رسائل عيد الحب 2020

لا يملك البعض القدرة على التصريح بما يشعرون به‎ لأصحابهم وأحبابهم، علماً بأنه قد تجمعهم روابط قوية وعميقة، لذلك يلجأ البعض إلى استخدام رسائل التهنئة ورسائل الحب الإلكترونية كجسر عبور بين الأحبة.

وفي هذا المقال إليكم أعزائي أجمل رسائل الحب لتهنئة الأحباب على الواتس أب في عيد الحب:

- أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي ؟

- ياحظك ... يابختك مين قدك ... انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

- من قلبي نبغيك.... وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

- لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى...وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك...وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

- عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

- اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

- أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

- أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

- لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

- رسالة حبرها دمي، رسالة تصرخ بهمي،رسالة لحبيب قلبي،أحبك يا كل عمري.

- لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

- يا حمامة روحي وخبريه، ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه،وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه،وأقوله كل عيد حب وإنت سعيد.