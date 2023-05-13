أفضل 7 أنشطة ترفيهية في ميناء امينونو اسطنبول

حديثنا اليوم عن أحد أشهر المراكز السياحية بمدينة اسطنبول، والذي لا تقتصر أهميته على تقديمه لخدمات رحلات القوارب فقط، بل تنبع أهمية ميناء امينونو اسطنبول السياحية من احتوائه على العديد من الأنشطة المتميزة بخلاف كونه مركزًا للتنقل، فإذا كنت تريد زيارة أجمل الأماكن السياحية باسطنبول، فسيكون الميناء خياراً ممتازاً لتقضي فيه وقتًا ممتعًا، ويقع الميناء بمنطقة أمينونو الشهيرة، والتي تمتلئ بالمعالم السياحية والتاريخية مثل قصر توبكابي، ومسجد آيا صوفيا، وذلك إلى جانب اطلالتها الرائعة على مضيق البوسفور ومنطقة القرن الذهبي، وتعد تلك الأماكن من أفضل المناطق السياحية في تركيا، وفي هذا المقال، نذكر لكم أهم الأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها في ميناء امينونو الرائع.

أهم الأنشطة الترفيهية في ميناء امينونو اسطنبول

ونظرًا لكون ميناء امينونو اسطنبول هو الميناء الرئيسي بالمدينة، يمكنك من خلاله الانتقال لأكثر من مكان داخل تركيا، كما يوفر لك الميناء رحلات بالعبارات لعدة محطات باسطنبول، ويوجد به أربعة أرصفة لأكثر من جهة وهي القرن الذهبي (حليش)، البوسفور، اوسكودار، وكاديكوي، كما يوجد به رصيف مخصوص للرحلات التي تتجه لجزيرة الأميرات؛ فمن خلال الميناء، تستطيع زيارة العديد من المعالم السياحية في اسطنبول ، وسواء بتواجدك بالميناء أو بقيامك برحلة من خلاله، ستجد العديد من الأنشطة الرائعة التي تضفي المتعة إلى المكان، وفيما يلي نذكر لكم أهم الأنشطة التي يمكنكم القيام بها في ميناء امينونو:

1- القيام برحلة البوسفور

ورحلات إمينونو متنوعة ومتعددة، ولكن أشهر هذه الرحلات في المطلق هي رحلة البوسفور من ميناء امينونو، والتي ننصح بأن تقوم بتجربتها عند وصولك إلى الميناء؛ حيث ستأخذك تلك الرحلة الرائعة من الميناء مروراً بمنطقة القرن الذهبي، ثم وصولاً لأضيق مضيق بالعالم، ألا وهو مضيق البوسفور، وخلال رحلتك هذه، ستستمتع بمشاهدة أجمل المعالم السياحية باسطنبول.

2- التجول في الميناء

أثناء انتظارك للقارب، ننصحك بأخذ جولة بداخل الميناء، وقد تجد الوقت أيضًا لممارسة هواية صيد السمك مع الصائدين المحترفين في الميناء.

3- الجلوس والتمتع بمنظر البحر الرائع

من أفضل ما يمكنك فعله هناك هو الاستمتاع بمشاهدة منظر البحر الخلاب، والذي سيوفره لك ميناء امينونو باسطنبول على ساحله، فقط اجلس على المقاعد الخشبية الواقعة مقابله بطول المضيق؛ للاستمتاع بالأجواء الرائعة مع تناول حبات الكستناء، الفطائر التركية الشهية، الذرة المشوية، وغيرها من مسليات فصل الشتاء، مع الاستماع لصوت العصافير في وجود عربات السميت المنتشرة في كل مكان.

4- أخذ رحلة باليخت

ولاستكمال المتعة، يمكنك أيضًا أخذ رحلة باليخت أو العبّارة البحرية بطريقها للبوسفور أو اسطنبول الآسيوية أو بورصة.

5- صيد الأسماك

إذا كنت من محبي هواية صيد الأسماك، يمكنك حينها بالطبع الاستمتاع بفعل ذلك، ومن ثم يمكنك تناول وجبة بحرية لذيذة وطازجة مما قمت باصطياده بيديك من أعلى جسر غلطة.

6- تناول الطعام

كما يمكنك الاستمتاع بوجبة طازجة وشهية من الأسماك والمشويات التي تم إعدادها بخلطة تركية لذيذة، ثم يمكنك بعدها تناول كوبٍ من القهوة التركية أو الشاي قبل أن تستكمل جولتك السياحية في ميناء امينونو في اسطنبول.

7- زيارة الأسواق والمتاحف

يمكنك كذلك أن تزور الأسواق والمتاحف وغيرها من الأماكن الشهيرة القريبة من ميناء امينونو اسطنبول بمنطقة الفاتح، مثل سوق امينونو، السوق المصري اسطنبول، وجامع السليمانية، كما تستطيع أيضًا أن تمر على القرن الذهبي، وتستمتع بجولة لا يمكن نسيانها هناك.

موقع ميناء امينونو اسطنبول

يقع ميناء امينونو في منطقة امينونو في اسطنبول ، بتركيا، ويمكنكم الوصول لموقعه بسهولة باستخدام خرائط جوجل، فقط اضغط هنا.

