بضم مناطق سياحية مختلفة وجميلة فحسب، بل أيضًا تجعلك ترى العديد من الإطلالات المختلفة والمميزة الموجودة في مناطق مجاورة لها بمدينة اسطنبول، حيث أنها تحتوي على بعض المناطق العالية التي يمكنك الوقوف عليها وتأمل أماكن مختلفة حولك مثل جسر غلطة وغيره من الأماكن الأخرى.