أفضل 10 من مولات اسطنبول الأوروبية تستحق الزيارة

يتفرد القسم الأوروبي من اسطنبول بإطلالته على البحار والبحيرات الطبيعية؛ لذا تكثر فيه المزارات السياحية الترفيهية كالمولات، ولهذا يحتار عدد كبير من السائحين عند اختيار المراكز التجارية لكثرة أعدادها وانتشارها في بقاع عدة، لذلك سنعرض في هذا الدليل أفضل مولات اسطنبول الأوروبية بناءً على التقييمات العالية التي حازت عليها من قبل الزوار.

أفضل مولات اسطنبول الأوروبية

هل تتمنى اقتناء الملابس من العلامات التجارية العالمية والتركية بأسعار رخيصة؟ هل ترغب في قضاء يوم لا يُنسى مع عائلتك وأصدقائك في أحد الأماكن ذات الإطلالات الساحرة؟ هل تنوي اختبار المرح الحقيقي في صالات السينما المزودة بأحدث تقنيات العرض أو في ساحة الألعاب الحماسية؟ أم هل تهوى مشاهدة معالم المدينة من أعلى موضع باسطنبول؟ يمكنك إيجاد كل هذه المزايا في مولات اسطنبول الأوروبية التالي عرضها:

1. مجمع جواهر اسطنبول التجاري

تم افتتاح مول جواهر التجاري في الخامس عشر من أكتوبر عام 2005م ليصبح من أكبر المولات الأوروبية في اسطنبول من حيث المساحة؛ إذ تبلغ نحو 420000 متر مربع، كما يتميز بتنسيقه الرائع واحتوائه على جميع المرافق الخدمية والترفيهية، فهو مكون من ستة طوابق مشتملة على عدد ضخم من المحلات التجارية تتعدى الثلاثمائة متجر، وثمانٍ وأربعين مطعمًا يقدم الوجبات السريعة، بالإضافة إلى سينما مخصصة للبالغين وأخرى للأطفال، وكذلك مسرح كبير للمناسبات والعروض، إلى جانب قاعة البولينج والملاهي، فضلاً عن موقف السيارات الذي تبلغ مساحته نحو 71000 متر مربع ليسع ألفين وخمسمائة سيارة.

إذا كنت تنوي التسوق والتنزه في فصل الصيف سيكون مول جواهر هو المكان المناسب لك، حيث ستجد فيه جميع ماركات السلع العالمية بأسعار متوسطة في متاجره دون أن تتجول كثيرًا في تلك الأوقات الحارة، فيتوفر في المول مكيف ممتاز وخدمات ووسائل ترفيهية عديدة كخدمة الإنترنت المجاني والمطاعم الشهيرة نحو ماكدونالدز وبيتزا هت وكنتاكي، كما أن طريقة الوصول إليه سهلة، فيمكنك استقلال المترو والنزول في محطة شيشلي.

معلومات عن مجمع جواهر اسطنبول التجاري

عنوان المول: 19 مايو، شيشلي باسطنبول.

19 مايو، شيشلي باسطنبول. رقم هاتف المول: 902123686900+

2. مول أُف اسطنبول

ستحتاج إلى أكثر من يوم للتجول ومشاهدة جميع أرجاء أضخم مول في اسطنبول الاوروبية وهو مول أف اسطنبول، والذي يمتد على أرض ذات مساحة شاسعة جدًا لتضم ستة أبراج؛ أربعة منها عبارة عن أبراج سكنية، وبرج مخصص للمكاتب، ومبنى ضخم مخصص للوحدات الفندقية والمركز التجاري الكبير الذي يشتمل على أكثر من أربعمائة متجر إلى جانب الماركات التجارية العالمية المميزة، والتي تتنوع فيها السلع ما بين الأزياء الرجالية والنسائية وأزياء الأطفال المتبعة لأحدث صيحات الموضة، والمستلزمات المنزلية والمفروشات، والإلكترونيات، والمواد الغذائية.

كما يحتوي المول على أضخم مدينة ملاهي في أوروبا حيث المرح والإثارة غير المحدودة بما تحويه من الأراجيح الكبيرة وبيت الرعب ومكوكات القضاء السريعة، وتزداد الإثارة في أوقات استضافة المهرجانات والمعارض العالمية التي تعرض التحف واللوحات الفنية والزينات الموسمية والمجوهرات والمشغولات الأصيلة من شتى بقاع الأرض.

معلومات عن مول أُف اسطنبول

عنوان المول: سليمان ديميريل باسطنبول.

