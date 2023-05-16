أفضل 6 أنشطة مميزة في حديقة جنة الطيور بورصة

أحد أشهر حدائق الترفيه الرائعة التركية والتي تتواجد في مدينة ليست كبيرة وهي حديقة جنة الطيور بورصة ، والتي تبعد ما يقرب 47 كم عن مركز بورصة، والتي تعتبر أحد المراكز الترفيهية المهمة للزيارات العائلية، فيعتبر مكان مثالي للحصول على الترفيه والإثارة، فستقضي أوقاتاً لا يمكن نسيانها في وسط أصناف مميزة من الطيور؛ حيث يأتي الزوار خصوصاً الأطفال لذلك المكان الساحر لرؤية العديد من الحيوانات والتي تعيش بالمكان مثل البيئة الطبيعية الناشئين بها.

وتم افتتاح تلك الحديقة بعام 1998 م، وذلك على مساحة تبلغ 200,000 متراً مربع، وتعيش فيها الحيوانات وفقاً لمقاييس وتصاميم عالمية ومتعارف عليها، ويوجد بها حيوانات مثل الثعابين والأسود وحيوان الإيغوانا والنعام والبط الفلامينكو والنسور والصقور والدب والعقاب، ويعد الطاووس هو أحد أشهر الطيور التي توجد بجنة الطيور، والذي يتمتع بشهرة واسعة عند زوار الحديقة، ويوجد كذلك أنواع حيوانات أخرى مثل القرود والغزال البري، وفي ذلك المقال سنذكر أهم الأنشطة الترفيهية المميزة التي يمكن القيام بها في تلك الحديقة.

أفضل الأنشطة الترفيهية في حديقة جنة الطيور بورصة

تعد الحديقة من أفضل الأماكن السياحية في بورصة ، ولا تكمن المتعة في حديقة جنة الطيور في بورصة في الحيوانات فقط، بل يوجد كذلك أشجار الصفصاف وأشجار الليمون وأشجار الأرز وأشجار الصنوبر وباقة من النباتات الجميلة، ويعد أشهرها هو أزهار التوليب الرائعة، فهي تعد من الحدائق الفريدة جداً ويقصدها عدد كبير من المصورين الفوتوغرافيين من أجل التقاط لقطات مبدعة للحيوانات والطيور بداخل الحديقة مع الجمال الطبيعي المميز بها والأشجار والنباتات الرائعة.

ويوجد كذلك عدد من المقاهي والمطاعم بداخل المنتزه، والتي ستجد بهم المشويات التركية وطعاماً تركياً شهياً ثم تحتسي كوباً من القهوة التركية الرائعة، مع التمتع بمشاهدة الطبيعة الخلابة حولك، وبما أن الحديقة تكون مفتوحة صباحاً تستطيع الذهاب إليها للجري وللقيام بتمارين صباحية قبل الازدحام، وتستطيع قضاء يومك كله هناك مع أطفالك والعائلة، حيث المتعة والانطلاق ورؤية الطبيعة إلى جانب الحيوانات الأليفة، وفيما يلي سنذكر أهم تلك الأنشطة في الحديقة:

1- مشاهدة الطيور والحيوانات

من أفضل الأنشطة المميزة في حديقة جنة الطيور بمدينة بورصة هو التمتع بمشاهدة الطيور والحيوانات المختلفة مثل طيور الفلامينكو والطاووس والنعام والطيور الجارحة مثل الصقر والنسر إلى جانب البط وكذلك بعض الحيوانات؛ فقد تم تصميم تلك الحديقة تبعاً دولية فتعيش به الحيوانات كما كانت بوسطها.

2- مشاهدة الطبيعة الخلابة

من أجمل الأنشطة كذلك في حديقة جنة الطيور بورصة هو الاستمتاع بمشاهدة الأشجار المختلفة مثل أشجار الصفصاف، أشجار الليمون، أشجار الصنوبر، وأشجار الأرز، إلى جانب الكثير من النباتات والتي يعد أشهرها زهرة التوليب الخلابة.

3- التقاط الصور التذكارية

عند الذهاب لعطلة لا يمكن تفويت فرصة التقاط بعض الصور للذكرى، فما بالك بأجمل حديقة في بورصة كما قد يراها البعض، والمليئة بالطيور والحيوانات والأشجار والنباتات الرائعة، فلا بد من التقاط بعض من الصور وسط تلك الطبيعة البديعة لتشاركها مع أصدقائك وعائلتك.

4- ممارسة الرياضة

لا يوجد أفضل من ممارسة الرياضة في الصباح الباكر، وقطعاً تستطيع ذلك في حديقة جنة الطيور بورصة فأبوابها تُفتح في باكراً، لذا يمكنك الذهاب إلى هناك والقيام بالمشي أو الجري أو التمارين الصباحية التي تفضلها وسط جو من الطبيعة الخلابة.

