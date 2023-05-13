محلات مول سور يابي بورصة مع أوقات العمل والخدمات

مما لاشك فيه أن السياحة في مدينة بورصة لها طابع خاص ومميز، فبالإضافة إلى العديد من الأماكن السياحية للمدينة والتي تجذب العديد من السائحين العرب والأجانب، إلا أن خيار التسوق في مول سور يابي بورصة هو الأفضل دائماً، فيعتبر هذا المول من أفضل المولات التجارية في مدينة بورصة، لما يحتويه من مجموعة متنوعة من أشهر الماركات العالمية مع تنوع المنتجات المباعة مثل الملابس الرجالي والحريمي والأطفال ومستحضرات التجميل والمصنوعات الجلدية وغيرها؛ فلما لا نذهب سويًا في رحلة قصيرة؛ نتعرف فيها على المول؟ تابعوا معنا.

خريطة مول سور يابي بورصة

تم افتتاح مول سور يابي بورصة عام 2017 ويتكون من أربعة طوابق وبرجين يحتويان على شقق سكنية ومكاتب إدارية، ويبلغ عدد المحلات الموجودة داخل مول سور يابي في بورصة 250 محل تجاري متنوع، ويبعد المول عن منطقة وسط بورصة نحو أربعة وعشرون دقيقة بالباص أي تستطيع الوصول إلى أهم الأماكن السياحية في بورصة بسهولة بعد الانتهاء من التسوق؛ وتتنوع المحلات التجارية داخل المول، فستجد كل ما ترغب في شراؤه من ملابس وملابس رياضية من أشهر الماركات العالمية وألعاب أطفال ومستحضرات تجميل وعطور ومصنوعات جلدية والمجوهرات والإكسسوارات والساعات ذات الماركات العالمية، وأيضاً يوجد به عدد من محلات المستلزمات المنزلية مع الهدايا، وأيضاً محلات بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية ويوجد به محلات بيع الأغذية والسوبر ماركت وفي الطابق الرابع يوجد مكان للعب الأطفال مع مطعم يقدم أشهى المأكولات فيمكنك الجلوس والاسترخاء بعد جولة تسويقية ممتعة.

الخدمات الموجودة في مول سور يابي بورصة

تتوفر عدة خدمات في مول سور يابي بورصة لتجعله من أفضل مولات بورصة وأهمها ومن ضمن تلك الخدمات ما يلي:

المول مزود بأحدث كاميرات المراقبة والتي تساعد في ضبط الأمن داخل المول.

وجود مكان متسع أمام المول كي يستطيع أصحاب السيارات الركن بحرية تامة.

وجود مداخل خاصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، تسمح بمرور الكراسي المتحركة كما يوجد أماكن مخصصة لهم في الصعود، وأيضاً في دورات المياه الموجودة داخل المول.

يوجد داخل مول سور يابي بورصة شبكة انترنت مجانية Wi-Fi.

في الطابع الرابع والأخير من المول يوجد مطعم يقدم أشهى الوجبات مع منطقة للعب الأطفال ومزودة بكافة إجراءات الأمان بالنسبة للأطفال.

يوجد ماكينات صراف آلي منتشرة داخل المول.

مواعيد عمل مول سور يابي بورصة

تفتح محلات مول سور يابي بورصة أبوابها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء وذلك طوال أيام الأسبوع.

وسائل التواصل المتاحة في مول سور يابي بورصة

رقم الهاتف: 902245022222+

أنشطة يمكن ممارستها في مول سور يابي بورصة

يتزايد أعداد الوافدين إلى المول في جميع الأوقات وخصوصاً في العطلات الأسبوعية، فيأتي إليه الزائرون من المواطنين والوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات، ولا يقتصر الذهاب إلى مول سور يابي بورصة على التسوق فقط ولكن يوجد العديد من الأنشطة الترفيهية فتوجد مساحة رائعة مخصصة للعب الأطفال في الطابع الرابع كما يوجد دور عرض سينمائي تعرض أهم الأفلام العالمية على شاشات عرض ثلاثية الأبعاد كما توجد قاعات للعرض متخصصة بمؤثرات صوتية عالية الجودة كي تعيش أجواء الأفلام المفضلة لديك.

دليل محلات سور يابي بورصة

يعتبر مول سور يابي بورصة من أفضل المولات في بورصة حيث تتنوع المحلات التجارية داخل المول، فستستمتع بتجربة تسويقية فريدة لأنك ستحصل على كل ما تريد من خلال مكان واحد فقط، حيث يجد الزائر جميع المنتجات من جميع دول العالم بمستويات أسعار مختلفة تناسب جميع الأذواق وأيضاً تناسب جميع الطبقات والفئات وسنذكر من خلال السطور القليلة القادمة بعض الأقسام وبعض المحلات الموجودة في مول سور يابي بورصة.

1- محلات الملابس في مول سور يابي بورصة

تتوفر عدة محلات تحمل اسم أشهر الماركات العالمية، مع تنوع المعروض من الملابس فمنها ما يعرض ملابس الأطفال والملابس الرجالي والحريمي والتي تتميز جميعها بالجودة العالية ومنها:

محل B&G: ويقع هذا المحل في الطابق الثاني من المول ويقدم تشكيلة فاخرة من ملابس الأطفال ذات الماركات العالمية وبأسعار مناسبة كما يوجد به بعض الملابس من الصناعة التركية ذات الجودة العالية.