تكلفة رحلة البوسفور من ميناء امينونو اسطنبول

تتراوح التكلفة لتلك الرحلات من 12 وحتى 25 ليرة للبالغين، ومن 6 وحتى 12.5 ليرة للأطفال أقل من 12 عام، وتختلف الأسعار حسب نوع الرحلة وطولها والراكبين بها، كما تكون الرحلات مجانية تماماً للأطفال ما دون السادسة من العمر، أما الرحلات الخاصة، فتتراوح تكلفتها من 299 وحتى 899 يورو.

المطاعم القريبة من ميناء امينونو اسطنبول

ونظراً لروعة ذلك المكان وشهرته الواسعة، توجد العديد من المطاعم في تلك المنطقة؛ والتي يمكنك من خلالها تناول المأكولات البحرية الطازجة والشهية، وفيما يلي نذكر لكم بعضًا من تلك المطاعم:

1- مطعم ايفتاليا

يعد ذلك المطعم من أشهر وأقدم المطاعم بأمينونو اسطنبول، وهو يقدم مأكولات بحرية متنوعة، إلى جانب حساء السمك الشهي، وأنواع متعددة من كريب المأكولات البحرية، كما يقدم المطعم أطباقاً أخرى من اللحومِ الحمراء، والحلويات الكلاسيكية والمحلية، ويقع المطعم بمنطقة أرناؤوط كوي في الجانب الأوروبي لاسطنبول عند جسر البوسفور.

2- مطعم فلوريا باليك

يعد من المطاعم المعروفة والقديمة باسطنبول، وهو يقدم أطباقاً متنوعة من المأكولات البحرية والمقبلات، ويطل المطعم على منطقة فلوريا التي تمنحه إطلالة رائعة، وتبدأ ساعات العمل به من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة صباحاً.

3- مطعم هاتاي اسطنبول

هو أحد المطاعم المشهورة هناك، ويقدم أطباقاً متنوعة من المشويات المختلفة ومن ضمنها الأسماك، مختلف الأطباق التركية ،الكباب واللحوم، كما يوجد به وجبات أخرى مثل المحاشي، الطواجن، المعجنات، والحلويات المحلية، وتقدم الوجبات بالمطعم إلى جانب المقبلات والصلصة والسلطة، وطبق حلويات، وكذلك كوب لمشروب ساخن أو بارد، ويقع المطعم بمنطقتي لالالي واكسراي الواقعتان في وسط امينونو باسطنبول، ويبدأ بالعمل بحلول الساعة الثامنة والنصف بالصباح، وحتى حلول الثانية عشر الا عشر دقائق بالمساء.

الفنادق القريبة من ميناء امينونو اسطنبول

نظراً لموقع ميناء امينونو المميز وضم منطقة امينونو للعديد من المناطق السياحية، ستجد بأمينونو العديد من الفنادق الفاخرة من حيث المرافق والخدمات المقدمة، وفيما يلي سنعرض لكم بعضاً منها:

1- فندق جلال آغا كوناجي مترو

هو أحد الفنادق الخمس نجوم في امينونو، ويتميز بغرف أنيقة بها كل التجهيزات، ومرافق للعناية بالصحة، ومسابح، وإنترنت مجاني، كما توجد به خدمة نقل من وإلى المطار، ويقع الفندق بحي الفاتح، ويبعد حوالي 82م عن محطة مترو فيزنيجيلار، وحوالي 750م عن ميناء امينونو.

2- فندق ليجاسي اوتومان

هو واحد من أفضل الفنادق بمنطقة أمينونو، ويتميز الفندق بطرازه البيزنطي التاريخي، ويضم غرفاً سواء عائلية أو مفردة، وهي مكيفة وأنيقة وتحتوي على كل التجهيزات، كما يحتضن الفندق جناحًا للعرسان، إلى جانب وجود مسبح، وجاكوزي، وسبا، وغرفة للياقة البدنية، ويقع الفندق بحي الفاتح، ويبعد حوالي 800م عن ميناء امينونو، وحوالي 43.7 كم عن مطار صبيحة جوكتشن.

3- فندق انتيك اسطنبول

يتميز هذا الفندق بتصميمه المتفرد؛ حيث تم تصميمه على الطراز الروماني، وهو يوفر خدمة راقية لغرف عائلية ومفردة أنيقة ومكيفة، ومزودة بسبل الراحة كلها، مع وجود خدمة نقل إلى المطار، وموقف للسيارات بالموقع، ويقع الفندق بوسط اسطنبول؛ فيبعد حوالي 900م عن ميناء امينونو، وحوالي 400م عن البازار الكبير، وحوالي 44 كم عن مطار صبيحة جوكتشن.

والآن نكون قد انتهينا من المقال بعد أن خضنا سوياً جولة في ميناء امينونو اسطنبول، وتعرفنا على أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها بتلك المنطقة، وكذلك تعرفنا على بعض من مطاعم الأسماك الشهيرة والفنادق الفاخرة بالمنطقة متمنين لك قضاء وقت ممتع في ميناء أمينونو.