سليمان ديميريل باسطنبول. رقم هاتف المول: 902128011000+

3. مول فينيسيا ميجا أوتليت

ليس كأي مجمع تجاري، بل هو أفضل مكان للسياحة في اسطنبول الأوروبية، فلن تأتي للتسوق فحسب وإنما ستتجول في مدينة فينيسيا الإيطالية المصغرة، فكل ما فيه يغترف من تصاميم معالم وساحات وشوارع البندقية العريقة الفاخرة، ولهذا عُرف باسم مول البندقية، فسترى القنوات المائية التي تجري فيها الزوارق الأنيقة موجودة وسط المحلات التجارية التي تتجاوز المائة وثمانين متجر، والتي ستشعرك بالهدوء والجمال بينما تتسوق، وخاصة وأنه يعلوها الجسور الرائعة التي تساعد الزوار على التنقل بسهولة في جميع أنحاء المول، فتصميمه كان كفيلاً لجذب السياح إليه وجعله من أشهر المولات الأوروبية في اسطنبول إلى جانب المرافق والخدمات المتوفرة بداخله من المقاهي والمطاعم العالمية والإيطالية، بالإضافة إلى المحلات التجارية التي تحتوي على أشهر الماركات التركية من الاكسسوارات والملابس والأحذية والمستلزمات والكماليات المنزلية.

معلومات عن مول فينيسيا أوتليت

عنوان المول: منطقة عثمان غازي باشا باسطنبول الأوروبية.

منطقة عثمان غازي باشا باسطنبول الأوروبية. رقم هاتف المول: 902126188101+

4. زورلو سنتر

يمكنك التسوق وشراء كل ما تحتاجه من الماركات العالمية، وتناول أشهى المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي ذات الإطلالة الساحرة، والتنزه مع عائلتك والجلوس وسط المساحات الخضراء، وكل هذا في أفضل مول أوروبي في اسطنبول وهو مول زورلو الذي يتألف من خمسة طوابق منهم طابق تحت الأرض مخصص لمواقف السيارات، ويضم المول محلات تجارية تتجاوز الألف ومائتي متجرًا يصل بينهم مسطحات مائية ومساحات خضراء ويُعرض فيها مختلف السلع من الماركات الأجنبية العالمية، إضافة إلى البازارات والنشاطات المقامة باستمرار لعرض الأعمال اليدوية والتحف والعديد من المنتجات التركية.

وقد تم تخصيص ركن للاسترخاء به صالات العروض السينمائية الفاخرة التي تتسع لأكثر من ألف وستمائة شخص، وأربعين مطعمًا ومقهى لتناول الوجبات الرئيسة وأشهر المشروبات العالمية والتركية، كما تتوفر حديقة بمساحة اثنا عشر ألف متر بها مساحات خضراء للاسترخاء إلى جانب ساحة الألعاب المخصصة للأطفال، فبإمكانك التنزه مع عائلتك في تلك الحديقة الشاسعة، يشتهر المول بوجود فرع شركة آبل استور الوحيد في اسطنبول.

معلومات عن زورلو سنتر

عنوان المول: كورو سوك، حي بشيكتاش باسطنبول.

كورو سوك، حي بشيكتاش باسطنبول. رقم هاتف المول: 902129240100+

5. مول مرمرة فورم

إذا كنت شغوفًا بزيارة مولات اسطنبول الأوروبية التي تحتوي على جميع الماركات العالمية فإن مول مرمرة فورم يتصدر هذه المراكز، حيث يمكنك مواكبة أحدث صيحات الموضة باقتناء الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات العصرية من المحلات التجارية الشهيرة نحو اديداس وإتش إم وبيرشكا وجيس وإل سي ويكي وسط الأجواء المريحة الخالية من الزحام، حيث يتميز هذا المول بعدم تكدسه مقارنة بباقي المولات، وبالتالي فلن تشعر بالتعب كثيرًا أثناء التسوق.

وإن أردت أخذ هدنة يمكنك المرور إلى سينما المول لمشاهدة أحد العروض الحصرية وترك أطفالك في ساحة الألعاب إذا كانوا في عمر الست سنوات أو أقل، أو يمكن التوجه إلى أحد المطاعم والمقاهي الشهيرة نحو بيج شيفز وكنتاكي وبرجر كينج وستاربكس والاكاتي موهالبيسي وعالم القهوة، ولا تنس بعد تناول أشهى المأكولات زيارة أكبر محل كارفور ستجده في اسطنبول بأكملها بهذا المول.

معلومات عن مول مرمرة فورم

عنوان المول: منطقة بكركوي باسطنبول

منطقة بكركوي باسطنبول رقم هاتف المول: 902124666453+

6. هستوريا مول

حاز مول هستوريا على لقب أفضل المولات الأوروبية في اسطنبول نظرًا لمكانته الكبيرة بين السياح وخصوصًا العرب، فهو من المولات الحديثة الصغيرة مقارنة بباقي المولات التي تطرقنا إليها، ومع ذلك فهو يتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من المواصلات العامة والمعالم السياحية العديدة؛ إذ يقع في قلب اسطنبول، يتكون المول من خمسة طوابق بها أغلب الماركات العالمية من الملابس والحقائب والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بأسعار تتراوح بين المتوسطة والعالية، ويوجد في الطابق الرابع منطقة ألعاب للأطفال، كما يتوفر به العديد من المطاعم والمقاهي، يمكنك الوصول إليه من خلال استقلال الترام من كبتاش والنزول في محطة الفاتح.