ويقع هذا المحل في الطابق الثاني من المول ويقدم تشكيلة فاخرة من ملابس الأطفال ذات الماركات العالمية وبأسعار مناسبة كما يوجد به بعض الملابس من الصناعة التركية ذات الجودة العالية. محل AVVA: ويعتبر من أشهر محلات ملابس لرجالي في مول سور يابي ويتميز بتقديم العديد من المنتجات التي تنتمي إلى أشهر الماركات العالمية.

ويعتبر من أشهر محلات ملابس لرجالي في مول سور يابي ويتميز بتقديم العديد من المنتجات التي تنتمي إلى أشهر الماركات العالمية. محل بيرشكا: ويقدم المحل تشكيلة متنوعة من أفضل الأزياء النسائية والمناسبة لجميع الأعمار ولجميع الفئات كما يقدم أحدث صيحات الموضة العالمية.

2- محلات الملابس الرياضية في مول سور يابي بورصة

تتنوع الماركات العالمية داخل مول سور يابي وتقدم المحلات الموجودة تشكيلة رائعة من مختلف الملابس والأدوات الرياضية من كبرى الشركات العالمية.

محل شركة اديداس: من أشهر شركات الملابس الرياضية على مستوى العالم، وتقدم أفخم الملابس الرياضية الأصلية من داخل مخازن الشركة المصنعة وتحظى بقبول عام بين الزائرين.

من أشهر شركات الملابس الرياضية على مستوى العالم، وتقدم أفخم الملابس الرياضية الأصلية من داخل مخازن الشركة المصنعة وتحظى بقبول عام بين الزائرين. محل كولومبيا: يقدم أيضاً أفضل التشكيلات من الملابس الرياضية للرجال والنساء والأطفال بالإضافة إلى بعض الأدوات الرياضية.

3- محلات الأحذية والحقائب الجلدية

توجد تشكيلة متنوعة من المعروضات الخاصة بالمصنوعات الجلدية الراقية والتي تناسب جميع الأذواق، وتتنوع المحلات داخل مول سور يابي والمتخصصة في بيع الأحذية والحقائب ومنها:

محل بامبي: يحظى هذا المحل بقبول عام لدى الزائرين حيث يقدم أفخم التشكيلات من الأحذية الرياضية والمصنوعات الجلدية من الحقائب النسائية والمصنوعات الجلدية الفاخرة.

يحظى هذا المحل بقبول عام لدى الزائرين حيث يقدم أفخم التشكيلات من الأحذية الرياضية والمصنوعات الجلدية من الحقائب النسائية والمصنوعات الجلدية الفاخرة. محل ديريمود:يقدم المحل تشكيلة رائعة ومميزة من الأحذية الرجالية والنسائية من أفخم الماركات العالمية، ويحظى بالقبول بين الكثير من العملاء والزائرين.

4- محلات الساعات والمجوهرات والإكسسوارات

يوجد تشكيلة متنوعة من أفخم المحلات التي تعرض الساعات من أفضل الماركات العالمية مع باقة متنوعة من الذهب والمجوهرات، مع الإكسسوارات المتنوعة الخاصة بالنساء ومن ضمن تلك المتاجر ما يلي:

محل آريس دايموند: من أفضل المحلات الموجودة داخل مول سور يابي بورصة حيث يقدم تشكيلة رائعة من الإكسسوارات النسائية والمكونة من أرقى الخامات وأفضل التصميمات بمختلف الأشكال والألوان لكي ترضي جميع الأذواق.

من أفضل المحلات الموجودة داخل مول سور يابي بورصة حيث يقدم تشكيلة رائعة من الإكسسوارات النسائية والمكونة من أرقى الخامات وأفضل التصميمات بمختلف الأشكال والألوان لكي ترضي جميع الأذواق. محل آرت دايموند: ويقدم العديد من ماركات الساعات العالمية والمنتجات الفضية والذهبية وبعض المشغولات من الأحجار الكريمة مع تشكيلة متنوعة من الإكسسوارات النسائية.

5- محلات الديكورات والأجهزة المنزلية

توجد تشكيلة فريدة ومتنوعة من المحلات التي تعرض مستلزمات الديكور والأجهزة الخاصة بالمنزل ومن ضمن تلك المحلات ما يلي:

محل بيلا ميزون: ويقدم العديد من التشكيلات الحديثة والراقية لأفضل مستلزمات الديكور وورق الحائط والتحف وأيضاً العديد من الأدوات المنزلية ذات التشكيلة الفاخرة.

ويقدم العديد من التشكيلات الحديثة والراقية لأفضل مستلزمات الديكور وورق الحائط والتحف وأيضاً العديد من الأدوات المنزلية ذات التشكيلة الفاخرة. محل برناردو: ويحظى هذا المحل بتقييم جيد جداً من قبل العملاء لما يقدمه من معروضات عالية الجودة وأيضاً يمتلك طاقم عمل يتميز بالسرعة والدقة في التعامل.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مبسط لأهم الخدمات التي تقدم في مول سور يابي بورصة في اسطنبول مع توضيح الأنشطة الترفيهية وعرض سريع لدليل المحلات الموجودة داخل المول مع مواعيد العمل والأسعار ونرجو أن نكون وفقنا في عرض ذلك.