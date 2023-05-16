أفضل 9 أنشطة مميزة في حديقة مرينوس بورصة

سنتعرف معًا في السطور التالية على أفضل مجموعة أنشطة مميزة في حديقة مرينوس بورصة أحد أفضل الحدائق في بورصة، والتي تبلغ مساحتها 252500 متر مربع على جبل أولوداغ، وتصنف حديقة مرينوس بأنها من أفضل الأماكن السياحية في بورصة للعائلات، فتجد في هذه الحديقة الجمال الخلاب الذي يجذبك مع روعة الإطلالات الموجودة بموقع الحديقة، والتي تم إنشائها في عام 2008م بهدف أن تصبح متنفس ومكان للتنزه، لتمنح زوارها بهجة وسعادة خلال الأنشطة التي توفرها حديقة مرينوس بورصة؛ فعند تجولك في الحديقة سوف تكتشف العديد من المناظر الجميلة، من حيث الأشجار الضخمة والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى البرك المائية والنوافير الجميلة.

داخل الحديقة 2500 شجرة تقريباً من بين 81 نوع متعدد من الأشجار إلى جانب البرك الاصطناعية، كما يوجد بالحديقة مواقف للسيارات يمكنها ضم 1000 سيارة، ويمكنك داخل حديقة مرينوس الاستمتاع بالعديد من الأنشطة، والدخول إلى العديد من المطاعم، والاستفادة من الخدمات المتنوعة بداخلها وحديقة مرينوس من الحدائق التي يمكنك الذهاب لها أكثر من مرة دون الشعور بملل.

الأنشطة الترفيهية في حديقة مرينوس بورصة

كما ذكرنا سالفاً أن حديقة مرينوس في بورصة، مليئة بالأنشطة الترفيهية لك ولعائلتك، داخل الحديقة نعدك بجولة ممتعة بها مزيد من الحماس والإثارة، فإذا كنت من محبي المشي أو الركض أو ركوب الدراجات الهوائية، سوف تجد كل ذلك وأكثر في الحديقة، فهي حديقة تكاد تكون متكاملة بكافة الأنشطة التي يرغب بها الزوار، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لألعاب الأطفال، التي تبهر وتجذب إليها الكثير من الأطفال؛ لما بها من ألعاب مختلفة وعديدة رائعة ومسلية؛ لذا إذا كنت تبحث عن أماكن سياحية في بورصة للأطفال ، عليك الذهاب إلى حديقة مرينوس دون تردد أو تفكير.

عند تجولك في الحديقة سوف تجد أماكن مخصصة للجلوس بين الطبيعة الجميلة والأشجار الكبيرة، بالإضافة إلى أنه بإمكانك ممارسة الرياضة التي تفضلها داخل الحديقة بشكل مجاني، وقد ساعد كثيراً مساحة حديقة مرينوس بورصة من وجود كل تلك الأنشطة بداخلها، إذ أنها كما ذكرنا على مساحة كبيرة، فهي من الحدائق المفضلة لدي الجميع سواء الكبار أو الأطفال في بورصة، وتتمثل الأنشطة الترفيهية في حديقة مرينوس بورصة في التالي:

1- ممارسة التمارين الرياضية

يمكنك داخل حديقة مرينوس في بورصة ممارسة التمارين الرياضية التي تفضلها بعد الانتهاء من جولتك والاستمتاع بأجواء الحديقة، إذ توفر الحديقة الأدوات الرياضية للزائرين بشكل مجاني.

2- ممارسة المشي

حديقة مرينوس بورصة تتمتع بجو هادئ ومريح، مناسب لممارسة المشي في مسارات المشي التي توفرها الحديقة للزائرين، فيبلغ طول طريق المشي بها 2 كم تقريبًا، بحيث تتمكن من التحرك بكل حرية بعيداً عن الأماكن الأخرى داخل الحديقة.

3- الركض

إلى جانب طريق المشي الذي وفرته حديقة مرينوس، وفرت أيضاً طريق خاص للركض يبلغ طوله 3 كم، أي بإمكانك الركض بأقصى سرعتك دون توقف أو بدون ما يزعجك ويضطرك للوقوف.

4- ركوب الدراجات الهوائية

لا شك أن حديقة مرينوس في بورصة من الحدائق التي تستقطب أعداد مهولة من الزائرين إليها؛ ويرجع ذلك لما يوجد بها من أنشطة ترفيهية رياضية، إذ بإمكانك استئجار الدراجات الهوائية والاستمتاع بها.