5- الاسترخاء وممارسة التأمل

من أفضل ما يمكن للفرد فعله بعد أسبوع ممتلئ بالعمل هو الجلوس في مكان طبيعي للاسترخاء والحصول على بعض الراحة النفسية في وسط الأشجار والنباتات الطبيعية ومناظر الطيور والحيوانات، وبالطبع يتيح لك ذلك فرصة ممارسة التأمل بخلق الله البديع، والذي يعطي النفس شعور غامر بالراحة والسكينة.

6- تناول الطعام

بعد الانتهاء من التجول بالحديقة يمكنكم الذهاب لأحد المطاعم التي تطل على البحيرة للاستمتاع بوجبة لذيذة للغداء، أو الذهاب لأحد المقاهي المتواجدة هناك لتحصل على بعض الأكلات والمشروبات الخفيفة في وسط إطلالة رائعة.

مطاعم قريبة من حديقة جنة الطيور بورصة

لا تخلو رحلة أو نزهة من تناول الطعام، ونظراً لقرب الحديقة من بورصة، يمكنكم التمتع بالمطاعم الفاخرة الموجودة هناك، وفيما يلي سنذكر بعض من تلك المطاعم:

1- مطعم بكر اوسطا

يعد مطعم بكر اوسطا أحد أفضل المطاعم ببورصة، ويوجد له كثير من الفروع بأرجاء المدينة، ويقوم بتقديم عدد هائل من أطباق الكباب بأنواعه واللحوم المشوية، كما توجد باقة من السلطات والمقبلات، ويتميز كذلك بطبق شهير ببورصة اسمه كوكوريتش، وأيضاً صدور الدجاج الذي يشوى على الفحم، ويعمل من الساعة التاسعة صباحاً، إلى الساعة الثانية عشر بالليل.

2- مطعم اسكندر كباب

يعد مطعم اسكندر من المطاعم الشهيرة ببورصة، ويأتي إليها عدد هائل من السياح ليجربوا وجبتهم المميزة، ويقع هذا المطعم في بورصة بمنطقة عثمان غازي، وذلك بحي سوانلي، وله أيضاً أفرع أخرى متوزعة في أطراف المدينة ومركزها، ويتميز المطعم بجو مميز من راحة نفسية وهدوء، إلى جانب تواجد طاقم عمل ودود يقدم وجباته بحرفية عالية وسرعة، ويمكنكم زيارة المكان طوال أيام الأسبوع ابتداءً من الثانية عشر ظهراً وحتى الحادية عشر مساءً.

3- مطعم حياة بورصة

يعد ذلك المطعم أحد أشهر المطاعم ببورصة، يتخصص في تقديم الأطباق والمأكولات التركية المميزة، بجانب الكثير من المقبلات والسلطات والمشروبات المنوعة والحلويات، ويقدم المطعم بوفيه مفتوح أيام السبت والأحد للفطور والغداء، كما يشمل المطعم أصنافاً متعددة مرضية لكل الأذواق، ومن أهم مميزات ذلك المطعم هو قربه لحديقة ميرينوس، قريباً للمركز الثقافي ببورصة، كما يوفر المطعم جلسات داخلية وخارجية للزوار، في وسط أجواء هادئة وديكورات مميزة ومساحات خضراء، بجانب طاقم عمل سريع الخدمة ومتعاون، والأسعار المقبولة، ويمكن زيارته في أي يوم طوال الأسبوع من الثامنة صباحاً إلى العاشرة مساءً.

مواعيد العمل والأسعار في حديقة جنة الطيور بورصة

مواعيد العمل : تعمل الحديقة يومياً بداية من الساعة الثامنة والنصف بالصباح، وحتى الساعة السادسة والنصف بالمساء.

: تعمل الحديقة يومياً بداية من الساعة الثامنة والنصف بالصباح، وحتى الساعة السادسة والنصف بالمساء. تذكرة الدخول: يتم دفع 5 ليرات تركية للشخص الواحد.

عنوان حديقة جنة الطيور بورصة

تقع حديقة جنة الطيور بورصة في Bandırma, 10200 Bandırma/Balıkesir, تركيا، ويمكن الوصول إلى الحديقة بمساعدة خرائط جوجل، فقط اضغط هنا.

وبهذا انتهينا من ذلك المقال، وتعرفنا على حديقة جنة الطيور بورصة، وما تحمله الحديقة من روائع، وطيور وحيوانات مميزة، فيمكنكم الآن الذهاب إليها مع عائلتك وأطفالك، والحصول على يوم مميز من الترفيه والمتعة.