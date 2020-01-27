 نصائح لاستقبال عيد الحب بطريقة رومانسية

هل ستحتفل أنت وزوجتك في عيد الحب؟ هل اشتريت هدية لزوجتك؟ ما هي النصائح لاستقبال عيد الحب بطريقة رومانسية؟

ها هو عيد الحب على الأبواب وهي مناسبة يحتفل بها الكثير من الناس في كل أنحاء العالم في 14 من شهر فبراير من كل عام، وقد يقع الكثير منا في أخطاء قد تجعله يوماً للنكد بدلاً من يوماً للحب و الرومانسية، وفي هذا المقال نقدم لكم 8 نصائح للعشاق لاستقبال عيد الحب بطريقة رومانسية:

1- عيد الحب ليس مهماً للجميع

لا تفترض أن شريك أو شريكتك في الحياة يهتمان بالمناسبة مثلك حتى تتجنب الشعور بالإحباط لتوقعك احتفاله معك باليوم، فهناك الكثير من الناس يرونه يوماً عادياً مثل أي يوم آخر، ولذا إذا كان هذا هو أول عيد حب تقضيه مع شريكك فحاول أن تتعرفي على شعوره تجاه هذا اليوم، تحدثا معاً عن خططكما للفالنتين مقدماً لتتوصلا لحل يرضي الطرفين.

2- لا تنسى اليوم

حتى لو كنت ممن لا يحتفلون باليوم، فلا تنس الاحتفال مع شريكتك إذا كانت توليه اهتماماً حتى لا تجرح مشاعرها. حاول أن تضبط هاتفك بحيث يذكرك باليوم حتى تستعد له وتخصص لزوجتك أو خطيبتك وقت ما في المساء.

3- حاول أن تكون مبتكراً

يكون لدى الكثير منا توقعات كبيرة من أحباءنا في عيد الحب، ولذا علينا أن نحاول الابتكار سواء في أفكار الهدايا أو في النزهات خارج المنزل لتحقيق سعادة أكبر للحبيب، فمثلاً باقة ورد وحجز في مطعم قد يكونا من الأشياء المقبولة في الماضي، ولكنها أصبحت فكرة تقليدية، ولذا حاول التفكير في شئ جديد، فمثلاً قم بصنع هدية زوجتك بنفسك أو اصطحبها في نزهة في مكان جديد بالنسبة لكما، وهو ما سيسعد حبيبتك بشدة لأنه ستشعر أنك فكرت وأعددت لمفاجأتها.

4- تسوق بعناية

ننصح الرجال بالتسوق بعناية وبعدم الإهمال في اختيارهم لهدايا عيد الحب، فكقاعدة لا تشتري لها أشياء عملية زيادة عن اللزوم (مثلاً حتى لو كانت تحتاج لخلاط كهربائي فعيد الحب ليس الوقت المناسب لتحضره لها)، وبالطبع تجنب إهداءها أي من الأدوات الخاصة بتخفيض الوزن لأن ذلك سيشعرها بإهانة بالغة، وبالمثل لا تشتري لها ملابس إلا إذا كنت تعرف مقاسها حتى لا تغامر بشراء مقاس أكبر أو أصغر من حجمها وهو ما سيغضبها أيضا.

5- احتفل طوال اليوم

على الرغم من انشغال معظمنا بالعمل وبالمسئوليات اليومية، إلا أنه يمكنك إعطاء شريكك إحساس بأن الاحتفال بعيد الحب مستمر طوال اليوم، فمثلاً يمكنك تقديم وجبة الإفطار لها/له في السرير، أو أن تخفي لها رسالة حب في حقيبتها أو أن تضعي رسالة حب في جيب قميصه، أو أن ترسل لها رسالة على هاتفها تخبرها أنك تفكر بها وأنك تتطلع للاحتفال معها بعيد الحب في المساء.

6- لا تنسى الحجز

عادة ما يكون يوم عيد الحب من أكثر الأيام ازدحاماً في المطاعم والكافيهات، لذا إذا كنت تخطط لقضاء الأمسية من زوجتك أو خطيبتك في أحد المطاعم فعليك أن تبادر بالحجز مسبقاً، أو أن تعدها بأنك ستحتفل معها في اليوم التالي لعيد الحب بعد أن يخف الزحام.

7- لا تبالغي في تحليل هديته

على عكس الرجال، تبالغ النساء في تقييم كل هدية وكلمة وحركة يقوم بها شركاءهم لمحاولة اكتشاف ما بين السطور، ولكن ننصح بألا تنظري للهدية التي قد تبدو رخصية باعتبار أنها ستخبرك عما يشعر به حقيقة نحوك، إذ أنها في الحقيقة قد تكون معبرة عن عدم اهتمامه بعيد الحب من الأساس أو ببساطة أنه لا يملك المال الكافي لشراء هدية أغلى.

8- -تذكر أنه يوم واحد فقط

إذا كنت عازباً ولم يكن لديك أي خطط لليوم، فتذكر أنه مجرد يوم واحد وستتاح لك الفرصة فيما بعد للاحتفال مع شريكك المستقبلي كما تحب، أما إذا كنت مرتبطاً، فلا تحمل الأمور أكثر من معناها إذا لم يسر اليوم كما تخيلت، فتذكر أن علاقتك بشريكك أو شريكتك هي أهم من مجرد يوم واحد.