5- تناول وجبتك المفضلة

يوجد في حديقة مرينوس مطاعم ومقاهي، فبإمكانك تناول وحبتك المفضلة وقت ما شئت، وكذلك تستطيع أن تجد مشروباتك المفضلة طوال اليوم.

6- التجول في الحديقة

بعد تناولك الطعام اللذيذ داخل الحديقة، وأخذ قسط من الراحة على مقاعد الحديقة، عليك الآن التجول في الحديقة والاستمتاع بجوها الرائع، الذي لا يقبل المنافسة، حيث الأشجار والبرك المائية والمساحات الخضراء والنوافير الجميلة.

7- الاستمتاع في منطقة ألعاب الأطفال

يمكنك الذهاب بأطفالك إلى حديقة مرينوس بورصة، إذ يوجد بها منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وبها مدينة ألعاب كهربائية، حتى يمكنك الاستمتاع بكل الأنشطة المختلفة الموجودة في وقت وجود أطفالك في تلك المنطقة الآمنة دون قلق أو خوف عليهم.

8- التأمل

داخل الحديقة وعند رؤيتك للإطلالة الساحرة بها، يمكنك تخصيص بعض الوقت للتأمل في الطبيعة الخلابة، والأشجار الكثيفة الكبيرة التي توجد بالحديقة، عليك الجلوس على أحد المقاعد المنتشرة في الحديقة والتأمل في جمال الطبيعة والاطلالات الرائعة على جبل أولوداغ، وبإمكانك الاستلقاء على العشب تحت الأشجار في فصل الصيف والاسترخاء.

9- شراء هدايا تذكارية

يستطيع زائري حديقة مرينوس بورصة شواء بعض الهدايا التذكارية، حيث يوجد بها سوق صغير يمكنك شراء التحف منه وهدايا تذكارية لأصدقائك.

أهم خدمات حديقة مرينوس بورصة

تقدم حديقة مرينوس في مدينة بورصة، عدد من الخدمات بجانب الأنشطة الترفيهية المختلفة، فإذا كنت تبحث عن افضل حدائق في بورصة من حيث الخدمات والأنشطة، بالتأكيد نرشح لك زيارة حديقة مرينوس بورصة، ومن بين تلك الخدمات:

عدد من المرافق العامة.

مواقف السيارات.

حمامات عامة.

مطاعم ومقاهي.

مركز للمؤتمرات.

مواعيد العمل والأسعار

يمكنك اتخاذ قرار الذهاب إلى حديقة مرينوس في بورصة في جميع الأوقات، لأن الحديقة مفتوحة كل يوم على مدار الأسبوع على مدار الأربعة وعشرين ساعة، أما بالنسبة لأسعار الدخول إلى الحديقة فهي مجانية تماماً لا تحتاج أي رسوم دخول، ولكن هناك بعض الأدوات الرياضية التي تحتاج إلى رسوم بسيطة لاستئجارها مثل الدراجات الهوائية، كما أن رسوم وقوف السيارات بسيطة.

عنوان حديقة مرينوس بورصة

حديقة مرينوس من أجمل الحدائق في بورصة، في وسطها بحيرة صغيرة اصطناعية، وتضم ألعاب للأطفال عديدة ومسلية، بالإضافة إلى مسجد صغير، وعدة صالات للأفراح وتناسب العائلات، وتحتوي أيضاً على ملاهي جميلة تناسب كافة الأعمار، وبها منطقة للشوي وبحيرة رائعة بها قوارب صغيرة، أما عن عنوانها فهو كالتالي:

العنوان : Santral Garaj, Ulubatlı Hasan Blv. No:1, 16200 Osmangazi/Bursa, تركيا

: Santral Garaj, Ulubatlı Hasan Blv. No:1, 16200 Osmangazi/Bursa, تركيا الموقع على خرائط جوجل: بإمكانك الوصول إلى عنوان حديقة مرينوس بورصة عن طريق الدخول إلى خرائط جوجل بالضغط هنا.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم أهم التفاصيل عن حديقة مرينوس بورصة، والتي تتضمن الأنشطة الترفيهية المختلفة داخل الحديقة، بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تفيد الزائر، والمطاعم والمقاهي المتعددة، أي بإمكانك شرب المشروب المفضل لك وتناول الطعام اللذيذ، فهي عبارة عن متنزه واسع يضم وسائل ترفيه كثيرة، بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة، يمكنك كذلك التسوق بها بعد الانتهاء من جولتك وممارسة التمارين الرياضية المختلفة، وشراء بعض الهدايا لأقاربك وأصدقاءك.