معلومات عن هستوريا مول

عنوان المول: إسكندر باشا وعدنان مندريس بلف، منطقة الفاتح باسطنبول.

إسكندر باشا وعدنان مندريس بلف، منطقة الفاتح باسطنبول. رقم هاتف المول: 902125320202+

7. مول 212 اوتليت

إن كنت تبحث عن أفضل مولات في اسطنبول التي تقدم السلع بأسعار مخفضة فإن مول 212 يحتوي على عدد كبير من المحلات التجارية التي تتجاوز المائة وسبعين متجرًا، والتي توفر خصومات كبيرة على جميع المعروضات، وخاصة المتاجر الموجودة في الطابق الأرضي، كما يتميز بوجود بوفيه مفتوح في الطابق الأخير يقدم مأكولات بيتية بأسعار رخيصة، وما يميزه عن باقي المولات توفر نادي لياقة بدنية وصالة مغطاة مخصصة لألعاب الأطفال وصالة للبولينج والتزلج وسينما بتقنية (3d).

معلومات عن مول 212

عنوان المول: منطقة محمود بيه بباغجلار باسطنبول.

منطقة محمود بيه بباغجلار باسطنبول. رقم هاتف المول: 902124444212+

8. مول أكوا فلوريا

من أفخم المولات الأوروبية في اسطنبول على الإطلاق؛ نتيجة لما يتمتع به من إطلالة مباشرة على البحر، واحتوائه على علامات تجارية راقية تقدم سلعًا متنوعة، ولكن أسعارها مرتفعة، كما يشتمل على العديد من المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب، ما يتفرد به مول أكوا فلوريا صالة السينما التي تعرض أحدث الأفلام التركية والعالمية بأحدث التقنيات، إلى جانب موقعه القريب من مقومات الترفيه والاسترخاء، فيمكنك التنزه على شاطئ فلوريا واستئجار الدراجات، وكذلك المرور على حديقة فلوريا التابعة للبلدية.

معلومات عن مول أكوا فلوريا

عنوان المول: باكيركوي باسطنبول.

باكيركوي باسطنبول. رقم هاتف المول: 902125745900+

9. مول وادي اسطنبول

من مولات اسطنبول الأوروبية المميزة مول وادي اسطنبول القريب من وسط المدينة ومنطقة تقسيم وساريير وشيشلي، كما يعد من أكبر المراكز التجارية في تركيا، حيث تبلغ مساحته نحو 103 ألف متر مربع ليضم ثلاثمائة متجر وعلامة تجارية مميزة أو يزيد لتقديم معروضات متنوعة وعصرية، كما يشمل عدد كبير من المطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية المخصصة لألعاب الصغار والكبار، ويتميز باحتوائه على أحدث تقنيات العروض السينمائية في العالم.

معلومات عن مول وادي اسطنبول

عنوان المول: أيازاجا، أذربيجبان سي دي باسطنبول.

أيازاجا، أذربيجبان سي دي باسطنبول. رقم هاتف المول: 902123303838+

10. مول برج السفير

يعد هذا المول من أكثر مولات اسطنبول الأوروبية الشاهقة بلا منازع، فإن كنت ترغب في مشاهدة اسطنبول بأكملها يكفيك تناول كوب من القهوة في أحد مقاهي الطابق العلوي شاهق الارتفاع ذي الإطلالة الفريدة؛ إذ يبلغ ارتفاعه نحو 263 متر ويتكون من أربعة وستين طابقًا، يحتوي على محلات تجارية عديدة وصالة سينما، فبجانب التسوق يمكنك القيام بنشاط لا مثيل له وهو جولة الطائرة المروحية لرؤية جميع معالم اسطنبول، فهو عرض رائع يستحق التجربة ويستغرق خمس دقائق فقط.

معلومات عن مول برج السفير

عنوان المول: منازل الأمان، حي ليفينت باسطنبول.

منازل الأمان، حي ليفينت باسطنبول. رقم هاتف المول: 902122688080+

بعد أن أخذناك في تلك الجولة الشيقة حول مولات اسطنبول الأوروبية المتنوعة لعلك تلاحظ أن لكل مول مزايا فريدة مختلفة عن باقي المولات، فانتقي ما يهفو إليه قلبك لتضعه في قائمة مزاراتك باسطنبول.